Усиливать мировоззренческую борьбу!

На этой неделе издаётся книга „Кризис буржуазной идеологии и антикоммунизма“, которая возникла под твоей редакцией. О чём речь в этой книге?

Это издание в виде книги теоретического органа «REVOLUTIONÄRER WEG» № 36 с тем же названием. С ним мы публикуем первую часть четырёхтомной серии книг с общим названием «Кризис буржуазной идеологии и учение о способе мышления»

Первая часть занимается принципиальным значением идеологии в общественной жизни, кризисом буржуазной идеологии и превосходством пролетарской идеологии. Она содержит в т. ч. критику теории о свободе от идеологии, критику идеалистического тезиса о соединении материализма и идеализма и критику антикоммунизма в самых различных вариантах. Она занимается также мировоззренческой основой фашизма, кризисом современного ревизионизма и значением Великой пролетарской культурной революции в Китае.

Почему книга выходит из печати как раз сейчас? Нету более важных тем?

Всемирный экономический и финансовый кризис, снова вспыхнувший с 1918 года и значительно обострившийся с кризисом пандемии Ковид-19, или кризис окружающей среды, угрожающий существованию человечества – это несомненно важные темы. Об ответах на них состоится развёрнутая мировоззренческая борьба в о кризисе буржуазной идеологии отлично впору. Мы имеем дело с большим заблуждением среди масс о том, как оценивать опредённые вещи. Не редко даже случается, что одно и то же лицо защищает прогрессивные взгляды и в то же время занимает ультра-реакционные позиции по вопросу о беженцах и о Ковид-19. Как можно сделать правильные выводы из общественных кризисов, если это заблуждение не распутывается?

Такая мировоззренческая неразбериха имеет причины, в суть которых надо проникать. Так называемое «движение кверденкеров», например, которое критикует менеджмент кризисом правительства Меркель справа, и требования которого в значительной мере совпадают с реакционными позициями союзов предпринимателей BDI (Федеральный союз германской промышленности) и BDA (Федеральное объединение союзов предпринимателей) – типический образец для такой тактики мировоззренческого заблуждения. «Главное дело против правительства» – не прогрессивная точка зрения, если она сопровождается реакционными, отчасти фашистскими выводами. Тут необходима обоснованная пролетарская классовая точка зрения!

Что же было бы обоснованной пролетарской классовой точкой зрения по вопросу коронавируса?

Во-первых нам нужны радикальные меры здравоохранения населения от пандемии коронавируса. А правительство в Германии уже шесть недель знает, что мы находимся в третьей волне, которая может быть более разрушительной, чем обе предыдущие волны пандемии. Но оно сознательно не предпринимает существенные меры, потому что принимает во внимание монополии и их прибыльные дела в промышленном производстве. Если оно принимает меры, то только к ограничению личной жизни, демократических прав и свобод или за счёт маленьких магазинов и ресторанов. Возможен и другой подход, это показывает пример Махараштры, федерального государства в Индии с в два раза больше жителей, чем в Германии. Там в середине апреля, после заражений в примерно 50 000 в один день, наложили локдаун на 14 дней на всю общественную жизнь,включая промышленное производство (за исключением жизненно необходимых предприятий).

Во-вторых необходимо, чтобы монополии, капиталисты носили кризисные тяготы, а не все без исключения кризисные тяготы были наложены на массу населения. Это смешно, что монополии теперь страстно протестуют против узаконенную обязанность тестирования на предприятиях, потому что это означало бы неприемлемые обременения. И что об обременениях рабочих и служащих, которые должны дальше трудиться, не взирая на угрозу их здоровью, как будто ничто не случилось?

В-третьих в интересах населения, чтобы рабочий класс мог как можно скорее снова свободнее двигаться, развёртываться, выходить на улицы, дискутировать и бастовать. Поэтому необходимо принимать быстрые и эффективные меры, вместо этого уже месяцами затягивающегося легкого локдауна, который очевидно не помогает. В основе он должен только воспрепятствовать коллапсу системы здравоохранения с её ограниченным количеством коек для интенсивного медицинского обслуживания. Довольно циничным является, каким образом федеральное правительство смиряется с пока 80 тыс. погибших и сотнями тысяч заболевавших коронавирусом и его последствиями замедленного действия, только чтобы мешать тому, чтобы промышленное производство — и тем самым центральное место получения прибыли – страдало от большего ущерба.

В-четвёртых, конечно также партийная работа МЛПГ чувственно ограничена пандемией, что надо быстро преодолеть радикальным локдауном за счёт прибыли и ускоренной прививкой.

Центр тяжести первой части книги очевидно в анализе антикоммунизма и полемике против него. Почему?

С момента открытого кризиса реформизма и современного ревизионизма драматически потеряло влияние на рабочий класс и широкие массы разрушительное воздействие мелкобуржуазно-реформистского и мелкобуржуазно-ревизионистского способа мышления. Антикоммунизм и его действие как мелкобуржуазно-антикоммунистический способ мышления среди масс стал нынешним главным препятствием в развитии кассового сознания.

Не становится ли это оборонительной битвой, если так подробно заниматься антикоммунизмом?

Ничуть не! В этой книге мы можем доказать, что с Второй мировой войны антикоммунизм, правда, наносил серьёзные повреждения революционному рабочему движению, но всё-таки он находится в скрытом кризисе. Всё снова и снова он должен был мнимо приспосабливаться духу времени, чтобы сохранить своё влияние и начать тактические наступления.

В конце Второй мировой войны антигитлеровская коалиция и тогда социалистический Советский Союз разгромили фашизм. Это привело антикоммунизм к его до того времени глубочайшему кризису. Не только фашистский вариант антикоммунизма сильно потерял одобрение, но весь капиталистический порядок.

Исходя от США хотели ограничивать влияние социализма. Правительство Аденауэра вновь оживил открыто реакционный антикоммунизм. Однако он мог только временно сохранять своё устрашающее действие. Поэтому власти наряду с открыто реакционным видом разработали демократически приукрашенный вариант антикоммунизма. Философы «Франкфуртской школы» с их «критическим» антикоммунизмом являлись идеальными главными свидетелями. Они защищали позиции, критикующие капитализм – а искажали в то же время теорию марксизма-ленинизма и клеветали на социалистическое строительство Советского Союза во время Сталина.

Чтобы бороться против успешного строительства революционной рабочей партии нового типа, «Зелёные» были продвинуты. С целью оправдания своего отхода от «МЛ-движения» 1970-х лет они клеветали на марксистско-ленинское понятие демократического централизма как «централизм без демократии». Их идеалистическая контр-концепция «базисной демократии», однако, сорвалась, и Зелёные развивались в поддерживающую государство монополистическую партию.

С процессом воссоединения Германии, неоднократными переходами к рабочему наступлению в 1980-х, 1990-х и 2000-х годах власти разработали современный антикоммунизм. Он даёт себе прогрессивный, демократический и антифашистский вид, но является ни на йоту меньше агрессивным с его невероятными атаками на предполагаемый «сталинизм» и «маоизм». На заводах и в профсоюзах он стал главным методом, чтобы изолировать и подавить МЛПГ.

Правительство Шрёдера-Фишера, а также правительство Меркель воспользовались системой мелкобуржуазного способа мышления в качестве основополагающего метода правления. Современный антикоммунизм – сердцевина этой системы мелкобуржуазного способа мышления. С помощью неправительственных организаций (НПО) и буржуазных партий пытались ориентировать на основе мелкобуржуазно-антикоммунистического способа мышления рабочее движение, все социальные движения, антифашистское движение, боевое женское движение, борьбу в защиту окружающей среды и борьбу против реакционной политики правительства по беженцам. Таким образом создалась настоящая преграда против научного социализма в рабочем, народном, молодёжном и женском движениях.

Книга критично разбирается с этими событиями, в то же время раскрывает основную слабость антикоммунизма и даёт убедительные аргументы против антикоммунизма.

Разве это не противоречие, говорить о кризисе антикоммунизма и в то же время назвать мелкобуржуазно-антикоммунистический способ мышления главным препятствием в развитии классового сознания?

Конечно, а нам надо понять диалектику этого противоречия. Кризисы антикоммунизма показывают, что он, несмотря на постоянное модифицирование и доделки, не в состоянии,продолжительно прогнать идеологию свободы коммунизма из рабочего класса. Антикоммунизм никогда не выходит из обороны на более долгое время, потому что он находится коренным образом в противоречии с действительностью, а также с интересами подавляющего большинства широких масс.

В то же время верно: чем больше антикоммунизм падает в оборону, тем больше он бьёт вокруг себя. Он является эффективным оружием господствующих, которое нельзя недооценивать. С его реакционными идеями власти хотят раздражать масс против социализма, вселять неуверенность в них и предотвратить формирование революционного сознания. Для этого разжигают диффузные мелкобуржуазно-антикоммунистические предвзятости и пытаются изолировать марксистов-ленинцев в обществе.

Занимается ли книга исключительно с кризисом буржуазной идеологии?

В основном в книге дело в том, чтобы успешно довести до конца борьбу между пролетарской и буржуазной идеологиями, между материализмом и идеализмом и между диалектикой и метафизикой.

Апогеем книги является занятие значением Великой пролетарской культурной революции в Китае Мао Цзэдуна. Притом сегодня же распространяют гнуснейшие страшные истории о ней, чтобы «доказать» мнимое человеконенавистничество «маоизма».

Идея Великой пролетарской культурной революции Мао Цзэдуна была важнейшим положительным выводом из вытеснения мировоззренческой борьбы в старом коммунистическом и рабочем движении. И в международном марксистско-ленинском и рабочем движении имеется ещё много предвзятостей против пролетарской культурной революции в Китае. Необходимо, тут проделать мировоззренческую убедительную работу. Прежде всего более молодым членам МЛПГ, а также других революционных партий, которые только за последние два десятилетия нашли путь к марксистско-ленинскому и рабочему движению, значение, содержание и методы пролетарской культурной революции неизвестны в значительной мере.

В ней различными методами убеждения и мировоззренческой борьбы предотвратили, что уже при жизни Мао Цзэдуна в Китае дошло до реставрации капитализма как в Советском Союзе и в странах СЭВ. Нам обязательно учиться на этом, если мы хотим развернуть новое мировоззренческое наступление за научный социализм, и понять, что означает социалистическое сознание в строительстве социализма.

Чем занимаются дальнейшие части этой серии «REVOLUTIONÄRER WEG» №№ 36 — 39?

В «REVOLUTIONÄRER WEG» № 37 мы прежде всего будем заниматься более новыми развитиями буржуазной идеологии, которые выдвинулись в пору реорганизации международного производства с 1990-х годов. К ним относится спор с разными методами (теории познания, такими как прагматизм или позитивизм.

Мы также ведём полемику против ревизионистской теории «чучхе» Ким Ир Сена из Корейской Народно-Демократической Республики, «демократического конфедерализма» Абдуллаха Оджалана и его антикоммунистических взглядов, против запутанных теорий мелкобуржуазно-радикальных левых, неоревизионизма, прежде всего КП Китая и Си Цзиньпина, троцкизма и постмодернизма. Конечно мы также занимаемся с актуальным развитием фашистской идеологии, самими разными видами неофашизма. Один раздел посвящается теориям заговора, которые сегодня играют большую роль в мировоззренческой замешательстве и неофашистском влиянии на масс.

В «REVOLUTIONÄRER WEG» № 38 мы прежде всего рассмотрим кризис буржуазной идеологии в буржуазной науке и культуре. Критикуется также религия в самих её различных вариациях и сегодняшней общественной роли.

«REVOLUTIONÄRER WEG» № 39 с учением о способе мышления должен извлечь всесторонние уроки для мировоззренческой борьбы. Эта часть основана на познаниях РЕВОЛЮЦИОННОГО ПУТИ № 26 о вопросе способа мышления в рабочем движении. Он также обобщит прогресс познания учения о способе мышления за 25 лет теории и практики в революционной партийной работе. Он также исследует дальнейшее развитие системы мелкобуржуазного мышления и её отрицательные воздействия на развитие классового сознания, классовой борьбы, подготовки международной социалистической революции и в строительстве социализма.

Прошло относительно много времени после выхода «REVOLUTIONÄRER WEG» № 35 о борьбе против грозящей глобальной экологической катастрофы до выхода «REVOLUTIONÄRER WEG» № 36. В чём было дело?

Между опубликованием этих двух номеров «REVOLUTIONÄRER WEG» на самом деле прошли семь лет. Причины тут разные. Во-первых это гигантское сочинение, который исследует многосторонние линии, по которым мелкобуржуазный способ мышления и буржуазная идеология сегодня влияют на массы. Над этим годами работали Центральный комитет и почти 50 сотрудников и сотрудниц. Но также нужно было справится со скрытым вытеснением мировоззренческой стороны среди сотрудников. Такая тенденция вытеснения мировоззренческой стороны имеется во всей партии. Стратегически это не безопасно. Всё-же в старом коммунистическом движении это привело к ревизионистскому вырождению всех прежде социалистических стран и большой части старого международного коммунистического движения.

Перенос выпуска отдельных номеров на более ранний срок направлен прежде всего на продвижение идеолого-политической стороны деятельности нашей партии, особенно на работу с теоретическим органом МЛПГ «REVOLUTIONÄRER WEG» и дать борьбе против антикоммунизма и мелкобуржуазно-антикоммунистического способа мышления принципиальную ориентацию.

Книга даёт и руководство, как революционное и рабочее движения справится с антикоммунизмом, и конкретно является важной основой для движения «Не дайте шанса антикоммунизму!».

С этими четырьмя книгами о кризисе буржуазной идеологии теоретическая работа, наверно, не закончена.

Нет! Относительно завершены, однако, будут дальнейшее развитие и конкретизация нашей идеолого-политической линии с реорганизации международного производства, которая вызвала существенные перемены во всемирной империалистической системе и внесла изменения в нашу пролетарскую стратегию и тактику.

Сверх того мы уже работаем над номером теоретического органа о новых явлениях во всемирной империалистической системе. В нём дело о дальнейших новых развитиях в экономической основе империализма за рамками «REVOLUTIONÄRER WEG» №№ 29 — 39, об общем движении правительств и партий империалистических стран вправо, возникновении новоимпериалистических стран, значении цифровизации для развития производительных сил и т. д. Кроме того мы параллельно работаем над книгой под титулом «Биографические рассмотрения МЛПГ о Сталине», служащий дополнением сочинений «Кризис буржуазной идеологии и учение о способе мышления».

В этом году исполняется 30 лет с того момента, когда ты перенял руководство редакцией теоретического органа «REVOLUTIONÄRER WEG» от Вилли Диккута, прежде руководившего редакцией в течение 22 лет. Какой итог ты подведёшь?

Вилли Диккут всесторонне разработал идеолого-политические основы для революционной рабочей партии нового типа. Это образовало важнейшую предпосылку для создания МЛПГ в 1982 году. Система теоретического органа №№ 1 — 24 охватит конкретизацию марксизма-ленинизма на время после Второй мировой войны и в отдельности в Германии относительно политической экономии, пролетарской стратегии и тактики и диалектического и исторического материализма.

Обязанностью редакции под моим руководством являлся всесторонне анализировать реорганизацию международного производства на этой основе и сделать выводы из этого для партийного строительства, классовой борьбы и подготовки международной социалистической революции. Руководящей линией для этого было учение о способе мышления, которое нас способствовало, подходить ко всем вопросам теории и практики революционной деятельности с помощью сознательного применения диалектического метода. Нам надо было заниматься и некоторыми вопросами, требовавшими принципиального выяснения с позиции марксизма, такими как освобождение женщины или борьба за защиту природной окружающей среды.

Задачи теоретической работы ставятся всё снова, потому что постоянно появляются новые практические и теоретические вопросы в обществе и в международном марксистско-ленинском и рабочем движении, на которые надо отвечать теоретически.

Редакция „REVOLUTIONÄRER WEG“ сегодня отличается прежде всего тем, что она проделает коллективную теоретическую работу на основе пролетарского способа мышления. Иначе больше не решить обширные теоретические требования сегодня и в будущем.

Большое спасибо и сердечные поздравления с тридцатилетием руководства редакцией »REVOLUTIONÄRER WEG»!