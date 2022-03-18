Опасная игра с огнём мировой войны: Нет вмешательству НАТО в Украину – Да выводу русских войск!

Пятница, 11 марта 2022 года, 13 ч.

1. Миллионы людей и в Германии обоснованно думают, что надо что-нибудь делать против войны в Украине. Более двух млн. человек уже было вынуждено бежать от войны. И ещё есть тысячи раненных и погибших. Повышение цен на продукты и электроэнергию разжигает инфляцию по всему миру. О всём этом возникла массовая дискуссия. Власть имеющие злоупотребляют волей масс к миру, чтобы инсценировать себя как защитников мира. Притом имеются два плана:







На прошлой неделе Шеф ХДС Фридрих Мерц зарвался: «При определённых обстоятельствах» мыслимо и нужно прямое участие НАТО в войне . Начальник концерна Springer Дёпфнер ещё перекрыл это в «Bildzeitung»: НАТО должен ТЕПЕРЬ действовать». Украинский государственный президент Зеленский резко требует закрытие украинского воздушного пространства – в не зашифрованном тексте: боевые самолёты НАТО должны сбить русские самолёты. Они с ободрением мирятся с тем, что это с высокой вероятностью развяжет третью мировую войну. США уже поставили Украине оружие стоимости в 300 млн. долларов. Солдаты из как минимум шести стран НАТО присоединяются к украинской армии как «добровольцы», отчасти с разрешением их правительств. Со своей стороны Путин называет экономические и военные поставки «объявлением войны» НАТО и грозит «серъёзными последствиями». Конец этой опасной игре!

Пока федеральное правительство и НАТО пока отвергают открытое вмешательство. Это вовсе не говорит о их гуманитарной воле к миру. В том случае они намного раньше могли бы и должны были бы действовать деэскалирующим образом. Ныне их поражает: 79% населения в Германии против вмешательства НАТО в войну, и сотни тыс. людей в одной только Германии участвовали в демонстрациях за мир. Кроме того, 7 марта 2022 года глава монополистического союза BDI, Зигфрид Руссвурм, бесцеремонно отказал в требовании правительства США разъединения немецкой экономики от Китая: «Мы не были и не будем получателями приказа американского правительства. Преступления» Путина «не означают конец глобальной торговли и глобального распределения труда. Обмен, не огораживания остаётся нашим принципом». Зависимые от экспорта монополии видят свои экономические интересы с дальнейшим обострением под угрозой. Однако, переговоры в их интересах приведут только к империалистическому миру. При нём вооружение и подстрекательство к войне продолжаются и в такой же мере за счёт народов будет продолжаться усиленная конкурентная борьба за энергоснабжение, за сырьё и цепи поставок.

2. Буржуазные СМИ агитируют за политику федерального правительства манипулирующим изображением, как будто этим они помогают «людям» в Украине. Но поддержка правительства Зеленского – это не прогрессивная политика, что сравнения с союзниками вокруг Советского Союза или с интернациональными бригадами в испанской гражданской войне ошибочно дают понять. Все буржуазные партии перешли к хвале НАТО как верного ангела мира. Следует сказать, тот союз, который в течение последних десятилетий больше всех развяал наступательные войны, в Афганистане, Ираке, бывшей Югославии и т.д. Военная эскалация со стороны НАТО не помогает людям в Украине, а обостряет их положение людей в Украине . 3 мировая война приведёт к неизмеримому горю и, при применении атомного оружия, подвергает опасности жизненные основы человечества!

3. Рабочие и народные массы, участвующие в вооружённой борьбе в Украине, обоснованно защищаются от империалистической наступательной войны. В то же время они должны направить свою борьбу против реакционного правительства Зеленского и искать и усиливать единый фронт с прогрессивными людьми в России и везде в мире, выступающими против всякой империалистической агрессии. Их будущее не должна лежать в возврате к до сих пор бывшей бедноте, эксплуатации и угнетении как игрушка империалистических интересов! Акции солидарности и помощи, продвинутые МЛПГ и ИКОР, подкрепляют последовательное антиимпериалистическое направление. Партия ИКОР «Марксистско-ленинская платформа» из России заявляет: «Народы России, Украины и Донбасса оказались заложниками столкновения интересов двух империалистических группировок». Она призывает "трудящихся России выходить на акции протеста против войны, саботировать переброску войск и грузов военного назначения, и таким образом сказать свое решительное "Нет!"

4. Война в Украине является империалистической войной. «Империализм»многие до сих пор знали только из учебников истории. Ныне и буржуазные СМИ бичуют «империалистические великодержавные фантазии» Путина. МЛПГ уже в 2017 году написала обширное исследование о «новоимпериалистическом подъёме России»: «Путин стремится к евро-азиатскому союзу от Лиссабона до Владивостока с преобладанием России». В это время ещё дружески встречались Ангела Меркель и другие западные шефы государств и монополий с Путином на помпезных ужинах. И для дальнейших государств, таких как США, Китай или Германия верно: «империалистическими являются страны, экономика которых определяется монополиями, в которых монополии всё больше подчиняли себе государство и которые стремятся к господству над другими территориями и странами».

5. Империалистическая агрессия наружу связана с репрессией внутри. Начинается ли с фашистскими методами Путина переход России к фашизму? Тысячи людей были арестованы на антивоенных демонстрациях. Близкий Путину и второй шеф безопасности Медведев вносит в разговор восстановление смертной казни. С новым законом СМИ уже название «война» под угрозой наказания. А также ЕС хочет наказать «лживую информацию», немецкое правительство просто запретило русскую телестанцию РТ. Следовательно, то что «правильно» и «ошибочно» решают империалисты. В Германии всё чаще мешают антиимпериалистической мирной политике МЛПГ перед школами, предприятиями или на демонстрациях. При прямом участии НАТО в войне законами о чрезвычайном положении федеральное правительство ФРГ в далеко идущей мере сможет отменить гражданско-буржуазные права и свободы.

6. Ненавистью на Путина злоупотребляют для клеветы на социализм. В немецких газетах говорится, что Путин коммунист, «преемник Сталина» и хочет «восстановить Советский Союз». Однако Путин в своей речи к началу войны атаковал, прежде всего, Ленина и Сталина, потому что они выступали за право на самоопределение Украины — для Путина это было «безумием». Всякая сторона, ведущая войну, упрекает другую в акциях в духе Сталина — какой абсурд! Образцовая политика относительно национальностей в социалистическом Советском Союзе до 1956 года стояла за пролетарский интернационализм – в противоположности обеим партиям войны .

7. Солидарность с массами в Украине означает обязательство усилить борьбу за мир во всём мире. Ни одну войну не возможно надолго вести против активного сопротивления рабочих и масс! 91 участник из 22 стран в вебинаре ИКОР 6 марта заявили, решительно и совместно вести борьбу за мир в антиимпериалистическом едином фронте. Давайте строить и в Германии новое сильное движение за мир против всех империалистических поджигателей войны!



• Активное сопротивление империалистическим подготовкам к III Мировой войне!



• Против перекладывания тягот войны и кризисов на массы! За надбавку на зарплату как минимум в размере инфляции.



• За мир, дружбу народов, настоящий социализм!



• Укрепляйте революционную рабочую партию МЛПГ! Участвуйте в молодёжном союзе REBELL и его группах сопротивления!

Здесь пожертвовать:

1. Для фонда оказания помощи Координационного совета рабочего движения Украины (КСРД):

Организация солидарности и оказания помощи: Solidarität International IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84, Пароль: Ukraine Hilfsfonds

2. Для финансирования украинских и русских делегаций горняков к Интернациональной конференции горняков в 2023 году:

Организация для солидарности и оказания помощи: Solidarität International IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84, пароль: IMC, russische und ukrainische Kumpel

3. Для МЛПГ за продвижение её антиимпериалистической политики в Германии: MLPD IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00 пароль: Friedenskampf