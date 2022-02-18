Скандал расширяется: Внутренняя спецслужба дала общий розыск партийной верхушки МЛПГ по всей Европе

По меньшей мере полгода с 3-его декабря 2019 года выслеживали всех трёх по всему пространству Шенгена. И это всеми возможными государственными службами, полицией, пограничной охраной и т. д. Тем самым доведено до абсурда требование отделения спецслужб от аппарата полиции, важный вывод из гитлеровского фашизма.

Этими антикоммунистическими мерами следят за ведущими репрезентантами МЛПГ, клевещут на них и криминализируют их с целью атаковать всю партию. МЛПГ – допущенная и Основным законом защищенная демократическая партия. Габи Фехтнер, Моника Гэртнер-Энгель и Штефан Энгель ещё никогда не были осуждены каком-либо немецким судом. Задний план этого в том, что с 2018 года власти – в то время ещё под ответственным правительством ХДС/ХСС/СДПГ и министром внутренних дел Зеехофером - начали конкретную смену тактики против МЛПГ. Очевидно это являлось реакцией на её новую общественную роль. Так называемая охрана конституции в своём отчёте о 2019 году произвела прямую «новую оценку» МЛПГ, предостерегая о её потенциале. С произведением розыска и другими шагами эти меры приняли новое качество. МЛПГ наступательно боролась против всех нападок и до сих пор победила перед судом по всей линии. Например, 3 августа 2021 года административный суд Майнинген объявил противозаконным обращение с Штефаном Энгелем с донесением его к угрожающим лицам

Ответственный адвокат канцелярии Майстер и партнёры, Франк Ясенски, выясняет задний фон произведения розыска: «Оправдание внутренней спецслужбы в её документе от января 2022 года является авантюристическим: ‹Производство розыска было адекватно› ‹по причине международной связи в сети на ведущем уровне› с курдскими и турецкими предполагаемо ‹террористическими организациями›. Притом работа курдских и турецких революционеров направлена против фашистского режима президента Эрдогана. Это всё-таки обосновано и не ‹терроризм›.

Так называемые ‹основания› этого настолько неубедительны, что дальше идти некуда: За необходимость розыска в т. ч. охрана конституции приводит в своё оправдание: посещение солидарности у голодовки курдов (посещение даже не было проведено самой верхушкой партии) или публичные мероприятия к книгам Штефана Энгеля в Нидерландах в 2015 году (!). Что тут происходит, если это уже обозначается поддержкой международного терроризма?»

После полгода меры розыска были и официально отменены, потому что не смогли разыскать никакого сомнительного события. Несмотря на это информация о произведении розыска осталась в файлах наблюдения INPOL.

Сверх произведения розыска показываются неслыханные методы, чтобы объявить преступниками ведущих лиц МЛПГ. Например Габи Фехтнер в прошлом была без какого-нибудь доказательства обвинена в иллегальной продаже алкоголя, сопротивлении судебным исполнителям и «освобождении пленников». Ныне её ещё актуально преследуют только на основе её участия в уличном шествии Интернационалистского списка/МЛПГ 30 августа 2021 года в Эссене, которое во время предвыборной кампании не требует разрешения и, само собой разумеется, мирно произошло, из-за «неразрешённого владения оружием». В соответствующих процессах никакое из этих обвинений было серьёзно преследовано, не говоря уже о том, что оно могло устоять перед судебной проверке. Все эти обвинения были приостановлены или кончились оправдательными приговорами. Несмотря на это нормальные полицейские подразделения могли вызывать данные Габи Фехтнер еще во время предвыборной кампании 2021 года при применении полицейских сил против неё. Между тем мы также знаем, что в файле INPOL о Монике Гэртнер-Энгель по сей день хранятся все давно опровергнутые судами обвинения.

«Это имеет метод!», говорит адвокат Франк Ясенски: «Хотят накапливать самые бессмысленные обвинения против моих мандантов и хранить их в памяти, которую может отчасти просмотреть всякий полицейский, чтобы в конце концов осталось впечатление, что он имеет дело с очень опасным преступником и террористом, против которого, как известно, каждое средство кажется допустимым. Притом никакое обвинение хотя бы частично не соответствует действительности».

В сегодняшнее время по меньшей мере в прогрессивной общественности реакционные течения, такие как фашизм, расизм, антисемитизм, враждебность по отношению к женщинам, или к гомосексуалистам и т. д. в обширной мере подвержены опале. По праву имеется глубокая чувствительность против государственного подавления и лишения основных прав из-за таких причин среди работников в СМИ. Это должно иметь силу и для антикоммунизма, который, однако, до сегодняшнего дня является своего рода государственной религией в Германии. Тут требуется больше критической активности и гражданского мужества и в СМИ.

Правительство в цветах светофора и, в частности, министр внутренних дел Нэнси Фезер гласно провозгласили, что в будущем направят главный удар против фашистских и ультраправых сил. Но почему продолжаются эта криминализация и клевета? Продолжают ли тут следить из-под полы антикоммунистической линии Зеехофера?

Габи Фэхтнер: «Я требую нашу совершенную реабилитацию! Инициаторы могут быть готовыми к дальнейшему наступательному образу действий МЛПГ и её помощников. Нельзя допускать, что следят за людьми, клевещут на них и объявят их преступниками по причине их коммунистического мировоззрения. В интересе всех демократических людей надо сопротивляться началам».



У нас ко всему этому многообразный материал, который может быть интересным для журналистов.



(1)Интернациональная координация революционных партий и организаций

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Video zum gewonnen Prozess von Stefan Engel gegen seine Gefährder-Einstufung