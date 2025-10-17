Gelsenkirchen

»Gaza-Spenden-Gala« am 1. November 2025

Kulinarische Köstlichkeiten aus der arabischen Küche – unsere palästinensischen Freundinnen und Freunde bereiten ein Buffet für bis zu 300 Personen vor. Dem folgt ca. ab 19 Uhr ein tolles Kulturprogramm. Unter anderem mit dem Auftritt einer palästinensischen Tanzgruppe und der berühmten Musikgruppe RAM. Eine Initiative von Solidarität International e.V. , palästinensischen Freundinnen und Freunden und vielen mehr. Der Eintritt inklusive Essen beträgt 20 €, für Kinder 5 €; nur zum Kulturprogramm 10 €. Natürlich werden auch Spenden gesammelt! Als besonderes Highlight ist in der Diskussion, das Ganze als Livestream bundesweit zugänglich zu machen mit einer »Eintrittskarte« von voraussichtlich 10 €.

Ort: Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststr. 1a, GE-Horst.