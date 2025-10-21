Gelsenkirchen

Kumpel für AUF Stadtgruppentreffen

Nach dem Tribunal gegen die Politik der verbrannten Erde der RAG: Was wird jetzt weiter unternommen gegen die Politik der verbrannten Erde in Gelsenkirchen? Wie schließen wir uns weiter zusammen? Dazu wollen wir natürlich auch unseren Beitrag als Stadtgruppe zum Tribunal auswerten. Anschließend können wir zur Gaza-Spendengala im Kultursaal Horster Mitte gehen.

Ort: Im Dienstleistungszentrum „Horster Mitte“, Raum „Sonnenschein", Eingang Schmalhorststr. 1, beim „Willi-Dickhut-Museum“. Kontakt Kumpel für AUF, Schmalhorstraße 1c, 45899 Gelsenkirchen, E-Mail der Stadtgruppe GE kfa-ge@gmx.de