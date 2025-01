Essen

Wahlkampfsauftakt zur Bundestagswahl 2025

Unter dem Motto "Make Socialism great again" startet die Internationalistische Liste/MLPD am Samstag, dem 1. Februar 2025, um 12 Uhr mittags in vier wichtigen deutschen Städten in die heiße Phase ihres offensiven Winterwahlkampfs. Seid dabei! In Essen startet um 12 Uhr ab dem Thyssen-Hochhaus eine Auftakt-Demo. Um 13 Uhr beginnt an der Porschekanzel die Wahlkampfauftakt-Kundgebung. Gabi Fechtner, Spitzenkandidatin und MLPD-Vorsitzende, sowie Stefan Engel, Leiter des theoretischen Organs der MLPD, werden sprechen. Musik kommt von "GehörWäsche" und weiteren.

Ort: Auftaktdemo am Thyssen-Hochhaus und Auftaktkundgebung an der Porschekanzel