Gelsenkirchen

Leckeres Benefizessen im Che

Am Samstag, den 21.12. lädt der Jugendverband REBELL zu einem Benefizessen in das Jugendzentrum CHE in Gelsenkirchen ein.

Ort: Gelsenkirchen, Jugendzentrum CHE, An der Rennbahn 2, 45899 Gelsenkirchen

Das rebellische selbstverwaltete Jugendzentrum Che in Gelsenkirchen zum Benefiz Chili-sin-Carne-Essen.

Wir kochen zusammen, wer Lust hat kann gerne mithelfen. Wir kochen ab 16 Uhr. Wer einfach nur lecker essen will kann gerne um 19 Uhr vorbeikommen. Wir freuen uns über viele Gäste und Spenden für unser Jugendzentrum.

Preis für das Essen: 6 € plus Spende.