V. - 1. Китай как сильнейшая из новоимпериалистических стран

После смерти Мао Цзэ-дуна в 1976 г. современные ревизи- онисты при Дэн Сяопине реставрировали капитализм в Китай- ской Народной Республике (КНР). Страна быстро развилась в новообразный бюрократический государственно-монополисти- ческий капитализм. С тех пор он стремится к социал-импери- алистической экспансии – под ширмой «социализма».

Новая китайская монополистическая буржуазия возникла из мелкобуржуазно вырожденной бюрократии в аппарате пар- тии, государства и экономики. Для своего бурного подъёма к единолично господствующему международному финансовому капиталу она использовала централистически организованный, бывший социалистический государственный аппарат. Она подчинила его себе и преобразовала в ультра-централисти- чески-бюрократический инструмент для исполнения своего единовластия над китайским народом.

Империалисты всего мира жадно подхватили открытие китайского рынка с тогдашним населением в 1,4 млрд. чел. Прежде всего методом «joint ventures»1 ускорили расширение частного монополистического капитала и международных монополий. Китайские ревизионисты лицемерно представили это как «полезные дополнения социалистической экономики».2 Настоящим смыслом в этом было то, что бюрократические монополистические капиталисты Китая хотели привлечь иностранных инвесторов, но при этом не отказаться от своего контроля.

В 1984 г. два концерна автомобильной промышленности, VW (Германия) и SAIC (Китай), создали первое совместное предприятие (СП) между иностранным и китайским предпри- ятиями. КНР поставила два условия: 1) иностранные монопо- лии получают доступ к китайскому рынку только посредством СП, 2) со временем эти предприятия должны были перейти в китайские руки. Таким образом новые властители Китая ловко сумели перенять и развить современную технику, улучшенные формы организации производства и соответствующее ноу-хау своих иностранных партнёров. В 2003 г. в 16 наиболее крупных СП китайских и иностранных автомобильных производителей китайская доля в капитале составила как минимум 50%.3 Это сопровождалось скачкообразной индустриализацией страны. Сегодня в Китае примерно 400-500 млн. наёмных рабочих.4

За 2001-2015 гг. валовой национальный продукт КНР увели- чился больше чем в 7 раз, с $1,5 до $11,4 трлн. В этот период доля Китая в мировом валовом продукте возросла с 4,5% до 15,4%. За тот же период скачкообразно умножилось число концернов, относящихся к 500 единолично господствующим международным сверхмонополиям: с 12 до 103.5

Во время мирового экономического и финансового кризиса 2008-14 гг. китайские социал-империалисты перешли в лигу крупнейших инвесторов в инфраструктурные проекты в Аф- рике.6 Они требовали меньших норм прибыли, чем западные империалисты, и предоставили кредиты под более выгодные проценты для инвестиций в инфраструктуру7: порты, железные дороги, трубопроводы, улицы, телекоммуникации. Они лживо объявили это «помощью строительству» - и одним только этим получили структурный подход к прибыльной эксплуатации сы- рья Африки. Проекты выполняли преимущественно китайские специалисты. В то же время увеличивалась массовая безрабо- тица и бедность среди африканских рабочих, десятки тысяч мелких крестьян были разорены.

Со своей программой «Made in China 2025» Китай начал из- менение своей экспансионистской стратегии в борьбе за передел мирового рынка. На переднем плане теперь — полностью стать ведущей державой мировой экономики и обогнать главного конкурента, США. С этой целью расширяются инвестиции в иностранные монополистические предприятия с большим тех- нологическим ноу-хау. С 2015 по 2016 г. китайские инвестиции в Европе увеличились на 77% до более чем 35 млрд. евро.8 В 2017 г. китайская монополия HNA с почти 10% акций стала крупнейшим отдельным акционером Deutsche Bank, ведущей банковской монополии Германии. В 2016 г. китайская моно- полия в области электроприборов, Midea, поглотила ведущего немецкого производителя промышленных компьютеров, Kuka.9

Для военного обеспечения своего стремления к господству над миром Китай построил самую большую в мире армию: примерно 2,3 млн. солдат под ружьём – на 600 тыс. больше, чем в армии США.10 КНР располагает более чем 160 межкон- тинентальными ракетами. С 10-12 ядерными боеголовками и радиусом действия до 14 тыс. км они могут достигнуть любого уголка Земли. Китайские воздушные силы имеют примерно 20 стратегических бомбардировщиков средней дальности типа H-611 для использования атомных бомб и один авианосец.

Военный союз «Шанхайская организация сотрудничес- тва» под руководством ядерных держав, Китая и России, на- правлен прежде всего против влияния НАТО. В 2017 г. членами стали также Индия и Пакистан.12 Агрессивным воинственным образом действия в пользу преобладания в Южно-Китайском море КНР спровоцировала военное столкновение с Японией в 2014 и с США в 2016 г.13 Сегодня правительство Трампа в США считает Китай своим главным соперником в борьбе за мировое господство.