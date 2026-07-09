Bochum

Palästina soll leben - Medizinische Nothilfe für Gaza

Die Gaza-Soli-AG des REBELL an der Ruhr-Universität Bochum lädt zu einer Veranstaltung an der medizinischen Fakultät ein. Es werden zwei Ärzte von ihren Erfahrungen in der medizinischen Nothilfe sprechen. Einer von ihnen hat bis August 2025 in Gaza gearbeitet, der andere bei Ärzte ohne Grenzen in Afghanistan. Außerdem berichtet ein Brigadist vom Bau des Gesundheitszentrums in Kobane/Rojava. Wir stellen den Solidaritätspakt mit dem Al Awda Health System vor. Diskussion mit Möglichkeit zum Austausch.

Ort: Ruhr-Universität Bochum, Hörsaal HMA 40, Eintritt frei.