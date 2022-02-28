VII. Новое качество всеобщей кризисности империализма

До распада Советского Союза во всемирной империалистической системе существовала биполярность: США и социал- империалистический СССР являлись двумя империалистическими сверхдержавами. В настоящее время биполярность сменилась, также и с возникновением многочисленных новоимпериалистических стран, приобретающих всё больше веса и влияния на мировую экономику и политику, многополярностью.

Сто лет назад над миром ещё господствовала горстка империалистических великих держав. Преобладающее большинство людей жило в колониях и полуколониях. Сегодня в империалистических странах живёт примерно 80% мирового населения.

Значит, общественные отношения большей частью находятся в высочайшей и последней стадии капитализма, в прямой предварительной ступени социализма. Это развитие означает скачок к новому качеству кризисности всемирной империалистической системы и шансов для международной социалистической революции.

В странах, разграбленных в качестве неоколониальных придатков, массы подвержены катастрофическим жизненным условиям. Некоторые из этих стран – такие как Афганистан, Сирия, Ирак, Йемен, Конго или Ливия – годами прямо-таки дробились соперничеством между старыми и новыми империалистами (войнами и реакционным террором).

Внутри империалистических стран обостряются классовые противоречия. Пропасть между бедными и богатыми зияет всё больше. В то время как господствующие монополии коррумпируют привилегированную прослойку мелкобуржуазии и промышленного пролетариата как массовый базис своего господства, увеличивающаяся масса населения приводится к нищете. Сверхэксплуатация рабочих всё больше становится нормой.

Признание реальности многополярного мира ничуть не значит, что это монолитный блок равновесных сил. Напротив, внутри старых и новых империалистических держав надо говорить о группах разного качества, в зависимости от роли, которую они играют во всемирной империалистической системе на основе своих экономических, политических и военных потенциалов.

В 1970-х гг. в мировом империализме можно было отличить первостепенный империализм от второстепенного. Обе сверхдержавы, США и социал-империалистический СССР являлись первостепенным империализмом. ФРГ, Франция, или Япония, к примеру, являлись второстепенным империализмом.

Против тогдашнего преуменьшения немецкого империализма мелкобуржуазным «МЛ-движением» – оно отчасти дошло вплоть до пропаганды защиты отечества от сверхдержав – марксисты-ленинцы решительно возразили: второстепенные империалистические страны «в тени первостепенного империализма пытаются добиться своих государственно-монополистических целей – максимизации прибыли и неоколониальной эксплуатации развивающихся стран. Но кто может сказать, сохранится ли настоящее распределение сил?»1.

Возникновение новоимпериалистических стран потрясает прежний строй всемирной империалистической системы.

Китай и Россия являются империалистическими великими державами в мировой политике, Россия – прежде всего по военной силе. Китай находится на пути к состоянию сверхдержавы и в борьбе за мировое господство всё больше становится главным соперником империализма США, и впредь агрессивно претендующего на мировое господство в экономической, политической и военной области.

ЕС как империалистический союз государств с его более чем 20 империалистическими странами пытается стать новой всемирно- политической великой державой. Выход Великобритании из ЕС является неудачей прежде всего в этом отношении.

Разные государства, такие как Турция, Израиль, Саудовская Аравия, Бразилия, ЮАР или Индия, как империалистические страны, прежде всего стремятся к региональному преобладанию, в большинстве случаев в союзе с другими империалистическими великими державами.

Более слабые империалистические страны в качестве младших партнёров или в особой функции (например, Норвегия, Сингапур, Люксембург или Швейцария) получают в мировом производстве прибавочной стоимости свою долю.

Это качество империалистической многополярности обострило всемирную конкурентную борьбу, углубило лабильность империалистического господства и, в квинтэссенции, ослабляет всемирную империалистическую систему и углубляет всеобщий кризис капитализма.

Интернациональный сдвиг империалистических правительств вправо

С 2012 г. при премьер-министре Синдзо Абе в Японии — и ускоренно в 2014-16 гг. – в мире устанавливается всё больше открыто реакционных, националистических, вплоть до фашиствующих правительств. Прежде всего – в новоимпериалистических странах: правительства Нарендры Моди в Индии, Мишеля Темера в Бразилии, Энрике Ньето в Мексике. Другие правительства, такие как Владимира Путина в России, кабинет АНК в ЮАР при Джейкобе Зума или Меркель-Габриэля в Германии, перешли к ультрареакционной политике. Летом 2016 г. в Турции Реджеп Тайип Эрдоган установил фашистскую диктатуру.

Особая агрессивность ультрареакционного расистского и фашиствующего правительства при Дональде Трампе с его программой «America First» («Сначала Америка») имеет свою особую материальную основу в резком спаде империализма США относительно его господствующей позиции над мировым рынком. В апреле 2017 г. Центральный комитет МЛПГ пришёл к следующей оценке нового качества правительства Трампа:

«Изменения с момента инаугурации Дональда Трампа ни в коем случае не имеют характера только лишь нормальной смены правительства. С его вступлением в управление государством дело дойдёт до изменения методов господства. Они всё больше будут вступать в противоречие с обычными гражданско- демократическими обычаями, и в тенденции отменяют послевоенное устройство мировой империалистической системы. Вместо правительственной системы мелкобуржуазного способа мышления Трамп привнесёт открытую реакцию как внутри, так и наружу».2

Во всём этом проявляется основная тенденция империализма: реакция внутри и агрессия наружу. Во всём мире это привело массы к активному сопротивлению и произвело начавшийся прогрессивный поворот настроения.

Ожесточённая борьба международного промышленного пролетариата, подобные восстаниям массовые битвы и движения за свободу и демократию указывают на то, что на международном уровне образуются объективные и субъективные факторы перехода к революционному брожению. В этом в настоящее время выражается главная тенденция в мире: подготовка международной социалистической революции. В книге «Сумерки богов ‹нового порядка мира›, изданной в 2003 г., мы установили, что начата новая историческая фаза перелома:

«То, что империализм может начать реорганизацию производства, но, из-за своих неразрешимых внутренних противоречий, никогда не сможет создать мировое государство, делает очевидным, что империализм наталкивается на относительный предел своего исторического развития. Современные производительные силы требуют производственных отношений, соответствующих их международному характеру, но они могут быть реализованы лишь в Соединённых Социалистических Штатах мира.» (c. 390)

Однако было бы ошибкой исходить из абсолютно безвыход- ного положения империализма. Такая иллюзия является ответом мелкобуржуазного поклонения стихийности на становящийся более очевидным характер империализма как умирающего ка- питализма. Рабочий класс и массы должны справиться, прежде всего, с современным антикоммунизмом, чтобы сознательно перейти к революционной, марксистско-ленинской альтернативе борьбы за настоящий социализм.

На практике сила организации, дальновидность, созна- тельность революционной партии, привлечение решающего большинства международного промышленного пролетариата, связанность и подкрепление партии среди масс, в частности среди боевого женского движения, заключение боевого союза с возрастающей частью мелкобуржуазно-интеллектуальных промежуточных слоёв против монополий и государства, при- влечение молодёжи и международная кооперация, координа- ция и революционизирование партии решают, может ли она использовать революционный кризис или нет. Поэтому теперь всё зависит от укрепления субъективного фактора.

Одним из ключевых факторов успешного строительства партии нового типа является: постоянно диалектическо-мате- риалистически анализировать и правильно квалифицировать внутренние закономерные связи, в особенности новые явления и существенные изменения в природе и обществе, и делать необходимые выводы для предвосхищающей марксистско- ленинской стратегии и тактики в классовой борьбе.

Надо, чтобы в этом взволнованном, дестабилизированном и кризисном мире возникла превосходящая империализм сила.

Настало время для строительства международного антиимпе- риалистического и антифашистского единого фронта, ядро которого должен формировать международный промышленный пролетариат.

Укрепление ИКОР и дальнейшее развитие практичес- кого сотрудничества и координации для систематического возбуждения и повышения классового сознания в связи со строительством и существенным укреплением революци- онных партий во всё большем числе стран — это важнейшая предпосылка успешной подготовки международной социалис- тической революции.