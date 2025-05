Gelsenkirchen

80 Jahre Befreiung vom Hitler-Faschismus - Gedenken und Mahnung

Am 8. Mai 1945 kapitulierte die faschistische Wehrmacht. Nach zwölf Jahren wurde Deutschland von dem „1000 jährigen Reich“ befreit. Die alliierten Kräfte haben den Faschismus besiegt. Dabei war die Hauptkraft die damals noch sozialistische Sowjetunion mit ihrer Roten Armee. Deshalb rufen wir auf zu einer Gedenkfeier zu Ehren der über 800 Rotarmisten, die in den Bergwerken und Industrieanlagen (damals Gelsenberg AG, heute BP) ausgebeutet wurden und als Zwangsarbeiter auf barbarische Weise zu Tode kamen. Gerade die heutige weltweite faschistische Entwicklung mahnt: Wehret den Anfängen! Zu Ehren dieser Rotarmisten befindet sich auf dem Friedhof Horst-Süd eine Gedenkstätte. Nach dem Gedenken gibt es die Möglichkeit, am diesem Mahnmal und an dem für die jüdischen Zwangsarbeiterinnen Blumen nieder zu legen.

Ort: Parkplatz Friedhof Horst-Süd, Am Schleusengraben.