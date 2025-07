Duisburg

HeART of Gaza - Ausstellung Kinderkunst aus Palästina

Öffnungszeiten: jeden Freitag 15-19 Uhr und Sonntag, 03.08.25, 15.00 Uhr mit Sponsorenessen zugunsten der Aktion „Gaza soll leben“ mit palästinensischem Essen, 10 Euro pro Person plus beliebige Spende.

Ort: In den Räumen von Solidarität International e.V., Flurstr. 31, Duisburg-Neudorf. Eintritt frei, Spenden fließen in die Projekte „Gaza soll leben“ und „HeART of Gaza“.