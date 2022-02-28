V. Некоторые особенно агресс ивные новоимпериалистические страны

Развитие валового национального продукта с 1980 по 2015 гг. показывает качественные скачки в группе из 14 стран в период их образования и развития в качестве новоимпериалистических. Оно объясняет также скачкообразный рост доли этой группы 14 стран в мировой экономике, в частности, с момента созревания новоимпериалистического характера этих стран после наступле- ния нового тысячелетия (см. таблицу «Валовой национальный продукт в $ млрд.», 1980 = 100).