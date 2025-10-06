Gelsenkirchen

Ausstellung "Werner Seelenbinder - Ringer, Kommunist, Staatsfeind" über einen mutigen Arbeitersportler, der von den Hitlerfaschisten ermordet wurde

Werner Seelenbinder war ein weltberühmter Ringer in den 1920er und 1930er Jahren. Er nutzte seine internationalen Sportkontakte für seine illegale Arbeit in der KPD. 1942 wurde er von der Gestapo verhaftet und 1944 enthauptet. Die Ausstellung wurde unter Leitung von Professor Dr. Dr. Oliver Rump erarbeitet und in Berlin erstmals gezeigt. Ausstellungseröffnung: Samstag 18.10., 16 Uhr. Finissage: Freitag 31.10., 18 Uhr. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag, 13-15 Uhr, Mittwoch 15-19 Uhr, Freitag ab 17 Uhr. Und nach Vereinbarung mit dem Veranstalter.

Ort: Bistro im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststr. 1a, GE-Horst. Veranstalter Willi-Dickhut-Museum und Kampfsport International. Eintritt frei.