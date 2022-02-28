III. - 2. Путь из неоколониальной зависимости от империализма к самостоятельности в качестве новоимпериалистических стран

Пока национальные монополии неоколоний в экономическом и политическом отношении не были достаточно сильными, чтобы выйти из тени международных монополий империалистических стран, о настоящей политической независимости не могло быть и речи. С ростом сильнейших среди них, с увеличивающимся отделением от зарубежных международных монополий и с началом собственного вывоза капитала они начали использовать свободу действия в рамках формальной политической независимости и всё больше подчинять отечественное национальное государство также и собственным интересам.

В 1987 г. демократические массовые протесты свергли зависимую от США военную диктатуру в Южной Корее. Это подорвало и неоколониальную зависимость от США. Десятилетиями в Южной Корее образовывались капиталистические семейные династии, чеболи, — переплетение подобных лабиринту смешанных концернов. Затем они набрали бюрократов из правительства и военных, организовали контроль над банками с помощью государства, начали подчинять себе государственный аппарат и сливаться с ним12.

В начале 1990-х годов в ЮАР был свергнут фашистский, расистский режим апартеида. Затем монополии шаг за шагом превратили государственное общество промышленного развития «Industrial Development Corporation» («Корпорация промышленного развития») в инструмент для своей экспансии в другие страны13. В конечном счёте решающей предпосылкой развития в

В конечном счёте решающей предпосылкой развития в новоимпериалистические страны было наличие государственно- монополистических капиталистических структур. Они лучше всего могли развиться из структур военных диктатур или бюрократически-капиталистических стран.

Особую роль при возникновении го сударственно- монополистиче ских структур играли международные империалистические организации МВФ и Всемирный банк. Ввиду ужасающего кризиса задолженности они предписали строгие «программы структурных адаптаций», чтобы перевалить кризисные тяготы на рабочих и широкие массы. Такие программы были связаны с обширными кредитами, пособиями или «помощью» соответствующим государствам в строительстве собственного управления, а также военного и полицейского аппарата – не в последнюю очередь с целью подавления рабочего класса и революционеров.

При переходе неоколониальных стран в состояние новоимпе- риалистических у государственно-монополистических структур есть особенность: они подчиняют государство как интересам отечественных монополий, так и интересам международного финансового капитала. Из этого специфического сочетания также происходит временная неустойчивость данных государств и их правительств.