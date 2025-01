Gelsenkirchen

Gedenken an drei große Sozialisten – Wladimir I. Lenin, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg

Das Internationalistische Bündnis lädt alle Interessierten herzlich ein! Zum dritten Mal wird am Sonntag, den 12. Januar um 11.30 Uhr auch in Gelsenkirchen-Horst an der sozialistischen Gedenkstätte mit den Statuen von Karl Marx und Wladimir Iljitsch Lenin ein solches Gedenken durchgeführt. Zum Aufwärmen im Anschluss gibt es bei Kaffee, Tee und Kniften im Bistro des Kultursaals genügend Zeit für Gespräche.

Ort: Bei Lenin und Marx vor dem Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße, Ecke An der Rennbahn, GE-Horst.