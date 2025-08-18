Gelsenkirchen

Ausstellung „HeART of Gaza“ - Bilder, gemalt von Kindern und Jugendlichen im Völkermord in Gaza

Veranstaltet vom Laden von People to People und Solidarität International Gelsenkirchen. Eröffnung am Freitag, 5. September, 17.30 Uhr mit einer Veranstaltung. Die Ausstellung kann ab dem 3. bis zum 19.September 2025 während der Öffnungszeiten 10-17 Uhr bei People to People angesehen werden.

Ort: People to People, Hauptstraße 40. Täglich während der Öffungszeiten, Eintritt frei.