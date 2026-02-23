Alt Schwerin/Ferienpark Plauer See und MLPD Landesverband Küste

Einladung zum Subbotnik

Das Gelände wird hergerichtet für die Frühlings- und Sommergäste. Und Erdarbeiten für die neue Terrasse sind geplant. Wie immer bringt (warme) Arbeitskleidung, Initiative und gute Laune mit! Reisekosten (Fahrkarte oder 0,25 € pro km) übernimmt der Ferienpark (mindestens 1 voller Tag Teilnahme am Subbotnik). Nutzt günstige Reisemöglichkeiten, z.B. das Deutschlandticket! Für Unterkunft und Verpflegung fallen 12,50 Euro pro Tag an. Das deckt allerdings nicht die Kosten (29 €). Bettwäsche kostet einmalig 10 Euro Leihgebühr (verpflichtend in Hotel und Blockhütten). Feierabendgetränke gehen extra. Anreise am Freitagabend ist möglich und sinnvoll. Bitte umgehend anmelden, damit das Haus planen kann.

Ort: Ferienpark Plauer See, Insel Werder 6, 17214 Alt Schwerin, Telefon, 039932 82700, info@ferienpark-plauersee.de