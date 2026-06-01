Gelsenkirchen/nrw-weit
Opferfest „Gala für Gaza“
veranstaltet von der Union der deutsch-palästinensischen Ingenieure NRW und der Palästinensischen Ärzte- und Apothekervereinigung NRW. Es ist ein Abend für Kinder und Erwachsene mit Essen und Programm, ein Dabka-Gruppe, eine griechische Tanz-Gruppe, eine bekannte palästinensische Musik-Band und mehr. Außerdem Falafel, Süßigkeiten und Getränke. Das gesammelte Geld ist für Gaza.
Ort: Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststr. 1a, Gelsenkirchen-Horst. Eintritt - Erwachsene 12 Euro, Kinder 3 Euro.
Wann: 06.06.2026, 17:30 Uhr