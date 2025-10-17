Gelsenkirchen

Bundesweites Treffen von Kumpel für AUF

Vorschlag zur Tagesordnung: 1. Begrüßung und Beschlusskontrolle 2. Einleitungsbeitrag, Berichte des Hauptkoordinators, zum Aufbau der Europakoordinierung und des Kassierers 3. Berichte der Stadtgruppen, Diskussion und Beschlüsse (Kulturfest/Tribunal, Buch-Vertrieb; Unser Beitrag zur Gaza-Solidarität; zur Solidarität mit dem Kampf der Bergleute und ihrer Familien in Georgien und in der Ukraine). 4. Nächstes Treffen.

Ort: Treff International, Hauptstraße 40, Gelsenkirchen-Stadtmitte