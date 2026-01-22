Bremen

Spenden-Essen für Gaza von MLPD und REBELL

Bringt gerne leckeres Essen mit. Die Spenden gehen zu 100% an das Al-Awda Krankenhaus in GAZA. Außerdem gibt es: * einen kurzen Film über das Al-Awda Krankenhaus * einen Bericht über das 1. Brigadistentreffen * Eine Vorstellung der GAZA-AG des REBELL Bremen * neue Infos zur Bündnis-Demo für Palästina am 7.2.

Ort: Rotes Altelier im "Kunz", Sedanstr. 12. Haltestelle, Rotes-Kreuz-Krankenhaus (Linie 4). Treff International - jeden letzten Sonntag im Monat.