Фашизм и война причиняют империалистическое пожарище на Ближнем Востоке Борьба против фашизма и опасности мировой войны!

28 февраля фашистские страны США и Израиль начали захватническую войну против Ирана. Впервые в послевоенном мире США пытаются открытой войной заставить другую империалистическую страну подчиниться. Их цель — смена режима в Иране на правительство, на милость США. Все основные воюющие стороны являются фашистскими — этому соответствуют их военные цели и методы. Целенаправленная казнь членов правительств других стран без суда и следствия или насильственная смена режима — это фашистские методы. К ним относятся и захватнические войны без какой-либо легитимности со стороны собственного парламента или международных институтов! Фашизм и война действуют как взаимные ускорители пожара. Без фашизма такую войну нельзя было бы вести такую войну. Ведь тогда не больше тормозов. Фашисты Трамп и Нетаньяху не останавливаются ни перед каким-либо военным преступлением. Уже сейчас можно исходить от тысячах погибших в Иране и других затронутых странах.

Фоном войны является открытый кризис реорганизации международного производства, который заметно обостряется и углубляется. Под угрозой своего гибели империалисты ведут между собой борьбу на уничтожение за политическое, экономическое и военное господство над миром. Трамп и Нетаньяху хотят оттеснить влияние империалистических конкурентов — России и, прежде всего, Китая — и перестроить регион под своим господством. США всеми силами пытаются осуществлять своё притязание на мировое господство. Эта война за богатый сырьём регион представляет собой новое качество межимпериалистических противоречий: США и Израиль сознательно идут на риск военной реакции со стороны Китая и России. Ведь Иран является их самым близким союзником в регионе. Это могло бы означать начало Третьей мировой войны.

В Иране на протяжении десятилетий царит жестокий фашистский режим мулл. Факт, что Иран борется с США, не делает его антиимпериалистической силой. Напротив: в последние годы он сам превратился в новую империалистическую державу, которая эксплуатирует собственный рабочий класс, устраивает резни против массовых демонстраций и продвигает свои интересы с помощью экспорта капитала, оружия и нефти, а также милиций за рубежом. Согласно статье 51 Устава ООН, страна, подвергшаяся нападению в нарушение международного права, имеет право защищаться, в том числе военными средствами. Однако это далеко не даёт Ирану право нападать на множество стран и поражать не только военные базы, но и гражданское население. Для иранского режима речь идёт о выживании. Мотивированный фанатичным фашизмом, он стремится всё больше и больше стран вовлечь в войну и спровоцировать случай союза по статье 5 договора НАТО. Это происходит с осознанием того, что это противоречие может привести к расколу НАТО, поскольку не все члены НАТО готовы поддержать такое случай союза.

Всё больше стран вовлекаются в войну, уже как минимум 15 стран вовлечены, и их число постоянно растёт. Весь регион горит. Также империалистические страны, такие как Германия, Великобритания, Франция или Турция, занимают позиции в регионе. Что произойдет, если, например, Турция или Великобритания инициируют случай союза НАТО? Израиль начинает назёмное наступление в Ливане. Всё это крайне опасно и имеет серьёзные глобальные воздействия: последствия для окружающей среды драматичны, как и для и без того обострившейся социальной ситуации масс. Цены на энергоносители уже растут во всём мире.

Как раз фашисты Трамп и Нетаньяху представляют себя борцами за освобождение иранского народа. Однако выбор между двумя вариантами фашистских режимов — это выбор между чумой и холерой. Народы Газы, Афганистана, Косово или Ирака могут рассказать, какую свободу принесли им империалисты. Настоящее освобождение может быть достигнуто только рабочим классом вместе с широкими массами, в Иране – посредством антифашистско-демократической революции с перспективой настоящего социализма.

Современное международное право также было демократическим уроком из Второй мировой войны. Оно справедливо запрещает превентивные войны и насильственные посягательства на территориальную целостность других стран. Это международное право, настолько оно уже было ослаблено в последние десятилетия, теперь, также по мнению немецкого канцлера Мерца должно быть окончательно послано в историю. Надо защищать право всякого народа на самоопределение.

Под руководством канцлера Мерца и его сторонников из числа международных сверхмонополей Германия ещё быстрее, чем до того, превращается в особо агрессивного поджигателя войны в мире. «Мы на одной и той же стороне», — льстит он Дональду Трампу и переворачивает всё с ног на голову. Как будто Израиль и США являются жертвами нападения. Что касается международного права, он не хочет никому «разъяснить». Вступление Германии в войну уже рассматривается под красивым описанием «военные оборонительные меры», чтобы «уничтожить способность Ирана запускать ракеты и беспилотники у источника» 1 . Хочет ли Мерц, чтобы бундесвер участвовал в нападениях на военные объекты Ирана? На этой неделе школьники в более чем 140 городов вышли на улицы, чтобы заявить, что они не готовы идти на войну за такое правительство!

Господствующие круги в США, Иране и Израиле подвергаются ожесточённой критике со стороны рабочего класса и народных масс: Миллионы людей формируют сопротивление, 30 миллионов демонстрировали против геноцида палестинцев со стороны Израиля, сотни тысяч против войск ICE в США или против нападений на Рожаву и вышли на улицы против массовых убийств со стороны иранского режима. С непоколебимой волей к сопротивлению, мужеством и решимостью, вплоть до презрения к смерти, они сопротивлялись фашистской политике. В Германии за два года семь миллионов человек приняли участие в демонстрациях против АдГ и фашистской опасности. По всему миру разворачивается борьба против поджигания войны правительств. Рабочая борьба оживляется. Портовые рабочие Средиземноморья провели международный день забастовки против поставок оружия. Империализм не всемогущ. В долгосрочной перспективе невозможно вести войну против масс мира. Человечество не готово погрузиться в мировую войну, варварство и фашизм.