II. Изменения в экономике и класс овой структуре угнетённых стран

Во времена Ленина существовало около 20 капиталистических стран. Сегодня почти во всех странах мира капиталистический способ производства преобладает. Это закономерный результат победного шествия капитализма против феодализма.

Капиталистически-империалистическая колониальная поли- тика была связана с раздуванием аппарата власти и огромным наращиванием производства вооружений. Тем самым государство получило возрастающее значение. Его роль была преобразована: представитель интересов всего капитала превратился в предста- вителя интересов горстки монопольных капиталистов. Ввиду империалистической военной экономики Ленин ещё в 1917 обна- ружил начинающийся переход от монополистического капитализма к государственно-монополистическому капитализму:

«‹Монополистический капитализм переходит в государствен- но-монополистический капитализм, общественное регулирова- ние производства и распределения, в силу давления обстоятельств, вводится в ряде стран, некоторые из них переходят к всеобщей трудовой повинности›. До войны существовала монополия тре- стов, синдикатов, во время войны — государственная монополия».1

Во время II Мировой войны во всех империалистических стра- нах созрел переход монополистически-капиталистического к государственно-монополистическому империализму. В 1979 г. Вилли Диккут в книге «Der staatsmonopolistische Kapitalismus in der BRD, Teil I» (Государственно-монополистический капитализм в ФРГ, часть I) характеризует это новое качество капиталистического общественного строя:

«Государственно-монополистический капитализм означает полное подчинение государства господству монополий, слияние органов монополий с органами государственного аппарата и установление экономической и политической власти монополий над всем обществом» (с. 62).

Этот государственно-монополистический базис власти - «наивысшая форма национально-государственной организации капитализма».2 Он был существенной основой ныне начинающей- ся скачкообразной интернационализации капиталистического способа производства. Это ознаменовало новую фазу в развитии всемирной империалистической системы.

Национально-освободительная борьба после II Мировой вой- ны разгромила старую колониальную систему. Отныне экспорт капитала стал преобладающим методом империалистической колониальной политики. Таким образом – отныне формально – государственно независимые бывшие колонии остались подчинён- ными международным монополиям. Так возник неоколониализм, заставивший развивающиеся страны подчиняться как территории для вложения избыточного капитала.

До 1945 г. во всём мире имелось только несколько сот между- народных монополий. В 1969 г. уже насчитывалось 7 300 с 27 300 дочерними компаниями. Процесс ускоренного раздела мира меж- дународными монополиями, который во время Ленина только начался, сейчас характеризовал мировое хозяйство.

Для международных монополий экспорт капитала в импери- алистические страны особенно привлекателен, ведь там очень выражена жажда капитала вследствие развитого производства. Он чрезвычайно ускорил взаимное проникновение и переплетение империалистического капитала и стал движущей силой ускорен- ной интернационализации капиталистического производства.

Экспорт капитала в колонии, напротив, сконцентрировался на самых выгодных относительно максимальной прибыли проектах. Вилли Диккут верно охарактеризовал цели и методы:

«Источники сырья, рынки сбыта и капитальные вложения, в этом империалистические цели всех монопольных капиталистов. Чтобы достичь этих целей, для империалистов все средства хороши, дипломатические интриги, подкуп, участие в прибы- ли, шантаж, угрозы, покушения на убийство, преобразования правительств путём подкупов, военный переворот при помощи коррумпированных офицеров, военное нападение извне чужими наёмниками или собственными войсками, и т. д. и т. п.».3

С распространением капиталистического способа производства в неоколониально зависимых странах неудержимо развивались национальная буржуазия и промышленный пролетариат. При помощи кредитов империалистических стран, Международного валютного фонда (МВФ) или Всемирного банка отечественная буржуазия построила многочисленные индустиальные произ- водства.

Но если капиталистическая промышленность однажды привне- сена, она закономерно стремится к концентрации и централизации капитала. Из национальной буржуазии – либо в её интересах – в тесном переплетении с международными концернами развились национальные частные, полугосударственные или государствен- ные монополии. Об этом мы в 1973 г. писали в книге «Der Neokolonialismus und die Veränderungen im nationalen Befreiungskampf» (Неоколониализм и изменения в национальной освободительной борьбе): в ряде стран – например, в Аргентине, Бразилии, Индии и Южной Корее – «крупный капитал угнетённых стран в различной степени зависит от империалистов. Он сам под контролем и пре- вратился в инструмент для исполнения господства международ- ного монополистического капитала над обществом в угнетённых странах» (с. 121).

Основным условием возникновения этих отечественных монополий в ряде неоколониально зависимых стран было слияние крупных капиталистических землевладельцев с промышленным, банковским и торговым капиталом. Речь при этом идёт прежде всего о странах, которые благодаря социально-экономическим предпосылкам привлекали к себе особый интерес международного монополистического капитала в плане экспорта капитала. Чаще всего они занимали большую площадь, были богаты сырьём и населением, и имели относительно развитые капиталистические производственные отношения, довольно налаженную инфра- структуру, большой потенциал рабочей силы или предпосылки для увеличения рынка сбыта. Последний образовывался прежде всего путём превращения отсталого мелкокрестьянского аграр- ного хозяйства в капиталистическое аграрно-промышленное производство.

Возникновение отечественных монополий было существен- ной экономической исходной точкой формирования новоимпе- риалистических стран.

В 1980 г. в Бразилии, Мексике, Аргентине, Индии, ЮАР, Турции и Южной Корее имелась 21 международная монополия, в 1990 их было 28.4 Однако они ещё по сути были зависимы от империалистов и в их интересах влияли на государственные решения, которые главным образом несли отпечаток империализма.