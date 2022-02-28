IV. Мировой экономический и финансовый кризис 2008-14 гг. как двигатель образования и бурного развития новоимпериалистических стран

Подготовительное преобразование бывших неоколониально зависимых или ревизионистски вырожденных бывших социа- листических стран в новоимпериалистические страны отчасти началось ещё в 1980-х гг. У большинства из них качественный скачок вступил с наступлением нового тысячелетия. Их доля в мировом валовом продукте лишь немного увеличилась между 1980 (13,3%), 1990 (13,4% ) и 2000 гг. (15,8%). Но в 2007 г. доля новоимпериалистических стран уже составляла 21,8%.

Этот процесс скачкообразной аккумуляции капитализма в новоимпериалистических странах в решающей мере содейс- твовал подготовке разорительного краха, самого глубокого и длительного доселе мирового экономического и финансового кризиса в истории капитализма (2008-14 гг.). Только уничтоже- нием капитала через кризис перепроизводства было можно сба- лансировать бурно растущий империалистический капитал.

В течение мирового экономического и финансового кризиса новоимпериалистические страны громадно увеличили свою долю в мировом валовом продукте — до 31,1% за период по 2014 г. В 2010 г. они обогнали США и ЕС. В 2014 г. США, ещё с долей в 22,1%, потеряли 3 процентных пункта (п.п.) в миро- вом валовом продукте по сравнению с 2007 г., а по сравнению с 2000 г. потеря составила 8,6 п.п. В 2014 г. ЕС, имевший 23,6% в мировом валовом продукте, потерял 7,2 п.п. к 2007 г.

Начало кризиса в 2008-09 гг. массово поразило и 500 еди- нолично господствующих международных сверхмонополий. С 2007 по 2008 г. их прибыли обвалились на 48,4%, с $1,6 трлн. до 0,8 трлн.1 Усиленно накапливалось огромное давление, тре- бующее вкладывать излишний капитал вне старых империали- стических метрополий для получения максимальной прибыли. Это смещение сил повлекло за собой то, что обширный меж- дународный кризисный менеджмент произошёл посредством G202, т.е. посредством привлечения важнейших новоимпериа- листических стран.

Новые финансовые и производственные инвестиции в новоимпериалистические страны действовали подобно вентилю — чтобы смягчить кризис перепроизводства. Прямые иностранные инвестиции в эти страны удвоились с 2008 по 2014 гг., с $2,6 млрд. до $5,4 млрд3. Они помогли 500 лидирующим международным сверхмонополиям быстро выйти из мирового кризиса перепроизводства. Уже в 2010 г. их прибыль снова по- высилась на 59%. В то же время затопление новоимпериалисти- ческих стран капиталом непреднамеренно ускорило образование новых империалистических конкурентов.

Доля новоимпериалистических стран в мировом промыш- ленном создании стоимости удвоилась с 19,7% в 2000 г. до 40,2% в 2014 г. В этот же период доля ЕС упала на 5,5 п.п. до 18,6%, доля США – на 9,1 п.п. до 16%, доля Японии – на 10,3 п.п. до 5,6%4.

В самый разгар мирового экономического и финансового кризиса экономика некоторых новоимпериалистических стран начала динамичный рост. В Китае, Индии, Южной Ко- рее, Турции, Индонезии, Саудовской Аравии, Аргентине она в некоторых случаях выросла на 120% к докризисному уровню.

Старые же империалистические страны даже в І квартале 2017 г. в этом смысле ещё оставались намного ниже предкризисного уровня: Япония – 85,7%; Великобритания – 90,5%; Франция – 88,3%; Италия – 78,8%; Испания – 76,5%. Промышленное производство в Германии и США достигло предкризисного уровня в 2014 г.5.

С 2007 по 2014 г. доля новоимпериалистических стран в мировом экспорте капитала утроилась с 10,2% до 30,9%6. В этот период новоимпериалистические страны расширили свою долю в мировом объёме прямых инвестиций за рубежом с 10,8% до 15,2%; доля ЕС упала с 42,2% до 36,6%, США – с 28,5% до 25,3%. Китай, ЮАР и Саудовская Аравия удвоили свои объёмы между 2007 и 2014 г., Турция, Южная Корея и Индия – утроили их. В Катаре они увеличились в 6 раз, в Ин- донезии в 8 раз7.

Такому расширению экономического базиса власти служили также транснациональные слияния и поглощения, в которых усиленно участвовали сверхмонополии из новоимпериалисти- ческих стран. Между 2008 и 2014 гг. они как покупатели удвоили мировую долю в транснациональных слияниях с 15,1% до 29,1% и тем самым существенно расширили своё международное империалистическое влияние. Особенно сильно увеличили своё среднегодовое число слияний в 2008-14 гг. по сравнению с 2001-07 гг. Китай (690%), Южная Корея (326%), Катар (310%), Турция (255%) и Индонезия (158%)8.

Изменение соотношения сил между империалистически- ми странами выражается в развитии экспорта капитала. Но концентрированно оно проявляется в подъёме монополий из новоимпериалистических стран в ряды 500 международных сверхмонополий единолично господствующего международ- ного финансового капитала. Число этих сверхмонополий из стран БРИКС и МИСТ увеличилось больше чем вчетверо, с 32 в 2000 г. до 141 в 2015 г. Это произошло за счёт США, ЕС и Японии.

В 2014 г. государства БРИКС создали «Новый банк развития» (НБР) явно для конкуренции с МВФ. Цель этого, среди прочего, в том, чтобы поставить под вопрос доллар США как ведущую валюту мира9.

В борьбе за господство над мировым рынком проявились огромные смещения центров власти. Китай оттеснил США как лидера мировой нефтяной промышленности, строительства или в области банков. Сверхмонополии из Южной Кореи стали лидерами мирового рынка в области судостроения, электро- техники и электроники — они вытеснили США и Германию из этих областей10.

Новоимпериалистические страны установили региональ- ную империалистическую позицию преобладания против существующих ранее сфер влияния старых империалистичес- ких держав. Так, Бразилия – 5-я по величине страна Земли с 7-м по величине народным хозяйством в 2014 г., 11-м военным бюджетом и с более чем 200-миллионным населением. Она использовала экономический блок Mercosur для становления в качестве новоимпериалистической силы в Южной Америке. ЮАР распространила своё преобладание на африканском кон- тиненте. Горнодобывающие монополии ЮАР эксплуатируют другие страны и рабочих на юге Африки. Во всех этих стра- нах ЮАР также разместила войска. С Африканским Союзом Претория заключила соглашение о том, что её войска могут вмешаться в ситуацию в кратчайшее время, если дело дойдёт до восстаний. Индия сооружает свою империалистическую власть на индийском субконтиненте и тем самым обостряет конкуренцию с Китаем. Израиль, Турция, Иран, Саудовская Ара- вия и арабские шейхства борются друг против друга и против старых империалистов за региональное господство на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Северной Африке.

Для борьбы за передел мира новоимпериалистические стра- ны произвели расширение своих государственно-военных властных аппаратов. В 2015 г. их войска составляли 8 млн. солдат, НАТО имела 3,3 млн11.

С 2000 по 2014 г. новоимпериалистические страны увеличили вчетверо свои военные расходы с $125 млрд. до $561 млрд. В тот же период и страны НАТО ускорили своё вооружение, хотя и менее бурно: с $479 млрд. до $921 млрд12.

США, как и прежде, являются единственной империали- стической сверхдержавой. Эта особая роль видна именно в военной области. Так, только лишь в 2016 г. их военные расходы составили $611 млрд., это более чем треть военных расходов мира. Со своим арсеналом атомного оружия в более 7 000 боего- ловок США имеют в своём распоряжении более 45% зарядов на планете13. С момента вступления в должность Дональда Трампа США ведут ещё более агрессивное вооружение. До 2027 г. они хотят нарастить военные расходы до $722 млрд. в год.

Новоимпериалистические страны превратились в крупней- ших импортёров тяжёлого оружия в мире. С 2011 по 2015 год Индия была во главе этого процесса с долей на мировом рынке в 14%, затем идут Саудовская Аравия (7%), Китай (4,7%) и ОАЭ (4,6%). Для самостоятельного увеличения своего военного властного аппарата новоимпериалистические страны уже в 2015 г. имели в своём распоряжении более 26 из 100 крупнейших военно-промышленных монополий мира14.

Новоимпериалистические страны имеют в своём распоря- жении огромные полицейские войска и полувоенные подраз- деления. Их объём намного превышает численность соответ- ствующих единиц в других империалистических государствах. Вооружённая народная полиция Китая насчитывает 1,5 млн чел., индийские полувоенные войска «для защиты от восстаний» — 1,3 млн. чел. Они служат прежде всего для подавления масс внутри страны – забастовок, волнений против правительства вплоть до восстаний и революционных движений.

Новоимпериалистические страны используют государствен- ные средства массовой информации (СМИ) как идеолого-поли- тические центры власти для манипуляции общественным мнением во всём мире. Катар с телецентром «Аль-Джазира» влияет примерно на 1 млрд. арабоязычных людей. Россия, Китай и Турция посредством СМИ (отчасти многоязычных и моно- полизированных) пользуются эмигрировавшим населением как платформой своей новоимпериалистической политики в других странах.

На климатических саммитах ООН новоимпериалистические страны претендуют на особые права на разрушение природных жизненных основ человечества. Как предлог они используют «навёрстывающую развивающуюся экономику» и «независимое энергоснабжение». Этим они оправдывают агрессивные методы добычи в горной разработке или разработку открытым способом, уничтожение дождевых лесов, изгнание миллионов мелких крес- тьян или расширение в атомной энергии. Китай, Индия, Россия, Южная Корея, Иран, Саудовская Аравия, Индонезия, Бразилия, Мексика, ЮАР и Турция увеличили свою долю в мировых эмис- сиях углекислого газа с 35,6% в 2000 г. до 50,9% в 2015 г15.

Ускоренно подрастает в новоимпериалистических странах также современный международный промышленный про- летариат – в международных сетях производства, связанный международным разделением труда. Между тем большинство из примерно 500 млн. рабочих и служащих, относящихся к международному промышленному пролетариату, занято в но- воимпериалистических странах.

Международные промышленные рабочие в новоимпериа- листических странах совместно с другими возглавляют заба- стовки и классовые столкновения. 2 сентября 2016 г. до 180 млн. людей участвовало во второй всеобщей забастовке против правительства Моди в Индии. За год до этого бастовало 150 млн. 16 августа 2012 г. в Южной Африке произошла резня, при которой было убито 34 бастующих чёрных горняка шахты Лонмин. В следующие годы в ответ на это в ЮАР развернулась волна самостоятельных массовых забастовок горняков и рабо- чих-металлистов.

На этой почве развивается и новый подъём всемирного бое- вого женского движения. Всё больше женщин становится час- тью международного промышленного пролетариата. Их роль, как связующего звена между рабочим движением, бунтарской молодёжью и активным народным сопротивлением, растёт. Об этом свидетельствуют массовые протесты женщин против зако- нов и реакционной женской политики в США, Индии, Турции или Польше.

Так развёртываются новые силы для координации и революци- онизирования борьбы в подготовке международной социалистиче- ской революции – с международным промышленным пролетариатом как ведущей силой.