V. - 4. Новоимпериалистическая Турция на стыке Европы и Азии

Расположенная между Европой, Азией и Африкой, Турция имеет особое геополитическое, экономическое и военно-страте- гическое значение. После развала Османской империи вследствие Первой мировой войны страна стала полуколонией различных империалистических держав. В 1923 г., после национально-рево- люционной освободительной войны, под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка была учреждена Турецкая республика. Он проводил политику в пользу национальной буржуазии: за нацио- нальную независимость, капиталистическую индустриализацию, модернизацию и секуляризацию29 страны, а также за ограничение империалистического влияния.

В 1927 г. население Турции составило 13,7 млн. чел., сегодня — 79 млн. Преобладающее большинство населения – мусульмане. В 1952 г. Турция вошла в состав НАТО и попала в неоколони- альную зависимость, прежде всего, от империализма США. В 1960, 1971 и 1980 гг. армия, при поддержке НАТО и ЦРУ, производила путчи в интересах империализма и крупной отечественной буржу- азии. Военные путчи 1971 и 1980 гг. были связаны с жестоким по- давлением окрепшего рабочего движения и левых революционеров. Ещё в течение 1960-х годов развились такие значительные турецкие монополии, как Koç Holding или Oyak. Вторая из них сформировалась из пенсионного фонда армии. Сегодня она ох- ватывает почти 90 предприятий и долевых участий в различных отраслях.

В 1980-х годах монополии, с помощью государства и при при- менении иностранного капитала, форсировали ускоренное превра- щение Турции в капиталистическую индустриальную страну. В 1971 г. было учреждено объединение предпринимателей TÜSİAD, которое в интересах интернациональных и национальных монополий добилось влияния на государственные решения.

Значительная роль турецкой армии в обществе, которая особен- но выросла после военного путча 1980 г., ускорила образование структур государственно-монополистического капитализма. С этим военным путчем 1980 г. началось изменение курса в направле- нии неолиберализма: приватизация госпредприятий, которую дик- товал МВФ, содействовала слиянию промышленного, банковского и торгового капитала с частью реакционной аграрной олигархии.

Но возникшая таким образом отечественная монополистическая буржуазия всё ещё в значительной мере находилась под диктатом иностранного финансового капитала. Международные монополии, такие как Toyota, Daimler, Ford, Renault, Bosch, FIAT или RWE, распоряжаются производственными площадками в Турции.

В то время как к концу 1970-х годов более половины населения работало в сельском хозяйстве, в 2014 г. это было уже немногим менее 20%. В 2016-м 74% населения жило в городах, а в середине 1970-х — только 40%. Развился современный международный промышленный пролетариат. Около 3 млн. людей работает на заводах текстильной и швейной промышленности, более 50 тыс. – в международных и турецких концернах электропромышленности. Примерно 400 тыс. работает у 17 производителей в автомобильной промышленности и ещё около 4 000 на предприятиях её постав- щиков30.

Глубокий экономический кризис 2001 г. усиленно вынуждал турецкие монополии к экспансии. Вследствие этого вспыхнул открытый правительственный кризис, который также охватил идеологию кемализма и секуляризма. Так открылось свободное пространство для якобы «умеренно-исламской» Партии спра- ведливости и развития (ПСР) под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана, в союзе с исламистским движением Гюлена. Эрдоган сумел распространить и укрепить религиозные и мелкобуржу- азно-националистические чувства среди части масс и выиграл парламентские выборы 2002 г. Этому развитию событий стре- мительно содействовали США и ЕС.

Социальные и политические реформы на основе экономи- ческого подъёма дали правительству Эрдогана возможность строить необходимую массовую базу для стремления Турции становиться великой державой.

В 2004 г. был принят новый закон о содействии инвестици- ям, уравнявший отечественных и иностранных инвесторов. За этим последовала новая волна приватизации государственных предприятий: электросетей, портов, инфраструктуры, зданий, угодий и т.д. Это вызвало скачкообразное увеличение импорта капитала и финансируемого кредитами расширения внутреннего рынка. Тем самым ускорилась и аккумуляция капитала в Тур- ции, также пошедшая на пользу турецким монополиям. С 2002 г. турецкий валовой национальный продукт утроился.

До 2014 г. концентрация и централизация капитала создали 4 85831 крупных предприятий, с более чем 250 занятых каждое. К обрабатывающей промышленности относится 1 628 из них. В 2016 г. 10 турецких монополий входили в 2 000 крупнейших в мире32.

Со времени иракской войны 2003-11 гг. турецкие монополии постоянно расширяли своё влияние на Ближнем Востоке. В 2014 г. нефтяная монополия Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) вложила $1,9 млрд. в месторождение природного газа Шах-Дениз и в Южно-кавказский трубопровод в Азербайджане33.

Крупнейшие авиалинии, Turkish Airlines, скачкообразно увели- чили количество своих африканских аэропортов назначения с 2 до 48. С 2011 г. количество их пассажиров почти удвоилось, до 61,2 млн.34 Они отвоевали доли рынка, в частности, в западноафри- канских государствах Гана, Бенин, Камерун, Нигерия, у таких ранее доминирующих компаний, как Air France, British Airways или Lufthansa35.

Самая крупная турецкая монополия — Koç Holding, сме- шанный концерн, среди прочего, действующий в автопроме, энергогенерации и финансовых услугах. С оборотом в $25,5 млрд. он, как первая турецкая монополия, добился вхождения в круг 500 международных сверхмонополий36. Koç Holding распоряжается производствами в России, Таиланде, КНР, ЮАР и Румынии и эксплуатирует рабочих этих стран. С помощью сов- местных предприятий, в частности с Ford и FIAT, он овладел 48% автопроизводства Турции. С 1990 по 2015 г. турецкие монополии увеличили свой вывоз капитала с $1,2 млрд. до $44,7 млрд., т.е. почти в 40 раз37.

Во внешней политике правительство ПСР обосновывало своё притязание на власть на Ближнем и Среднем Востоке так называемым «неоосманизмом». Для этого оно содействовало религиозно приукрашенным фашистским террористическим организациям, таким как «Фронт ан-Нусра» и «Исламское государство» (ИГ).

Уже в 1970-х годах Турция стремилась к строительству соб- ственной военной промышленности. В 1974 учреждён «Фонд за укрепление турецких вооружённых сил» TSKGV — как ответ на наложенное США против Турции эмбарго на оружие38. Стро- ительство и расширение военно-промышленного комплекса стало зачинателем турецких новоимпериалистических устрем- лений к экспансии. С 2011 г. производство военных товаров еже- годно увеличивалось на 21%. В 2016 г. годовой военный бюджет развития военных продуктов и технологий вырос до $1,25 млрд. по сравнению с 2015 г. Сегодняшний рост спроса на продукты руко- водящей турецкой военно-промышленной монополии ASELSAN составляет по сравнению с 2015 г. 273%.

В августе 2016 г. турецкий военно-промышленный концерн BMC подписал соглашение с немецкой Rheinmetall AG и малай- зийским Etika Strategi об учреждении совместного дочернего обще- ства (RBSS). Оно даёт возможность предлагать турецким военным силам и другим армиям «бронированные системные решения» для производства самих современных бронированных боевых машин с колёсным и гусеничным шасси. С 2015 г. военные силы Катара имеют долю в 49% в турецком военном концерне BMC. В апреле 2017 г. Турция заключила договор с Катаром о поставке 1 500 бронемашин. Строительство первого авианосца, запланированное до 2021 г., подчёркивает империалистические амбиции Турции.

Развёртывая государственный террор, новоимпериалистическая Турция жестоко применяет различные системы оружия, спецслуж- бы, полицию, армию и полувоенные отряды против курдского населения и его освободительной борьбы, а также против борьбы рабочего класса и широких масс.

Численностью в 493 тыс. чел., турецкая армия является 10-й по мощности в мире и (после США) второй в НАТО39.

Бывшая неоколониальная зависимость Турции от импери- ализма превратилась во взаимное проникновение новоимпе- риалистической региональной державы Турции, империализма США, ЕС и немецкого империализма. На основе его геополити- ческой ключевой роли правительство ПСР использует растущие противоречия между США, ЕС, Россией и КНР. В 2015 г., в ситу- ации кризиса политики ЕС по беженцам, Турция злоупотребила миллионами людей, которые хотели эмигрировать из Ирака или сирийских районов военных действий через Турцию в Европу, в качестве средства нажима, чтобы проводить свою новоимпериа- листическую политику.

В большинстве мечетей Германии имама «ставит» Турция. Ту- рецкое государство финансирует этих имамов, обучает их и пыта- ется привлечь население турецкого происхождения к реакционной политике Турции с помощью турецкоязычных СМИ. Некоторые «духовные лица» уже были изобличены в сотрудничестве с турец- кими спецслужбами.

Привлекательность экономического развития в Турции, а также манипуляция общественным мнением дали правительству Эрдогана в период до 2015 г. возвращение из ЕС сотни тысяч эмигрантов.

Потерпевший неудачу военный путч, проведённый частями турецкой армии в июне 2016 г., не случайно произошёл именно после того, как Эрдоган намекнул на возможность более тесного сотрудничества с Россией и Шанхайской организацией сотрудни- чества. Важную роль в попытке путча играли те воинские части, которые были тесно связаны со структурами НАТО. Они опирались на поддержанное Соединёнными Штатами антикоммунистическое и фашиствующее исламистское движение Гюлена, которое пор- вало с Эрдоганом в 2013 г. Эрдоган воспользовался потерпевшим неудачу путчем в качестве желанного предлога, чтобы объявить чрезвычайное положение и создать массовую базу для установ- ления фашистской диктатуры. В апреле 2017 г. правительство, в условиях чрезвычайного положения, приказало провести рефе- рендум, который был подвергнут манипуляциям. Так оно хотело представить фашистскую ликвидацию демократических прав и свобод в демократическом свете. Но антифашистское сопротив- ление и борьба за свободу и демократию развиваются, несмотря на жестокое подавление революционной и демократической оп- позиции, равно как и курдского народа.