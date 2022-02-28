I. Возникновение новых империалистических стран является существенным признаком всемирной империалистической системы

В своём анализе империализма, который Ленин составил в 1916 г., он зафиксировал начало новой эпохи в развитии капитализма: переход от капитализма свободной конкуренции к монополистически-капиталистическому империализму.

В последнюю треть XIX века начался процесс формирования ряда империалистических стран, таких как Англия или Франция. Уже в середине XIX века в Англии «по крайней мере две крупнейшие отличительные черты империализма … находились налицо1». Однако Ленин говорит о том, что капиталистический империализм являлся «окончательно созревшим2» лишь к началу XX века.

При анализе империализма в 1916 г. его прежде всего интересует новоимпериалистическая Германия. Она располагала лишь немногими колониями. Тем яснее проявился новый империалистический критерий: господство финансового капитала как решающая экономически-политическая основа.

Англия была государством, которое создало своё «богатство …, главным образом, эксплуатацией необъятного количества колоний, необъятной силой английских банков»3. Германия же начиная с 1871 г. очень быстро и гораздо динамичнее Англии развилась в новую капиталистическую великую державу. Скачкообразно выросло промышленное производство, возникли крупные заводы с тысячами занятых, сильной оказалась жажда сырьевых ресурсов и рынков сбыта.

К новоимпериалистической группе относились, наряду с Германией, США и Япония. Их превосходство над группой старых империалистических стран основывалось на прогрессивном капиталистическом способе производства, они внесли «в борьбу новые приемы развития капиталистического производства, лучшую технику, несравненную организацию»4. Их недостаток: колонии, без которых, как базиса сырьевых источников и рынков сбыта, они не могли обойтись, уже были распределены среди старых империалистов. Это породило стремление к переделу мира и их особенную агрессивность.

В своём знаменитом сочинении «Империализм, как высшая стадия капитализма» Ленин обобщил: «Если бы необходимо было дать как можно более короткое определение империализма, то следовало бы сказать, что империализм есть монополистическая стадия капитализма»5.

Под монополией Ленин подразумевает как финансовый капитал (как «банковый капитал монополистически-немногих крупнейших банков, слившийся с капиталом монополистических союзов промышленников»), так и «раздел мира … к колониальной политике монопольного обладания территорией земли, поделенной до конца»6.

Итак, империалистическими являются страны, экономика которых определяется монополиями, в которых монополии всё больше подчиняли себе государство и которые стремятся к господству над другими территориями и странами.

Типичным для этого «новейшего капитализма» стал вывоз капитала. Он — решающая экономическая основа, на которой империализм эксплуатирует и угнетает другие страны. При капитализме свободной конкуренции целью был главным образом вывоз товаров.

В истории империализма при определённых условиях из бывших колоний снова и снова возникали новые империалистические государства, например, США, Канада или Австралия. Поэтому было бы догматичным считать подразделение на угнетающие и угнетённые страны установленным раз и навсегда.