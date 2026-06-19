Gelsenkirchen
Save the date! Sebastian 23 - Zusammenhaltestelle, Kabarett und Comedy im Kultursaal
"Zusammenhaltestelle" ist ein Plädoyer für Optimismus, Empathie und den Mut, gemeinsam neue Wege zu gehen. Satirisch scharf nimmt Sebastian 23 in Texten und Liedern Nazis aufs Korn oder deckt den Irrwitz des Alltags aufs Korn. Es gibt Snacks und Getränke. Einlass 19 Uhr
Ort: Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststr. 1a, GE-Horst. Tickets im Vorverkauf 19/15 Euro, an der Abendkasse 24/21 Euro.
Wann: 10.10.2026, 20:00 Uhr