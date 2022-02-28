III. - 1. От односторонней зависимости к взаимному проникновению отечественных монополий с международным финансовым капиталом

Всё больше неоколониально зависимых стран было всё более включено в глобальное производство и воспроизводство международных монополий. Это увеличивало взаимное проникновение национальных и интернациональных монополий.

Это прежде всего выражалось в транснациональных слияниях и поглощениях. Уже в период с 1999 по 2007 г. монополии из формировавшихся новоимпериалистических стран провели 66 транснациональных поглощений. По цене в $1 млрд. и больше за каждую они купили международные монополии по всему миру: монополии из Китая произвели 12 приобретений, монополии из ОАЭ – 11, из Мексики и Бразилии – по 7, из ЮАР – 6, из Саудовской Аравии и России – по 4, из Индии, Индонезии и Южной Кореи – по 3, из Турции и Аргентины – по 2 , из Ирана и Катара – по 1 приобретению11.

Со времени реорганизации международного производства международные сверхмонополии производили продукцию прежде всего за границей. Поэтому они зависят от благоприятных для монополий законодательств и регулирований: относительно патентных процедур, налогообложения, современной инфраструктуры, квалифицированной рабочей силы, хороших условий для «спокойной эксплуатации» масс и природных ресурсов в международном масштабе. Этого добиваются прежде всего Всемирный банк, МВФ, ВТО и МОТ – против отдельных стран.

Этим процессом конкретные способы производства и обмена относительно уравниваются во всемирной империалистической системе. Это форсирует международную конкуренцию, но также является существенным общественным условием объединения международного революционного рабочего и народного движе- ния.