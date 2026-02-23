Essen

Repression in Essen und der Kampf um demokratische Rechte und Freiheiten

Die Veranstaltung wurde initiiert vom Internationalistischen Bündnis Essen und der Föderation klassenkämpferischer Organsationen. Wir freuen uns, dass sich inzwischen mehrere weitere Organisationen beteiligen. Der Rechtsanwalt Roland Meister gibt einen Input für die daran anschließende Diskussion. Des weiteren gibt es Infotische und kurdisches Essen.

Ort: Demokratisches Gesellschaftszentrum der KurdInnen in Essen, Am Freistein 50.