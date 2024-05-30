Вызовы настоят - решения на будущее.щего - требую

Link: https://www.rf-news.de/2024/kw05/entscheidungen-fuer-die-zukunft-herausgefordert

ПРЕСС-РЕЛИЗ МЛПГ

К интервью с Gabi Fechtner: - «Вызовы настоящего требует рещения на будущее»

Центральный комитет MLPD опубликовал пресс-релиз по поводу текущего интервью Red Flag с председателем МLPD Gabi Fechtner, которое документируется здесь "Rote Fahne News".



Воскресенье, 4 февраля 2024 г., 18:00.







Gabi Fechtner: , председатель MLPD, в нынешнем интервью занимает острую позицию по горячим темам социальных дебатов. Будь то катастрофическая политика светофорного правительства, четкая позиция против правой псевдо-"оппозиции", запрет АfD, война в Газе, но также и поворотный момент в истории человечества с началом глобальной экологической катастрофы.



Особенностью высказываний Gabi Fechtner является то, что она подходит к вещам дифференцированно, но всегда ясно, с точки зрения пролетарского класса, вместо того, чтобы следовать обычным повествованиям. Итак, мы снова и снова слышим, что любой, кто осуждает фашистский „ХАМАС», должен поддерживать израильское правительство, или любой, кто критикует фашистов и ультраправых, должен встать на сторону светофорного правительства или других буржуазных партий.

Например, отвечая на вопрос: "Разве не следует приветствовать, то что протесты и противоречия светофорному правительству так усиливаются?" Gabi Fechtner: «Нельзя так говорить. Дифференцированная оценка необходима и тогда, когда речь идет о противоречиях с властью. Мы переживаем глубочайший в послевоенной истории кризис доверия к буржуазным партиям, правительству, буржуазному парламентаризму и его учреждениям. Но следует отметить, что часть монополий и немонополистической буржуазии выстраивает правую, ультрареакционную фашистской «оппозиции». Таким образом, существует прогрессивная и реакционная критика правительства SPD/GRÜNE/CSU. эти два понятия часто кажутся смешанными».



Их основной тезис заключается в том, что массы ощущают, что «человечество находится на распутье: вперед, к изменяющей общество борьбе с перспективой истинного социализма, а не с империалистической мировой системой в сторону варварства. Все это отражается в сложной ситуации в борьбе за мышление.

Она ответила, среди прочего, на следующие вопросы:



1.

„Rote Fahne“/ В своем новогоднем обращении канцлер Шольц заявил, что 2023 год «придает нам смелости» и позволяет правительству преодолеть кризисы…

Gabi Fechtner:

Любой, кто, учитывает разрушительный кризисный опыт власти имущих, верит, что те же люди снова возьмут ситуацию под контроль, а также верят в Санта-Клауса. Человечество переживает глубокие экзистенциальные изменения. Они приводят в полный ход ускоренную дестабилизацию мировой империалистической системы. Даже если всегда будут приниматься смягчающие меры и власть предержащие попытаются ограничить ущерб, не существует предсказуемого сценария, при котором они смогут взять эти искажения под контроль. Кризисы, затрагивающие общество в целом, будут все больше и больше доминировать в мировой картине. Мы продолжаем жить в эпоху общего кризиса империализма и первого этапа классовой борьбы. Экзистенциальные изменения характеризуют скрытый экзистенциальный кризис человечества, который международная социалистическая революция с новой настойчивостью ставит на повестку дня. МLPD уже давно продемонстрировала, что империализм достиг относительного предела. Глобальный экономический и финансовый кризис, начавшийся с 2018 года, и кризис антикризисного управления еще больше усугубили ситуацию. Новые империалистические страны предъявляют все более агрессивные претензии на лидерство, что связано с обострением конкуренции между всеми империалистами.

Все больше и больше империалистов борются за все более узкие рынки сбыта. Массы чувствуют, что человечество находится на распутье: вперед, к борьбе, меняющей общество, с перспективой истинного социализма, а не с империалистической мировой системой, ведущей к варварству. Все это отражается в сложной ситуации в разворачивающейся борьбе за мышление. В этой ситуации массовый негативизм, скептицизм и эгоизм разжигаются гражданским обществом, имеющим в своих руках инструменты для формирования преобладающего мнения. Эти проявления буржуазной идеологии являются выражением разрушительных сил и упадка этой системы, от влияния которой мы должны освободиться. Империалистическая мировая система изжила себя, и мир требует замены. В условиях манипулирования общественным мнением наблюдается выраженная социальная неразбериха. Это необходимый и позитивный процесс для достижения новой ясности. Чтобы восторжествовало прогрессивное направление развития, перед марксистами-ленинцами стоит задача интенсивного повышения осведомленности.



2.

„Rote Fahne“/Политическое позиционирование в настоящий момент иногда похоже на минное поле. Как поступить?

Gabi Fechtner: Ответы, которые мы должны дать, стали значительно сложнее. Черно-белой картиной ничего не добьешься. Тот факт, что MLPD способна давать дифференцированные ответы с точки зрения пролетарского класса, используя диалектический метод, становится все более важным преимуществом. Мы боролись за это в отношении войны на Украине, а также в отношении освободительной борьбы Палестины и протестов фермеров. Диалектические точки зрения дифференцированы. И, как сказал Stefan Engel, диалектические точки зрения также убедительны.

Это помогает нам всегда бороться за ясный курс и помогает массам ориентироваться. Наша квалификация также часто поднимается и обсуждается в международном революционном движении как вклад в дискуссию. Это показывает, чему мы десятилетиями обучались на наших курсах овладению диалектическим методом. В то же время нам придется использовать ситуацию для тренировки диалектики. Во взаимодействии с практическим опытом масс рано или поздно возникнет диалектическое воспитание сознания.



3.

„Rote Fahne“/ Разве не следует приветствовать тот факт, что протесты и противоречия правительству так растут?

Gabi Fechtner: этого нельзя сказать - абсолютно. Дифференцированная оценка необходима и тогда, когда речь идет о противоречиях с властью. Мы переживаем глубочайший в послевоенной истории кризис доверия к буржуазным партиям, правительству, буржуазному парламентаризму и его учреждениям. Но надо отметить, что часть монополий и немонополистической буржуазии строит правую, ультрареакционную фашистской «оппозицию». Таким образом, существует прогрессивная и реакционная критика правительства SPD/GRÜNE/CSU, и эти две вещи часто кажутся смешанными. Для масс обещания правительства о «социальной и экологической трансформации» оказались не чем иным, как дымом и зеркалом. Под предлогом чрезвычайной бюджетной ситуации правительство теперь прибегает к более жесткой программе. И это несмотря на то, что инфляция по-прежнему тяжело давит на массы, а в некоторых случаях стала еще более серьезной.

В то же время эти атаки не заходят достаточно далеко для растущего числа монополий. Они относительно явно задавали тон диктатуре монополий. Существует также массированная кампания правых против зеленых и особенно министра Хабека, в которой мы не участвуем, но нападаем. Он руководствуется интересами откровенно реакционных слоев финансового капитала, которые хотят торпедировать или повернуть вспять любой прогресс в экологической политике. Ультраправый курс также проявляется в крестьянских протестах и ​​других выступлениях под лозунгом «Главное — против светофорного правительства». Фашистская AfD демагогически призывала к всеобщей забастовке против светофорного правительства, которая, однако, в этой форме провалилась. Определенно нужно быть готовым к возможности досрочных федеральных выборов. Однако в этой ситуации нельзя поддерживать призыв к новым выборам. Это могло бы показаться усилением кампании правых.



4.

„Rote Fahne“/ До сих пор MLPD не считала AfD фашистской партией. Почему призыв к его запрету сейчас?

Gabi Fechtner: AfD уже много лет является пионером фашизма. Все больше и больше частей их организации и их ведущих представителей становятся теперь фашистскими. За последние несколько месяцев это развитие быстро прогрессировало. Недавно это привлекло внимание общественности после раскрытия серьезных фашистских митингов с планами депортации миллионов мигрантов и диссидентов. Это бросило вызов массам населения в их антифашистском сознании. AfD является антирабочей и партией наиболее реакционных слоев монополистического капитала и немонополистической буржуазии. С мировоззренческой точки зрения она привносит в рабочее движение и в массы наиболее разрушительные варианты буржуазной идеологии: крайний эгоизм, социал-шовинизм, презрение к человечеству, расизм, антикоммунизм и разъедающую конкуренцию. AfD и ее окружение, безусловно, попытаются глубже проникнуть в рабочие и народные протесты в ближайшие месяцы и годы. Мы дадим этому явный отказ. Запрет не решает необходимую массовую борьбу за мышление. Но согласно Потсдамскому соглашению, каждая фашистская партия, организация и их пропаганда могут и должны быть запрещены. Это включает в себя их доступ к общественным средствам массовой информации, пропаганде и так далее.



5.

„Rote Fahne“/ С 2015 года MLPD говорит о прогрессивном изменении настроений масс. В то же время в воскресных опросах можно увидеть что большинство за SPD/CSU и АfD. Разве это не противоречие?

Gabi Fechtner: Когда дело доходит до оценки сознания масс, обобщения тоже далеко не уведут. В 2023 году прошли крайне воинственные раунды коллективных переговоров и воинственные забастовки профсоюзов. В мероприятии приняли участие 1,5 миллиона человек, что примерно на уровне предыдущих лет. Некоторые из них были явно политизированными, связанными с экологическими требованиями или движением FFF, борьбой с инфляцией и перекладыванием бремени кризиса. Были и независимые элементы, такие - как заграждения ворот со сталью. Сокращение рабочего времени с полной компенсацией заработной платы также было поставлено на повестку дня в сталелитейной промышленности и на железных дорогах (GDL). Забастовки Ver.di и GEW в сфере образования демонстрируют растущую уверенность в себе среди работающих женщин. В прошлом году также наметилась небольшая тенденция к дальнейшему развитию самостоятельных забастовок и борьбы. Ярким событием стала независимая забастовка в порту Гамбурга в ноябре. Рабочее наступление зародилось у него под формирующим влиянием MLPD. Оно было на грани распространения на весь порт. Остановить его можно было только в случае крайней необходимости. В сознательной обработке важно усвоить необходимые уроки для нового раунда независимых ударов.

Несомненно, существует и реакционная тенденция среди масс. В общенациональных опросах доля AfD составляет от 18 до 23 процентов, а в Тюрингии - 34 процента. Многие из них теперь осознают фашистскую ориентацию значительной части этой партии. Правые тенденции могут временно и на региональном уровне затмить прогрессивное изменение настроений. Но это не главная страница среди масс всей страны. В настоящее время вновь развивается антифашистское массовое движение. Это выражение массового пробуждения антифашистского сознания. Только за неделю с 14 по 21 января по всей Германии прошли массовые протесты, в которых приняли участие не менее 1,65 миллиона человек. Однако я критикую, когда буржуазный антифашизм атакует его воинственный характер лозунгами типа «спасти демократию» и хочет вернуть массы в лоно устоявшихся буржуазных партий. Однако у большинства участников, особенно среди молодежи, сделать это не удается. На многих демонстрациях звучали очень критические речи, например, против реакционной политики правительства в отношении беженцев. Антикоммунизм как государственная религия буржуазной демократии способствует «возвышению» АfD. Будь Trump, Miley, АfD или Мaasen – все они в настоящее время делают явно антикоммунистические заявления. В этой ситуации мы должны активизировать инициативу «Не дать- антикоммунизму, фашизму, расизму и антисемитизму шанса!»

Растут протесты среди представителей среднего класса, таких как фермеры, экспедиторы, врачи и владельцы отелей. Средний класс - колеблется в своем классовом положении. На протяжении всей истории он всегда были массовой базой ультрареакционных и даже фашистских сил. В то же время ее изменчивый характер позволяет отрывать все большую часть от господствующего влияния буржуазии и перетягивать его на сторону рабочего класса. Таким образом, мелкая буржуазия иногда перенимает формы борьбы у рабочего класса. Мы должны проводить строгое различие между законными интересами, особенно интересами низших классов, таких как мелкие и средние фермеры. С другой стороны, иногда защищаются привилегии или преследуются реакционные интересы. Некоторые протесты также проводятся под прикрытием регрессивных монополистических организаций, таких как Ассоциация немецких фермеров. Некоторые крупные аграрии близки к фашистам или фашистским силам. Вот почему важно, чтобы нельзя было говорить о фермерах. Сельскохозяйственные корпорации и крупные фермеры хотят массового разорения мелких и средних фермеров, чтобы завладеть их мощностями. Представители промежуточных классов также составляли значительную часть прогрессивного антифашистского движения или молодежного экологического движения. В политику вовлекается огромное количество людей, не имеющих еще четкой ориентации и четкой классовой позиции.

Выражением кризиса буржуазной идеологии является то, что она вынуждена выдвигать все новые варианты системы мелкобуржуазной мысли. Не в последнюю очередь это отражается в основании новых партий, таких как альянс Sahra Wagenknecht или Союз ценностей. Даже если им удастся на время связать часть масс, они не смогут успешно решить обреченную миссию придания капитализму новой репутации! Левая партия, которая застряла в открытом экзистенциальном кризисе, уже имела такой опыт.



Поляризация в социальных дебатах исходит от власть имущих и их правового развития! В 2023 году ситуация еще больше ухудшилась. Это оказывает влияние и на массы, где разворачивается борьба за образ мышления, причем обостряется и на второстепенной стороне. Эту борьбу за образ мышления масс мы, как правило, можем и должны вести не антагонистическим путем. Для этого всегда надо осознавать, что преобладающее мнение – это мнение власть имущих, которые еще умеют влиять на людей. Но реакционные точки зрения исходят не от масс, а лишь временно влияют на них.

Протесты демонстрируют первые признаки появления прогрессивной и воинственной оппозиции. Он нападает как на правительство как поставщика услуг монополиям, так и в то же время явно выступает против ультраправых и фашистских псевдоальтернатив. Это включает в себя идеологическую открытость подлинному социализму. Мы должны настойчиво работать над его построением. Для этого необходимо также уделять больше внимания социальным вопросам в нашей работе.

6.

„Rote Fahne“/ Всемирная климатическая конференция в Дубае объявила хорошие новости о том, что власть предержащие сделают все необходимое в последнюю секунду. Что с этим делать?

Gabi Fechtner: Всемирный климатический саммит ознаменовал переход империалистического экологизма к открыто реакционной защите разрушения естественной основы жизни. Конечно, часть DNA климатических саммитов заключается в том, что они распространяют смутные и необоснованные надежды. Но эта конференция была скорее мероприятием по продажам для заключения новых газовых, нефтяных или ядерных сделок.



Однако мы не должны позволять вести себя к поверхностному анализу и обвинениям, как это делают некоторые мелкобуржуазные критики капитализма. Речь идет не только о нескольких спекулянтах, занимающихся ископаемым. Именно международный финансовый капитал в силу межимпериалистической конкуренции безжалостно игнорирует интересы масс, их единение с природой. Эта конференция подтверждает, что мировая империалистическая система не желает и не может принять срочно необходимые меры.

Человечество погибнет, если не удастся революционным путем преодолеть капитализм и построить объединенные социалистические государства мира. Новая книга из серии «РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЬ» «Глобальная экологическая катастрофа началась!» установила, что сейчас происходят саморазрушительные процессы, которые законно, хотя и постепенно, разрушают биосферу без дальнейшего вмешательства человека. К 2023 году глобальное потепление составило уже 1,45 градуса Цельсия1 по сравнению с доиндустриальным периодом. И еще до того, как глобальное потепление достигнет 1,5 градусов, вечная мерзлота начала таять, а таяние полярных и ледниковых льдов неумолимо идет полным ходом. Наша книга помогает марксистам-ленинцам, рабочему движению и экологическому движению полностью понять новую ситуацию и сделать из нее правильные выводы.

Последствия необратимых процессов можно смягчить или ограничить и организовать защитные меры. Есть также характеристики, развитие которых можно остановить. Но это предполагает массовое движение за сохранение окружающей среды, решительную борьбу за немедленные меры как школу борьбы за изменение общества. Только в объединенных социалистических государствах мира происходит общий сдвиг общественной парадигмы и единство человечества и природы становится руководящим принципом общества.



Мы также должны усилить идеологическую конфронтацию с реакционными и даже фашистскими отрицателями глобального экологического кризиса. Поскольку они больше не могут отрицать глобальное потепление, они все больше переключают свое внимание на тот факт, что с «изменением климата» необходимо бороться, чтобы уменьшить социальные страдания. Причина социальных кризисов и начавшейся глобальной экологической катастрофы одна: империалистическая мировая система! Однако я твердо убежден, что человечество в долгосрочной перспективе не поддастся на эти отвлекающие маневры и будет бороться за реальный социализм во всем мире.

7.

„Rote Fahne“/ Как можно быть таким оптимистом перед лицом такой угрозы?

Gabi Fechtner: Конечно, ввиду этого поворотного момента в истории человечества вам сначала нужно обострить свой трезвый и дифференцированный взгляд и адаптироваться к новой ситуации в своих мыслях, чувствах и действиях. Это включает в себя сознательное обращение с возникающими чувствами. Потому что паника и скептицизм или сложившаяся в обществе недооценка, а также возникающее в таких ситуациях нетерпение – худший совет. Они затуманивают чувства и приводят к бурной активности или даже панике, доверчивости в господствующей политике, пассивности или капитулянтскому поиску индивидуального выхода. Важно сознательно, с пролетарским складом ума, изучить новую книгу. Это, в свою очередь, закрепляется и развивается в ходе учебы путем сознательного обращения к мелкобуржуазному образу мышления. Таким образом, книга укрепляет вполне обоснованный революционный оптимизм. По сути, у нас, марксистов-ленинцев, нет плана Б, чтобы сдаться или просто провести несколько приятных дней. Нашим фундаментальным убеждением всегда было то, что для рабочего класса жизнь — это борьба.

Я твердо убеждена, что это развитие создаст сотни миллионов новых борцов за социализм. С этой целью мы еще раз расширили стратегию международной социалистической революции. Он по-прежнему сосредоточен на освобождении рабочего класса от эксплуатации и угнетения в единстве с борьбой за освобождение женщин. Но сейчас оно расширяется и включает борьбу за спасение человечества. Стратегическая конференция воинствующего экологического движения в апреле станет первой проверкой этого. Соответственно, для этого должна быть широкая мобилизация. Для этого прогресса в знаниях необходимо широко распространить книгу «Глобальная экологическая катастрофа началась!».



8.

„Rote Fahne“/ Что случилось с откровенными обещаниями империалистических поджигателей войны, бомбить это их путь к миру и свободе?

Gabi Fechtner: Война империалистов в отношении Украины переросла в полный кризис. «Наступление» Украины никогда не было чем-то большим, чем фантомом. Усталость масс от войны в России и на Украине возросла, среди населения вспыхнули противоречия по поводу империалистической войны. В настоящее время на наземных фронтах мало что происходит, но каждую неделю это по-прежнему приводит к тысячам жертв. Украинская война – это мощная сила, уничтожающая людей и природу. Ни Россия, ни Украина пока стратегически не готовы сдаваться, но и не в состоянии победить. Среди воюющих сторон с обеих сторон учащаются нервные попытки выйти из этой дилеммы. Есть силы, которые выступают за определенные уступки, а также те, которые требуют значительного ужесточения, например, вмешательство НАТО. Президент США Байден уже сократил свои прежние обязательства по поддержке Украины с «настолько, насколько это необходимо» на «настолько, насколько мы сможем»2. Тот факт, что через два года параллельно с войной на Украине началась еще одна крупная война на Ближнем Востоке, заставил людей задуматься. До сих пор им говорили, что война на Украине была начата только тем, что Путин сошел с ума в мирном глобализированном мире. Империалистический Израиль в союзе с главными разжигателями войны США и империалистическим ЕС пытается расширить свое господство на Ближнем Востоке посредством войны против палестинского народа. Растущее влияние Китая в регионе и его сотрудничество с новыми империалистическими державами, такими как Иран, Турция и Катар, должны быть отброшены. План Абрахама3 имел решающее значение для США.

Это было намеренно сорвано фашистской резней, организованной ХАМАСом и Исламским Джихадом 7 октября. 25 000 человек, убитых на данный момент в секторе Газа, следует охарактеризовать как развивающийся геноцид. В случае Израиля немецкому правительству удалось добиться гораздо меньшего успеха, чем во время войны на Украине, в получении безоговорочной поддержки населения. Это также усугубило их кризис. Появляются и новые горячие точки войны, например, в Южно-Китайском море. Империалисты также готовятся к третьей мировой войне, которая будет ядерной. Германский империализм также все более агрессивно утверждает свою роль военного лидера. К этому развитию следует относиться очень серьезно, и оно продолжает бросать вызов активному сопротивлению войне и милитаризму, особенно среди молодежи.



9.

„Rote Fahne“/ На ревизионистской «Конференции Розы Люксембург» 13 января 2024 года в Берлине «глобальный Юг» был великим носителем надежды…

Gabi Fechtner: Многие ревизионистские организации, особенно DKP, стремятся к тому, что они считают последним спасательным кругом в своей депрессии. На конференции Розы Люксембург на полном серьезе утверждалось, что «глобальный Юг» станет «движущей силой трансформации». С другой стороны, «рабочий класс на глобальном севере», к сожалению, не имеет «никакого революционного потенциала». Иран или Катар. Вы не можете изложить свой курс капитуляции яснее этого! В политической практике это приводит к тому, что эти люди становятся на сторону фашиста Путина или фашистской организации „ХАМАС». Это подпитывает замешательство среди масс и, как следствие, представляет собой подлинную перекрестную политику. Здесь отбрасывается всякая классовая позиция пролетариата и пролетарский интернационализм. С такой же странной логикой немецкие социал-демократы в начале XX века защищали подъем немецкого империализма, который как империалистическая страна, «пришедшая слишком поздно», агрессивно претендовала на свое место против ранее ведущих империалистов. Здесь возникает новый вариант защиты отечества, во многом поддерживаемый ревизионистами. Конечно, мы должны атаковать США как главного поджигателя войны в мире, а немецкий империализм — наш главный враг.

Но это не оправдывает объединения сил с другими империалистами! Теория единого «глобального Юга» основана на демагогическом нарративе некоторых новых империалистических стран, которые выдают себя за антиимпериалистические, поскольку выступают против США. Китайский или турецкий империализм в Африке не менее разрушительен, чем западные империалисты. Многополярность делает мир не более мирным, а более воинственным. Тем важнее внести здесь ясность, усилить идеологическую борьбу с ревизионизмом и помочь массам справиться с сбивающим с толку влиянием этой идеологии на их образ мышления. Наш «носитель надежды» — международный промышленный пролетариат в союзе со всеми угнетёнными мира!



10.

„Rote Fahne“/ Экономические прогнозы буржуазии столь же правдоподобны, как гадание на картах. Может ли МLPD внести ясность?

Gabi Fechtner: Основной тенденцией мирового экономического и финансового кризиса является его обострение и возникновение новых спадов. Различные обещания тоже не помогают; вскоре ситуация наладится. Наблюдается общая тенденция снижения промышленного производства и темпов его роста, что отражается и на валовом внутреннем продукте (ВВП). Общая причина — хроническое перенакопление капитала. Проблемы инвестирования капитала с целью получения максимальной прибыли становятся все больше и больше. Ожидается, что в 2023 году рост мирового промышленного производства упадет до менее чем одного процента, а рост ВВП — примерно до трех процентов. В ряде особенно старых, но также и в некоторых новых империалистических странах наблюдается абсолютный спад. Группа G7 (96,4 процента от докризисного уровня середины 2018 года по промышленному производству в третьем квартале 2023 года), как и OECD (100,2 процента от докризисного уровня), в 2023 году снова упала по сравнению с 2022 годом. в то же время усиливается неравномерность в развитии как между империалистическими странами, так и между международными супермонополиями. Баланс сил продолжает смещаться в пользу новых империалистических стран. Но есть сдвиги и в балансе сил внутри лагерей старых и новых империалистических стран.

В то время как в условиях нынешнего глобального экономического и финансового кризиса доля стран G7 в мировом экспорте упала на 10,6 процента, доля стран БРИКС /BRIKS/ выросла на 11,5 процента. Однако США добились успеха в реализации руководящего принципа «Америка прежде всего», прежде всего посредством агрессивной экономической войны. Число 500 крупнейших международных супермонополий увеличилось со 124 в 2021 году до 136 в 2022 году, и Китай снова обогнали. В Китае, как флагмане новых империалистических стран, в течение некоторого времени были очевидны огромные проблемы. Темпы роста промышленного производства и инвестиционной активности падают, а рынок недвижимости находится в глубоком кризисе. Экспорт капитала снижается. Официальная безработица среди молодежи выросла до исторического максимума в 21,3 процента, а неполная занятость среди рабочего класса растет. Развиваются массовые протесты против набегов акул недвижимости, возрождается борьба рабочих и молодежи. Другие новые империалисты или страны, находящиеся на пути к этому, получают выгоду, например, Турция: ее промышленное производство в третьем квартале 2023 года находится на уровне 126,3 процента, Польша — на 127,5 процента, что на относительно высоком уровне выше докризисного уровня7.

В частности, гуру буржуазной экономики не понимают тесного взаимодействия кризиса циклического перепроизводства со всем кризисным процессом: бюджетными кризисами, политическими кризисами, финансовыми кризисами, региональными экологическими катастрофами, войнами, забастовками и кризисами в обществе в целом, цепочками поставок. кризисы и структурные кризисы. Война и расширение военно-промышленного комплекса становятся выходом против развития кризисов во многих странах. Войны, в свою очередь, разжигают социальные кризисы. Кризис антикризисного управления выражается в финансовой политике. В течение многих лет политика «дешевых денег» искусственно поддерживала обращение капитала. Из-за неконтролируемой инфляции центральным банкам пришлось отреагировать, ограничив гигантские покупки облигаций и повышение процентных ставок. Это, в свою очередь, оказывает сдерживающее воздействие на инвестиции. Это делает совершенно абсурдные спекуляции еще более важными для мировой экономики. Фондовые рынки по-прежнему приносят максимальную прибыль, что также основано на надутом спекулятивном пузыре. Удар будет еще сильнее, когда он лопнет. Кризис реорганизации международного производства продолжается. Это особенно очевидно в снижении мирового экспорта капитала.

Пик экспорта капитала в 2,190 триллиона долларов США, предшествовавший последнему глобальному экономическому и финансовому кризису 2007 года, с тех пор так и не был достигнут. В 2022 году он снова упал на 13,8 процента по сравнению с предыдущим годом. Структурный кризис в сочетании с переходом на электронную мобильность ознаменовал международную открытую разрушительную битву в автомобильном секторе. Китайские автомобильные монополии пробиваются на вершину мира, особенно на рынке электромобилей. Хронический структурный кризис, основанный на цифровизации, пока не затронул всю экономику. Однако инвестиции в эту сферу, особенно среди международных супермонополий, значительно возрастают.



11.

„Rote Fahne“/ Вы сами верите, что немецкая экономика восстановится, как прогнозируется в 2025 году?

Gabi Fechtner: Этого пока невозможно предвидеть, и Германия, безусловно, находится в самом конце списка в Европе. В третьем квартале 2023 года оно упало всего до 89 процентов промышленного производства по сравнению с докризисным уровнем 2018 года! В Германии производство в производственном секторе падает уже шесть месяцев подряд. Валовой внутренний продукт Германии упал с начала глобального экономического и финансового кризиса в 2020 и 2023 годах8. Тем не менее, немецкий империализм был и остается, конечно, мощным международным игроком с четкой стратегией и тактикой расширения своих сфер влияния. Даже во время кризиса все направлено на то, чтобы супермонополии, действующие на международном уровне, получали огромные рекордные прибыли за счет субсидий, спекуляций и других рыночных преимуществ, и чтобы кризис перешел на немонополистическую буржуазию, более мелкие монополии, людей и природу. Это все чаще приводит к открытому и массовому сокращению рабочих мест и даже закрытию заводов. Борьба в масштабах всей компании за каждое рабочее место с помощью независимых забастовок бросает вызов.

Светофорное равительство перешло к своего рода политике - «Германия прежде всего». Он играет в игру международных супермонополий, требующих гигантских программ субсидирования. Это привело к настоящей конкуренции между национальными государствами. С точки зрения демагогии невозможно превзойти тот факт, что в Германии эти субсидии в основном выплачиваются из так называемого Фонда климата и трансформации (KTF). Например, миллиарды на новые заводы по производству микросхем не имеют ничего общего с окружающей средой, а скорее с претензиями на политическую власть в империалистической мировой системе.



12.

„Rote Fahne“/ Как вы оцениваете роль МЛПГ?

Gabi Fechtner: Судя по сложному процессу повышения осведомленности, мы явно добились прогресса. Примечательно, что MLPD теперь известна каждому политически заинтересованному человеку и ее репутация растет. В этой сложной ситуации она едина, хорошо позиционирована и едина. В то же время набор новых членов еще необходимо значительно расширить! На своем нынешнем заседании ЦК пришел к выводу, что ему удалось укрепить роль МLPD в обществе в целом. Решающий вклад в это внесло то, что мы усилили теоретическую работу и на этой основе умение вести борьбу за образ мышления. Вся партия работает все лучше и лучше, следуя РЕВОЛЮЦИОННОМУ ПУТИ. Что особенно многообещающе на будущее, так это то, что МLPD смогла усилить свою работу в крупнейших промышленных компаниях. Именно благодаря растущему влиянию продолжает развиваться конкретная смена тактики правителей против МLPD. Запреты на наши листовки и деятельность в ряде городов - на основании нового пункта о мятеже - означают ужесточение криминализации МLPD. До сих пор нам всем удавалось успешно парировать эти атаки и расширять нашу новаторскую роль в борьбе за демократические права и свободы. Но мы не должны относиться к этим событиям легкомысленно.

Мы еще не удовлетворены дальнейшим развитием нашей марксистско-ленинской женской работы. Прежде всего, в результате бурных событий мы не должны позволить себе отступить от руководящего принципа единства, систематического марксистско-ленинского партийного строительства и содействия беспартийной самоорганизации масс. Сегодня процесс повышения осведомленности менее спонтанн, чем когда-либо, и поэтому нуждается в организованных формах. Перед беспартийными самоорганизациями стоят большие задачи. Без них не будет борьбы за изменение общества. У них есть потенциал стать массовой организационной формой воинствующей оппозиции. В 2024 году нас ждут важные события, такие как женский политический совет в ноябре.



13.

„Rote Fahne“/ Насколько далеко продвинулась МLPD в своем плане помочь реальному социализму завоевать новое уважение в массах?

Gabi Fechtner: Мы обнаружили около года назад, что мы должны сделать борьбу за новую репутацию социализма в массах - центральной темой нашей работы. Без такой перспективы человек в конечном итоге станет пешкой в ​​кризисном развитии империализма и будет вынужден реагировать. За последний год мы разработали много шагов в этом направлении. Однако на нынешнем заседании ЦК мы пришли к выводу, что нам необходимо развивать долгосрочное движение за новую репутацию подлинного социализма. Центральный вопрос заключается в том, как мы пропагандируем социализм, основанный на пролетарском мышлении. Для этого мы тщательно оценили работу прошлого года, наши публикации, а также прямой эфир Red Flag „Rote Fahne“«Социализм вместо АfD и правое развитие». Формат прямого эфира на Rote Fahne TV имеет многообещающее будущее, поскольку позволит донести нашу позицию до людей и более широко обсудить ее. Тогда, в принципе, наши позиции должны быть там представлены, а не размывать их. Я не так хорошо решил в первой трансляции. Вместо того, чтобы фундаментально и творчески закрепить научную концепцию подлинного социализма на основе пролетарского образа мышления и полемики против мелкобуржуазных идей социализма, стало развиваться оппортунистическое направление. Как будто самым важным сейчас в борьбе против развития правых было укрепление «единства левых» для любого социализма.

Однако буржуазные идеи социализма и ревизионизма не являются прогрессивными концепциями, направленными против развития правых. Они являются частью буржуазной идеологии, но нанесли огромный ущерб и навсегда дискредитировали социализм. Борьба с ревизионизмом, уроки ревизионистского перерождения и вывод об элементарной важности вопроса о образе мышления составляют, в конце концов, существенную основу нашей партии. Конечно, необходимо активизировать работу союзов, но на принципиальной основе. На международном уровне секрет объединения революционеров после ревизионистского предательства и фазы глубокой депрессии заключался в том, что это происходило на равных, но на принципиальной основе.





ЦК огласил эту дискуссию во всей организации с призывом занять по ней критическую и самокритическую позицию. Этот творческий процесс позволяет нам значительно продвинуться вперед в обогащении нашего движения за новый образ социализма еще большей глубиной и богатством аргументов.

МLPD уже строит партию, основанную на пролетарском мышлении, и представляет собой партию нового типа. Это значит, что и в нашей партийной работе мы придаем первостепенное значение вопросу мировоззрения. У нас члены и руководство работают на равных, мы отвергаем служебное высокомерие, критика не подавляется, но поощряется критика и самокритика как закон развития партии. Теория и практика всегда образуют фундаментальное единство. Система самоконтроля также элементарна. Важным компонентом также является воспитание кадров, которые мыслят и действуют независимо. Последовательное следование этому стилю и его дальнейшее развитие по мере смены поколений в партии является движущей силой привлекательности МLPD. Только так мы сможем убедительно выступать за построение социализма на основе пролетарского образа мышления.



14.

„Rote Fahne“/ Разве широкие дискуссии об ошибках в социалистическом строительстве и партийной работе не дают материала для антикоммунизма?

Gabi Fechtner: Наоборот! Мы не можем предоставить антикоммунистам ответ на вопрос, почему сегодня больше нет социалистической страны. Дурная привычка максимально замалчивать ошибки и проблемы, как это было в DDR, как раз и является частью ревизионизма. Мы решительно выступаем против антикоммунистических искажений истории, защищаем и пропагандируем достижения социалистического строительства. Но нам нужно еще больше заниматься законными вопросами и критикой масс, а не отвергать их все как антикоммунизм. Нужна убедительная дискуссия о том, как можно было предать социализм во всех без исключения странах. Ведь, несмотря ни на что, социалистическое строительство за десятилетия одержало великую победу. Даже Вторая мировая война не смогла поставить Советский Союз на колени.

Это был сладкий яд мелкобуржуазного мышления, подтачивавший и подтачивавший социализм изнутри. Пока, наконец, в руководстве партии, государства и экономики в XX в. не появился слой мелкобуржуазных бюрократов-перерожденцев. захвативших политическую власть на съезде партии КПСС в 1956 году. Как новая буржуазия, она разрушила социализм и постепенно восстановила капитализм. Мы также признаем Сталина и защищаем его от антикоммунистических нападок. Но в прошлом мы уже критиковали его за то, что его непризнание проблемы мышления было большой ошибкой. Таким образом, он объективно поощрял бюрократические тенденции и катастрофические ошибки в разрешении противоречий в массах. В своей теоретической работе ЦК и редакция «РЕВОЛЮЦИОННОГО ПУТИ» интенсивно занимаются также вопросом строительства социализма на основе пролетарского образа мышления. Мы хотим оценить исторический опыт по этому вопросу в специальном разделе REVOLUTIONARY WEG 40 и сделать творческие выводы.



15.

„Rote Fahne“/ МLPD и „REBELL“ недавно говорили о создании нового социалистического молодежного движения. Можете ли вы это объяснить?

Gabi Fechtner: Сегодня молодежное движение все еще относительно спонтанно и разбросано. У массы молодежи нет четкого, положительного образа научного социализма. Необходимо ответить на вопрос, как сегодняшняя молодежь приходит к социализму. Для построения нового социалистического молодежного движения важно, среди прочего:

Главным организатором этого социалистического молодежного движения должно стать молодежное объединение „REBELL“ во взаимодействии с MLPD. Это единственное молодежное объединение в Германии, выступающее за настоящий социализм.





Важно обратиться к массе молодежи и к самой тесной связи с ее повседневной жизнью и борьбой, а не односторонне к «левой» и уже политически активной молодежи. Рабочая молодежь должна быть главным носителем этого движения. Это необходимо сочетать с улучшенной и широкой работой альянса.





Организация молодежного восстания против эксплуатации и угнетения, фашизма, войны, правого развития и разрушения окружающей среды, бедности; также основано на повседневных проблемах и несправедливости в повседневной жизни молодых людей в учебной мастерской, школе, университете и районе.





Развитие субботника среди молодежи вносит значительный вклад в развитие социалистического сознания, выступает за прочное единство теории и практики, отношение к рабочему классу.





Мы продвигаем обоснованные социалистические мечты о будущем в убедительном противостоянии мелкобуржуазным идеям социализма.

Мы также должны уделять больше внимания публичным дебатам среди молодежи о социализме. Это требует усиленной идеологической борьбы, полемики и борьбы за образ мышления против антиавторитаризма.





(Левый) реформизм, ревизионизм и троцкизм, а также различные течения революционизма и анархизма.

Нам необходимо значительно усилить дружественную к молодежи культурно-просветительскую и воспитательную работу, пропаганду подходящей литературы, искусства, музыки, праздников и т. д. Нельзя заниматься политикой только в узком смысле и ставить слишком высокие цели.







Космополитизм сегодняшней молодежи должен быть развит в пролетарско-интернационалистический профиль нового социалистического молодежного движения.





Борьба молодежи за свое будущее, спасение человечества от глобальной экологической катастрофы, безусловно, будет иметь важное значение.

Молодежное объединение „REBELL“ должно превратиться в массовую молодежную организацию. Прошедший недавно её 15-й делегатский день организации, показал, что она имеет хороший потенциал для этого. Она консолидировалась и стала гораздо более идейной и политически активной, умела значительно укрепить свой пролетарский характер. Сегодня более 64 процентов членов молодежного объединения составляют молодые рабочие, 26 процентов работают в крупных промышленных компаниях, а доля руководства объединения составляет даже более 50 процентов. А некоторым группам „REBELL“ и Red Fox „Красные лисята» удалось перейти от небольшого консолидированного ядра к более крупным группам.



Прежде всего, MLPD должна и дальше развивать марксистско-ленинскую молодежную работу. Нам нужно глубже задуматься о том, что обрушивается на молодежь. Нам нужна более сплоченная сеть поддержки, поддержки, обучения и образования для молодежи и нашей молодежной jhufzbpfwbb, и мы должны вкладывать еще больше энергии в эту задачу. Нам нужно заслужить доверие молодежи, это не происходит спонтанно. Это также включает в себя обучение у молодежи!



16. Von hier nächste Mal

„Rote Fahne“/ Процесс реформации и переориентации в международном революционном движении развивается, по-видимому, противоречиво.

Gabi Fechtner: Значительные успехи имела III Международная конференция горняков и I Всемирный конгресс Единого фронта. Были установлены высокие стандарты.

Принцип «Никакая борьба не может существовать в одиночку» теперь является лакмусовой бумажкой для нашей интернациональной работы. Stefan Engel выступил с высоко оцененной презентацией на Всемирном конгрессе. Он подчеркнул, что единый антиимпериалистический фронт может быть успешно построен только при наличии ясности и определенного единства в отношении нынешней природы империализма.

Положение в развитии новых империалистических стран играет выдающуюся роль. Этот вопрос приобрел немедленную важность с началом войны в Газе. В растущей части международного революционного движения растет ясность в отношении роли новых империалистических стран и принимается ясная классовая позиция пролетариата по войне в Газе.

В ICOR существует большое единство в отношении солидарности с освободительной борьбой Палестины, что касается основного удара против США как главного поджигателя войны в мире, и особенно против империалистического Израиля. Однако осуждение фашистского Хамаса и резни 7 октября 2023 года является спорным. В союзе с фашистами не может быть успешной национально-социально-освободительной борьбы! Однако есть много голосов, даже в ICOR, которые рассматривают или представляют Хамас как часть освободительной борьбы и что их не следует критиковать публично. Но фашистский Хамас является агентом новых империалистических государств. Они все чаще используют метод создания фашистских наемнических группировок, которые затем воюют на их стороне за пределами своих национальных границ. Если этого не понимать, велик риск перехода к перекрестной политике. Конечно, Хамас также имеет определенную массовую базу, особенно благодаря своей демагогической социальной работе. Тот факт, что не каждый из их сторонников является фашистом, не должен приводить к переходу красной линии в сотрудничестве с фашистскими организациями.

Мы в АFD не делаем этого только потому, что у нее есть определенная массовая база. По всем этим вопросам необходимо провести терпеливую и убедительную международную критическую и самокритичную дискуссию. В то же время мы должны укреплять отношения доверия между революционными организациями, сохранять и развивать практическое сотрудничество и солидарность.



17.

„Rote Fahne“/ Мы уже слышим о запланированных следующих номерах серии REVOLUTIONÄRER WEG. Что планировала сделать редакция RW?

Gabi Fechtner: Много, и это также есть в наше время, необходимость, которое требует идеологической и политической ясности и повышения осведомленности!

Редакция REVOLUTIONÄRER WEG в настоящее время параллельно работает над томами REVOLUTIONÄRER WEG 39–41, а также над биографическими размышлениями о Сталине.

Уже ведется серьезная подготовительная работа к номеру 39 о кризисе гражданских социальных наук. Это охватывает широкий спектр тем: от религии до культуры и музыки, социологии, образования, права и роли спорта. Буржуазные общественные науки, как и буржуазные естественные науки, не являются «свободным от идеологии» пространством, а оказывают всестороннее влияние на мысли, чувства и действия масс и хотят привязать их к капиталистической системе. Критикуя буржуазные общественные науки, мы будем развивать и дальше пролетарское обществознание и мировоззрение.

Интенсивная работа уже ведется над РЕВОЛЮЦИОННЫМ WEG 40, нашим синтезом кризиса буржуазной идеологии и доктрины образа мышления. Здесь важно оценить весь наш прогресс в познании учения о способе мышления, разработать его во всех аспектах, развить его и конкретизировать. Борьба за творческое применение и дальнейшее развитие учения о способе мышления уже сегодня значительно продвигает нашу работу вперед. При этом нам приходится иметь дело с такими формами искажений, как идеализация, обобщение или морализация.

Затем «РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЬ 41» более внимательно рассмотрит изменения в мировой империалистической системе. С момента основания партии мы никогда не публиковали столько выпусков серии REVOLUTIONÄRE WEG, как в последние годы.

18.

„Rote Fahne“/ Что МЛПГ планирует на 2024 год?

Gabi Fechtner: Наше участие в европейских выборах мы будем использовать прежде всего для литературного наступления - книги «Глобальная экологическая катастрофа началась!» «Что мы можем сделать с умышленным разрушением единства человека и природы?» Это RW 35, включая дополнительный том, оба из которых представляют собой полный том. Государственные выборы в Тюрингии снова будут посвящены более всестороннему тактическому наступлению за реальный социализм и против антикоммунизма. Эти выборы проходят в состоянии сильной поляризации: АfD является самой сильной партией в опросах на данный момент, правительственная партия в кризисе под названием «Die Linke» и новая партия Сары Вагенкнехт. Весь год мы работаем с движением ICOR под девизом «Учение Ленина живо» к 100-летию со дня его смерти. Изюминкой станет международный семинар 13, 14 и 15 сентября в Германии. Есть также важные памятные даты, такие как 120-летие Вилли Дикхута или 20-летие забастовки завода Opel в 2004 году. Также по всей стране.

Демонстрационное движение в понедельник отмечает свое 20-летие. Важно, что это все задачи МLPD в целом, которые не могут быть одинаково организованы каждой группой или каждым районным объединением. Поэтому мы дифференцированно планируем, какие силы будут развернуты, где и как, и призываем организацию внести свои собственные предложения. Главное — использовать эти моменты для разработки нашей системы детальной работы. Кроме того, очень важно в течение всего года еще больше укреплять нашу низкопороговую работу, солидарность, партийную жизнь и партийную культуру. Все это также направлено на усиление членства в МLPD и REBELL. Я хотелa бы поблагодарить всех товарищей, друзей и партнеров по альянсу за плодотворную, дружескую связь, сотрудничество и критическую поддержку в 2023 году и пожелать нам всем хорошего сотрудничества в 2024 году.





Спасибо за интервью!