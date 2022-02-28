Предисловие

Анализ образования и развития ряда новоимпериалисти- ческих стран стал необходимым, потому что это новое явление драматическим образом ставит под вопрос прежнее устройство всемирной империалистической системы.

С 1969 г, на твёрдом фундаменте анализа империализма Лениным, МЛПГ основательно и конкретно исследовал новые явления и существенные изменения диалектически-материалис- тическим методом: государственно-монополистический капи- тализм в ФРГ, реставрацию капитализма в Советском Союзе и Китае, возникновение неоколониализма, реорганизацию между- народного производства и развитие кризиса окружающей среды. Данное «Синее приложение» основывается на разработанной в этих программных документах и в системе теоретического органа «РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЬ» идеолого-политической линии, и развивает её дальше.

В 2011 г. книга «Заря международной социалистической ре- волюции» впервые выдвинула тезис об образовании и развитии новоимпериалистических стран. Представленный тут анализ приводит научное подтверждение этого хорошо обоснованного тезиса.

Этот анализ является вкладом в формирующую сознание дискуссию среди масс рабочих, женщин и молодых людей. Он, кроме того, является постулированием точки зрения МЛПГ в отношении международного революционного и рабочего дви- жения для дискуссии в дни столетия российской Октябрьской революции.

Июль 2017 г., Штефан Энгель