Приложение: Собрание важных цитат В. И. Ленина по теме «новоимпериалистические страны»

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИМПЕРИАЛИЗМА

Империализм закономерно возникает из капитализма

Колониальная политика и империализм — вовсе не болезненные, исцелимые, уклонения капитализма (как думают филистеры и Каутский среди них), а неизбежное следствие самых основ капитализма. («Империализм и социализм в Италии », 1915, В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 15)

Смена свободной конкуренции монополиями

Свободную торговлю и конкуренцию сменили стремления к монополии, к захвату земель для приложения капитала, для вывоза сырья и т. д. Из освободителя наций, каким капитализм был в борьбе с феодализмом, империалистский капитализм стал величайшим угнетателем наций. («Социализм и война», Написано в июле — августе 1915 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 26 с. 313 – 314)

Главные виды образования монополий

Надо отметить в особенности четыре главных вида монополий или главных проявлений монополистического капитализма, характерных для рассматриваемой эпохи. Во-первых, монополия выросла из концентрации производства на очень высокой ступени ее развития. Это — монополистские союзы капиталистов, картели, синдикаты, тресты. (...) Во-вторых, монополии привели к усиленному захвату важнейших источников сырья, (...) В-третьих, монополия выросла из банков. Они превратились из скромных посреднических предприятий в монополистов финансового капитала. (...) Финансовая олигархия (...) — вот рельефнейшее проявление этой монополии. В-четвертых (...) К многочисленным «старым» мотивам колониальной политики финансовый капитал прибавил борьбу за источники сырья, за вывоз капитала, за «сферы влияния». («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 421 – 422)

Ускоренное распространение капиталистического производства на весь мир

Экономическое различие между колониями и европейскими народами — по крайней мере, большинством последних — состояло прежде в том, что колонии втягивались в обмен товаров, но еще не в капиталистическое производство. Империализм это изменил. Империализм есть, между прочим, вывоз капитала. Капиталистическое производство все более и более ускоренно пересаживается в колонии. («Итоги дискуссии о самоопределении», написано в июле 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 30, с. 35)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПЕРИАЛИЗМА

Империализм как монополистический, паразитический и умирающий капитализм

Империализм есть особая историческая стадия капитализма. Особенность эта троякая: империализм есть (1) — монополистический капитализм; (2) — паразитический или загнивающий капитализм; (3) — умирающий капитализм. Смена свободной конкуренции монополией есть коренная экономическая черта, суть империализма. («Империализм и раскол социализма», написано в октябре 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 30, с. 163)

Определение империализма и гибкость понятий

Если бы необходимо было дать как можно более короткое определение империализма, то следовало бы сказать, что империализм есть монополистическая стадия капитализма. (…) Но слишком короткие определения хотя и удобны, ибо подытоживают главное, — все же недостаточны, раз из них надо особо выводить весьма существенные черты того явления, которое надо определить. Поэтому, не забывая условного и относительного значения всех определений вообще, которые никогда не могут охватить всесторонних связей явления в его полном развитии, следует дать такое определение империализма, которое бы включало следующие пять основных его признаков: 1) концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни; 2) слияние банкового капитала с промышленным и создание, на базе этого «финансового капитала», финансовой олигархии; 3) вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение; 4) образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир, и 5) закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 386 – 387)

Существенн ые признаки империализма

Империализм как господство над всей общественной жизнью

Монополия, раз она сложилась и ворочает миллиардами, с абсолютной неизбежностью пронизывает все стороны общественной жизни, независимо от политического устройства и от каких бы то ни было других «частностей». («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 355)

Борьба за раздел мира

Несомненен, следовательно, тот факт, что переход капитализма к ступени монополистического капитализма, к финансовому капиталу связан с обострением борьбы за раздел мира. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 375)

Империализм, свободная торговля и протекционизм

Если Германия быстрее развивает свою торговлю с английскими колониями, чем Англия, — это доказывает лишь, что германский империализм свежее, сильнее, организованнее, выше английского, но вовсе не доказывает «перевеса» свободной торговли, ибо борется не свободная торговля с протекционизмом, с колониальной зависимостью, а борется один империализм против другого, одна монополия против другой, один финансовый капитал против другого. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 412)

Особенная подвижность, гибкость, национальнаое как и интернациональное переплетение финансового капитала

Типичным «владыкой» мира стал уже финансовый капитал, который особенно подвижен и гибок, особенно переплетен, внутри страны и интернационально, — особенно безличен и оторван от непосредственного производства, особенно легко концентрируется и особенно далеко уже сконцентрирован, так что буквально несколько сот миллиардеров и миллионеров держат в руках судьбы всего мира. (Предисловие к брошюре Н. Бухарина «Мировое хозяйство и империализм», впервые напечатано 21 января 1927 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 95)

Империализм – это паразитический капитализм

Государство-рантье есть государство паразитического, загнивающего капитализма, и это обстоятельство не может не отражаться как на всех социально-политических условиях данных стран вообще, так и на двух основных течениях в рабочем движении в особенности. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 399)

Ростовщический империализм

Иное дело во Франции. Здесь заграничный капитал помещен главным образом в Европе и прежде всего в России (не менее 10 миллиардов франков), причем преимущественно это — ссудный капитал, государственные займы, а не капитал, вкладываемый в промышленные предприятия. В отличие от английского, колониального, империализма, французский можно назвать ростовщическим империализмом. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г.,В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 361 – 362)

Вывоз сверхаккумулированного капитала

Необходимость вывоза капитала создается тем, что в немногих странах капитализм «перезрел », и капиталу недостает (при условии неразвитости земледелия и нищеты масс) поприщ «прибыльного» помещения. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 360)

Вывоз капитала для повышения прибыли

Пока капитализм остается капитализмом, избыток капитала обращается не на повышение уровня жизни масс в данной стране, ибо это было бы понижением прибыли капиталистов, а на повышение прибыли путем вывоза капитала за границу, в отсталые страны. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 360)

Экспорт капитала в форме финансовых приобретений

Империалистские интересы проявляются, как всем известно, не только в территориальных приобретениях, но и в финансовых. Не надо упускать из виду, что швейцарская буржуазия экспортирует капитал, по меньшей мере, в 3 миллиарда франков, т. е. империалистски эксплуатирует отсталые народы. Таков факт. Фактом является и то, что швейцарский банковый капитал теснейшим образом связан и переплетен с банковым капиталом великих держав ... («Защита нейтралитета», написано в январе 1917 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 30 с. 337)

Расширение капиталистического развития вывозом капитала

Вывоз капитала в тех странах, куда он направляется, оказывает влияние на развитие капитализма, чрезвычайно ускоряя его. Если поэтому, до известной степени, этот вывоз способен приводить к некоторому застою развития в странах вывозящих, то это может происходить лишь ценою расширения и углубления дальнейшего развития капитализма во всем мире. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916, В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 362)

Смещение силы неравномерным развитием

Капиталисты делят мир не по своей особой злобности, а потому, что достигнутая ступень концентрации заставляет становиться на этот путь для получения прибыли; при этом делят они его «по капиталу», «по силе » — иного способа дележа не может быть в системе товарного производства и капитализма. Сила же меняется в зависимости от экономического и политического развития. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 372 – 373)

Появление новых империалистических держав

Быстрее всего растет капитализм в колониях и в заокеанских странах. Среди них появляются новые империалистские державы (Япония). («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 395)

В с е ц и в и л и зов а н н ы е с т р а н ы п р е в р а щ а ют с я в империалистские

Не Швейцария «ожидает» этого от пролетариата, а капитализм, который во всех цивилизованных странах, в Швейцарии так же, как и в других, превратился в империалистский капитализм. («Двенадцать кратких тезисов о защите Г. Грейлихом защиты отечества», январь 1917 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 30 с. 332)

Закон неравномерного развития

Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма. («О лозунге соединённых штатов Европы», 23 августа 1915 г. , В.И. Ленин, ПСС, т. 26 с. 354)

Империализм приведёт к кризису и войне

При капитализме невозможен равномерный рост экономического развития отдельных хозяйств и отдельных государств. При капитализме невозможны иные средства восстановления, время от времени, нарушенного равновесия, как кризисы в промышленности, войны в политике. («О лозунге соединённых штатов Европы», 23 августа 1915 г., В.И. Ленин, ПСС, т. 26 с. 353)

Империалистические союзы

Поэтому «интеримпериалистские» или «ультраимпериалистские» союзы в капиталистической действительности, а не в пошлой мещанской фантазии английских попов или немецкого «марксиста» Каутского, (...) являются неизбежно лишь «передышками» между войнами. Мирные союзы подготовляют войны и в свою очередь вырастают из войн, обусловливая друг друга, рождая перемену форм мирной и немирной борьбы из одной и той же почвы империалистских связей и взаимоотношений всемирного хозяйства и всемирной политики. (В. И. Ленин «Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 417 – 418)

Империализм как реакция по всей линии

Империализм есть эпоха финансового капитала и монополий, которые всюду несут стремления к господству, а не к свободе. Реакция по всей линии при всяких политических порядках, крайнее обострение противоречий и в этой области — результат этих тенденций. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 419)

Иллюзия демократии при империализме

Капитализм вообще и империализм в особенности превращает демократию в иллюзию — и в то же время капитализм порождает демократические стремления в массах, создает демократические учреждения, обостряет антагонизм между отрицающим демократию империализмом и стремящимися к демократии массами. («Ответ П. Киевскому (Ю. Пятакову)», написан в августе — сентябре 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 30 с. 71)

ИМПЕПИАЛИЗМ КАК УМИРАЮЩИЙ КАПИТАЛИЗМ

Диалектика роста и загнивания

Было бы ошибкой думать, что эта тенденция к загниванию исключает быстрый рост капитализма; нет, отдельные отрасли промышленности, отдельные слои буржуазии, отдельные страны проявляют в эпоху империализма с большей или меньшей силой то одну, то другую из этих тенденций. В целом капитализм неизмеримо быстрее, чем прежде, растет, но этот рост не только становится вообще более неравномерным, но неравномерность проявляется также в частности в загнивании самых сильных капиталом стран (Англия). («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 422 – 423)

Умирающий, но не умерший капитализм Империализм

на самом деле не перестраивает и не может перестроить капитализма снизу доверху. (...)Империализм есть отживающий, но не отживший капитализм, умирающий, но не умерший. Не чистые монополии, а монополии рядом с обменом, рынком, конкуренцией, кризисами, — вот существеннейшая особенность империализма вообще. («Материалы по пересмотру партийной программы», 1917, В. И. Ленин, ПСС, т. 32 с. 145)

Империализм и государственно - монополисти ческий капитализм как преддверие со циализма

Империализм как государственно-монополистический капитализм

«Монополистический капитализм переходит в государственно- монополистический капитализм, общественное регулирование производства и распределения, в силу давления обстоятельств, вводится в ряде стран, некоторые из них переходят к всеобщей трудовой повинности». До войны существовала монополия трестов, синдикатов, во время войны — государственная монополия. («Речь в защиту резолюции о текущем моменте 29 апреля (12 мая)», В. И. Ленин, ПСС, т. 31 c. 443)

Важность вопроса о государстве

Вопрос о государстве приобретает в настоящее время особенную важность и в теоретическом и в практически-политическом отношениях. Империалистская война чрезвычайно ускорила и обострила процесс превращения монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм. Чудовищное угнетение трудящихся масс государством, которое теснее и теснее сливается с всесильными союзами капиталистов, становится все чудовищнее. Передовые страны превращаются — мы говорим о «тыле» их — в военно-каторжные тюрьмы для рабочих. («Государство и революция», Предисловие к первому изданию, 1917, В. И. Ленин, ПСС, т. 33 с. 3)

Империализм и обобществление производства

Капитализм в его империалистской стадии вплотную подводит к самому всестороннему обобществлению производства, он втаскивает, так сказать, капиталистов, вопреки их воли и сознания, в какой-то новый общественный порядок, переходный от полной свободы конкуренции к полному обобществлению. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916, В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 320 – 321)

Империализм как непосредственное преддверие социализма

Империалистская война есть канун социалистической революции. (...) потому, что государственно-монополистический капитализм есть полнейшая мamериалъная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет. («Грозящая катастрофа и как с ней бороться», сентябрь 1917, напечатано в конце октября 1917 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 34 с. 193)

Материальная подготовка социализма

Но механизм общественного хозяйничанья здесь уже готов. Свергнуть капиталистов, разбить железной рукой вооруженных рабочих сопротивление этих эксплуататоров, сломать бюрократическую машину современного государства — и перед нами освобожденный от «паразита» высоко технически оборудованный механизм, который вполне могут пустить в ход сами объединенные рабочие ... («Государство и революция», сентябрь 1917 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 33 с. 50)

Империализм и оппортунизм

Материальная основа оппортунизма

Империализм (...) для горстки богатейших создает экономическую возможность подкупа верхних прослоек пролетариата и тем питает, оформливает, укрепляет оппортунизм. Не следует лишь забывать тех противодействующих империализму вообще и оппортунизму в частности сил, которых естественно не видеть социал-либералу Гобсону. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 402)

Тождество оппортунизма и социалшовинизма

Каутский отрывает политику империализма от его экономики, отрывает монополизм в политике от монополизма в экономике, чтобы расчистить дорогу для своего пошлого буржуазного реформизма вроде «разоружения », «ультраимпериализма» и тому подобного вздора. Смысл и цель этой теоретической фальши всецело сводятся к тому, чтобы затушевать самые глубокие противоречия империализма и оправдать таким образом теорию «единства» с апологетами империализма, откровенными социал-шовинистами и оппортунистами. («Империализм и раскол социализма», написано в октябре 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 30, с. 165 – 166)

Социальный шовинизм как завершённый оппортунизм

Это течение (...), социализм на словах, шовинизм на деле, отличается подлым лакейским приспособлением «вождей социализма» к интересам не только «своей» национальной буржуазии, но именно «своего» государства ... («Государство и революция», Предисловие к первому изданию, сентябрь 1917 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 33 с. 3)

Необходимая борьба против оппортунизма

Опаснее всего в этом отношении люди, не желающие понять, что борьба с империализмом, если она не связана неразрывно с борьбой против оппортунизма, есть пустая и лживая фраза. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 2016 г. В. И. Ленин, ПСС т., 27 с. 424)

Империализм и зада чи со циалистов

Признание права наций на самоопределение

Империализм есть эпоха прогрессирующего угнетения наций всего мира горсткой «великих» держав, и потому борьба за социалистическую интернациональную революцию против империализма невозможна без признания права наций на самоопределение. «Не может быть свободен народ, угнетающий чужие народы» (Маркс и Энгельс). Не может быть социалистическим пролетариат, мирящийся с малейшим насилием «его» нации над другими нациями. («Социализм и война», Написано в июле — августе 1915 г., В. И. Ленин, ПСС т., 26 с. 328 – 329)

Принципиальное отклонение шовинизма

Поэтому гвоздь вопроса о самоопределении наций состоит в нашу эпоху именно в поведении социалистов угнетающих наций. Тот социалист угнетающей нации (Англии, Франции, Германии, Японии, России, Соединенных Штатов и пр.), который не признает и не отстаивает права угнетенных наций на самоопределение (т. е. на свободное отделение), на деле не социалист, а шовинист. («Вопрос о мире», написано в июле — августе 1915 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 26 с. 304)

Значение борьбы за свободу и демократию

Без политической свободы немыслимо ни полное развитие производительных сил в современном буржуазном обществе, ни широкая, открытая и свободная классовая борьба, ни политическое просвещение, воспитание и сплочение масс пролетариата. Вот почему сознательный пролетариат всегда ставит своей задачей решительную борьбу за полную политическую свободу, за демократическую революцию. («Демократические задачи революционного пролетариата», написано 17 (4) июня 1905 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 10 с. 270)

Избавление масс от иллюзий

Конечно, борьба за свержение империализма трудна, но массы должны знать правду о трудной, но необходимой борьбе. Массы не должны быть убаюкиваемы надеждой на мир без свержения империализма. («В интернациональную социалистическую комиссию (I. S. K.)», сентябрь 1915, В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 33)

Пролетарский интернационализм (I)

Мелкобуржуазный национализм объявляет интернационализмом признание равноправия наций и только, сохраняя (не говоря уже о чисто словесном характере такого признания) неприкосновенным национальный эгоизм, между тем как пролетарский интернационализм требует, во-первых, подчинения интересов пролетарской борьбы в одной стране интересам этой борьбы во всемирном масштабе; во-вторых, требует способности и готовности со стороны нации, осуществляющей победу над буржуазией, идти на величайшие национальные жертвы ради свержения международного капитала. («Первоначальный набросок тезисов по национальному и колониальному вопросам », напечатано в июле 1920 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 41 с. 165 – 166)

Пролетарский интернационализм (II)

Интернационализм состоит в разрыве со своими социал-шовинис- тами (т. е. оборонцами) и со своим империалистским правительством, в революционной борьбе против него, в свержении его, в готовности идти на величайшие национальные жертвы (даже и на Брестский мир), если это полезно развитию интернациональной рабочей революции. («Пролетарская революция и ренегат Каутский», октябрь 1918 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 37, с. 108)

СЕРИЯ «REVОLUTIONÄRER WEG» (Революционный путь)

- Проблемы марксизма-ленинизма - линия, разработанная в течение более чем 40 лет

Вилли Диккут, поборник и со-создатель МЛПГ, к принципиальному значению этой серии: «Каждый номер занимается определённой проблемой нашего времени, находящейся в фокусе, а все вместе образуют систему для практического решения настоящих задач. Содержание нашего теоретического органа является не абстрактным трактатом, но диалектическим единством марксистско-ленинских принципов и десятилетнего практического опыта коммунистической деятельности. На основе марксизма-ленинизма в «REVLUTIONÄRER WEG» анализировались изменения настоящего времени, и новые познания получались и дальше развивались.»