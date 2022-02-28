VI. Необходимая борьба против социал- шовинизма, опп ортунизма и догматизмА

Обострение противоречий во всемирной империалистической системе и усиление классовой борьбы расширяют потенциал мирового революционного кризиса. Одновременно они являются благоприятной почвой для продвижения оппортунизма в международном рабочем и революционном движении посредством мелкобуржуазно-оппортунистического способа мышления. Противоречия между революционным и оппортунистическим направлениями обнаруживаются более открыто.

При условии обостряющихся противоречий во всемирной империалистической системе оппортунизм, по тенденции, превращается в социал-шовинизм.

Немецкое федеральное правительство при канцлере Меркель выдаёт свою руководящую роль в ЕС за политику сохранения мира, экологического, экономического, политического и социального балансирования интересов, т. е. как контрпроект к политике Трампа, Эрдогана или Путина. Именно это относится к системе мелкобуржуазного способа мышления в качестве метода правления. Этим она ловко лелеет иллюзии находящихся под мелкобуржуазно-реформистским и мелкобуржуазно- ревизионистским влиянием сил в рабочем и массовом движении, которые мечтают о защите «добрыми» или «сносными» империалистами против «дурных».

Эту позицию в той или иной степени приняли все берлинские партии, а также все буржуазные СМИ и правые руководства профсоюзов. В итоге в рабочем и народном движении развивается мелкобуржуазно-социал-шовинистский способ мышления - от антиимпериалистической критики немецкого или европейского империализма отказываются, а российскому или китайскому империализму приписывают антиимпериалистическую позицию.

26 марта 2017 г. КПМЛМ (Коммунистическая партия Боливии — марксистско-ленинская-маоистская) заявила о своём выходе из ИКОР1. Она обосновывает этот шаг, среди прочего, позицией ИКОР по вооружённому конфликту на Украине:

«Для нас считать Россию главным врагом и ‹агрессором› Украины непостижимо. Это значит ‹обелять› империализм США ...»2.

ИКОР никогда не называла Россию «главным врагом». Она также не ставила под вопрос, что главная опасность для мира исходит от сверхдержавы США, а также что США и НАТО, включая и правительство Украины, играют ультрареакционную роль в украинском конфликте.

Но может ли руководство КПМЛМ действительно не заметить, что политика Путина характеризуется резкой репрессией против рабочего движения, национальных меньшинств, демократических и революционных сил в России? Не умеет ли оно распознать империалистический характер России, мечтающей о восстановлении власти русского социал- империализма или царства?

Из Германской коммунистической партии (ГКП), которую сегодня терзает борьба фракций, также слышатся заявления о рабской преданности России. Например, Вера Рихтер, заместительница председателя ГКП, во вступительной речи по поводу заседания правления ГКП оспаривает империалистический характер России и КНР:

«В отличие от Большой семёрки, конечно, не идёт речь о встрече, где встречаются исключительно лидеры руководящих империалистов. (…) Мы знаем, что Россия и КНР, как и несколько других стран Большой двадцатки, фактически относятся к союзникам движения в защиту мира.»3

В апреле 2017 г. на конференции современных ревизионистов в г. Мюнстер ГКП избрала Россию даже антиимпериалистической силой:

«Россия вынуждена противодействовать НАТО, и поэтому объективно действует антиимпериалистически.»4

Эта абсурдная логика характеризует переход ревизионизма к открытому социал-шовинизму. В межимпериалистических противоречиях или даже войнах перейти на сторону одного или другого империалиста под флагом революционного убеждения — это социал-шовинизм. Рабочий класс, угнетённые массы и революционеры во всём мире должны бороться против империалистов всякого рода без исключения!

В настоящее время среди организаций и партий ИКОР развёртывается плодотворная, частично спорная дискуссия о возникновении новоимпериалистических стран и необходимых выводах.

Некоторые партии настоятельно избегают понятия «новоимпериалистическая страна» и говорят о «региональной державе». Но «региональная держава» является только поверхностным описанием экспансионистских устремлений таких стран, как Индия, Турция или Саудовская Аравия. Их тем самым характеризуют ненаучным образом, не исходя из классовой точки зрения. То же самое относится и к таким понятиям, как «субимпериалистические страны» или «развивающиеся страны в переходный период».

Против наименования Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ новоимпериалистическими странами возражают то, что они «едва ли располагают собственной передовой производственной базой». На самом деле их производственная база действительно ограничена и сконцентрирована на нефти и газе. Однако она интегрирована в интернационализированный способ производства. Эти страны вкладывают свой сверхаккумулированный капитал в доли в монополиях во всём мире. В Саудовской Аравии 22,7% занятых работают в промышленности, 71,2% — в так называемой сфере услуг, которая большей частью отождествляема с промышленными местами работы. Саудовская Аравия, с её предприятием Aramco, распоряжается крупнейшей в мире монополией по оцениваемой биржевой стоимости; в 2013 г. её оборот составил $400 млрд. В том же году страна имела 20 из 2 000 крупнейших монополий, ОАЭ — 14, Катар — 8.5 В Саудовской Аравии 6-8 млн. рабочих – выходцев из Пакистана, Бангладеш, Филиппин. Их эксплуатируют и угнетают в недостойных условиях.

На сегодняшней ступени международного разделения труда наличие всесторонней производственной базы больше не является решающим критерием оценки для квалификации страны как «империалистической». Империалистические страны и их международные монополии концентрируются на тех областях, в которых они могут завоевать лидерство на мировом рынке, диктовать монополистические цены и сделать другие страны, среди них и империалистические, зависимыми от себя.

Этому соответствует и стратегия вывоза капитала, которую проводят Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ. Государственный фонд Qatar Investment Authority, по оценкам, имеет $335 млрд. Миллиардами долларов США он участвует в акционерных обществах и крупных проектах недвижимости и инфраструктуры во всём мире. Из них $57 млрд. составляют доли всего в 10 таких предприятиях, как VW, Glencore или Royal Dutch Shell6. В Саудовской Аравии эмиссионный банк управляет 450 млрд. евро, вкладывая их в банковские активы и закупая этим займы и акции во всём мире.

Ленин подчёркивал, что отделение от непосредственного производства является о собенно типичной чертой господствующего империалистического финансового капитала:

«Типичным ‹владыкой› мира стал уже финансовый капитал, который особенно подвижен и гибок, особенно переплетен, внутри страны и интернационально, — особенно безличен и оторван от непосредственного производства, особенно легко концентрируется и особенно далеко уже сконцентрирован, так что буквально несколько сот миллиардеров и миллионеров держат в руках судьбы всего мира.»7

К аравийским шейхствам относится то, что написал Ленин о паразитарной сути империализма:

«Все более и более выпукло выступает, как одна из тенденций империализма, создание ‹государства-рантье›, государства- ростовщика, буржуазия которого живет все более вывозом капитала и ‹стрижкой купонов›.»8

Кроме того, против новоимпериалистического характера этих шейхств возражают, что у них «феодальная структура господства». Это должно было бы направляться и против Ленина, определившего царистскую Россию государством на основе «империализма, гораздо более грубого, средневекового, экономически отсталого, военно-бюрократического»9.

Автократическая форма господства как особая форма государственно-капиталистического капитализма является крайне полезной.

Такие противоречащие действительно сти оценки новоимпериалистических стран являются результатом догматического применения марксизма-ленинизма. Они неизбежно повлекут за собой ошибки в стратегии и тактике и приведут к предотвратимым неудачам в социальной и национальной освободительной борьбе.