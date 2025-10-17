Gelsenkirchen

Homage für die mutige Antifaschistin Esther Bejarano in Liedern und Texten - von und mit Sängerin Gina Pietsch und Tochter Frauke

Esther war eine Zeitzeugin der Verbrechen der Hitlerfaschisten in Auschwitz und Ravensbrück und kämpfte auch gegen den Faschismus in Israel und die Netanjahu-Regierung. Gina Pietsch aus Berlin ist eine anerkannte Brecht-Interpretin. Einlass ab 18 Uhr

Ort: Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststr. 1a, GE-Horst. Eintritt 12 Euro, ermäßigt 8 Euro.