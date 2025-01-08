Большой завоеванный успех: Председательница федеральной избирательной комиссии пользуется экстренным тормозом и снимает свою угрозу запрета на участие МЛПГ в выборах в Бундестаг!

20 декабря офис председательницы Федеральной избирательной комиссии в Висбадене направил электронное письмо председательнице МЛПГ Габи Фехтнер. В нём она заявляет: «Предварительная проверка вашего уведомления председательницей федеральной избирательной комиссии тем самым показала, что требования закона в соответствии с § 18 параграфа 2 BWG выполнены».

Это большой успех для членов МЛПГ и грандиозной солидарности со стороны демократического и революционного движения в Германии и за рубежом. Последняя выразила свой протест против угрозы и свою солидарность с МЛПГ в бесчисленных письмах, резолюциях и заявлениях.

Габи Фехтнер заявила вчера вечером: «Это оглушительный провал до того самой жёсткой антикоммунистически мотивированной попытки произвольно лишить МЛПГ её партийных прав без каких-либо юридических оснований. Я поздравляю наших членов и всех тех, кто поддержал МЛПГ в знак солидарности в этом взрывоопасном политическом споре. Это объединение олицетворяет собой противоположное направление реакционному повороту к усиленному развитию вправо, инициированному власть имущими».

Следует приветствовать тот факт, что председательница федеральной избирательной комиссии одумывается. Однако это дешёво, что она ускользает и не говорит ни одного самокритичного слова о своём первоначальном подходе. Она хотела лишить МЛПГ права участвовать в выборах в бундестаг по формальным юридическим причинам. говорят, что руководство партии «не способно действовать», потому что он якобы не может ссылаться на мандат партийного съезда. Теперь она даёт кратко заявить: «Новое уведомление об участии было составлено 16 декабря 2024 года. На своём заседании 10 декабря 2024 года Федеральная избирательная комиссия также определил,а что уведомление об участии и показания под присягой, представленные на заседании, являются надлежащим доказательством принятия нынешнего устава и нынешней программы». Ни слова о том, что 10 декабря Федеральная избирательная комиссия одобрила предложение председательницы Федеральной избирательной комиссии 7 голосами против 3. Как бы не бывало то, что представители ХДС, ХСС, АдГ и «Зеленых» подняли руки. Тем самым они демонстрируют свою готовность пренебречь правом и законом, когда речь идёт о деле против МЛПГ и её цели - настоящего социализма.

Габи Фехтнер ещё раз к этому: «Я говорю о необычайном успехе в борьбе за защиту демократических прав и свобод, против антикоммунизма и реакции. Мы уже собрали более 45 000 подписей в пользу нашей регистрации. Как мы все знаем, успех даёт крылья. Я уверена, что наши члены и значительно возросшее окружение будут в наилучшей форме в ходе предвыборной кампании и ясно докажут свою способность действовать. В то же время мы должны сохранять бдительность, потому что общественная среда остаётся реакционной, и многое ещё может произойти между сегодняшним днём и решающим заседанием избирательной комиссии в январе, и, наверно, найдутся силы, которые продолжат противодействовать участию МЛПГ в выборах. В связи с этим девиз остаётся неизменным: «Сейчас тем более!».