Асад свергнут в Сирии! Руки прочь от Рожавы!

2. Уже несколько десятилетий Сирия являлась одной из центральных стран Ближнего Востока, где идет борьба за господство. Впереди империализм США наряду с британским империализмом, германским империализмом и, с другой стороны, российским и иранским империализмом. Кроме того, другие новые империалисты, такие как Объединённые Арабские Эмираты, Катар и Турция. Все они борются за стратегически расположенную страну в богатом нефтью и газом регионе и за прибыльное восстановление.

Не позднее, чем с 2015 года фашистская система Асада была полностью расстроена, и только поддержка России и Ирана и тесно связанной с ними «Хезболлы» смогла ещё сохранять её. Наряду с режимом Асада, Россия и Иран являются главными проигравшими. Россия может при этом потерять гавань на Средиземном море и авиабазу. Президент Турции Эрдоган продолжает набирать влияние.

3. Империалистический Израиль в настоящее время является наиболее открыто агрессивной страной в регионе. Израиль бомбила цели по всей Сирии; он оккупировал дальнейшую сирийскую территорию на Голанских высотах. Фашистский премьер-министр Израиля Нетаньяху уже видит себя как властителя всего региона и заявил: «Я меняю лицо Ближнего Востока так, как и обещал». (Süddeutsche Zeitung 11 декабря 2024).

Все иностранные войска вон из Сирии!

4. Абу Мухаммед аль-Джолани, лидер ХТШ, не является «освободителем». Его способность включить различные группы сирийской оппозиции, вероятно, стала решающим условием для свержения режима Асада. Среди основателей ХТШ были части «Аль-Каиды». В 2016 году она отделилась от «Аль-Каиды» и переименовывалась. Абу-Мохаммад аль-Джолани официально дистанцируется от своих фашистки-исламистских корней. Пока неясно, в какое направление будет развиваться ситуация. Но с установлением «теократии» он защищает цель религиозно-фашистского государственного строя! Вспомним возвращение талибов в Афганистан с их обещаниями образования, прав женщин и восстановления страны. Ничего из этого не осуществилось.

5. Важной стороной этих событий является новое обострение в освободительной борьбе курдского народа: в настоящее время Турция развёртывает танки напротив северного сирийского города Кобани и собирается атаковать его. В 2014 году Кобане стал символом победы курдского освободительного движения со всемирным движением солидарности против ИГ, охватывающим сотни тысяч людей. С запада турецкие наёмные силы СНА атакуют.

Курды и их организации были главными жертвами режима Асада и заполнили его тюрьмы и камеры пыток. Но также и самыми решительными его противниками! Они установили демократический, светский строй на севере Сирии и внедрили прогрессивные права женщин и экологические принципы. Они неоднократно подчёркивали, что борются не только за курдов, но и за демократическую Сирию со всеми проживающими в ней этническими группами и религиями. Курдский народ и его организации должны использовать все противоречия между своими противниками и их слабости. Важнейшими союзниками курдского народа являются массы по всему миру, которые снова и снова демонстрировали свою солидарность. Как и в 2014 году, мы будем защищать Кобане по всему миру!

Немецкий империализм играет ведущую роль в преследовании курдского освободительного движения и поддерживает Турцию поставками оружия. Курдские партии ПАС в Сирии представляют курдский народ. Сегодня они выступают за демократическое сосуществование в регионе.

Отмените запрет РПК! Остановите нападения Турции на Рожаву/северную Сирию!

6. Свержение Асада сопровождается массированной травлей против беженцев в некоторых немецких СМИ в тёплой гармонии с АдГ: Асад еще не ушёл, когда АдГ и ХДС уже потребовали высылку сирийцев. Процедуры предоставления убежища для сирийских заявителей были приостановлены на шесть месяцев. Если Сирия станет по-настоящему демократической, люди вернутся. Те, кто хочет остаться, должны иметь возможность остаться. Значительная часть сирийцев работает здесь, их дети родились здесь, и они построили здесь свою жизнь, помогая поддерживать общественную жизнь в важных областях в качестве рабочих, ремесленников, врачей или санитаров.

Нет высылки демократических сирийских беженцев из Германии! За право на убежище на антифашистской основе!

7. Опасная и сложная ситуация в Западной Азии/Ближнем Востоке подтверждает: «Империализм закономерно ведёт к войне. И сегодня империализм достиг точки, когда, в конечном итоге, изменившееся соотношение сил может быть доведено до конца только посредством войны». (Габи Фехтнер, Rote Fahne № 24/2024). Также в Сирии показывается, что народы найдут мир только в том случае, если освободятся от империализма. Настоящий социализм даёт решающую общественную альтернативу. Никогда не вела захватнической войны одна социалистическая страна. Но социализм был предан и нуждается в новом уважении. Сирийское рабочее движение, марксистско-ленинские силы и прогрессивные народные движения в Сирии должны укрепиться и переформироваться после падения фашистского режима Асада. Антиимпериалистический Единый фронт против фашизма, войны и разрушения окружающей среды (Единый фронт) может координировать международное сотрудничество.

Вперёд с Единым фронтом!

Каждый опыт войны пробуждает в массах стремление к миру и социалистической общественной системе, которая положит конец капиталистической жажде прибыли. Сегодня речь идёт о свободной, демократической Сирии, освобождённой от реакционеров, фашистов и всякого империалистического вмешательства.

Выходите на улицы по всему миру против империалистических войн!

Вперёд к настоящему социализму!

Укрепляйте революционную рабочую партию МЛПГ!