Gelsenkirchen/bundesweit

Bundesweites Treffen von Kumpel für AUF

Vorschlag des Zentralen Koordinierungsausschusses für die Tagesordnung: 1. Begrüßung und Beschlusskontrolle 2. Einleitungsbeitrag zur aktuellen Entwicklung im Bergbau, Berichte des Hauptkoordinators, zum Aufbau der Europakoordinierung, des Kassierers und Revisors. Diskussion der Berichte der Stadtgruppen. Vorschläge und Beschlüsse zur weiteren Arbeit 2026. 3. Wahlen: Zentraler Koordinierungsausschuss, Kassierer, Revisor. Glückauf!

Ort: Arbeiterbildungszentrum Gelsenkirchen, Koststr. 8, GE-Horst ("Schacht 3")