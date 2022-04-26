МЛПГ Месячная статья на сайте ИКОР - 13апреля 2022 года

В 2022 году МЛПГ отметит своё сорокалетие как революционная рабочая партия и гордый член ИКОР. Также наша молодёжная организация РЕБЕЛЛ отметит тридцатилетие, и нашему издательству «Verlag Neuer Weg», которое с самого начала печатало теоретический орган МЛПГ и её предшественников, исполняются 50 лет. Не в последнюю очередь 2022 год для нас происходит под знаком Вилли Диккута, идейного первопроходца МЛПГ, умершего тридцать лет тому назад.

Мы отметим всё это подобающим образом и мы хотим вас очень сердечно пригласить на это!

К этому мы организуем многообразную программу. Апогеем будет торжественное собрание вечером 26 августа 2022 года. Дальнейшие части программы – большой концерт к 30-летию РЕБЕЛЛ 27 августа 2022 года и более или менее большие и малые мероприятия в течение всех трёх дней. Как интернационалисты мы планируем дискуссионные мероприятия с вами.

Конечно вы наши гости. В случае, что вам нужна поддержка для поездки, откровенно сообщайте нам об этом!

Чтобы заблаговременно начать все необходимые процессы (визы и т. д.), мы просим вас об ответе до 15 мая 2022 года о том, можете ли вы принять приглашение.

Мы пользуемся случаем, чтобы вас также пригласить на 8 мая 2022 года в Германию: это не только день освобождения от гитлеровского фашизма, а в этом году также 30-ая годовщина со дня смерти нашего идейного первопроходца и создателя партии Вилли Диккута. В эту исторически значительную дату мы чтим его с торжеством и поставим возле нашей статуи Ленину мемориальные доски ему и дальнейшим немецким революционерам — Фридриху Энгельсу, Карлу Либкнехту, Розе Люксембург, Кларе Цеткине и Эрнсту Тельманну. И вы сердечно приглашены участвовать или послать приветствие. Возможно будет также следить празднику через прямую трансляцию (Часть программа будет переведена на английский язык) .

В этот день МЛПГ и Интернационалистский союз, член антиимпериалистического единого фронта, призывают к демонстрации против империалистической войны и острой опасности мировой войны. К концу демонстрации будет открыт социалистический мемориал возле здания « Horster Mitte». Партийный центр МЛПГ будет переименован в «Дом Вилли Диккута». Было бы отлично и наверно и событие, если вы бы прибыли туда!

С удовольствием ожидаем всех ваших вопросов!

Посылаю вам сердечные, солидарные и революционные приветы от имени ЦК МЛПГ

Моника Гэртнер-Энгель

Ответственная за интернационализм МЛПГ