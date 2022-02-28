Штефан Энгель
О возникновении новоимпериалистических стран
Анализ образования и развития ряда новоимпериалисти-ческих стран стал необходимым, потому что это новое явление драматическим образом ставит под вопрос прежнее устройство всемирной империалистической системы.
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Анализ образования и развития ряда новоимпериалисти- ческих стран стал необходимым, потому что это новое явление драматическим образом ставит под вопрос прежнее устройство всемирной империалистической системы.
С 1969 г, на твёрдом фундаменте анализа империализма Лениным, МЛПГ основательно и конкретно исследовал новые явления и существенные изменения диалектически-материалис- тическим методом: государственно-монополистический капи- тализм в ФРГ, реставрацию капитализма в Советском Союзе и Китае, возникновение неоколониализма, реорганизацию между- народного производства и развитие кризиса окружающей среды. Данное «Синее приложение» основывается на разработанной в этих программных документах и в системе теоретического органа «РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЬ» идеолого-политической линии, и развивает её дальше.
В 2011 г. книга «Заря международной социалистической ре- волюции» впервые выдвинула тезис об образовании и развитии новоимпериалистических стран. Представленный тут анализ приводит научное подтверждение этого хорошо обоснованного тезиса.
Этот анализ является вкладом в формирующую сознание дискуссию среди масс рабочих, женщин и молодых людей. Он, кроме того, является постулированием точки зрения МЛПГ в отношении международного революционного и рабочего дви- жения для дискуссии в дни столетия российской Октябрьской революции.
Июль 2017 г., Штефан Энгель
Мир охвачен большой тревогой, драматическими конф- ликтами, ожесточённой массовой борьбой и неожиданными поворотами. Многие люди очень тревожатся о будущем: о пре- зиденте США Дональде Трампе, об установлении фашистской диктатуры в Турции, о нескончаемой войне в Сирии, о военном конфликте на Украине, о провокациях США и Китая в Южно- Китайском море или о драматическом обострении противоре- чий на Корейском полуострове. Тут США и Северная Корея явно угрожают атомной войной. Существует и беспокойство, что международные монополии намеренно и безответственно продвигают вперёд разрушение единства человека и природы, чтобы повышать свою максимальную прибыль.
Под давлением кризиса своей буржуазной политики по бе- женцам всё больше правительств в Европе с 2015 г. производили и производят заметный сдвиг вправо. Так же и правительство «Меркель/Габриэль» в Германии. Они оправдывают это мнимой «борьбой против терроризма». На этой почве везде подкреп- лялись и подкрепляются открыто реакционные, расистские, националистские, вплоть до фашиствующих движений и партий — как никогда со времён II Мировой войны.
В то же время мы испытываем прогрессивный поворот на- строений среди рабочего класса и широких масс. Это движение по своему объёму, многообразию и содержанию намного пре- восходит всемирные протесты против вьетнамской войны 1970 годов. Новое транснациональное, критичное по отношению к обществу молодёжное движение охватывает сотни тысяч людей. Оно предвещает новый подъём международного революционно- го и рабочего движения. Откуда всё это? И как это оценить?
Главные причины общественных изменений и переломов нельзя искать в головах, или программах господствующих по- литиканов, или в возникновении новых идей или философий, это подтверждает диалектический и исторический материализм. Напротив, они имеют свою материальную основу в экономи- ческом базисе общества, в противоречивом развитии способа производства. Относительно этого возникновение ряда ново- империалистических стран является центральным вопросом в настоящее время. Этот факт и его более глубокие причины и воздействия надо понять. Иначе будет невозможно понимать настоящие изменения положения в мире и делать правильные выводы для классовой борьбы и будущего человечества.
Марксистско-ленинская партия Германии (МЛПГ) в своём анализе главным образом обозначает как новоимпериалисти- ческие группу из 14 стран; они различны по величине, стоят на разной ступени развития и имеют различную социально-эконо- мическую структуру и историю: государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка); государства МИСТ (Мексика, Индонезия, Южная Корея и Турция), а также Аргенти- на, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Иран. Эти страны развили свой новоимпериалистический характер в определённый период и в определённой связи с новейшим общественным развитием. В этих 14 странах живёт 3,7 млрд. чел., более половины насе- ления мира. Процесс образования новоимпериалистических стран уже вырисовывается и в ряде других государств. Но это не есть значительно для данного анализа.
В своём анализе империализма, который Ленин составил в 1916 г., он зафиксировал начало новой эпохи в развитии капитализма: переход от капитализма свободной конкуренции к монополистически-капиталистическому империализму.
В последнюю треть XIX века начался процесс формирования ряда империалистических стран, таких как Англия или Франция. Уже в середине XIX века в Англии «по крайней мере две крупнейшие отличительные черты империализма … находились налицо1». Однако Ленин говорит о том, что капиталистический империализм являлся «окончательно созревшим2» лишь к началу XX века.
При анализе империализма в 1916 г. его прежде всего интересует новоимпериалистическая Германия. Она располагала лишь немногими колониями. Тем яснее проявился новый империалистический критерий: господство финансового капитала как решающая экономически-политическая основа.
Англия была государством, которое создало своё «богатство …, главным образом, эксплуатацией необъятного количества колоний, необъятной силой английских банков»3. Германия же начиная с 1871 г. очень быстро и гораздо динамичнее Англии развилась в новую капиталистическую великую державу. Скачкообразно выросло промышленное производство, возникли крупные заводы с тысячами занятых, сильной оказалась жажда сырьевых ресурсов и рынков сбыта.
К новоимпериалистической группе относились, наряду с Германией, США и Япония. Их превосходство над группой старых империалистических стран основывалось на прогрессивном капиталистическом способе производства, они внесли «в борьбу новые приемы развития капиталистического производства, лучшую технику, несравненную организацию»4. Их недостаток: колонии, без которых, как базиса сырьевых источников и рынков сбыта, они не могли обойтись, уже были распределены среди старых империалистов. Это породило стремление к переделу мира и их особенную агрессивность.
В своём знаменитом сочинении «Империализм, как высшая стадия капитализма» Ленин обобщил: «Если бы необходимо было дать как можно более короткое определение империализма, то следовало бы сказать, что империализм есть монополистическая стадия капитализма»5.
Под монополией Ленин подразумевает как финансовый капитал (как «банковый капитал монополистически-немногих крупнейших банков, слившийся с капиталом монополистических союзов промышленников»), так и «раздел мира … к колониальной политике монопольного обладания территорией земли, поделенной до конца»6.
Итак, империалистическими являются страны, экономика которых определяется монополиями, в которых монополии всё больше подчиняли себе государство и которые стремятся к господству над другими территориями и странами.
Типичным для этого «новейшего капитализма» стал вывоз капитала. Он — решающая экономическая основа, на которой империализм эксплуатирует и угнетает другие страны. При капитализме свободной конкуренции целью был главным образом вывоз товаров.
В истории империализма при определённых условиях из бывших колоний снова и снова возникали новые империалистические государства, например, США, Канада или Австралия. Поэтому было бы догматичным считать подразделение на угнетающие и угнетённые страны установленным раз и навсегда.
Quellen & Links
1 Ленин, «Империализм и раскол социализма», В. И. Ленин, ПСС, т. 30, с.170. Здесь и далее цитаты из работ В.И Ленина приводятся по 5-му изданию Полного собрания сочинений
2 Ленин, «Пролетарская революция и ренегат Каутский», ПСС, т. 37, с. 248
3 Ленин, Война и революция, ПСС, т. 32, с. 82 - 83
4 Там же, с. 83
5 Ленин, «Империализм, как высшая стадия капитализма», ПСС, т. 27, с. 386 (выдел. автором)
6 Там же
Во времена Ленина существовало около 20 капиталистических стран. Сегодня почти во всех странах мира капиталистический способ производства преобладает. Это закономерный результат победного шествия капитализма против феодализма.
Капиталистически-империалистическая колониальная поли- тика была связана с раздуванием аппарата власти и огромным наращиванием производства вооружений. Тем самым государство получило возрастающее значение. Его роль была преобразована: представитель интересов всего капитала превратился в предста- вителя интересов горстки монопольных капиталистов. Ввиду империалистической военной экономики Ленин ещё в 1917 обна- ружил начинающийся переход от монополистического капитализма к государственно-монополистическому капитализму:
«‹Монополистический капитализм переходит в государствен- но-монополистический капитализм, общественное регулирова- ние производства и распределения, в силу давления обстоятельств, вводится в ряде стран, некоторые из них переходят к всеобщей трудовой повинности›. До войны существовала монополия тре- стов, синдикатов, во время войны — государственная монополия».1
Во время II Мировой войны во всех империалистических стра- нах созрел переход монополистически-капиталистического к государственно-монополистическому империализму. В 1979 г. Вилли Диккут в книге «Der staatsmonopolistische Kapitalismus in der BRD, Teil I» (Государственно-монополистический капитализм в ФРГ, часть I) характеризует это новое качество капиталистического общественного строя:
«Государственно-монополистический капитализм означает полное подчинение государства господству монополий, слияние органов монополий с органами государственного аппарата и установление экономической и политической власти монополий над всем обществом» (с. 62).
Этот государственно-монополистический базис власти - «наивысшая форма национально-государственной организации капитализма».2 Он был существенной основой ныне начинающей- ся скачкообразной интернационализации капиталистического способа производства. Это ознаменовало новую фазу в развитии всемирной империалистической системы.
Национально-освободительная борьба после II Мировой вой- ны разгромила старую колониальную систему. Отныне экспорт капитала стал преобладающим методом империалистической колониальной политики. Таким образом – отныне формально – государственно независимые бывшие колонии остались подчинён- ными международным монополиям. Так возник неоколониализм, заставивший развивающиеся страны подчиняться как территории для вложения избыточного капитала.
До 1945 г. во всём мире имелось только несколько сот между- народных монополий. В 1969 г. уже насчитывалось 7 300 с 27 300 дочерними компаниями. Процесс ускоренного раздела мира меж- дународными монополиями, который во время Ленина только начался, сейчас характеризовал мировое хозяйство.
Для международных монополий экспорт капитала в импери- алистические страны особенно привлекателен, ведь там очень выражена жажда капитала вследствие развитого производства. Он чрезвычайно ускорил взаимное проникновение и переплетение империалистического капитала и стал движущей силой ускорен- ной интернационализации капиталистического производства.
Экспорт капитала в колонии, напротив, сконцентрировался на самых выгодных относительно максимальной прибыли проектах. Вилли Диккут верно охарактеризовал цели и методы:
«Источники сырья, рынки сбыта и капитальные вложения, в этом империалистические цели всех монопольных капиталистов. Чтобы достичь этих целей, для империалистов все средства хороши, дипломатические интриги, подкуп, участие в прибы- ли, шантаж, угрозы, покушения на убийство, преобразования правительств путём подкупов, военный переворот при помощи коррумпированных офицеров, военное нападение извне чужими наёмниками или собственными войсками, и т. д. и т. п.».3
С распространением капиталистического способа производства в неоколониально зависимых странах неудержимо развивались национальная буржуазия и промышленный пролетариат. При помощи кредитов империалистических стран, Международного валютного фонда (МВФ) или Всемирного банка отечественная буржуазия построила многочисленные индустиальные произ- водства.
Но если капиталистическая промышленность однажды привне- сена, она закономерно стремится к концентрации и централизации капитала. Из национальной буржуазии – либо в её интересах – в тесном переплетении с международными концернами развились национальные частные, полугосударственные или государствен- ные монополии. Об этом мы в 1973 г. писали в книге «Der Neokolonialismus und die Veränderungen im nationalen Befreiungskampf» (Неоколониализм и изменения в национальной освободительной борьбе): в ряде стран – например, в Аргентине, Бразилии, Индии и Южной Корее – «крупный капитал угнетённых стран в различной степени зависит от империалистов. Он сам под контролем и пре- вратился в инструмент для исполнения господства международ- ного монополистического капитала над обществом в угнетённых странах» (с. 121).
Основным условием возникновения этих отечественных монополий в ряде неоколониально зависимых стран было слияние крупных капиталистических землевладельцев с промышленным, банковским и торговым капиталом. Речь при этом идёт прежде всего о странах, которые благодаря социально-экономическим предпосылкам привлекали к себе особый интерес международного монополистического капитала в плане экспорта капитала. Чаще всего они занимали большую площадь, были богаты сырьём и населением, и имели относительно развитые капиталистические производственные отношения, довольно налаженную инфра- структуру, большой потенциал рабочей силы или предпосылки для увеличения рынка сбыта. Последний образовывался прежде всего путём превращения отсталого мелкокрестьянского аграр- ного хозяйства в капиталистическое аграрно-промышленное производство.
Возникновение отечественных монополий было существен- ной экономической исходной точкой формирования новоимпе- риалистических стран.
В 1980 г. в Бразилии, Мексике, Аргентине, Индии, ЮАР, Турции и Южной Корее имелась 21 международная монополия, в 1990 их было 28.4 Однако они ещё по сути были зависимы от империалистов и в их интересах влияли на государственные решения, которые главным образом несли отпечаток империализма.
Quellen & Links
1 Ленин, ПСС, «Речь в защиту резолюции о текущем моменте 29 апрнля (12 мая)», т. 31, c. 443; выдел. автором
2 Штефан Энгель, «Сумерки богов ‹нового мирового порядка›», с. 173
3 Willi Dickhut, «Der staatsmonopolistische Kapitalismus in der BRD, Teil I» (Государственно-монополистический капитализм в ФРГ, ч. I), с. 51
4 Fortune Global 500
Неоколониально зависимые страны должны были с помо- щью дешёвой рабочей силы производить полуфабрикаты для международных монополий, продавать им своё сырьё на низкой цене, или же они были вынуждены покупать у них определён- ные товары. Империалистические державы держали их на ко- ротком поводу и в военном плане. Они навязывали им закупки дорогих вооружений и строго руководили ими через военные совещания, включение в военные действия или образование «военных союзов».
Большая часть прибыли, выжатой из промышленных и сельских рабочих этих стран, попала в кассы международных монополий. Из-за недостатка капитала неоколониально зависи- мые страны отчасти были вынуждены брать огромные, едва ли погашаемые кредиты у крупных монополистических банков за границей. Следствием стал гигантский кризис задолженности, переросший в глубокий кризис неоколониализма. Доля неоко- лониально зависимых стран в мировом населении увеличилась с 1980 по 1989 г. с 74% до 76%. В то же время произведённая ими доля мирового ВВП упала с 23% до 17%1.
К началу 1990-х гг. империалистические страны ответили на это политикой неолиберализма. Таким образом они хотели противодействовать последствиям этого кризиса и подтолк- нуть дальнейший рост рынков в неоколониально зависимых странах. Результат: народные хозяйства этих стран были ещё более подчинены международному процессу производства и воспроизводства империалистических стран и международных монополий. Тем самым возникли также новые рынки и возмож- ности капиталовложений для излишнего капитала международ- ных монополий.
С середины 1980-х гг. приватизация государственных предприятий стала существенным инструментом. С 1992 по 2001 г. только в Латинской Америке было продано более 1000 государственных предприятий, за которые получено в со- вокупности примерно $150 млрд.2 В 2003 г. мы писали в книге «Сумерки Богов ‹нового мирового порядка›»:
«Приватизация и распродажа государственных предпри- ятий международным монополиям показывают, каково ядро реорганизации международного производства в неоколо- ниальных странах. Масштаб этой распродажи выражается гигантским ростом прямых инвестиций из-за рубежа. Между- народные монополии увеличили свои инвестиции в этих странах с $115 млрд. в 1980 г. до $1206 млрд. в 2000 г., т.е. более чем в десять раз» (М. 2009, с. 267).
Сегодня 114 тыс. международных монополий с примерно 900 тыс. дочерних фирм, из которых около 500 международных сверхмонополий в качестве ведущего слоя единолично господ- ствующего финансового капитала, определяют вид мировой экономики3. Это монополистическое выражение капитали- стического производства в необычайном масштабе.
Реорганизация международного производства с 1990-х гг. чрезвычайно форсировала процесс образования отечественных монополий в неоколониально зависимых странах.
Между 1980 и 2015 гг. доля промышленности в валовом национальном продукте росла. В Индии она увеличилась с 24,3% до 29,6%, в Турции с 23,8% до 26,5%. Но в Китае эта доля упала с 48,1% до 40,9%. Впрочем, это ничуть не означает спада промышленного производства. Напротив, всё большая часть промышленных рабочих вынуждена зарабатывать на пропитание в отделённых фирмах, на подрядных предприятиях - как «заёмные», контрактные, сезонные рабочие и т.д. Часто в этом случае в статистике они вводящим в заблуждение образом причислены к служащим в «секторе услуг». Но большинство профессиональных групп в «секторе услуг» относится к рабо- чему классу в узком или широком смысле. Вклад этого сектора в валовой национальный продукт прямо-таки взлетел в Китае: с 22,3% до 50,2%. В Индии он увеличился с 40,3% до 53%, в Турции с 49,7% до 65%, в России с 33% до 62,7%.
С таким развитием событий доля сельского хозяйства в вало- вом национальном продукте в данных странах в значительной мере снизилась. Между 1980 и 2015 гг. она упала в Китае с 29,6% до 8,8%, в Индии с 35,4% до 17,5%, в Турции с 26,5% до 8,5%, в России с 16,6% до 4,6%4.
Таким образом международные монополии добились новой ступени концентрации капитала и интернационализации аграр- ного сектора. Она охватила аграрную химию, промышленность сельских машин, преобладание промышленного аграрного про- изводства, промышленность средств питания и торговлю про- дуктами. Ново-возникшие отечественные монополии взялись за конкурентную борьбу в сфере снабжения крупных местных рынков. Так, JBS в Бразилии, созданный в 1953 г. как малая бойня, в 1990-х гг. на аграрно-промышленной основе развился в ключевое бразильское предприятие по продаже мяса – и в 2010 г. вырос до крупнейшего в мире мясопроизводителя.5
Особенно ясными становятся изменения социально-экономи- ческой структуры по скачкообразно выросшей доле городского населения: в 14 важнейших новоимпериалистических странах она увеличилась с 30,3% в 1980 г. до 52% в 2014 г.6
Монополизация капиталистической мировой экономики касается производства, торговли, транспорта и коммуникаций, всех разделов экономики, науки и культуры. Она основывается на интернационализации системы финансов, которая, со сво- ей стороны, является существенным результатом чрезвычайной концентрации и централизации капитала.
Реорганизация международного производства с 1990-х гг. стандартизировала подготовку рабочей силы для современного промышленного производства по всему миру и создала между- народный рынок труда. Она всё больше распространяется также на часть сферы производства и воспроизводства человеческой жизни, например, на здравоохранение и образование, которые посредством приватизации попали в руки международных монополий и приняли промышленный способ производства.
В ходе приватизации возникли и укрепились также и от- ечественные монополии, в растущей мере стремившиеся к собственным целям. В Бразилии в 1997 г. был приватизирован горнодобывающий концерн Vale do Rio Doce (Vale). Сегодня Vale является лидером мирового рынка торговли железной рудой7. В начало 1990-х гг. была шаг за шагом уменьшена государственная доля в южнокорейском стальном концерне Posco. В 2015 г. Posco уже был 4-м по величине стальным концерном мира8.
Масса неоколониальных стран была разорена. Это приве- ло к разрушению их самостоятельного промышленного базиса и распаду многочисленных национальных государств. Но другая часть неоколониально зависимых стран развилась в новоимпериалистические страны. Как это стало возможным? Ленин раскрыл всеобщий закон капиталистического способа производства:
«При капитализме невозможен равномерный рост экономического развития отдельных хозяйств и отдельных государств.»9 Он сделал вывод: «А сила изменяется с ходом экономического развития»10.
Quellen & Links
1 «Der Neokolonialismus und die Veränderungen im nationalen Befreiungskampf» (Неоколониализм и изменения в национальной освободительной борьбе), с. 281
2 Peter Rösler, «Ausländische Direktinvestitionen in Lateinamerika» (Прямые инвестиции из-за рубежа в Латинской Америке), www.ixpos. de, 29 марта 2002 г.
3 www.unctad.org/wir Web table 34
4 Всемирный банк, World Development Indicators (Показатели всемирного развития); Россия только с 1989 года
5 www.sueddeutsche.de, 22.05.2011
6 Weltbank, World Development Indicators (Всемирный банк, показатели всемирного развития), 01.06.2016
7 www.vale.com
8 www.worldsteel.org
9 Ленин, «О лозунге соединенных штатов Европы», ПСС, т. 26, с. 353; (выделение автором)
10 Там же
Всё больше неоколониально зависимых стран было всё более включено в глобальное производство и воспроизводство международных монополий. Это увеличивало взаимное проникновение национальных и интернациональных монополий.
Это прежде всего выражалось в транснациональных слияниях и поглощениях. Уже в период с 1999 по 2007 г. монополии из формировавшихся новоимпериалистических стран провели 66 транснациональных поглощений. По цене в $1 млрд. и больше за каждую они купили международные монополии по всему миру: монополии из Китая произвели 12 приобретений, монополии из ОАЭ – 11, из Мексики и Бразилии – по 7, из ЮАР – 6, из Саудовской Аравии и России – по 4, из Индии, Индонезии и Южной Кореи – по 3, из Турции и Аргентины – по 2 , из Ирана и Катара – по 1 приобретению11.
Со времени реорганизации международного производства международные сверхмонополии производили продукцию прежде всего за границей. Поэтому они зависят от благоприятных для монополий законодательств и регулирований: относительно патентных процедур, налогообложения, современной инфраструктуры, квалифицированной рабочей силы, хороших условий для «спокойной эксплуатации» масс и природных ресурсов в международном масштабе. Этого добиваются прежде всего Всемирный банк, МВФ, ВТО и МОТ – против отдельных стран.
Этим процессом конкретные способы производства и обмена относительно уравниваются во всемирной империалистической системе. Это форсирует международную конкуренцию, но также является существенным общественным условием объединения международного революционного рабочего и народного движе- ния.
Quellen & Links
9 Ленин, «О лозунге соединенных штатов Европы», ПСС, т. 26, с. 353; (выделение автором)
10 Там же
11 UCTAD, World Investment Report
Пока национальные монополии неоколоний в экономическом и политическом отношении не были достаточно сильными, чтобы выйти из тени международных монополий империалистических стран, о настоящей политической независимости не могло быть и речи. С ростом сильнейших среди них, с увеличивающимся отделением от зарубежных международных монополий и с началом собственного вывоза капитала они начали использовать свободу действия в рамках формальной политической независимости и всё больше подчинять отечественное национальное государство также и собственным интересам.
В 1987 г. демократические массовые протесты свергли зависимую от США военную диктатуру в Южной Корее. Это подорвало и неоколониальную зависимость от США. Десятилетиями в Южной Корее образовывались капиталистические семейные династии, чеболи, — переплетение подобных лабиринту смешанных концернов. Затем они набрали бюрократов из правительства и военных, организовали контроль над банками с помощью государства, начали подчинять себе государственный аппарат и сливаться с ним12.
В начале 1990-х годов в ЮАР был свергнут фашистский, расистский режим апартеида. Затем монополии шаг за шагом превратили государственное общество промышленного развития «Industrial Development Corporation» («Корпорация промышленного развития») в инструмент для своей экспансии в другие страны13. В конечном счёте решающей предпосылкой развития в
В конечном счёте решающей предпосылкой развития в новоимпериалистические страны было наличие государственно- монополистических капиталистических структур. Они лучше всего могли развиться из структур военных диктатур или бюрократически-капиталистических стран.
Особую роль при возникновении го сударственно- монополистиче ских структур играли международные империалистические организации МВФ и Всемирный банк. Ввиду ужасающего кризиса задолженности они предписали строгие «программы структурных адаптаций», чтобы перевалить кризисные тяготы на рабочих и широкие массы. Такие программы были связаны с обширными кредитами, пособиями или «помощью» соответствующим государствам в строительстве собственного управления, а также военного и полицейского аппарата – не в последнюю очередь с целью подавления рабочего класса и революционеров.
При переходе неоколониальных стран в состояние новоимпе- риалистических у государственно-монополистических структур есть особенность: они подчиняют государство как интересам отечественных монополий, так и интересам международного финансового капитала. Из этого специфического сочетания также происходит временная неустойчивость данных государств и их правительств.
Quellen & Links
12 Markus Pohlmann, «Südkoreas Unternehmen» (Предприятия Южной Кореи), в Kern/Köllner «Südkorea und Nordkorea» (Южная Корея и Северная Корея), с. 124
13 IDC Annual Report 2016 года
Неолиберализм только временно смог смягчить бюджетные кризисы и кризисы задолженности в неоколониальных странах. Они снова вспыхнули, и ещё до смены тысячелетия привели к новому кризису неоколониализма – более глубокому и обширному, чем кризис в начале 1980-х годов. Он развился на основе реорганизации международного производства и стал предшественником мирового экономического кризиса 2001-03 гг.
В 2000 г. странами, имеющими самые высокие долги международному финансовому капиталу, были ($ млрд.): Бразилия – 238,0; Мексика – 150,3; Аргентина – 146,2; Индонезия – 141,8; Южная Корея – 134,4; Турция – 116,2; Индия – 99,114.
Становившаяся хронической сверхаккумуляция капитала всё больше осложняла международным монополиям поиск возможности вложения капитала, приносящего максимальную прибыль. Поэтому с начала 1990-х годов они перешли к изменению своей инвестиционной деятельности в направлении реорганизации международного производства:
Долгое время империалисты следили за тем, чтобы в неоколониально зависимых странах производили и экспортировали прежде всего полуфабрикаты, сырьё и т.д. Сейчас же они были вынуждены распространять своё собственное производство и в неоколониально зависимые страны – по крайней мере, в центры международного производства. А это – на том же уровне, что в империалистических странах. Производство на высочайшем уровне скачкообразно развивало новые рынки. Необходимы были система близких поставщиков, новая инфраструктура, подготовленная рабочая сила, обеспечение жильём и продовольствием. Из этого извлекла пользу и мощь капитала отечественных монополий, всё больше участвовавших в скупке бывших государственных предприятий при образовании совместных предприятий и, в растущей мере, при слияниях и поглощениях.
Последствия кризиса задолженности должны были ощутить, прежде всего, рабочий класс и широкие массы. Резкий подъём прожиточного минимума в некоторых странах привёл к драматичному ухудшению условий жизни рабочего класса и потребовал активного сопротивления. Империалистические страны в начале нового тысячелетия столкнулись с подъёмом борьбы масс, сначала – в Латинской Америке и некоторых азиатских странах. Эта борьба всё больше направлялась непосредственно против международного финансового капитала.
После народного восстания «Аргентинацо» в декабре 2001 г. особенно развилось революционное брожение, охватившее всю Латинскую Америку. Неолиберальная, неоколониальная политика оказалась больше не осуществимой прежним образом. И массы в данных странах больше не были готовы, прежним образом мириться с ограблением и подавлением.
Поэтому господствующие круги временно согласились на левые правительства в Венесуэле, Аргентине, Эквадоре, Бразилии или Боливии, чтобы придушить революционное пламя буржуазным парламентаризмом. Они создали свободу действия для выбора новых лиц, вселяющих надежду в форме «левых» правительств. Объективно свой вклад в это внесла и оппортунистическая концепция Уго Чавеса о «социализме XXI века» в Венесуэле, которая временно оказала большое влияние на массы в Латинской Америке.
В 2003 г. бывший руководитель забастовок против концерна VW («Фольксваген»), Лула да Силва, вступил в должность президента Бразилии. Его окружала надежда, что он выступит за «справедливый порядок мира», в устройство которого должен был включён Юг. Его правительство форсировало развитие латиноамериканского экономического союза Mercosur15 в экономический властный блок. Бразильские монополии стали доминирующей силой в нём. С 2002 по 2011 гг. Mercosur сумел более чем удвоить свою долю в валовом национальном продукте мира, с 1,8% до 4,4%. Больше чем 80% из этого – доля Бразилии. В 2010 г. правительство Лула да Силва затеяло крупнейшую до сих пор транзакцию капитала, концерн Petrobras провёл её за $79 млрд16. Petrobras стал лидером на мировом рынке по добыче нефти и природного газа из глубинной зоны океана17.
В Южной Африке рабочий класс и народные массы десятилети- ями вели героическую борьбу против апартеида. Эта фашистская форма господства всё больше становилась препятствием и для международных монополий. В долголетних переговорах и согла- шениях с ревизионистской Южноафриканской коммунистической партией (ЮАКП) и вождём Африканского национального кон- гресса (АНК) Нельсоном Манделой империалисты подготовляли переход к буржуазной демократии. Это должно было остановить революционизирование масс и открыть страну для их операций.
Новоимпериалистическая ЮАР стала центром реорганизации международного производства и международных инвестиций. Уже в 2010 г. 231 материнская компания многонациональных концернов и 675 дочерних предприятий имели головной офис в Южной ЮАР18. При помощи комплексной сети переплетений пра- вительства АНК с единолично господствующим международным финансовым капиталом, совместными предприятиями, слияниями, поглощениями и т.д. образовались государственно-монополисти- ческие структуры господства и интернационально оперирующие южноафриканские нефтяные, горные и банковские монополии.
АНК предоставил международным сверхмонополиям новые свободы для эксплуатации чёрного рабочего класса ЮАР. Вклю- чение лидеров профсоюзов в правительство связали с особым пактом классового сотрудничества. Согласно этому профсоюзы должны были отказаться от забастовок, а зарождающиеся стачки они должны были пресекать и сотрудничать в их подавлении. Но ухудшение условий труда и жизни рабочего класса и всего чёрного населения в посёлках с 2013 г. вызвало целый ряд значительных самостоятельных забастовок и демонстраций. Они окончили уста- новленный государством «социальный мир».
Не случайно переход к новоимпериализму произошёл именно при этих притворяющихся левыми реформистских правительс- твах. Соединение власти отечественного монополистического капитала с государственно-монополистической властью на- ционального государства было решающей внутренней пред- посылкой.
Quellen & Links
14 Weltbank, World Development Indicators 2002 (Показатели всемирного развития), в «Сумерки богов ‹нового мирового порядка›», с. 189
15 Общий рынок Южной Америки: Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Боливия, Венесуэла
16 www.faz.net, 24.9.2010
17 www.handelsblatt.com 14.4.2012
18 UNCTAD
Подготовительное преобразование бывших неоколониально зависимых или ревизионистски вырожденных бывших социа- листических стран в новоимпериалистические страны отчасти началось ещё в 1980-х гг. У большинства из них качественный скачок вступил с наступлением нового тысячелетия. Их доля в мировом валовом продукте лишь немного увеличилась между 1980 (13,3%), 1990 (13,4% ) и 2000 гг. (15,8%). Но в 2007 г. доля новоимпериалистических стран уже составляла 21,8%.
Этот процесс скачкообразной аккумуляции капитализма в новоимпериалистических странах в решающей мере содейс- твовал подготовке разорительного краха, самого глубокого и длительного доселе мирового экономического и финансового кризиса в истории капитализма (2008-14 гг.). Только уничтоже- нием капитала через кризис перепроизводства было можно сба- лансировать бурно растущий империалистический капитал.
В течение мирового экономического и финансового кризиса новоимпериалистические страны громадно увеличили свою долю в мировом валовом продукте — до 31,1% за период по 2014 г. В 2010 г. они обогнали США и ЕС. В 2014 г. США, ещё с долей в 22,1%, потеряли 3 процентных пункта (п.п.) в миро- вом валовом продукте по сравнению с 2007 г., а по сравнению с 2000 г. потеря составила 8,6 п.п. В 2014 г. ЕС, имевший 23,6% в мировом валовом продукте, потерял 7,2 п.п. к 2007 г.
Начало кризиса в 2008-09 гг. массово поразило и 500 еди- нолично господствующих международных сверхмонополий. С 2007 по 2008 г. их прибыли обвалились на 48,4%, с $1,6 трлн. до 0,8 трлн.1 Усиленно накапливалось огромное давление, тре- бующее вкладывать излишний капитал вне старых империали- стических метрополий для получения максимальной прибыли. Это смещение сил повлекло за собой то, что обширный меж- дународный кризисный менеджмент произошёл посредством G202, т.е. посредством привлечения важнейших новоимпериа- листических стран.
Новые финансовые и производственные инвестиции в новоимпериалистические страны действовали подобно вентилю — чтобы смягчить кризис перепроизводства. Прямые иностранные инвестиции в эти страны удвоились с 2008 по 2014 гг., с $2,6 млрд. до $5,4 млрд3. Они помогли 500 лидирующим международным сверхмонополиям быстро выйти из мирового кризиса перепроизводства. Уже в 2010 г. их прибыль снова по- высилась на 59%. В то же время затопление новоимпериалисти- ческих стран капиталом непреднамеренно ускорило образование новых империалистических конкурентов.
Доля новоимпериалистических стран в мировом промыш- ленном создании стоимости удвоилась с 19,7% в 2000 г. до 40,2% в 2014 г. В этот же период доля ЕС упала на 5,5 п.п. до 18,6%, доля США – на 9,1 п.п. до 16%, доля Японии – на 10,3 п.п. до 5,6%4.
В самый разгар мирового экономического и финансового кризиса экономика некоторых новоимпериалистических стран начала динамичный рост. В Китае, Индии, Южной Ко- рее, Турции, Индонезии, Саудовской Аравии, Аргентине она в некоторых случаях выросла на 120% к докризисному уровню.
Старые же империалистические страны даже в І квартале 2017 г. в этом смысле ещё оставались намного ниже предкризисного уровня: Япония – 85,7%; Великобритания – 90,5%; Франция – 88,3%; Италия – 78,8%; Испания – 76,5%. Промышленное производство в Германии и США достигло предкризисного уровня в 2014 г.5.
С 2007 по 2014 г. доля новоимпериалистических стран в мировом экспорте капитала утроилась с 10,2% до 30,9%6. В этот период новоимпериалистические страны расширили свою долю в мировом объёме прямых инвестиций за рубежом с 10,8% до 15,2%; доля ЕС упала с 42,2% до 36,6%, США – с 28,5% до 25,3%. Китай, ЮАР и Саудовская Аравия удвоили свои объёмы между 2007 и 2014 г., Турция, Южная Корея и Индия – утроили их. В Катаре они увеличились в 6 раз, в Ин- донезии в 8 раз7.
Такому расширению экономического базиса власти служили также транснациональные слияния и поглощения, в которых усиленно участвовали сверхмонополии из новоимпериалисти- ческих стран. Между 2008 и 2014 гг. они как покупатели удвоили мировую долю в транснациональных слияниях с 15,1% до 29,1% и тем самым существенно расширили своё международное империалистическое влияние. Особенно сильно увеличили своё среднегодовое число слияний в 2008-14 гг. по сравнению с 2001-07 гг. Китай (690%), Южная Корея (326%), Катар (310%), Турция (255%) и Индонезия (158%)8.
Изменение соотношения сил между империалистически- ми странами выражается в развитии экспорта капитала. Но концентрированно оно проявляется в подъёме монополий из новоимпериалистических стран в ряды 500 международных сверхмонополий единолично господствующего международ- ного финансового капитала. Число этих сверхмонополий из стран БРИКС и МИСТ увеличилось больше чем вчетверо, с 32 в 2000 г. до 141 в 2015 г. Это произошло за счёт США, ЕС и Японии.
В 2014 г. государства БРИКС создали «Новый банк развития» (НБР) явно для конкуренции с МВФ. Цель этого, среди прочего, в том, чтобы поставить под вопрос доллар США как ведущую валюту мира9.
В борьбе за господство над мировым рынком проявились огромные смещения центров власти. Китай оттеснил США как лидера мировой нефтяной промышленности, строительства или в области банков. Сверхмонополии из Южной Кореи стали лидерами мирового рынка в области судостроения, электро- техники и электроники — они вытеснили США и Германию из этих областей10.
Новоимпериалистические страны установили региональ- ную империалистическую позицию преобладания против существующих ранее сфер влияния старых империалистичес- ких держав. Так, Бразилия – 5-я по величине страна Земли с 7-м по величине народным хозяйством в 2014 г., 11-м военным бюджетом и с более чем 200-миллионным населением. Она использовала экономический блок Mercosur для становления в качестве новоимпериалистической силы в Южной Америке. ЮАР распространила своё преобладание на африканском кон- тиненте. Горнодобывающие монополии ЮАР эксплуатируют другие страны и рабочих на юге Африки. Во всех этих стра- нах ЮАР также разместила войска. С Африканским Союзом Претория заключила соглашение о том, что её войска могут вмешаться в ситуацию в кратчайшее время, если дело дойдёт до восстаний. Индия сооружает свою империалистическую власть на индийском субконтиненте и тем самым обостряет конкуренцию с Китаем. Израиль, Турция, Иран, Саудовская Ара- вия и арабские шейхства борются друг против друга и против старых империалистов за региональное господство на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Северной Африке.
Для борьбы за передел мира новоимпериалистические стра- ны произвели расширение своих государственно-военных властных аппаратов. В 2015 г. их войска составляли 8 млн. солдат, НАТО имела 3,3 млн11.
С 2000 по 2014 г. новоимпериалистические страны увеличили вчетверо свои военные расходы с $125 млрд. до $561 млрд. В тот же период и страны НАТО ускорили своё вооружение, хотя и менее бурно: с $479 млрд. до $921 млрд12.
США, как и прежде, являются единственной империали- стической сверхдержавой. Эта особая роль видна именно в военной области. Так, только лишь в 2016 г. их военные расходы составили $611 млрд., это более чем треть военных расходов мира. Со своим арсеналом атомного оружия в более 7 000 боего- ловок США имеют в своём распоряжении более 45% зарядов на планете13. С момента вступления в должность Дональда Трампа США ведут ещё более агрессивное вооружение. До 2027 г. они хотят нарастить военные расходы до $722 млрд. в год.
Новоимпериалистические страны превратились в крупней- ших импортёров тяжёлого оружия в мире. С 2011 по 2015 год Индия была во главе этого процесса с долей на мировом рынке в 14%, затем идут Саудовская Аравия (7%), Китай (4,7%) и ОАЭ (4,6%). Для самостоятельного увеличения своего военного властного аппарата новоимпериалистические страны уже в 2015 г. имели в своём распоряжении более 26 из 100 крупнейших военно-промышленных монополий мира14.
Новоимпериалистические страны имеют в своём распоря- жении огромные полицейские войска и полувоенные подраз- деления. Их объём намного превышает численность соответ- ствующих единиц в других империалистических государствах. Вооружённая народная полиция Китая насчитывает 1,5 млн чел., индийские полувоенные войска «для защиты от восстаний» — 1,3 млн. чел. Они служат прежде всего для подавления масс внутри страны – забастовок, волнений против правительства вплоть до восстаний и революционных движений.
Новоимпериалистические страны используют государствен- ные средства массовой информации (СМИ) как идеолого-поли- тические центры власти для манипуляции общественным мнением во всём мире. Катар с телецентром «Аль-Джазира» влияет примерно на 1 млрд. арабоязычных людей. Россия, Китай и Турция посредством СМИ (отчасти многоязычных и моно- полизированных) пользуются эмигрировавшим населением как платформой своей новоимпериалистической политики в других странах.
На климатических саммитах ООН новоимпериалистические страны претендуют на особые права на разрушение природных жизненных основ человечества. Как предлог они используют «навёрстывающую развивающуюся экономику» и «независимое энергоснабжение». Этим они оправдывают агрессивные методы добычи в горной разработке или разработку открытым способом, уничтожение дождевых лесов, изгнание миллионов мелких крес- тьян или расширение в атомной энергии. Китай, Индия, Россия, Южная Корея, Иран, Саудовская Аравия, Индонезия, Бразилия, Мексика, ЮАР и Турция увеличили свою долю в мировых эмис- сиях углекислого газа с 35,6% в 2000 г. до 50,9% в 2015 г15.
Ускоренно подрастает в новоимпериалистических странах также современный международный промышленный про- летариат – в международных сетях производства, связанный международным разделением труда. Между тем большинство из примерно 500 млн. рабочих и служащих, относящихся к международному промышленному пролетариату, занято в но- воимпериалистических странах.
Международные промышленные рабочие в новоимпериа- листических странах совместно с другими возглавляют заба- стовки и классовые столкновения. 2 сентября 2016 г. до 180 млн. людей участвовало во второй всеобщей забастовке против правительства Моди в Индии. За год до этого бастовало 150 млн. 16 августа 2012 г. в Южной Африке произошла резня, при которой было убито 34 бастующих чёрных горняка шахты Лонмин. В следующие годы в ответ на это в ЮАР развернулась волна самостоятельных массовых забастовок горняков и рабо- чих-металлистов.
На этой почве развивается и новый подъём всемирного бое- вого женского движения. Всё больше женщин становится час- тью международного промышленного пролетариата. Их роль, как связующего звена между рабочим движением, бунтарской молодёжью и активным народным сопротивлением, растёт. Об этом свидетельствуют массовые протесты женщин против зако- нов и реакционной женской политики в США, Индии, Турции или Польше.
Так развёртываются новые силы для координации и революци- онизирования борьбы в подготовке международной социалистиче- ской революции – с международным промышленным пролетариатом как ведущей силой.
Quellen & Links
1 Таблица GSA: Обзор: Международные монополии соответственно Fortune Global 500
2 G20: ЕС, США, Япония, Китай, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Бразилия, Канада, Индия, Россия, Австралия, Мексико, Южная Корея, Турция, Индонезия, Саудов-ская Аравия, Аргентина, Южная Африка
3 Экспорт и импорт капитала по UNCTAD
4 World Development Indicators Industry Value (Показатели мирового развития, промышлен-ность стоимость)
9 www.ndb.int/about-us/essence/history, download 4.7.2017
5 ОЭСР, Main Economic Indicators (Главные экономические показатели), собственное
вычисление GSA e. V.
6 UNCTAD, FDI Outflows (вывоз капитала), собственное вычисление GSA e. V.
7 UNCTAD, FDI Outward Stock, собственное вычисление GSA e. V.
8 UNCTAD cross-border M&A database
10 Таблица GSA, по Fortune Global 500
11 www.bundesheer.at, NATO Press Release 10.3.2011 и 22.6.2015, собственные расчёты GSA e. V.
12 SIPRI, Military expenditure by country 1988–2015 (Военные расходы по стране 1988 - 2015), собственные расчёты GSA e. V.
13 SIPRI, Yearbook 2016
14 SIPRI (из-за недостатка надёжных данных этот список не включает Китай)
15 www.globalcarbonatlas.org, собственное вычисление GSA e.V.
Развитие валового национального продукта с 1980 по 2015 гг. показывает качественные скачки в группе из 14 стран в период их образования и развития в качестве новоимпериалистических. Оно объясняет также скачкообразный рост доли этой группы 14 стран в мировой экономике, в частности, с момента созревания новоимпериалистического характера этих стран после наступле- ния нового тысячелетия (см. таблицу «Валовой национальный продукт в $ млрд.», 1980 = 100).
После смерти Мао Цзэ-дуна в 1976 г. современные ревизи- онисты при Дэн Сяопине реставрировали капитализм в Китай- ской Народной Республике (КНР). Страна быстро развилась в новообразный бюрократический государственно-монополисти- ческий капитализм. С тех пор он стремится к социал-импери- алистической экспансии – под ширмой «социализма».
Новая китайская монополистическая буржуазия возникла из мелкобуржуазно вырожденной бюрократии в аппарате пар- тии, государства и экономики. Для своего бурного подъёма к единолично господствующему международному финансовому капиталу она использовала централистически организованный, бывший социалистический государственный аппарат. Она подчинила его себе и преобразовала в ультра-централисти- чески-бюрократический инструмент для исполнения своего единовластия над китайским народом.
Империалисты всего мира жадно подхватили открытие китайского рынка с тогдашним населением в 1,4 млрд. чел. Прежде всего методом «joint ventures»1 ускорили расширение частного монополистического капитала и международных монополий. Китайские ревизионисты лицемерно представили это как «полезные дополнения социалистической экономики».2 Настоящим смыслом в этом было то, что бюрократические монополистические капиталисты Китая хотели привлечь иностранных инвесторов, но при этом не отказаться от своего контроля.
В 1984 г. два концерна автомобильной промышленности, VW (Германия) и SAIC (Китай), создали первое совместное предприятие (СП) между иностранным и китайским предпри- ятиями. КНР поставила два условия: 1) иностранные монопо- лии получают доступ к китайскому рынку только посредством СП, 2) со временем эти предприятия должны были перейти в китайские руки. Таким образом новые властители Китая ловко сумели перенять и развить современную технику, улучшенные формы организации производства и соответствующее ноу-хау своих иностранных партнёров. В 2003 г. в 16 наиболее крупных СП китайских и иностранных автомобильных производителей китайская доля в капитале составила как минимум 50%.3 Это сопровождалось скачкообразной индустриализацией страны. Сегодня в Китае примерно 400-500 млн. наёмных рабочих.4
За 2001-2015 гг. валовой национальный продукт КНР увели- чился больше чем в 7 раз, с $1,5 до $11,4 трлн. В этот период доля Китая в мировом валовом продукте возросла с 4,5% до 15,4%. За тот же период скачкообразно умножилось число концернов, относящихся к 500 единолично господствующим международным сверхмонополиям: с 12 до 103.5
Во время мирового экономического и финансового кризиса 2008-14 гг. китайские социал-империалисты перешли в лигу крупнейших инвесторов в инфраструктурные проекты в Аф- рике.6 Они требовали меньших норм прибыли, чем западные империалисты, и предоставили кредиты под более выгодные проценты для инвестиций в инфраструктуру7: порты, железные дороги, трубопроводы, улицы, телекоммуникации. Они лживо объявили это «помощью строительству» - и одним только этим получили структурный подход к прибыльной эксплуатации сы- рья Африки. Проекты выполняли преимущественно китайские специалисты. В то же время увеличивалась массовая безрабо- тица и бедность среди африканских рабочих, десятки тысяч мелких крестьян были разорены.
Со своей программой «Made in China 2025» Китай начал из- менение своей экспансионистской стратегии в борьбе за передел мирового рынка. На переднем плане теперь — полностью стать ведущей державой мировой экономики и обогнать главного конкурента, США. С этой целью расширяются инвестиции в иностранные монополистические предприятия с большим тех- нологическим ноу-хау. С 2015 по 2016 г. китайские инвестиции в Европе увеличились на 77% до более чем 35 млрд. евро.8 В 2017 г. китайская монополия HNA с почти 10% акций стала крупнейшим отдельным акционером Deutsche Bank, ведущей банковской монополии Германии. В 2016 г. китайская моно- полия в области электроприборов, Midea, поглотила ведущего немецкого производителя промышленных компьютеров, Kuka.9
Для военного обеспечения своего стремления к господству над миром Китай построил самую большую в мире армию: примерно 2,3 млн. солдат под ружьём – на 600 тыс. больше, чем в армии США.10 КНР располагает более чем 160 межкон- тинентальными ракетами. С 10-12 ядерными боеголовками и радиусом действия до 14 тыс. км они могут достигнуть любого уголка Земли. Китайские воздушные силы имеют примерно 20 стратегических бомбардировщиков средней дальности типа H-611 для использования атомных бомб и один авианосец.
Военный союз «Шанхайская организация сотрудничес- тва» под руководством ядерных держав, Китая и России, на- правлен прежде всего против влияния НАТО. В 2017 г. членами стали также Индия и Пакистан.12 Агрессивным воинственным образом действия в пользу преобладания в Южно-Китайском море КНР спровоцировала военное столкновение с Японией в 2014 и с США в 2016 г.13 Сегодня правительство Трампа в США считает Китай своим главным соперником в борьбе за мировое господство.
Quellen & Links
1 Совместные предприятия
2 Konrad Seitz, «China - eine Weltmacht kehrt zurück» (Китай - мировая держава вернётся), с. 282
3 «Foreign direct investment in China‘s automobile industry» (Прямые иностранные инвестиции в китайской автомобильной промышленности), 2006, с. 1239
4 В сельском хозяйстве, промышленности и в т.н. области «услуг». Источник: «Chinas Arbeitswelten» (Мир труда Китая), Stiftung Asienhaus 2015
5 Fortune Global 500
6 «La Chine, principal investisseur dans le secteur des infrastructures en Afrique» (Китай, главный инвестор в сектор инфраструктуры в Африке), www.africatime. com, 24 августа 2013 г., издано Xinhua, только на франц. яз. – собственный частичный перевод
7 Südwind, «Partnerschaft auf Augenhöhe? Die Rolle Chinas in Afrika» («Партнёрство на равных? Роль Китая в Африке»)
8 www.sueddeutsche.de, 7.3.2016
9 www.managermagazin.de, 30.12.2016
10 de.statista.com
11 Atomwaffen A - Z
12 Deutsche Welle, 14. 6. 2017
13 www.n-tv.de, 31.5.2014 и 15.12.2016г.
Отталкиваясь от XX съезда в Советском Союзе в 1956 г., цен- тральная бюрократия в руководстве партии, государства и эконо- мики под лидерством Хрущёва заняла место господствующего класса как коллективный и государственно-монополистический совокупный капиталист. Эта новая монополистическая буржуазия установила свою буржуазную диктатуру над всем обществом. Советский Союз потерял свой социалистический характер. В 1960 г. социал-империалистический СССР всё ещё имел вторую по силе экономику в мире, но к 1990 г. он просел до менее чем трети экономической силы Западной Европы и до лишь чуть более половины Японии14.
С развалом СЭВ15 и распадом Советского Союза в 1991 г. «неудачу потерпела попытка Горбачёва перейти (…) к госу- дарственно-монополистическому капитализму западного образца контролируемым путём»16. В течение следующих лет Россия экономически намного отстала от западных импе- риалистических стран в конкурентной борьбе. За 1991-95 гг. промышленное производство резко упало на 46%. Временно Россия лишилась своего империалистического характера17.
Вследствие распада советского социал-империализма возник единый мировой рынок. Это создало решающую политическую предпосылку для реорганизации международного произ- водства во всемирной империалистической системе.
В 1990-е годы основная часть российских государственных предприятий, прежде всего в отрасли сырья и госбанков, была приватизирована. Они чудесным образом попали в руки руково- дящих деятелей бывшего бюрократически-капиталистического экономического, партийного и государственного аппарата, так называемых олигархов18. Их беззастенчивое стремление к прибыли и власти оказалось одной из движущих сил подъёма России в качестве новоимпериалистической державы.
Изобилие сырья, нефти, природного газа и металлов стало противоречивой исходной базой новоимпериалистического развития России: с одной стороны, доступ иностранного капитала был строго ограничен по стратегическим причинам, с другой — Россия использовала зависимость многих импери- алистических конкурентов от своего сырья и таким образом продвигалась вперёд на мировом рынке.
В 1999 г. бывший офицер спецслужбы КГБ, Владимир Пу- тин, был назначен русским президентом; жаждущий власти националистический монополистический политик приступил к действиям. Под его руководством российская монополистиче- ская буржуазия конституировалась на частнокапиталистической основе, формировалась новоимпериалистическая Россия. Ещё в 1990-2000 гг. её доля в мировом промышленном создании стоимости упала с 3,3% до 1,0%. К 2011 г. она скачкообразно возросла до 2,9%. За 1999-2007 гг. Россия умножила свою долю в мировом вывозе капитала в 20 раз до 2,0%19.
Правительство Путина централизовало много предприятий и банков в «national champion companies». Таким образом возникли временно крупнейший в мире производитель алюминия «РусАл» и «АЛРОСА», господствующая на мировом рынке монополия по производству алмазов. Государственный «Сбербанк» был расширен и стал международной сверхмонополией. В 2014 г. 19 российских монополий вошли в круг сотни крупнейших в мире военно-про- мышленных концернов. До 2013 г. «Газпром» стал второй в мире энергомонополией20, а Россия – вторым по величине экспортёром природного газа. Как второй по объёму производитель нефти, стра- на борется с Саудовской Аравией и США за руководство мировым рынком. Также Россия стала крупнейшим в мире экспортёром проектов АЭС, финансируемых кредитами.
Внутри страны правительство Путина проводит открыто реак- ционную, шовинистическую и антикоммунистическую политику против рабочего класса и широких масс. Вспыхивающее снова и снова сопротивление преследуется жёстким применением полиции и армии.
Путин стремится к евро-азиатскому союзу от Лиссабона до Владивостока с преобладанием России. Российские войска приняли жёсткие меры против устремлений народов Северного Кавказа, Чечни и Грузии к отделению.
Военная сила российской армии считается второй в мире по мощности. В 2008 г. началась программа её модернизации в раз- мере 700 млрд. евро, прежде всего во имя расширения атомных вооружений. Российская армия должна быть увеличена с 710 до 915 тыс. солдат21 и применена как всемирная интервенционная армия.
После падения Берлинской стены НАТО и ЕС, используя слабость России, политикой расширения на восток агрессивно продвинулись в регион, который раньше находился под влия- нием социал-империалистического Советского Союза. В 2014 г., как ответ на это и в борьбе за преобладание над Украиной, вновь укрепившаяся Россия, нарушая международное право, оккупировала Крым.
С 2011 г. Россия сохраняла жизнь фашиствующему режиму Асада в сирийской войне — военной помощью, бомбарди- ровками и применением наземных войск. Укреплением оси «Иран-Сирия» страна пытается защищать своё империалисти- ческое влияние на Ближний и Средний Восток.
Российское правительство поддерживает теснейшие отноше- ния с фашиствующим турецким властителем Реджепом Тайипом Эрдоганом. Оно содействует не меньше чем 15 фашиствующим, фашистским и ультра-националистическим партиям в ЕС, про- водит регулярные встречи с ними в России. Среди них — неофа- шистская НПД (Национал-демократическая партия Германии) и АдГ («Альтернатива для Германии»), «Лига Севера» в Италии, «Национальный фронт» во Франции и «Йоббик» в Венгрии. В 2014 г. First Czech-Russian Bank, который имеет тесное отноше- ние к Кремлю при Путине, поддержал предвыборную кампанию фашистского Национального фронта суммой в 9 млн. евро.
Кажется парадоксальным, что Путин также заботится о ревизионистских партиях, которые называют себя «коммунис- тическими». В качестве хозяина праздников в Москве, которые устроит российское правительство по поводу 100-летия Ок- тябрьской революции, он примет ревизионистские партии со всего мира. Контрреволюционная направляющая линия празд- ников — «Никогда больше классовой борьбы, никогда больше революции». К кругу гостей относятся КП Китая, Партия труда КНДР или Германская коммунистическая партия, ГКП22.
Такими связями Путин пытается дестабилизировать ЕС и его страны.
Quellen & Links
14 «Сумерки Богов ‹нового мирового порядка›», с. 143
15 Совет экономической взаимопомощи
16 «Сумерки Богов ‹нового мирового порядка›», с. 150-1 51
17 Ср. «Сумерки Богов ‹нового мирового порядка›», с. 148 - 158
18 www.netstudien.de/Russland/
19 UNCTAD FDI outward stock, собственное вычисление GSA e.V
20 Fortune Global 500
21 «Russian Military Capability in a Ten-Year-Perspective – 2013» — Шведский исследовательский институт по вопросам обороны (FOI)
22 Двухсторонняя беседа с товарищами из Марксистско-ленинской платформы (МЛП) и Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) в январе 2017 г.
К началу государственной независимости от Великобритании в 1947 г. Индия, как богатая сырьём и населением страна, развивала относительно всестороннюю базу индустриализации и производства средств производства. Этому послужила национализация ключевых отраслей промышленности и крупных капиталистических предприятий. После 1956 г. самостоятельное развитие было сильно ограничено неоколониализмом социал- империалистического Советского Союза. В это время Индия также резко развила выраженные бюрократически-капиталистические черты – один из материальных исходных пунктов для более позднего образования государственно-монополистического капитализма.
Т.н. «Зелёная революция» означала начало капиталистической индустриализации сельского хозяйства. Закон об упразднении барщины в 1976 г. высвободил необходимых для этого сельскохозяйственных рабочих. Это было направление на чрезвычайный рост индийского внутреннего рынка по промежуточной продукции и продукции потребления. В этот период были созданы индийские сырьевые концерны в области нефти, газа, керосина, угля, стали, алюминия, чаще всего как государственные предприятия, которые, однако, были ещё финансово и технологически зависимы от заграницы.
Развал социал-империалистического Советского Союза в 1991 г. стал коренной предпосылкой для проведения международным финансовым капиталом неолиберальной политики также и по отношению к Индии. «Новая экономическая политика» министра финансов Манмохана Сингха вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 1995 г. открыла Индию мировому рынку. В её рамках была организована приватизация публичного сектора. Сингх в крупном масштабе содействовал зарубежным инвестициям и созданию множества особых экономических зон. В 2005 г. принят «Special Economic Zones Act» (закон об особых экономических зонах). С тех пор и по 2017 г. число новых особых экономических зон выросло до 421, с 4456 предприятиями и 1,7 млн. занятых.23
Из этой государственной программы приватизации и особых экономических зон извлекла выгоду и индийская монополистическая буржуазия, уже располагавшая обширным промышленным, банковским, торговым и аграрным капиталом. Доля Индии во всемирном валовом продукте за 1995-2007 гг. постоянно увеличивалась, от 1,2% до 2,1% – рост в 75%.
В 2004 г., непосредственно после избрания Сони Ганди на пост премьер-министра, фондовый рынок Индии потерпел самый резкий крах за 135 лет. Подоплёкой этого было опасение международного финансового капитала, чтобы новое правительство не сбилось с пути приватизации. В этой ситуации индийская монополистическая буржуазия потребовала от Ганди «отказаться» от должности премьер-министра. Биржи прыгнули вверх, когда премьер- министром стал Манмохан Сингх. В конкурентной борьбе индийской монополистической буржуазии с международными монополиями за контроль над экономикой и государством Индии ведущие индийские монополии всё больше приобретали решающее влияние.
Последовало бурное развитие в пользу увеличивающейся роли Индии на всемирной сцене. В 2006 г. США официально признали Индию как шестую атомную державу. Скорый подъём телекоммуникаций и интернета дал индийским монополиям, располагавшим большим числом отлично подготовленных специалистов по информационным технологиям, особые выгоды в конкурентной борьбе.
В ре зкую противоположно сть ульт расовременным промышленным районам обширная часть страны характеризуется глубокой бедностью, отсталостью и полуфеодально-сельским производством. Этот факт склоняет некоторых левых экономистов к сомнениям в новоимпериалистическом характере Индии. В 1917 г. Ленин в сопоставимой ситуации сказал об империалистическом характере России:
«В России, кроме того, было бы неправильно изображать империализм как связное целое (империализм вообще есть несвязное целое) — потому, что в России очень еще не мало областей и отраслей труда с переходом от натурального и полунатурального хозяйства к капитализму.» («Материалы по пересмотру партийной программы», написано в мае/июне 1917 г., Ленин, ПСС, т. 32, с. 146)
Между тем индийские концерны углубляют неоколониальную зависимость других стран. Indian Oil является крупнейшим производителем нефти в Шри-Ланке.24 Bharti Airtel в 2015 поглотил сети мобильной связи 15 африканских стран.
Индийская химическая монополия Reliance Industries, крупнейший в мире продуцент волокна и полиэфиров, имеет главные производственные площадки в Турции, Малайзии, Китае, Великобритании и Нидерландах. Экспорт идёт в 121 страну.25 Индийскими лидерами на мировом рынке также являются Mahindra в отрасли тракторостроения, Wipro в секторе инфотехнологий, Crompton Greaves по трансформаторам.
Индийский стальной концерн ArcelorMittal после его соз- дания в 2007 г. агрессивно вырос в крупнейшего глобального производителя стали. Он возник с поглощением люксембургско- го Arcelor, в то время второго по величине стального концерна мира, концерном MittalSteel. С 41 млн. т стали за год в 2016 г. и 199 тыс. занятых по всему миру он – также крупнейший проду- цент стали в Европе, опережая индийскую же монополию Tata Steel, которая имеет годовое производство в 24 млн. т и 70 тыс. работников. При беспощадных методах эксплуатации человека и окружающей среды в ArcelorMittal работает также более 30 тыс. горняков – в Казахстане, Украине, Боснии, Канаде, США, Мексике, Бразилии и Либерии.26
В 2014 г., когда Манмохан Сингх со своей программой уско- ренной приватизации и расширения особых экономических зон натолкнулся на широкое сопротивление масс, в управле- ние государством вступил связанный с индусским фашизмом Нарендра Моди. Его программа «Make in India» отличается структурными мерами и инвестициями при особом продвиже- нии экспансии индийских монополий. Этому также послужили меры по защите инвесторов за рубежом и налогообложения международных монополий. В 2016 г. 58 индийских концер- нов вошли в число 2 000 наибольших предприятий мира – это больше, чем в Германии (51).27
Индийский горнодобывающий концерн Adani вложит 11,5 млрд. евро в сооружение угольной шахты Cаrmichael в Ав- стралии – при ежегодной добыче в 60 млн. т это будет одна из крупнейших шахт мира. Инвестиции включают строительство железнодорожной ветки и аренду угольной гавани Abbot Point на 99 лет. Правительство Австралии одобрило этот больной манией величия проект в 2017 г. Он ведёт к обширному снижению уровня грунтовых вод и разрушает расположенную перед побережьем единственную в своём роде экосистему, Большой Барьерный риф.28 Правительство Моди агрессивно ведёт строи- тельство ещё 370 угольных электростанций и хочет построить 10 новых атомных реакторов.
Моди обосновывает свою правительственную программу идеологией «Хиндутва». Она стремится к империи индусов в «геокультурном» единстве всего индийского субконтинента. Это служит мировоззренческим основанием империалистических амбиций. Такими противоречащими международному праву блокадами, как в 2015 г., поощрением сепаратистских движений в регионе Тераи, прямым вмешательством в законодательство Непала его хотят превратить в индуистское государство под до- минированием Индии. Индуистский национализм, как агрессив- ная антикоммунистическая идеология, является явным врагом марксистско-ленинского и антиимпериалистического движений.
В 2016 г. государственные военные расходы Индии в $55,9 млрд. уже превзошли военные расходы Франции и Великобри- тании. В 2013 г. спущен на воду первый построенный в Индии авианосец. В 2016 г. последовал запуск первого космического грузового корабля повторного использования.
С Японией и США Моди заключил «стратегически» направ- ленные против Китая союзы. Поскольку Китай угрожает притя- занию США на господство над миром, США не могут обойтись без Индии и в восточноазиатском регионе вынуждены с ней считаться. Этот межимпериалистический союз предполагает самостоятельный интерес Индии отстаивать свои позиции против китайского конкурента. Это временный и противо- речивый союз ко взаимной выгоде. Прежде односторонняя зависимость Индии от США всё больше сменяется взаимным проникновением, даже если империалистическая сверхдержава США по-прежнему задаёт тон.
Внутриполитически новое индийское империалистическое стремление к экспансии прежде всего направлено на подавле- ние классовой борьбы миллионного войска международного промышленного пролетариата и сотен миллионов сельского населения.
Quellen & Links
23 Fact Sheet on Special Economic Zones на www.sezindia.nic.in
24 www.iocl.com
25 www.ril.com
26 Annualreview2015.arcelormittal.com/operations-and-performance/segment-review/mining
27 Forbes Global 2000
Расположенная между Европой, Азией и Африкой, Турция имеет особое геополитическое, экономическое и военно-страте- гическое значение. После развала Османской империи вследствие Первой мировой войны страна стала полуколонией различных империалистических держав. В 1923 г., после национально-рево- люционной освободительной войны, под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка была учреждена Турецкая республика. Он проводил политику в пользу национальной буржуазии: за нацио- нальную независимость, капиталистическую индустриализацию, модернизацию и секуляризацию29 страны, а также за ограничение империалистического влияния.
В 1927 г. население Турции составило 13,7 млн. чел., сегодня — 79 млн. Преобладающее большинство населения – мусульмане. В 1952 г. Турция вошла в состав НАТО и попала в неоколони- альную зависимость, прежде всего, от империализма США. В 1960, 1971 и 1980 гг. армия, при поддержке НАТО и ЦРУ, производила путчи в интересах империализма и крупной отечественной буржу- азии. Военные путчи 1971 и 1980 гг. были связаны с жестоким по- давлением окрепшего рабочего движения и левых революционеров. Ещё в течение 1960-х годов развились такие значительные турецкие монополии, как Koç Holding или Oyak. Вторая из них сформировалась из пенсионного фонда армии. Сегодня она ох- ватывает почти 90 предприятий и долевых участий в различных отраслях.
В 1980-х годах монополии, с помощью государства и при при- менении иностранного капитала, форсировали ускоренное превра- щение Турции в капиталистическую индустриальную страну. В 1971 г. было учреждено объединение предпринимателей TÜSİAD, которое в интересах интернациональных и национальных монополий добилось влияния на государственные решения.
Значительная роль турецкой армии в обществе, которая особен- но выросла после военного путча 1980 г., ускорила образование структур государственно-монополистического капитализма. С этим военным путчем 1980 г. началось изменение курса в направле- нии неолиберализма: приватизация госпредприятий, которую дик- товал МВФ, содействовала слиянию промышленного, банковского и торгового капитала с частью реакционной аграрной олигархии.
Но возникшая таким образом отечественная монополистическая буржуазия всё ещё в значительной мере находилась под диктатом иностранного финансового капитала. Международные монополии, такие как Toyota, Daimler, Ford, Renault, Bosch, FIAT или RWE, распоряжаются производственными площадками в Турции.
В то время как к концу 1970-х годов более половины населения работало в сельском хозяйстве, в 2014 г. это было уже немногим менее 20%. В 2016-м 74% населения жило в городах, а в середине 1970-х — только 40%. Развился современный международный промышленный пролетариат. Около 3 млн. людей работает на заводах текстильной и швейной промышленности, более 50 тыс. – в международных и турецких концернах электропромышленности. Примерно 400 тыс. работает у 17 производителей в автомобильной промышленности и ещё около 4 000 на предприятиях её постав- щиков30.
Глубокий экономический кризис 2001 г. усиленно вынуждал турецкие монополии к экспансии. Вследствие этого вспыхнул открытый правительственный кризис, который также охватил идеологию кемализма и секуляризма. Так открылось свободное пространство для якобы «умеренно-исламской» Партии спра- ведливости и развития (ПСР) под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана, в союзе с исламистским движением Гюлена. Эрдоган сумел распространить и укрепить религиозные и мелкобуржу- азно-националистические чувства среди части масс и выиграл парламентские выборы 2002 г. Этому развитию событий стре- мительно содействовали США и ЕС.
Социальные и политические реформы на основе экономи- ческого подъёма дали правительству Эрдогана возможность строить необходимую массовую базу для стремления Турции становиться великой державой.
В 2004 г. был принят новый закон о содействии инвестици- ям, уравнявший отечественных и иностранных инвесторов. За этим последовала новая волна приватизации государственных предприятий: электросетей, портов, инфраструктуры, зданий, угодий и т.д. Это вызвало скачкообразное увеличение импорта капитала и финансируемого кредитами расширения внутреннего рынка. Тем самым ускорилась и аккумуляция капитала в Тур- ции, также пошедшая на пользу турецким монополиям. С 2002 г. турецкий валовой национальный продукт утроился.
До 2014 г. концентрация и централизация капитала создали 4 85831 крупных предприятий, с более чем 250 занятых каждое. К обрабатывающей промышленности относится 1 628 из них. В 2016 г. 10 турецких монополий входили в 2 000 крупнейших в мире32.
Со времени иракской войны 2003-11 гг. турецкие монополии постоянно расширяли своё влияние на Ближнем Востоке. В 2014 г. нефтяная монополия Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) вложила $1,9 млрд. в месторождение природного газа Шах-Дениз и в Южно-кавказский трубопровод в Азербайджане33.
Крупнейшие авиалинии, Turkish Airlines, скачкообразно увели- чили количество своих африканских аэропортов назначения с 2 до 48. С 2011 г. количество их пассажиров почти удвоилось, до 61,2 млн.34 Они отвоевали доли рынка, в частности, в западноафри- канских государствах Гана, Бенин, Камерун, Нигерия, у таких ранее доминирующих компаний, как Air France, British Airways или Lufthansa35.
Самая крупная турецкая монополия — Koç Holding, сме- шанный концерн, среди прочего, действующий в автопроме, энергогенерации и финансовых услугах. С оборотом в $25,5 млрд. он, как первая турецкая монополия, добился вхождения в круг 500 международных сверхмонополий36. Koç Holding распоряжается производствами в России, Таиланде, КНР, ЮАР и Румынии и эксплуатирует рабочих этих стран. С помощью сов- местных предприятий, в частности с Ford и FIAT, он овладел 48% автопроизводства Турции. С 1990 по 2015 г. турецкие монополии увеличили свой вывоз капитала с $1,2 млрд. до $44,7 млрд., т.е. почти в 40 раз37.
Во внешней политике правительство ПСР обосновывало своё притязание на власть на Ближнем и Среднем Востоке так называемым «неоосманизмом». Для этого оно содействовало религиозно приукрашенным фашистским террористическим организациям, таким как «Фронт ан-Нусра» и «Исламское государство» (ИГ).
Уже в 1970-х годах Турция стремилась к строительству соб- ственной военной промышленности. В 1974 учреждён «Фонд за укрепление турецких вооружённых сил» TSKGV — как ответ на наложенное США против Турции эмбарго на оружие38. Стро- ительство и расширение военно-промышленного комплекса стало зачинателем турецких новоимпериалистических устрем- лений к экспансии. С 2011 г. производство военных товаров еже- годно увеличивалось на 21%. В 2016 г. годовой военный бюджет развития военных продуктов и технологий вырос до $1,25 млрд. по сравнению с 2015 г. Сегодняшний рост спроса на продукты руко- водящей турецкой военно-промышленной монополии ASELSAN составляет по сравнению с 2015 г. 273%.
В августе 2016 г. турецкий военно-промышленный концерн BMC подписал соглашение с немецкой Rheinmetall AG и малай- зийским Etika Strategi об учреждении совместного дочернего обще- ства (RBSS). Оно даёт возможность предлагать турецким военным силам и другим армиям «бронированные системные решения» для производства самих современных бронированных боевых машин с колёсным и гусеничным шасси. С 2015 г. военные силы Катара имеют долю в 49% в турецком военном концерне BMC. В апреле 2017 г. Турция заключила договор с Катаром о поставке 1 500 бронемашин. Строительство первого авианосца, запланированное до 2021 г., подчёркивает империалистические амбиции Турции.
Развёртывая государственный террор, новоимпериалистическая Турция жестоко применяет различные системы оружия, спецслуж- бы, полицию, армию и полувоенные отряды против курдского населения и его освободительной борьбы, а также против борьбы рабочего класса и широких масс.
Численностью в 493 тыс. чел., турецкая армия является 10-й по мощности в мире и (после США) второй в НАТО39.
Бывшая неоколониальная зависимость Турции от импери- ализма превратилась во взаимное проникновение новоимпе- риалистической региональной державы Турции, империализма США, ЕС и немецкого империализма. На основе его геополити- ческой ключевой роли правительство ПСР использует растущие противоречия между США, ЕС, Россией и КНР. В 2015 г., в ситу- ации кризиса политики ЕС по беженцам, Турция злоупотребила миллионами людей, которые хотели эмигрировать из Ирака или сирийских районов военных действий через Турцию в Европу, в качестве средства нажима, чтобы проводить свою новоимпериа- листическую политику.
В большинстве мечетей Германии имама «ставит» Турция. Ту- рецкое государство финансирует этих имамов, обучает их и пыта- ется привлечь население турецкого происхождения к реакционной политике Турции с помощью турецкоязычных СМИ. Некоторые «духовные лица» уже были изобличены в сотрудничестве с турец- кими спецслужбами.
Привлекательность экономического развития в Турции, а также манипуляция общественным мнением дали правительству Эрдогана в период до 2015 г. возвращение из ЕС сотни тысяч эмигрантов.
Потерпевший неудачу военный путч, проведённый частями турецкой армии в июне 2016 г., не случайно произошёл именно после того, как Эрдоган намекнул на возможность более тесного сотрудничества с Россией и Шанхайской организацией сотрудни- чества. Важную роль в попытке путча играли те воинские части, которые были тесно связаны со структурами НАТО. Они опирались на поддержанное Соединёнными Штатами антикоммунистическое и фашиствующее исламистское движение Гюлена, которое пор- вало с Эрдоганом в 2013 г. Эрдоган воспользовался потерпевшим неудачу путчем в качестве желанного предлога, чтобы объявить чрезвычайное положение и создать массовую базу для установ- ления фашистской диктатуры. В апреле 2017 г. правительство, в условиях чрезвычайного положения, приказало провести рефе- рендум, который был подвергнут манипуляциям. Так оно хотело представить фашистскую ликвидацию демократических прав и свобод в демократическом свете. Но антифашистское сопротив- ление и борьба за свободу и демократию развиваются, несмотря на жестокое подавление революционной и демократической оп- позиции, равно как и курдского народа.
Quellen & Links
29 светское государство, отделение государства и церкви или государства и религии
30 Länderinformationsportal Türkei (Портал по информации о Турции), www.liportal.de
31 без финансовых страховых предприятий, радиовещания, телевидения и программирования
32 Forbes Global 2000, данные для 2016 г.
33 GTAI Türkei im Fokus 2015 (Турция во фокусе 2015), с. 6
34 Turkish Airlines Annual Report 2015, с. 26
35 Журнал «Rote Fahne» 21/2016 г.
36 Fortune Global 500
37 UNCTAD, FDI Outward Stock
38 Турецкая военная промышленность планирует 373 патента до 2021 г., www.eurasia-news.de, 11июня 2017 г.
39 Global Firepowe: www.test.dtj-online.de, 23. 5. 2015
Обострение противоречий во всемирной империалистической системе и усиление классовой борьбы расширяют потенциал мирового революционного кризиса. Одновременно они являются благоприятной почвой для продвижения оппортунизма в международном рабочем и революционном движении посредством мелкобуржуазно-оппортунистического способа мышления. Противоречия между революционным и оппортунистическим направлениями обнаруживаются более открыто.
При условии обостряющихся противоречий во всемирной империалистической системе оппортунизм, по тенденции, превращается в социал-шовинизм.
Немецкое федеральное правительство при канцлере Меркель выдаёт свою руководящую роль в ЕС за политику сохранения мира, экологического, экономического, политического и социального балансирования интересов, т. е. как контрпроект к политике Трампа, Эрдогана или Путина. Именно это относится к системе мелкобуржуазного способа мышления в качестве метода правления. Этим она ловко лелеет иллюзии находящихся под мелкобуржуазно-реформистским и мелкобуржуазно- ревизионистским влиянием сил в рабочем и массовом движении, которые мечтают о защите «добрыми» или «сносными» империалистами против «дурных».
Эту позицию в той или иной степени приняли все берлинские партии, а также все буржуазные СМИ и правые руководства профсоюзов. В итоге в рабочем и народном движении развивается мелкобуржуазно-социал-шовинистский способ мышления - от антиимпериалистической критики немецкого или европейского империализма отказываются, а российскому или китайскому империализму приписывают антиимпериалистическую позицию.
26 марта 2017 г. КПМЛМ (Коммунистическая партия Боливии — марксистско-ленинская-маоистская) заявила о своём выходе из ИКОР1. Она обосновывает этот шаг, среди прочего, позицией ИКОР по вооружённому конфликту на Украине:
«Для нас считать Россию главным врагом и ‹агрессором› Украины непостижимо. Это значит ‹обелять› империализм США ...»2.
ИКОР никогда не называла Россию «главным врагом». Она также не ставила под вопрос, что главная опасность для мира исходит от сверхдержавы США, а также что США и НАТО, включая и правительство Украины, играют ультрареакционную роль в украинском конфликте.
Но может ли руководство КПМЛМ действительно не заметить, что политика Путина характеризуется резкой репрессией против рабочего движения, национальных меньшинств, демократических и революционных сил в России? Не умеет ли оно распознать империалистический характер России, мечтающей о восстановлении власти русского социал- империализма или царства?
Из Германской коммунистической партии (ГКП), которую сегодня терзает борьба фракций, также слышатся заявления о рабской преданности России. Например, Вера Рихтер, заместительница председателя ГКП, во вступительной речи по поводу заседания правления ГКП оспаривает империалистический характер России и КНР:
«В отличие от Большой семёрки, конечно, не идёт речь о встрече, где встречаются исключительно лидеры руководящих империалистов. (…) Мы знаем, что Россия и КНР, как и несколько других стран Большой двадцатки, фактически относятся к союзникам движения в защиту мира.»3
В апреле 2017 г. на конференции современных ревизионистов в г. Мюнстер ГКП избрала Россию даже антиимпериалистической силой:
«Россия вынуждена противодействовать НАТО, и поэтому объективно действует антиимпериалистически.»4
Эта абсурдная логика характеризует переход ревизионизма к открытому социал-шовинизму. В межимпериалистических противоречиях или даже войнах перейти на сторону одного или другого империалиста под флагом революционного убеждения — это социал-шовинизм. Рабочий класс, угнетённые массы и революционеры во всём мире должны бороться против империалистов всякого рода без исключения!
В настоящее время среди организаций и партий ИКОР развёртывается плодотворная, частично спорная дискуссия о возникновении новоимпериалистических стран и необходимых выводах.
Некоторые партии настоятельно избегают понятия «новоимпериалистическая страна» и говорят о «региональной державе». Но «региональная держава» является только поверхностным описанием экспансионистских устремлений таких стран, как Индия, Турция или Саудовская Аравия. Их тем самым характеризуют ненаучным образом, не исходя из классовой точки зрения. То же самое относится и к таким понятиям, как «субимпериалистические страны» или «развивающиеся страны в переходный период».
Против наименования Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ новоимпериалистическими странами возражают то, что они «едва ли располагают собственной передовой производственной базой». На самом деле их производственная база действительно ограничена и сконцентрирована на нефти и газе. Однако она интегрирована в интернационализированный способ производства. Эти страны вкладывают свой сверхаккумулированный капитал в доли в монополиях во всём мире. В Саудовской Аравии 22,7% занятых работают в промышленности, 71,2% — в так называемой сфере услуг, которая большей частью отождествляема с промышленными местами работы. Саудовская Аравия, с её предприятием Aramco, распоряжается крупнейшей в мире монополией по оцениваемой биржевой стоимости; в 2013 г. её оборот составил $400 млрд. В том же году страна имела 20 из 2 000 крупнейших монополий, ОАЭ — 14, Катар — 8.5 В Саудовской Аравии 6-8 млн. рабочих – выходцев из Пакистана, Бангладеш, Филиппин. Их эксплуатируют и угнетают в недостойных условиях.
На сегодняшней ступени международного разделения труда наличие всесторонней производственной базы больше не является решающим критерием оценки для квалификации страны как «империалистической». Империалистические страны и их международные монополии концентрируются на тех областях, в которых они могут завоевать лидерство на мировом рынке, диктовать монополистические цены и сделать другие страны, среди них и империалистические, зависимыми от себя.
Этому соответствует и стратегия вывоза капитала, которую проводят Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ. Государственный фонд Qatar Investment Authority, по оценкам, имеет $335 млрд. Миллиардами долларов США он участвует в акционерных обществах и крупных проектах недвижимости и инфраструктуры во всём мире. Из них $57 млрд. составляют доли всего в 10 таких предприятиях, как VW, Glencore или Royal Dutch Shell6. В Саудовской Аравии эмиссионный банк управляет 450 млрд. евро, вкладывая их в банковские активы и закупая этим займы и акции во всём мире.
Ленин подчёркивал, что отделение от непосредственного производства является о собенно типичной чертой господствующего империалистического финансового капитала:
«Типичным ‹владыкой› мира стал уже финансовый капитал, который особенно подвижен и гибок, особенно переплетен, внутри страны и интернационально, — особенно безличен и оторван от непосредственного производства, особенно легко концентрируется и особенно далеко уже сконцентрирован, так что буквально несколько сот миллиардеров и миллионеров держат в руках судьбы всего мира.»7
К аравийским шейхствам относится то, что написал Ленин о паразитарной сути империализма:
«Все более и более выпукло выступает, как одна из тенденций империализма, создание ‹государства-рантье›, государства- ростовщика, буржуазия которого живет все более вывозом капитала и ‹стрижкой купонов›.»8
Кроме того, против новоимпериалистического характера этих шейхств возражают, что у них «феодальная структура господства». Это должно было бы направляться и против Ленина, определившего царистскую Россию государством на основе «империализма, гораздо более грубого, средневекового, экономически отсталого, военно-бюрократического»9.
Автократическая форма господства как особая форма государственно-капиталистического капитализма является крайне полезной.
Такие противоречащие действительно сти оценки новоимпериалистических стран являются результатом догматического применения марксизма-ленинизма. Они неизбежно повлекут за собой ошибки в стратегии и тактике и приведут к предотвратимым неудачам в социальной и национальной освободительной борьбе.
Quellen & Links
1 ИКОР: Интернациональная координация революционных партий и организаций
2 «Обобщение политических и идеологических разногласий между Коммунистической партией (МЛМ) Боливии и ИКОР», 20 марта 2017 г.
3 DKP-Informationen Nr. 3/2017 — 21 июня 2017 г., IX заседание партийного руководства, 17-18 июня 2017 г., г. Эссен
4 «unsere zeit», 14 апреля 2017 г., с. 13
5 Forbes Global 2000
6 www.bloomberg.com
7 Ленин, «Предисловие к брошюре Н. Бухарина ‹Мировое хозяйство и империализм›», ПСС, т. 27, с. 95
8 Ленин, «Империализм, как высшая стадия капитализм», ПСС, т. 27, с. 422
9 Ленин, «Итоги дискуссии о самоопределении», ПСС, т. 30, с. 58
До распада Советского Союза во всемирной империалистической системе существовала биполярность: США и социал- империалистический СССР являлись двумя империалистическими сверхдержавами. В настоящее время биполярность сменилась, также и с возникновением многочисленных новоимпериалистических стран, приобретающих всё больше веса и влияния на мировую экономику и политику, многополярностью.
Сто лет назад над миром ещё господствовала горстка империалистических великих держав. Преобладающее большинство людей жило в колониях и полуколониях. Сегодня в империалистических странах живёт примерно 80% мирового населения.
Значит, общественные отношения большей частью находятся в высочайшей и последней стадии капитализма, в прямой предварительной ступени социализма. Это развитие означает скачок к новому качеству кризисности всемирной империалистической системы и шансов для международной социалистической революции.
В странах, разграбленных в качестве неоколониальных придатков, массы подвержены катастрофическим жизненным условиям. Некоторые из этих стран – такие как Афганистан, Сирия, Ирак, Йемен, Конго или Ливия – годами прямо-таки дробились соперничеством между старыми и новыми империалистами (войнами и реакционным террором).
Внутри империалистических стран обостряются классовые противоречия. Пропасть между бедными и богатыми зияет всё больше. В то время как господствующие монополии коррумпируют привилегированную прослойку мелкобуржуазии и промышленного пролетариата как массовый базис своего господства, увеличивающаяся масса населения приводится к нищете. Сверхэксплуатация рабочих всё больше становится нормой.
Признание реальности многополярного мира ничуть не значит, что это монолитный блок равновесных сил. Напротив, внутри старых и новых империалистических держав надо говорить о группах разного качества, в зависимости от роли, которую они играют во всемирной империалистической системе на основе своих экономических, политических и военных потенциалов.
В 1970-х гг. в мировом империализме можно было отличить первостепенный империализм от второстепенного. Обе сверхдержавы, США и социал-империалистический СССР являлись первостепенным империализмом. ФРГ, Франция, или Япония, к примеру, являлись второстепенным империализмом.
Против тогдашнего преуменьшения немецкого империализма мелкобуржуазным «МЛ-движением» – оно отчасти дошло вплоть до пропаганды защиты отечества от сверхдержав – марксисты-ленинцы решительно возразили: второстепенные империалистические страны «в тени первостепенного империализма пытаются добиться своих государственно-монополистических целей – максимизации прибыли и неоколониальной эксплуатации развивающихся стран. Но кто может сказать, сохранится ли настоящее распределение сил?»1.
Возникновение новоимпериалистических стран потрясает прежний строй всемирной империалистической системы.
Китай и Россия являются империалистическими великими державами в мировой политике, Россия – прежде всего по военной силе. Китай находится на пути к состоянию сверхдержавы и в борьбе за мировое господство всё больше становится главным соперником империализма США, и впредь агрессивно претендующего на мировое господство в экономической, политической и военной области.
ЕС как империалистический союз государств с его более чем 20 империалистическими странами пытается стать новой всемирно- политической великой державой. Выход Великобритании из ЕС является неудачей прежде всего в этом отношении.
Разные государства, такие как Турция, Израиль, Саудовская Аравия, Бразилия, ЮАР или Индия, как империалистические страны, прежде всего стремятся к региональному преобладанию, в большинстве случаев в союзе с другими империалистическими великими державами.
Более слабые империалистические страны в качестве младших партнёров или в особой функции (например, Норвегия, Сингапур, Люксембург или Швейцария) получают в мировом производстве прибавочной стоимости свою долю.
Это качество империалистической многополярности обострило всемирную конкурентную борьбу, углубило лабильность империалистического господства и, в квинтэссенции, ослабляет всемирную империалистическую систему и углубляет всеобщий кризис капитализма.
Интернациональный сдвиг империалистических правительств вправо
С 2012 г. при премьер-министре Синдзо Абе в Японии — и ускоренно в 2014-16 гг. – в мире устанавливается всё больше открыто реакционных, националистических, вплоть до фашиствующих правительств. Прежде всего – в новоимпериалистических странах: правительства Нарендры Моди в Индии, Мишеля Темера в Бразилии, Энрике Ньето в Мексике. Другие правительства, такие как Владимира Путина в России, кабинет АНК в ЮАР при Джейкобе Зума или Меркель-Габриэля в Германии, перешли к ультрареакционной политике. Летом 2016 г. в Турции Реджеп Тайип Эрдоган установил фашистскую диктатуру.
Особая агрессивность ультрареакционного расистского и фашиствующего правительства при Дональде Трампе с его программой «America First» («Сначала Америка») имеет свою особую материальную основу в резком спаде империализма США относительно его господствующей позиции над мировым рынком. В апреле 2017 г. Центральный комитет МЛПГ пришёл к следующей оценке нового качества правительства Трампа:
«Изменения с момента инаугурации Дональда Трампа ни в коем случае не имеют характера только лишь нормальной смены правительства. С его вступлением в управление государством дело дойдёт до изменения методов господства. Они всё больше будут вступать в противоречие с обычными гражданско- демократическими обычаями, и в тенденции отменяют послевоенное устройство мировой империалистической системы. Вместо правительственной системы мелкобуржуазного способа мышления Трамп привнесёт открытую реакцию как внутри, так и наружу».2
Во всём этом проявляется основная тенденция империализма: реакция внутри и агрессия наружу. Во всём мире это привело массы к активному сопротивлению и произвело начавшийся прогрессивный поворот настроения.
Ожесточённая борьба международного промышленного пролетариата, подобные восстаниям массовые битвы и движения за свободу и демократию указывают на то, что на международном уровне образуются объективные и субъективные факторы перехода к революционному брожению. В этом в настоящее время выражается главная тенденция в мире: подготовка международной социалистической революции. В книге «Сумерки богов ‹нового порядка мира›, изданной в 2003 г., мы установили, что начата новая историческая фаза перелома:
«То, что империализм может начать реорганизацию производства, но, из-за своих неразрешимых внутренних противоречий, никогда не сможет создать мировое государство, делает очевидным, что империализм наталкивается на относительный предел своего исторического развития. Современные производительные силы требуют производственных отношений, соответствующих их международному характеру, но они могут быть реализованы лишь в Соединённых Социалистических Штатах мира.» (c. 390)
Однако было бы ошибкой исходить из абсолютно безвыход- ного положения империализма. Такая иллюзия является ответом мелкобуржуазного поклонения стихийности на становящийся более очевидным характер империализма как умирающего ка- питализма. Рабочий класс и массы должны справиться, прежде всего, с современным антикоммунизмом, чтобы сознательно перейти к революционной, марксистско-ленинской альтернативе борьбы за настоящий социализм.
На практике сила организации, дальновидность, созна- тельность революционной партии, привлечение решающего большинства международного промышленного пролетариата, связанность и подкрепление партии среди масс, в частности среди боевого женского движения, заключение боевого союза с возрастающей частью мелкобуржуазно-интеллектуальных промежуточных слоёв против монополий и государства, при- влечение молодёжи и международная кооперация, координа- ция и революционизирование партии решают, может ли она использовать революционный кризис или нет. Поэтому теперь всё зависит от укрепления субъективного фактора.
Одним из ключевых факторов успешного строительства партии нового типа является: постоянно диалектическо-мате- риалистически анализировать и правильно квалифицировать внутренние закономерные связи, в особенности новые явления и существенные изменения в природе и обществе, и делать необходимые выводы для предвосхищающей марксистско- ленинской стратегии и тактики в классовой борьбе.
Надо, чтобы в этом взволнованном, дестабилизированном и кризисном мире возникла превосходящая империализм сила.
Настало время для строительства международного антиимпе- риалистического и антифашистского единого фронта, ядро которого должен формировать международный промышленный пролетариат.
Укрепление ИКОР и дальнейшее развитие практичес- кого сотрудничества и координации для систематического возбуждения и повышения классового сознания в связи со строительством и существенным укреплением революци- онных партий во всё большем числе стран — это важнейшая предпосылка успешной подготовки международной социалис- тической революции.
Quellen & Links
1 KABD, «China aktuell» (Китай актуален) Nr. 2, с. 43
2 Основополагающая речь Габи Фехтнер (урожд. Гэртнер) в тесном согласовании со Штефаном Энгелем, «Роте Фане Магацин» 09/2017, с. 14
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИМПЕРИАЛИЗМА
Империализм закономерно возникает из капитализма
Колониальная политика и империализм — вовсе не болезненные, исцелимые, уклонения капитализма (как думают филистеры и Каутский среди них), а неизбежное следствие самых основ капитализма. («Империализм и социализм в Италии », 1915, В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 15)
Смена свободной конкуренции монополиями
Свободную торговлю и конкуренцию сменили стремления к монополии, к захвату земель для приложения капитала, для вывоза сырья и т. д. Из освободителя наций, каким капитализм был в борьбе с феодализмом, империалистский капитализм стал величайшим угнетателем наций. («Социализм и война», Написано в июле — августе 1915 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 26 с. 313 – 314)
Главные виды образования монополий
Надо отметить в особенности четыре главных вида монополий или главных проявлений монополистического капитализма, характерных для рассматриваемой эпохи. Во-первых, монополия выросла из концентрации производства на очень высокой ступени ее развития. Это — монополистские союзы капиталистов, картели, синдикаты, тресты. (...) Во-вторых, монополии привели к усиленному захвату важнейших источников сырья, (...) В-третьих, монополия выросла из банков. Они превратились из скромных посреднических предприятий в монополистов финансового капитала. (...) Финансовая олигархия (...) — вот рельефнейшее проявление этой монополии. В-четвертых (...) К многочисленным «старым» мотивам колониальной политики финансовый капитал прибавил борьбу за источники сырья, за вывоз капитала, за «сферы влияния». («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 421 – 422)
Ускоренное распространение капиталистического производства на весь мир
Экономическое различие между колониями и европейскими народами — по крайней мере, большинством последних — состояло прежде в том, что колонии втягивались в обмен товаров, но еще не в капиталистическое производство. Империализм это изменил. Империализм есть, между прочим, вывоз капитала. Капиталистическое производство все более и более ускоренно пересаживается в колонии. («Итоги дискуссии о самоопределении», написано в июле 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 30, с. 35)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПЕРИАЛИЗМА
Империализм как монополистический, паразитический и умирающий капитализм
Империализм есть особая историческая стадия капитализма. Особенность эта троякая: империализм есть (1) — монополистический капитализм; (2) — паразитический или загнивающий капитализм; (3) — умирающий капитализм. Смена свободной конкуренции монополией есть коренная экономическая черта, суть империализма. («Империализм и раскол социализма», написано в октябре 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 30, с. 163)
Определение империализма и гибкость понятий
Если бы необходимо было дать как можно более короткое определение империализма, то следовало бы сказать, что империализм есть монополистическая стадия капитализма. (…) Но слишком короткие определения хотя и удобны, ибо подытоживают главное, — все же недостаточны, раз из них надо особо выводить весьма существенные черты того явления, которое надо определить. Поэтому, не забывая условного и относительного значения всех определений вообще, которые никогда не могут охватить всесторонних связей явления в его полном развитии, следует дать такое определение империализма, которое бы включало следующие пять основных его признаков: 1) концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни; 2) слияние банкового капитала с промышленным и создание, на базе этого «финансового капитала», финансовой олигархии; 3) вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение; 4) образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир, и 5) закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 386 – 387)
Существенн ые признаки империализма
Империализм как господство над всей общественной жизнью
Монополия, раз она сложилась и ворочает миллиардами, с абсолютной неизбежностью пронизывает все стороны общественной жизни, независимо от политического устройства и от каких бы то ни было других «частностей». («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 355)
Борьба за раздел мира
Несомненен, следовательно, тот факт, что переход капитализма к ступени монополистического капитализма, к финансовому капиталу связан с обострением борьбы за раздел мира. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 375)
Империализм, свободная торговля и протекционизм
Если Германия быстрее развивает свою торговлю с английскими колониями, чем Англия, — это доказывает лишь, что германский империализм свежее, сильнее, организованнее, выше английского, но вовсе не доказывает «перевеса» свободной торговли, ибо борется не свободная торговля с протекционизмом, с колониальной зависимостью, а борется один империализм против другого, одна монополия против другой, один финансовый капитал против другого. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 412)
Особенная подвижность, гибкость, национальнаое как и интернациональное переплетение финансового капитала
Типичным «владыкой» мира стал уже финансовый капитал, который особенно подвижен и гибок, особенно переплетен, внутри страны и интернационально, — особенно безличен и оторван от непосредственного производства, особенно легко концентрируется и особенно далеко уже сконцентрирован, так что буквально несколько сот миллиардеров и миллионеров держат в руках судьбы всего мира. (Предисловие к брошюре Н. Бухарина «Мировое хозяйство и империализм», впервые напечатано 21 января 1927 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 95)
Империализм – это паразитический капитализм
Государство-рантье есть государство паразитического, загнивающего капитализма, и это обстоятельство не может не отражаться как на всех социально-политических условиях данных стран вообще, так и на двух основных течениях в рабочем движении в особенности. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 399)
Ростовщический империализм
Иное дело во Франции. Здесь заграничный капитал помещен главным образом в Европе и прежде всего в России (не менее 10 миллиардов франков), причем преимущественно это — ссудный капитал, государственные займы, а не капитал, вкладываемый в промышленные предприятия. В отличие от английского, колониального, империализма, французский можно назвать ростовщическим империализмом. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г.,В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 361 – 362)
Вывоз сверхаккумулированного капитала
Необходимость вывоза капитала создается тем, что в немногих странах капитализм «перезрел », и капиталу недостает (при условии неразвитости земледелия и нищеты масс) поприщ «прибыльного» помещения. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 360)
Вывоз капитала для повышения прибыли
Пока капитализм остается капитализмом, избыток капитала обращается не на повышение уровня жизни масс в данной стране, ибо это было бы понижением прибыли капиталистов, а на повышение прибыли путем вывоза капитала за границу, в отсталые страны. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 360)
Экспорт капитала в форме финансовых приобретений
Империалистские интересы проявляются, как всем известно, не только в территориальных приобретениях, но и в финансовых. Не надо упускать из виду, что швейцарская буржуазия экспортирует капитал, по меньшей мере, в 3 миллиарда франков, т. е. империалистски эксплуатирует отсталые народы. Таков факт. Фактом является и то, что швейцарский банковый капитал теснейшим образом связан и переплетен с банковым капиталом великих держав ... («Защита нейтралитета», написано в январе 1917 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 30 с. 337)
Расширение капиталистического развития вывозом капитала
Вывоз капитала в тех странах, куда он направляется, оказывает влияние на развитие капитализма, чрезвычайно ускоряя его. Если поэтому, до известной степени, этот вывоз способен приводить к некоторому застою развития в странах вывозящих, то это может происходить лишь ценою расширения и углубления дальнейшего развития капитализма во всем мире. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916, В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 362)
Смещение силы неравномерным развитием
Капиталисты делят мир не по своей особой злобности, а потому, что достигнутая ступень концентрации заставляет становиться на этот путь для получения прибыли; при этом делят они его «по капиталу», «по силе » — иного способа дележа не может быть в системе товарного производства и капитализма. Сила же меняется в зависимости от экономического и политического развития. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 372 – 373)
Появление новых империалистических держав
Быстрее всего растет капитализм в колониях и в заокеанских странах. Среди них появляются новые империалистские державы (Япония). («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 395)
В с е ц и в и л и зов а н н ы е с т р а н ы п р е в р а щ а ют с я в империалистские
Не Швейцария «ожидает» этого от пролетариата, а капитализм, который во всех цивилизованных странах, в Швейцарии так же, как и в других, превратился в империалистский капитализм. («Двенадцать кратких тезисов о защите Г. Грейлихом защиты отечества», январь 1917 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 30 с. 332)
Закон неравномерного развития
Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма. («О лозунге соединённых штатов Европы», 23 августа 1915 г. , В.И. Ленин, ПСС, т. 26 с. 354)
Империализм приведёт к кризису и войне
При капитализме невозможен равномерный рост экономического развития отдельных хозяйств и отдельных государств. При капитализме невозможны иные средства восстановления, время от времени, нарушенного равновесия, как кризисы в промышленности, войны в политике. («О лозунге соединённых штатов Европы», 23 августа 1915 г., В.И. Ленин, ПСС, т. 26 с. 353)
Империалистические союзы
Поэтому «интеримпериалистские» или «ультраимпериалистские» союзы в капиталистической действительности, а не в пошлой мещанской фантазии английских попов или немецкого «марксиста» Каутского, (...) являются неизбежно лишь «передышками» между войнами. Мирные союзы подготовляют войны и в свою очередь вырастают из войн, обусловливая друг друга, рождая перемену форм мирной и немирной борьбы из одной и той же почвы империалистских связей и взаимоотношений всемирного хозяйства и всемирной политики. (В. И. Ленин «Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 417 – 418)
Империализм как реакция по всей линии
Империализм есть эпоха финансового капитала и монополий, которые всюду несут стремления к господству, а не к свободе. Реакция по всей линии при всяких политических порядках, крайнее обострение противоречий и в этой области — результат этих тенденций. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 419)
Иллюзия демократии при империализме
Капитализм вообще и империализм в особенности превращает демократию в иллюзию — и в то же время капитализм порождает демократические стремления в массах, создает демократические учреждения, обостряет антагонизм между отрицающим демократию империализмом и стремящимися к демократии массами. («Ответ П. Киевскому (Ю. Пятакову)», написан в августе — сентябре 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 30 с. 71)
ИМПЕПИАЛИЗМ КАК УМИРАЮЩИЙ КАПИТАЛИЗМ
Диалектика роста и загнивания
Было бы ошибкой думать, что эта тенденция к загниванию исключает быстрый рост капитализма; нет, отдельные отрасли промышленности, отдельные слои буржуазии, отдельные страны проявляют в эпоху империализма с большей или меньшей силой то одну, то другую из этих тенденций. В целом капитализм неизмеримо быстрее, чем прежде, растет, но этот рост не только становится вообще более неравномерным, но неравномерность проявляется также в частности в загнивании самых сильных капиталом стран (Англия). («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 422 – 423)
Умирающий, но не умерший капитализм Империализм
на самом деле не перестраивает и не может перестроить капитализма снизу доверху. (...)Империализм есть отживающий, но не отживший капитализм, умирающий, но не умерший. Не чистые монополии, а монополии рядом с обменом, рынком, конкуренцией, кризисами, — вот существеннейшая особенность империализма вообще. («Материалы по пересмотру партийной программы», 1917, В. И. Ленин, ПСС, т. 32 с. 145)
Империализм и государственно - монополисти ческий капитализм как преддверие со циализма
Империализм как государственно-монополистический капитализм
«Монополистический капитализм переходит в государственно- монополистический капитализм, общественное регулирование производства и распределения, в силу давления обстоятельств, вводится в ряде стран, некоторые из них переходят к всеобщей трудовой повинности». До войны существовала монополия трестов, синдикатов, во время войны — государственная монополия. («Речь в защиту резолюции о текущем моменте 29 апреля (12 мая)», В. И. Ленин, ПСС, т. 31 c. 443)
Важность вопроса о государстве
Вопрос о государстве приобретает в настоящее время особенную важность и в теоретическом и в практически-политическом отношениях. Империалистская война чрезвычайно ускорила и обострила процесс превращения монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм. Чудовищное угнетение трудящихся масс государством, которое теснее и теснее сливается с всесильными союзами капиталистов, становится все чудовищнее. Передовые страны превращаются — мы говорим о «тыле» их — в военно-каторжные тюрьмы для рабочих. («Государство и революция», Предисловие к первому изданию, 1917, В. И. Ленин, ПСС, т. 33 с. 3)
Империализм и обобществление производства
Капитализм в его империалистской стадии вплотную подводит к самому всестороннему обобществлению производства, он втаскивает, так сказать, капиталистов, вопреки их воли и сознания, в какой-то новый общественный порядок, переходный от полной свободы конкуренции к полному обобществлению. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916, В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 320 – 321)
Империализм как непосредственное преддверие социализма
Империалистская война есть канун социалистической революции. (...) потому, что государственно-монополистический капитализм есть полнейшая мamериалъная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет. («Грозящая катастрофа и как с ней бороться», сентябрь 1917, напечатано в конце октября 1917 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 34 с. 193)
Материальная подготовка социализма
Но механизм общественного хозяйничанья здесь уже готов. Свергнуть капиталистов, разбить железной рукой вооруженных рабочих сопротивление этих эксплуататоров, сломать бюрократическую машину современного государства — и перед нами освобожденный от «паразита» высоко технически оборудованный механизм, который вполне могут пустить в ход сами объединенные рабочие ... («Государство и революция», сентябрь 1917 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 33 с. 50)
Империализм и оппортунизм
Материальная основа оппортунизма
Империализм (...) для горстки богатейших создает экономическую возможность подкупа верхних прослоек пролетариата и тем питает, оформливает, укрепляет оппортунизм. Не следует лишь забывать тех противодействующих империализму вообще и оппортунизму в частности сил, которых естественно не видеть социал-либералу Гобсону. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 402)
Тождество оппортунизма и социалшовинизма
Каутский отрывает политику империализма от его экономики, отрывает монополизм в политике от монополизма в экономике, чтобы расчистить дорогу для своего пошлого буржуазного реформизма вроде «разоружения », «ультраимпериализма» и тому подобного вздора. Смысл и цель этой теоретической фальши всецело сводятся к тому, чтобы затушевать самые глубокие противоречия империализма и оправдать таким образом теорию «единства» с апологетами империализма, откровенными социал-шовинистами и оппортунистами. («Империализм и раскол социализма», написано в октябре 1916 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 30, с. 165 – 166)
Социальный шовинизм как завершённый оппортунизм
Это течение (...), социализм на словах, шовинизм на деле, отличается подлым лакейским приспособлением «вождей социализма» к интересам не только «своей» национальной буржуазии, но именно «своего» государства ... («Государство и революция», Предисловие к первому изданию, сентябрь 1917 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 33 с. 3)
Необходимая борьба против оппортунизма
Опаснее всего в этом отношении люди, не желающие понять, что борьба с империализмом, если она не связана неразрывно с борьбой против оппортунизма, есть пустая и лживая фраза. («Империализм, как высшая стадия капитализма», весной 2016 г. В. И. Ленин, ПСС т., 27 с. 424)
Империализм и зада чи со циалистов
Признание права наций на самоопределение
Империализм есть эпоха прогрессирующего угнетения наций всего мира горсткой «великих» держав, и потому борьба за социалистическую интернациональную революцию против империализма невозможна без признания права наций на самоопределение. «Не может быть свободен народ, угнетающий чужие народы» (Маркс и Энгельс). Не может быть социалистическим пролетариат, мирящийся с малейшим насилием «его» нации над другими нациями. («Социализм и война», Написано в июле — августе 1915 г., В. И. Ленин, ПСС т., 26 с. 328 – 329)
Принципиальное отклонение шовинизма
Поэтому гвоздь вопроса о самоопределении наций состоит в нашу эпоху именно в поведении социалистов угнетающих наций. Тот социалист угнетающей нации (Англии, Франции, Германии, Японии, России, Соединенных Штатов и пр.), который не признает и не отстаивает права угнетенных наций на самоопределение (т. е. на свободное отделение), на деле не социалист, а шовинист. («Вопрос о мире», написано в июле — августе 1915 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 26 с. 304)
Значение борьбы за свободу и демократию
Без политической свободы немыслимо ни полное развитие производительных сил в современном буржуазном обществе, ни широкая, открытая и свободная классовая борьба, ни политическое просвещение, воспитание и сплочение масс пролетариата. Вот почему сознательный пролетариат всегда ставит своей задачей решительную борьбу за полную политическую свободу, за демократическую революцию. («Демократические задачи революционного пролетариата», написано 17 (4) июня 1905 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 10 с. 270)
Избавление масс от иллюзий
Конечно, борьба за свержение империализма трудна, но массы должны знать правду о трудной, но необходимой борьбе. Массы не должны быть убаюкиваемы надеждой на мир без свержения империализма. («В интернациональную социалистическую комиссию (I. S. K.)», сентябрь 1915, В. И. Ленин, ПСС, т. 27 с. 33)
Пролетарский интернационализм (I)
Мелкобуржуазный национализм объявляет интернационализмом признание равноправия наций и только, сохраняя (не говоря уже о чисто словесном характере такого признания) неприкосновенным национальный эгоизм, между тем как пролетарский интернационализм требует, во-первых, подчинения интересов пролетарской борьбы в одной стране интересам этой борьбы во всемирном масштабе; во-вторых, требует способности и готовности со стороны нации, осуществляющей победу над буржуазией, идти на величайшие национальные жертвы ради свержения международного капитала. («Первоначальный набросок тезисов по национальному и колониальному вопросам », напечатано в июле 1920 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 41 с. 165 – 166)
Пролетарский интернационализм (II)
Интернационализм состоит в разрыве со своими социал-шовинис- тами (т. е. оборонцами) и со своим империалистским правительством, в революционной борьбе против него, в свержении его, в готовности идти на величайшие национальные жертвы (даже и на Брестский мир), если это полезно развитию интернациональной рабочей революции. («Пролетарская революция и ренегат Каутский», октябрь 1918 г., В. И. Ленин, ПСС, т. 37, с. 108)
СЕРИЯ «REVОLUTIONÄRER WEG» (Революционный путь)
- Проблемы марксизма-ленинизма - линия, разработанная в течение более чем 40 лет
Вилли Диккут, поборник и со-создатель МЛПГ, к принципиальному значению этой серии: «Каждый номер занимается определённой проблемой нашего времени, находящейся в фокусе, а все вместе образуют систему для практического решения настоящих задач. Содержание нашего теоретического органа является не абстрактным трактатом, но диалектическим единством марксистско-ленинских принципов и десятилетнего практического опыта коммунистической деятельности. На основе марксизма-ленинизма в «REVLUTIONÄRER WEG» анализировались изменения настоящего времени, и новые познания получались и дальше развивались.»