Gelsenkirchen
Homage für die mutige Antifaschistin Esther Bejarano in Liedern und Texten - von und mit Sängerin Gina Pietsch und Tochter Frauke
Esther war eine Zeitzeugin der Verbrechen der Hitlerfaschisten in Auschwitz und Ravensbrück und kämpfte auch gegen den Faschismus in Israel und die Netanjahu-Regierung. Gina Pietsch aus Berlin ist eine anerkannte Brecht-Interpretin. Einlass ab 18 Uhr
Ort: Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststr. 1a, GE-Horst. Eintritt 12 Euro, ermäßigt 8 Euro.
Wann: 08.11.2025, 19:00 Uhr