Berlin

Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Wochenende des Jugendverbands REBELL - Info für BaWü und den Süden

Am 11. und 12.1.25 findet das Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Wochenende in Berlin statt. Am Sonntag ist dort die größte Demonstration für Sozialismus in Europa. Aus Baden-Württemberg planen wir, mit dem Zug nach Berlin zu fahren. Treffpunkt ist in Stuttgart Hbf am Samstag um 7 Uhr am Gleis des Flixtrain (bisher Gleis 8, bitte schaut kurz vor Abfahrt nochmal nach). Die Rückfahrt ist am Sonntag Mittag geplant, sodass wir gegen 21.30 in Stuttgart ankommen. Die Kosten belaufen sich auf 40 € ermäßigt und Vollverdiener 50 Euro pro Person. Hinzu kommen noch Kosten für den ÖPNV innerhalb von Berlin mit ca. 10 €, es sei denn du hast ein 49-Euro-Ticket. Hinzu kommen noch Übernachtungskosten im Hostel (ca. 20 €) oder woanders. Da werden die genauen Preise noch veröffentlicht und wir werden dich informieren. Bitte meldet euch über rebell-ulm@gmx.de an. Bezahlt wird im Zug. Wir haben begrenzt Plätze reserviert - meldet euch also schnell an!

Ort: Berlin und Abfahrt/Ankunft Stuttgart Hauptbahnhof