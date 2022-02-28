III. Реорганизация международного производства и возникновение новых империалистических стран

Неоколониально зависимые страны должны были с помо- щью дешёвой рабочей силы производить полуфабрикаты для международных монополий, продавать им своё сырьё на низкой цене, или же они были вынуждены покупать у них определён- ные товары. Империалистические державы держали их на ко- ротком поводу и в военном плане. Они навязывали им закупки дорогих вооружений и строго руководили ими через военные совещания, включение в военные действия или образование «военных союзов».

Большая часть прибыли, выжатой из промышленных и сельских рабочих этих стран, попала в кассы международных монополий. Из-за недостатка капитала неоколониально зависи- мые страны отчасти были вынуждены брать огромные, едва ли погашаемые кредиты у крупных монополистических банков за границей. Следствием стал гигантский кризис задолженности, переросший в глубокий кризис неоколониализма. Доля неоко- лониально зависимых стран в мировом населении увеличилась с 1980 по 1989 г. с 74% до 76%. В то же время произведённая ими доля мирового ВВП упала с 23% до 17%1.

К началу 1990-х гг. империалистические страны ответили на это политикой неолиберализма. Таким образом они хотели противодействовать последствиям этого кризиса и подтолк- нуть дальнейший рост рынков в неоколониально зависимых странах. Результат: народные хозяйства этих стран были ещё более подчинены международному процессу производства и воспроизводства империалистических стран и международных монополий. Тем самым возникли также новые рынки и возмож- ности капиталовложений для излишнего капитала международ- ных монополий.

С середины 1980-х гг. приватизация государственных предприятий стала существенным инструментом. С 1992 по 2001 г. только в Латинской Америке было продано более 1000 государственных предприятий, за которые получено в со- вокупности примерно $150 млрд.2 В 2003 г. мы писали в книге «Сумерки Богов ‹нового мирового порядка›»:

«Приватизация и распродажа государственных предпри- ятий международным монополиям показывают, каково ядро реорганизации международного производства в неоколо- ниальных странах. Масштаб этой распродажи выражается гигантским ростом прямых инвестиций из-за рубежа. Между- народные монополии увеличили свои инвестиции в этих странах с $115 млрд. в 1980 г. до $1206 млрд. в 2000 г., т.е. более чем в десять раз» (М. 2009, с. 267).

Сегодня 114 тыс. международных монополий с примерно 900 тыс. дочерних фирм, из которых около 500 международных сверхмонополий в качестве ведущего слоя единолично господ- ствующего финансового капитала, определяют вид мировой экономики3. Это монополистическое выражение капитали- стического производства в необычайном масштабе.

Реорганизация международного производства с 1990-х гг. чрезвычайно форсировала процесс образования отечественных монополий в неоколониально зависимых странах.

Между 1980 и 2015 гг. доля промышленности в валовом национальном продукте росла. В Индии она увеличилась с 24,3% до 29,6%, в Турции с 23,8% до 26,5%. Но в Китае эта доля упала с 48,1% до 40,9%. Впрочем, это ничуть не означает спада промышленного производства. Напротив, всё большая часть промышленных рабочих вынуждена зарабатывать на пропитание в отделённых фирмах, на подрядных предприятиях - как «заёмные», контрактные, сезонные рабочие и т.д. Часто в этом случае в статистике они вводящим в заблуждение образом причислены к служащим в «секторе услуг». Но большинство профессиональных групп в «секторе услуг» относится к рабо- чему классу в узком или широком смысле. Вклад этого сектора в валовой национальный продукт прямо-таки взлетел в Китае: с 22,3% до 50,2%. В Индии он увеличился с 40,3% до 53%, в Турции с 49,7% до 65%, в России с 33% до 62,7%.

С таким развитием событий доля сельского хозяйства в вало- вом национальном продукте в данных странах в значительной мере снизилась. Между 1980 и 2015 гг. она упала в Китае с 29,6% до 8,8%, в Индии с 35,4% до 17,5%, в Турции с 26,5% до 8,5%, в России с 16,6% до 4,6%4.

Таким образом международные монополии добились новой ступени концентрации капитала и интернационализации аграр- ного сектора. Она охватила аграрную химию, промышленность сельских машин, преобладание промышленного аграрного про- изводства, промышленность средств питания и торговлю про- дуктами. Ново-возникшие отечественные монополии взялись за конкурентную борьбу в сфере снабжения крупных местных рынков. Так, JBS в Бразилии, созданный в 1953 г. как малая бойня, в 1990-х гг. на аграрно-промышленной основе развился в ключевое бразильское предприятие по продаже мяса – и в 2010 г. вырос до крупнейшего в мире мясопроизводителя.5

Особенно ясными становятся изменения социально-экономи- ческой структуры по скачкообразно выросшей доле городского населения: в 14 важнейших новоимпериалистических странах она увеличилась с 30,3% в 1980 г. до 52% в 2014 г.6

Монополизация капиталистической мировой экономики касается производства, торговли, транспорта и коммуникаций, всех разделов экономики, науки и культуры. Она основывается на интернационализации системы финансов, которая, со сво- ей стороны, является существенным результатом чрезвычайной концентрации и централизации капитала.

Реорганизация международного производства с 1990-х гг. стандартизировала подготовку рабочей силы для современного промышленного производства по всему миру и создала между- народный рынок труда. Она всё больше распространяется также на часть сферы производства и воспроизводства человеческой жизни, например, на здравоохранение и образование, которые посредством приватизации попали в руки международных монополий и приняли промышленный способ производства.

В ходе приватизации возникли и укрепились также и от- ечественные монополии, в растущей мере стремившиеся к собственным целям. В Бразилии в 1997 г. был приватизирован горнодобывающий концерн Vale do Rio Doce (Vale). Сегодня Vale является лидером мирового рынка торговли железной рудой7. В начало 1990-х гг. была шаг за шагом уменьшена государственная доля в южнокорейском стальном концерне Posco. В 2015 г. Posco уже был 4-м по величине стальным концерном мира8.

Масса неоколониальных стран была разорена. Это приве- ло к разрушению их самостоятельного промышленного базиса и распаду многочисленных национальных государств. Но другая часть неоколониально зависимых стран развилась в новоимпериалистические страны. Как это стало возможным? Ленин раскрыл всеобщий закон капиталистического способа производства:

«При капитализме невозможен равномерный рост экономического развития отдельных хозяйств и отдельных государств.»9 Он сделал вывод: «А сила изменяется с ходом экономического развития»10.