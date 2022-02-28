Мир охвачен большой тревогой, драматическими конф- ликтами, ожесточённой массовой борьбой и неожиданными поворотами. Многие люди очень тревожатся о будущем: о пре- зиденте США Дональде Трампе, об установлении фашистской диктатуры в Турции, о нескончаемой войне в Сирии, о военном конфликте на Украине, о провокациях США и Китая в Южно- Китайском море или о драматическом обострении противоре- чий на Корейском полуострове. Тут США и Северная Корея явно угрожают атомной войной. Существует и беспокойство, что международные монополии намеренно и безответственно продвигают вперёд разрушение единства человека и природы, чтобы повышать свою максимальную прибыль.

Под давлением кризиса своей буржуазной политики по бе- женцам всё больше правительств в Европе с 2015 г. производили и производят заметный сдвиг вправо. Так же и правительство «Меркель/Габриэль» в Германии. Они оправдывают это мнимой «борьбой против терроризма». На этой почве везде подкреп- лялись и подкрепляются открыто реакционные, расистские, националистские, вплоть до фашиствующих движений и партий — как никогда со времён II Мировой войны.

В то же время мы испытываем прогрессивный поворот на- строений среди рабочего класса и широких масс. Это движение по своему объёму, многообразию и содержанию намного пре- восходит всемирные протесты против вьетнамской войны 1970 годов. Новое транснациональное, критичное по отношению к обществу молодёжное движение охватывает сотни тысяч людей. Оно предвещает новый подъём международного революционно- го и рабочего движения. Откуда всё это? И как это оценить?

Главные причины общественных изменений и переломов нельзя искать в головах, или программах господствующих по- литиканов, или в возникновении новых идей или философий, это подтверждает диалектический и исторический материализм. Напротив, они имеют свою материальную основу в экономи- ческом базисе общества, в противоречивом развитии способа производства. Относительно этого возникновение ряда ново- империалистических стран является центральным вопросом в настоящее время. Этот факт и его более глубокие причины и воздействия надо понять. Иначе будет невозможно понимать настоящие изменения положения в мире и делать правильные выводы для классовой борьбы и будущего человечества.

Марксистско-ленинская партия Германии (МЛПГ) в своём анализе главным образом обозначает как новоимпериалисти- ческие группу из 14 стран; они различны по величине, стоят на разной ступени развития и имеют различную социально-эконо- мическую структуру и историю: государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка); государства МИСТ (Мексика, Индонезия, Южная Корея и Турция), а также Аргенти- на, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Иран. Эти страны развили свой новоимпериалистический характер в определённый период и в определённой связи с новейшим общественным развитием. В этих 14 странах живёт 3,7 млрд. чел., более половины насе- ления мира. Процесс образования новоимпериалистических стран уже вырисовывается и в ряде других государств. Но это не есть значительно для данного анализа.