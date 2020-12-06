ЛЕНИН - гениальный вождь борьбы противимпериализма и за социализм

Фильм выходит в свет в серии „Нет шанса антикоммунизму – какая актуальность у классиков марксизма-ленинизма?“

Деятельность Ленина для освобождения человечества от эксплуатации и угнетения – непреходящая. Он был гениальным теоретиком рабочего движения в эпохе империализма и организатором победоносной Октябрьской революции. Она привела к концу Первой Мировой войны и к первому строительству социализма в одной отдельно взятой стране. Его принципы для строительства революционной боевой партии имеют фундаментальное значение и в наше время. Спустя более чем сто лет после Октябрьской революции его завещание является неизмеримой ценностью для подготовки международной социалистической революции при сегодняшних условиях глубокого кризиса мирового империализма.