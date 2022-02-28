V - 2. Новоимпериалистическое восстановление России

Отталкиваясь от XX съезда в Советском Союзе в 1956 г., цен- тральная бюрократия в руководстве партии, государства и эконо- мики под лидерством Хрущёва заняла место господствующего класса как коллективный и государственно-монополистический совокупный капиталист. Эта новая монополистическая буржуазия установила свою буржуазную диктатуру над всем обществом. Советский Союз потерял свой социалистический характер. В 1960 г. социал-империалистический СССР всё ещё имел вторую по силе экономику в мире, но к 1990 г. он просел до менее чем трети экономической силы Западной Европы и до лишь чуть более половины Японии14.

С развалом СЭВ15 и распадом Советского Союза в 1991 г. «неудачу потерпела попытка Горбачёва перейти (…) к госу- дарственно-монополистическому капитализму западного образца контролируемым путём»16. В течение следующих лет Россия экономически намного отстала от западных импе- риалистических стран в конкурентной борьбе. За 1991-95 гг. промышленное производство резко упало на 46%. Временно Россия лишилась своего империалистического характера17.

Вследствие распада советского социал-империализма возник единый мировой рынок. Это создало решающую политическую предпосылку для реорганизации международного произ- водства во всемирной империалистической системе.

В 1990-е годы основная часть российских государственных предприятий, прежде всего в отрасли сырья и госбанков, была приватизирована. Они чудесным образом попали в руки руково- дящих деятелей бывшего бюрократически-капиталистического экономического, партийного и государственного аппарата, так называемых олигархов18. Их беззастенчивое стремление к прибыли и власти оказалось одной из движущих сил подъёма России в качестве новоимпериалистической державы.

Изобилие сырья, нефти, природного газа и металлов стало противоречивой исходной базой новоимпериалистического развития России: с одной стороны, доступ иностранного капитала был строго ограничен по стратегическим причинам, с другой — Россия использовала зависимость многих импери- алистических конкурентов от своего сырья и таким образом продвигалась вперёд на мировом рынке.

В 1999 г. бывший офицер спецслужбы КГБ, Владимир Пу- тин, был назначен русским президентом; жаждущий власти националистический монополистический политик приступил к действиям. Под его руководством российская монополистиче- ская буржуазия конституировалась на частнокапиталистической основе, формировалась новоимпериалистическая Россия. Ещё в 1990-2000 гг. её доля в мировом промышленном создании стоимости упала с 3,3% до 1,0%. К 2011 г. она скачкообразно возросла до 2,9%. За 1999-2007 гг. Россия умножила свою долю в мировом вывозе капитала в 20 раз до 2,0%19.

Правительство Путина централизовало много предприятий и банков в «national champion companies». Таким образом возникли временно крупнейший в мире производитель алюминия «РусАл» и «АЛРОСА», господствующая на мировом рынке монополия по производству алмазов. Государственный «Сбербанк» был расширен и стал международной сверхмонополией. В 2014 г. 19 российских монополий вошли в круг сотни крупнейших в мире военно-про- мышленных концернов. До 2013 г. «Газпром» стал второй в мире энергомонополией20, а Россия – вторым по величине экспортёром природного газа. Как второй по объёму производитель нефти, стра- на борется с Саудовской Аравией и США за руководство мировым рынком. Также Россия стала крупнейшим в мире экспортёром проектов АЭС, финансируемых кредитами.

Внутри страны правительство Путина проводит открыто реак- ционную, шовинистическую и антикоммунистическую политику против рабочего класса и широких масс. Вспыхивающее снова и снова сопротивление преследуется жёстким применением полиции и армии.

Путин стремится к евро-азиатскому союзу от Лиссабона до Владивостока с преобладанием России. Российские войска приняли жёсткие меры против устремлений народов Северного Кавказа, Чечни и Грузии к отделению.

Военная сила российской армии считается второй в мире по мощности. В 2008 г. началась программа её модернизации в раз- мере 700 млрд. евро, прежде всего во имя расширения атомных вооружений. Российская армия должна быть увеличена с 710 до 915 тыс. солдат21 и применена как всемирная интервенционная армия.

После падения Берлинской стены НАТО и ЕС, используя слабость России, политикой расширения на восток агрессивно продвинулись в регион, который раньше находился под влия- нием социал-империалистического Советского Союза. В 2014 г., как ответ на это и в борьбе за преобладание над Украиной, вновь укрепившаяся Россия, нарушая международное право, оккупировала Крым.

С 2011 г. Россия сохраняла жизнь фашиствующему режиму Асада в сирийской войне — военной помощью, бомбарди- ровками и применением наземных войск. Укреплением оси «Иран-Сирия» страна пытается защищать своё империалисти- ческое влияние на Ближний и Средний Восток.

Российское правительство поддерживает теснейшие отноше- ния с фашиствующим турецким властителем Реджепом Тайипом Эрдоганом. Оно содействует не меньше чем 15 фашиствующим, фашистским и ультра-националистическим партиям в ЕС, про- водит регулярные встречи с ними в России. Среди них — неофа- шистская НПД (Национал-демократическая партия Германии) и АдГ («Альтернатива для Германии»), «Лига Севера» в Италии, «Национальный фронт» во Франции и «Йоббик» в Венгрии. В 2014 г. First Czech-Russian Bank, который имеет тесное отноше- ние к Кремлю при Путине, поддержал предвыборную кампанию фашистского Национального фронта суммой в 9 млн. евро.

Кажется парадоксальным, что Путин также заботится о ревизионистских партиях, которые называют себя «коммунис- тическими». В качестве хозяина праздников в Москве, которые устроит российское правительство по поводу 100-летия Ок- тябрьской революции, он примет ревизионистские партии со всего мира. Контрреволюционная направляющая линия празд- ников — «Никогда больше классовой борьбы, никогда больше революции». К кругу гостей относятся КП Китая, Партия труда КНДР или Германская коммунистическая партия, ГКП22.

Такими связями Путин пытается дестабилизировать ЕС и его страны.