V. - 3. Новоимпериалистическое преобладание Индии над индийским субконтинентом

К началу государственной независимости от Великобритании в 1947 г. Индия, как богатая сырьём и населением страна, развивала относительно всестороннюю базу индустриализации и производства средств производства. Этому послужила национализация ключевых отраслей промышленности и крупных капиталистических предприятий. После 1956 г. самостоятельное развитие было сильно ограничено неоколониализмом социал- империалистического Советского Союза. В это время Индия также резко развила выраженные бюрократически-капиталистические черты – один из материальных исходных пунктов для более позднего образования государственно-монополистического капитализма.

Т.н. «Зелёная революция» означала начало капиталистической индустриализации сельского хозяйства. Закон об упразднении барщины в 1976 г. высвободил необходимых для этого сельскохозяйственных рабочих. Это было направление на чрезвычайный рост индийского внутреннего рынка по промежуточной продукции и продукции потребления. В этот период были созданы индийские сырьевые концерны в области нефти, газа, керосина, угля, стали, алюминия, чаще всего как государственные предприятия, которые, однако, были ещё финансово и технологически зависимы от заграницы.

Развал социал-империалистического Советского Союза в 1991 г. стал коренной предпосылкой для проведения международным финансовым капиталом неолиберальной политики также и по отношению к Индии. «Новая экономическая политика» министра финансов Манмохана Сингха вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 1995 г. открыла Индию мировому рынку. В её рамках была организована приватизация публичного сектора. Сингх в крупном масштабе содействовал зарубежным инвестициям и созданию множества особых экономических зон. В 2005 г. принят «Special Economic Zones Act» (закон об особых экономических зонах). С тех пор и по 2017 г. число новых особых экономических зон выросло до 421, с 4456 предприятиями и 1,7 млн. занятых.23

Из этой государственной программы приватизации и особых экономических зон извлекла выгоду и индийская монополистическая буржуазия, уже располагавшая обширным промышленным, банковским, торговым и аграрным капиталом. Доля Индии во всемирном валовом продукте за 1995-2007 гг. постоянно увеличивалась, от 1,2% до 2,1% – рост в 75%.

В 2004 г., непосредственно после избрания Сони Ганди на пост премьер-министра, фондовый рынок Индии потерпел самый резкий крах за 135 лет. Подоплёкой этого было опасение международного финансового капитала, чтобы новое правительство не сбилось с пути приватизации. В этой ситуации индийская монополистическая буржуазия потребовала от Ганди «отказаться» от должности премьер-министра. Биржи прыгнули вверх, когда премьер- министром стал Манмохан Сингх. В конкурентной борьбе индийской монополистической буржуазии с международными монополиями за контроль над экономикой и государством Индии ведущие индийские монополии всё больше приобретали решающее влияние.

Последовало бурное развитие в пользу увеличивающейся роли Индии на всемирной сцене. В 2006 г. США официально признали Индию как шестую атомную державу. Скорый подъём телекоммуникаций и интернета дал индийским монополиям, располагавшим большим числом отлично подготовленных специалистов по информационным технологиям, особые выгоды в конкурентной борьбе.

В ре зкую противоположно сть ульт расовременным промышленным районам обширная часть страны характеризуется глубокой бедностью, отсталостью и полуфеодально-сельским производством. Этот факт склоняет некоторых левых экономистов к сомнениям в новоимпериалистическом характере Индии. В 1917 г. Ленин в сопоставимой ситуации сказал об империалистическом характере России:

«В России, кроме того, было бы неправильно изображать империализм как связное целое (империализм вообще есть несвязное целое) — потому, что в России очень еще не мало областей и отраслей труда с переходом от натурального и полунатурального хозяйства к капитализму.» («Материалы по пересмотру партийной программы», написано в мае/июне 1917 г., Ленин, ПСС, т. 32, с. 146)

Между тем индийские концерны углубляют неоколониальную зависимость других стран. Indian Oil является крупнейшим производителем нефти в Шри-Ланке.24 Bharti Airtel в 2015 поглотил сети мобильной связи 15 африканских стран.

Индийская химическая монополия Reliance Industries, крупнейший в мире продуцент волокна и полиэфиров, имеет главные производственные площадки в Турции, Малайзии, Китае, Великобритании и Нидерландах. Экспорт идёт в 121 страну.25 Индийскими лидерами на мировом рынке также являются Mahindra в отрасли тракторостроения, Wipro в секторе инфотехнологий, Crompton Greaves по трансформаторам.

Индийский стальной концерн ArcelorMittal после его соз- дания в 2007 г. агрессивно вырос в крупнейшего глобального производителя стали. Он возник с поглощением люксембургско- го Arcelor, в то время второго по величине стального концерна мира, концерном MittalSteel. С 41 млн. т стали за год в 2016 г. и 199 тыс. занятых по всему миру он – также крупнейший проду- цент стали в Европе, опережая индийскую же монополию Tata Steel, которая имеет годовое производство в 24 млн. т и 70 тыс. работников. При беспощадных методах эксплуатации человека и окружающей среды в ArcelorMittal работает также более 30 тыс. горняков – в Казахстане, Украине, Боснии, Канаде, США, Мексике, Бразилии и Либерии.26

В 2014 г., когда Манмохан Сингх со своей программой уско- ренной приватизации и расширения особых экономических зон натолкнулся на широкое сопротивление масс, в управле- ние государством вступил связанный с индусским фашизмом Нарендра Моди. Его программа «Make in India» отличается структурными мерами и инвестициями при особом продвиже- нии экспансии индийских монополий. Этому также послужили меры по защите инвесторов за рубежом и налогообложения международных монополий. В 2016 г. 58 индийских концер- нов вошли в число 2 000 наибольших предприятий мира – это больше, чем в Германии (51).27

Индийский горнодобывающий концерн Adani вложит 11,5 млрд. евро в сооружение угольной шахты Cаrmichael в Ав- стралии – при ежегодной добыче в 60 млн. т это будет одна из крупнейших шахт мира. Инвестиции включают строительство железнодорожной ветки и аренду угольной гавани Abbot Point на 99 лет. Правительство Австралии одобрило этот больной манией величия проект в 2017 г. Он ведёт к обширному снижению уровня грунтовых вод и разрушает расположенную перед побережьем единственную в своём роде экосистему, Большой Барьерный риф.28 Правительство Моди агрессивно ведёт строи- тельство ещё 370 угольных электростанций и хочет построить 10 новых атомных реакторов.

Моди обосновывает свою правительственную программу идеологией «Хиндутва». Она стремится к империи индусов в «геокультурном» единстве всего индийского субконтинента. Это служит мировоззренческим основанием империалистических амбиций. Такими противоречащими международному праву блокадами, как в 2015 г., поощрением сепаратистских движений в регионе Тераи, прямым вмешательством в законодательство Непала его хотят превратить в индуистское государство под до- минированием Индии. Индуистский национализм, как агрессив- ная антикоммунистическая идеология, является явным врагом марксистско-ленинского и антиимпериалистического движений.

В 2016 г. государственные военные расходы Индии в $55,9 млрд. уже превзошли военные расходы Франции и Великобри- тании. В 2013 г. спущен на воду первый построенный в Индии авианосец. В 2016 г. последовал запуск первого космического грузового корабля повторного использования.

С Японией и США Моди заключил «стратегически» направ- ленные против Китая союзы. Поскольку Китай угрожает притя- занию США на господство над миром, США не могут обойтись без Индии и в восточноазиатском регионе вынуждены с ней считаться. Этот межимпериалистический союз предполагает самостоятельный интерес Индии отстаивать свои позиции против китайского конкурента. Это временный и противо- речивый союз ко взаимной выгоде. Прежде односторонняя зависимость Индии от США всё больше сменяется взаимным проникновением, даже если империалистическая сверхдержава США по-прежнему задаёт тон.

Внутриполитически новое индийское империалистическое стремление к экспансии прежде всего направлено на подавле- ние классовой борьбы миллионного войска международного промышленного пролетариата и сотен миллионов сельского населения.