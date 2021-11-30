«Развивать наши силы и преодолеть пределы, на которые мы ещё наталкиваемся»

Господствующие круги производят впечатление быть немного сконфуженными. Что там случилось?

Господствующие монополии, довольно уверенные в победе, поставили карту на коалицию ХДС/ХСС/СвДП при канцлере Армине Лашете. Для этого у них была ясная программа требований: пенсия с возраста 70 лет, сокращения в трудовом кодексе, понижения налогов для монополий, сваливание бремени экономических и экологических кризисов на массы, сокращение ещё сохранявшихся защитных прав для человека и природы. Но желанное правительство монополий провалилось среди масс. ХДС получил свой пока худший итог в выборах в бундестаг, 24,1% голосов. Он потерял добрые 4,1 млн. голосов. Теперь ХДС уже неделями неуверенно ступает на краю открытого партийного кризиса. Но и мнимая победительница в выборах СДПГ приобрела только свой четвёртый по малочисленности итог в 25,7% голосов. Во всяком случае выйдёт канцлер, которого не выбрали более 70% имеющих право голоса. «Формирование правительств всё больше осложняется», предсказывала книга Штефана Энгелля «Кризис буржуазной идеологии и антикоммунизма».

Тем временем всё больше представителей монополий изменяет направление на правительство СДПГ/Зелёные/СВДП. Проводить Лашета как канцлера — население едва ли акцептует это. Но требования монополий стоят, и СДПГ, ЗЕЛЁНЫМ и СвДП надо продать их осуществление своим избирателям и избирательницам. Для этого они должны сделать значительные уступки и более или менее открыто нарушить многие из своих предвыборных обещаний. Притом их опора уже теперь не слишком стабильная, и таже они часто не были избраны ради убеждения. При опросе института Алленсбаха в начале сентября 2021 года 53% даже прямо высказались, что они выберут только «меньшее зло». Беседы зондирования и коалиционные переговоры, наряду с возней за собственные позиции и должности, являются и показательным выступлением для модификации системы мелкобуржуазного способа мышления. Для этого стоят такие иллюзорные фразы, как «выступление», «экологически-цифровая перестройка общества» или «социально-экологическая трансформация».







Уже некоторое время МЛПГ говорит о сползании правительства вправо. Закончено ли оно теперь мнимым новым началом?

По содержанию будущее правительство не сможет отказаться от сползания вправо. Оно является ответом на обострённые межимпериалистические противоречия, и оно направлено на цель воспрепятствовать тому, что прогрессивный поворот настроений станет революционным брожением. Всё-таки выборы были также голосованием за отстранение ультрареакционных сторонников крайних мер, таких как министр внутренних дел Хорст Зехофер или Армин Лашет с его сокращением гражданско-демократических прав и свобод в Северном Рейне-Вестфалии. Также АдГ потеряла 18,2% своих голосов по всей федерации, открывает ядовитые фланговые бои и обострённый кризис своего партийного руководства. Сползание вправо, может быть, покажет изменённые оттенки. Например, Союз90/Зелёные желает более жестокий курс против Китая и России. СвДП стремится к повышению расходов для вооружения. Обострённые законы по задачам полиции и будущие правительственные партии защищали и их будут их защищать и.







Пригодным ли было в итоге, идти на выборную кампанию с философской книгой и предвыборной программой под титулом «Социализм»? Не лучше бы были только требования «близкие народу»?

Чтобы подвести итог, прежде всего нам надо донести себе до сознания масштаб оценки нашего тактического наступления. Нашей целью было провести нашу кампанию на службе образования сознания «За настоящий социализм» и «Не давайте шанса антикоммунизму!» Это нам удалось! Мы использовали – хотя и очень ограниченные – расширенные возможности участия в выборах. Это и время, в котором люди больше всего тревожатся о политике.

Конечно противоречит критериям буржуазного парламентаризма, ставить в центр десяток тысяч бесед наступление продажи № 36 нашего теоретического органа REVOLUTIONÄRER WEG (РЕВОЛЮЦИОННОЫЙ ПУТЬ) «Кризис буржуазной идеологии и антикоммунизма». Но мы сознательно решили на этот раз , ввиду общественной путаницы, дать больше места и времени глубоким и убедительным беседам и встречам. Мы систематически дискутировали и спорили о том, что ввиду кризисности всемирной империалистической системы неотложно и необходимо, мыслить, выходя за капиталистические рамки. Мы помогли справиться с мелкобуржуазно-антикоммунистическим способом мышления и требовали основанной на фактах, конструктивной дискуссии о настоящем социализме и коммунизме как решении проблем человечества. Эти основополагающие вопросы мы связали с многообразными, конкретными желаниями, требованиями и борьбой масс. Кроме того, мы разоблачили и атаковали буржуазный парламентаризм.

Прежде всего среди работниц и рабочих и их семей мы смогли установить растущую открытость к этому. Между тем, почти 5 500 человек купили эту книгу. С её издания во многих местах были построены группы для чтения, провелись 45 представлений книги с живыми дебатами. Но в Германии антикоммунизм является государственной религией. Образование сознания против его действия — это конечно десятилетний процесс. Это прежде всего борьба за способ мышления в массовом масштабе. Антикоммунизм мог утвердиться, в первую очередь, посредством мелкобуржуазного способа мышления как мелкобуржуазно-антикоммунистический способ мышления среди рабочего класса и широких масс. С стратегической точки зрения мы в значительной мере исправили почву для этого объяснительного процесса. Это было правильно, даже если нам ясно было, что невозможно увеличить число полученных голосов в массовом масштабе массовой дискуссией о социализме. Но мы ведь не хотим стать победителями выборов, а подготовить революцию. Для этого мы заметили среди усиливающегося меньшинства открытость и обращение.

Поэтому мы довольны нашей предвыборной кампанией. А также общественная публичность заметила, что мы поставили отличительные признаки. Например, самая влиятельная политическая радиостанция «Deutschlandfunk» установила: «Рекламные девизы (предвыборной кампании) являются взаимозаменяемыми … и даже не намёком дают догадаться, что они из 2021 года. Т.е. из года, в котором кризисы настолько сжимаются … Это возможно и иначе; это показывают … плакаты … МЛПГ. ‹Только ещё кризисы, одно решение: социализм› там написано, или ‹Только ещё кризисы, одна причина: капитализм›. ... Но это по меньшей мере позиция, к которой можно относиться». В то время как доныне антикоммунизм как государственная религия казался почти неоспоримым, в « Süddeutsche Zeitung» от 4 сентября 2021 года говорилось: «Годится ли антикоммунизм, бывший вяжущим средством западногерманского общества, всё ещё к политическому использованию? … А когда-нибудь он (антикоммунизм) также умрёт› (Эпплер). Теперь покажется, приблизится ли это когда-то».

Из этого следует исходить! Антикоммунизм реагирует с такими яростными атаками как раз по тому, что он теряет поддержку среди населения. Мы провели живую уличную предвыборную кампанию с больше чем 300 митингами, 193 уличным шествиями, дальнейшими 415 акциями перед воротами заводов и 404 в жилых районах, 248 в центрах городов, 48 в вузах. Мы выдвинули 145 личных кандидаток и кандидатов в 48% избирательных округах. Нельзя недооценивать укрепление марксистско-ленинских представителей для будущей классовой борьбы. Таким образом Интернационалистский список/МЛПГ больше и больше стал необозримым фактором. Как никогда раньше также другие союзные организации и их представители включались в ведущую роль и с воодушевлением участвовали в разработке предвыборной программы, делали работу среди союзников и вносили культурные вклады.

В то же время мы всё ещё относительно малая и для многих людей ещё не известная партия. Во всей этой суете предвыборной кампании всегда существует опасность вытеснения мировоззренческой борьбы за способ мышления. В этот раз мы успешно вызвали на бой против этого, хотя и это ещё не всегда было руководящей линией. Мы будем продолжать улучшать и тренировать эту мировоззренческую борьбу за способ мышления в массовом масштабе.







Соответствует ли итог голосов для МЛПГ её общественному влиянию?

Отнюдь не! Как минимум нас выбрали в целом 41 тыс. избирательниц и избирателей с первом или втором голосом. Выборы всё более проводятся обманчивыми методами. Таким образом они всё менее являются действительным показателем сознания среди масс. Господствующим кругам удалось, в массовом масштабе мобилизовать мелкобуржуазно-парламентарный способ мышления посредством мнимо решающей судьбу тесной гонки между Лашетом и Шольцом. Прежде всего в варианте тактического выбора. Это смогло — по меньшей мере по отношению к выбору – отчасти прикрывать открытость и симпатию к МЛПГ как социалистической альтернативе. Много людей с прогрессивным притязанием скрежеща зубами избрали СДПГ или Зелёных, потому что они хотели во всяком случае воспрепятствовать Лашету и ХДС/ХСС. Таким образом Шольц и Зелёные прямо-таки всосали прогрессивный поворот настроений. Вследствие этого партии, которые массы считают левыми от СДПГ, потеряли голоса в скорее немалом объёме. Прежде всего Левая партия с минус в 50%. Кроме того, по отношению к маленьким партиям, при мелкобуржуазно-парламентарном способе мышления большую роль играет антидемократический 5%-ый порог на выборах соответственно лозунгу «вы всё равно не попадёте». В то же время предвыборная кампания с 47 партиями предложила широкий диапазон мировоззренческих запутывающих манёвров например посредством движения мыслящих поперёк. Имелись 3 360 прямых (уездных??) кандидатов – плюс 31% по сравнению с 2017 годом – в частности от «ДИ ПАРТАЙ) (партия), от «Базиса» движения поперёк или от Свободных избирателей, что также сильно расщепило первые голоса.

МЛПГ была больше всех атакованной партией в предвыборной кампании, начиная с попытки федерального председателя избирательной комиссии, предотвратить нашу кандидатуру. Даже если антикоммунистическая кампания ХДС/ХСС, а также сил АдГ, почти никого не смогла позитивно убедить, надо всё-таки установить, что она мобилизовала также мелкобуржуазно-антикоммунистический способ мышления и вселяла неуверенность во многих людях. Несмотря на всё возмущение атаками и на симпатию к нашему твёрдому характеру – в последние годы явно усилённый антикоммунизм против МЛПГ оказывает всё ещё и запугивающее воздействие. Его аннулировать посредством однократных бесед на улицах невозможно. В то же время буржуазные медиа даже усилили политику изоляции МЛПГ. В межрегиональных газетах и в телевидении непрерывно обращались с МЛПГ как с несуществующей.







Пришли ли господствующие круги этими мерами снова в наступление ?

Об этом речи быть не может. Наоборот, это часть кризиса буржуазной идеологии, что господствующие круги нуждаются в таковых мерах. В Австрии мы как раз ознакомились со скрытыми мелководьями манипуляции мнениями. Вероятно Себастьян Курц не стал бы австрийским федеральным канцлером в перевыборах октября 2017 года без массивной манипуляции общественным мнением. Он прямо-таки покупал доброжелательные к нему опросы и репортажи на этой основе - объявлениями, профинансированными министерством по финансам из налоговых поступлений. Также в Германии например СвДП манипулирующим образом воздействовал при помощи Micro Targeting: При этом деловом методе, проводимом среди других Facebook, всякому потенциальному избирателю передают на другом фоне точно то, что он хочет слышать. Кто заинтересован в климате, получил лозунги СвДП, обещающие защиту климата. Кто скептичен относительно защиты климата, получал противоположную по содержанию рекламу . В обоих случаях избиратели должны были выбрать Кристиана Линднера. Наряду с манипулирующими методами этих людей, здесь показывается и их неимоверный оппортунизм. Но он пойдёт вспять, если каждый сравнивает их с тем, что ему обещали. Намного более обширной является легальная коррупция партийного финансирования с одних только 190 млн евро ежегодно из налоговых поступлений прямо для буржуазных партий, и добавочно 660 млн евро в 2019 году для близких к партиям фондов. Манипуляцией является также так называемое уменьшенное по степеням равенство шансов, образ которым опросы мнения используются и многое больше.







Т.е. итог голосования Интернационалистского списка/МЛПГ, судя по этому, совсем неинтересен?

Нет, мы, конечно, заинтересованы также в подробностях познания, которые мы можем извлекчь из относительных итогов. По сравнению с 2017 годом итог голосов Интернационалистского списка/МЛПГ упал на примерно 40% при вторых голосах и на 30% при первых голосах. Тем больше каждый голос за МЛПГ в этой дебри партий является очень сознательным и завоеванным голосом. Кроме того, по итогам выборов можно видеть, что мы смогли приобрести больше голосов там, где мы концентрировали наши силы, что было связано с разными объективно благоприятными факторами.

Почти во всех избирательных округах в Тюрингии у нас прирост голосов, в среднем от 145 до 202 голосов на 100 тыс. избирателей. Тут было особенностью, что мы по всей федерации там сконцентрировали наши силы немалое время и систематически строили партию. А также, что там особенно развита критика против Левой партии, предоставляющей премьер-министра, и Зелёных, а также СДПГ, которые участвуют в правительстве, и что ГКП здесь не выдвинула кандидатуру. Были и другие пункты концентрации нашей систематической работы строительства, в которых мы смогли увеличить число голосов. В лучших избирательных пунктах мы достигли между двумя и 6,1 % голосов. Это показывает, что мы своей работой можем убедить людей выбрать нас. Но в то же время это показывает, что мы едва ли получили стихийные голоса.







В видео после выборов ты говорила также о собственных слабостях. В чём тут дело?

Нам не удалось ориентировать всю предвыборную кампанию на молодёжь. Размышление, не организовать особую молодёжную предвыборную кампанию, чтобы все обращались к молодёжи, не было обдумано до конца и отчасти неправильно понято. В итоге в этой предвыборной кампании не имелась обдуманная самостоятельная стратегия и тактика работы среди молодёжи. Мы, правда, обращались к молодым людям, и почти все районы и места начинали проводить систематические акции, в частности у профессиональных школ и учёбных мастерских. Мы провели и отдельные акции молодёжи, такие как молодёжные концерты, и привлекли ряд молодых помощников и членов, но далеко не в запланированном количестве.

Среди молодёжи существует развернутая поляризация относительно правильных выводов из хаоса кризисов, в котором они вырастают. Так среди молодых людей с одной стороны особенно большая заинтересованность в МЛПГ, РЕБЕЛЛ и социализме. В то же время целая система учреждений и организаций систематически оказывает воздействие на молодых людей, чтобы распространить мелкобуржуазно-индивидуалистический и мелкобуржуазно-антикоммунистический способ мышления. Атаки ведённого спецслужбами ликвидаторства, например на демонстрациях FFF (пятницы за будущее), или с «антинемецкими» в антифашистском движении особенно направлялись против нашего влияния среди молодёжи. Из мелкобуржуазно-неавторитарного способа мышления определённо действуют враждебность к организации и идеология свободы от идеологии, как будто социализм устарел бы и марксизм-ленинизм был бы чистой пропагандой. Также тут показывается тесное взаимодействие в образе, которым на основе мелкобуржуазного способа мышления антикоммунизм может воздействовать как мелкобуржуазно-антикоммунистический способ мышления.

Факт, что ХДС по данным «Infratest Dimap» получил среди людей, в первый раз участвующих в выборах, только 10% голосов (в 2017 году ещё 25%), выражает критику сползания вправо. Зелёные больше всех получили голоса от молодых людей, часто в связи с иллюзией, тем самым избрать партию защиты окружающей среды. Столько же голосов от впервые участвующих в выборах избирательниц и избирателей в также 23 % получила СвДП. Она имеет, правда, явно монополистическую программу, но дала себе «современный» имидж с требованиями прав свободы, оцифровки и прогресса, прав для гомосексуалистов и лесбиянок или узаконения каннабиса. Тем самым она массивно способствует мелкобуржуазному понятию свободы и мелкобуржуазному способу мышления среди молодёжи. Тут, следовательно, надо вести интенсивную борьбу за способ мышления, особенно ориентированную на молодёжь.

Порой в нашей работе и принципы тактического наступления не были последовательно проведены до конца. Например, если в нашей партийной работе к бунтарскому музыкальному фестивалю не полностью осуществили правильную концентрацию сил и наступательную мобилизацию. Также в нашей агитации и пропаганде мы учимся дальше. Мы имели ряд убедительных средств, такие как наша предвыборная газета, предвыборная программа, ряд фильмов и заметно расширенную предвыборную кампанию в интернете. А также личную предвыборную кампанию со многими листовками кандидатов. А также много пришло слишком поздно, и некоторые аргументы ещё не были целиком убедительными.

Относительно методов: Очень оправдались уличные демонстрации, связанные с посещениями в домах, и руководящая линия, прежде всего лично передать наши письменные материалы, они в растущей мере стали стандартом. Теоретик военных дел Карл фон Клаузевиц разработал как существенный признак любого наступления: «Чем более морально слабым оказывается защитник, тем более дерзким должен становиться атакующий» . Буржуазные политики ничуть немало показывали моральную слабость, которую мы и атаковали. Но наш полемический наступательный задор и меткость ещё не всегда были достаточно ярко выражены.

Во всей работе подготовка должна становиться лучше, вместо того, чтобы краткосрочно планировать. Ключём является научная работа, которой соответственно сознательной стратегии и тактики сознательно и своевременно распределяют силы, обучают их и, прежде всего, всегда привлекают новые силы. Основательная оценка и улучшение всего этого будет частью нашей актуальной постановки задач «обеспечить победу». Несмотря на всё это, несомненно не имеется иной партии, которая, по отношению к своим силам, в такой мере способно к мобилизации, привлекательно, опиравшись на большую массу помощников и совершенно добровольно проводила предвыборную кампанию на улицах, в жилых районах, перед и на предприятиях. И всё это против такого встречного ветра!







Рассчитываешь ли ты на более стабильные времена в будущем?

Нет, наоборот. Что это за новое начало правительства которое в этом общем кризисном событии даже не нацарапает на самые резкие воздействия капиталистических кризисов? Глобальный экологический кризис драматично обостряется и двигается в направление глобальной экологической катастрофы. По-видимому уже достигнуты некоторые необратимые пункты, например, относительно таяния Гренландского ледяного щита. Ввиду 82,4 млн беженцев в мире Организация ООН по делам беженцев предвидит 200 млн «климатических беженцев»4.

Пандемия коронавируса распространилась во всём мире. До сих пор не меньше 237 млн человек было заражено и официально насчитывалось 4,9 млн мёртвых. В разных странах - в том числе Россия - в настоящий момент числа снова резко увеличиваются. Афганский поход НАТО кончился в открытом крушении. Общая опасность войны растёт, особенно между главными империалистическими соперниками США и Китаем.







В мировой экономике проявляется новый феномен «узких мест» в поставках. В чём тут дело?

Мы имеем дело с единственным в своём роде кризисом сырья и логистики! Прежде всего это основано на том, что мировой экономический и финансовый кризис, который уже начался в середине 2018 года, далеко не закончился. Промышленное производство и валовой национальный продукт важнейших империалистических стран - за исключением Китая и Южной Кореи - ещё ниже максимума до кризиса 2018/2019 годов. Вплоть до битвы на уничтожение обострённая интернациональная конкурентная борьба столкнула реорганизацию международного производства в кризис. Это выражается и в «узких местах» в поставках, что со своей стороны оказывает обостряющее обратное действие на мировой экономический и финансовый кризис. Хаотический подъём и спад мировой капиталистической экономики в взаимодействии с волнообразным развитием пандемии коронавируса мешает планомерной поставке и применению товаров. Это видно на примере скопившихся в некоторых портах контейнерах.





В ходе прогрессирующего разделения труда под предпосылкой максимальной прибыли и лидерства на международных рынках производство во всём мире было сконцентрировано на немногих производственных местах с максимальной нагрузкой. Например 73 % производственных мощностей чипов (микросхем?) находятся в четырёх азиатских странах Тайвань, Корея, Япония и Китай. Если там помехи или обусловленные конкуренцией предпочтения, кому поставлять товар, то это имеет огромные воздействия. Всемирное всестороннее кризисное событие подрывает цепочки поставок, разработанные для производства «точно в срок»: Из-за пандемии коронавируса пришлось на недели закрыть важные порты в Китае. Лесные пожары и катастрофические наводнения прорывают важные транспортные магистрали.

Забастовки в этой области также оказывают большое действие. Кризис торговых путей и цепочек поставки является и результатом торговых войн с ростом санкций. Уже в 2019 году таможенные пошлины США под Трампом за кремний и торговые ограничения со стороны Японии привели к нехватке пластин, исходных продуктов для чипов5. США поставили китайский производитель чипов SMIC и 56 других китайских монополий в чёрный список, что сильно ограничивает возможности международной торговли. Однако отчасти дерзко используют кризис чипов как предлог, чтобы в Германии получить пособия на неполное рабочее время. Ввиду огромного потенциала глобально скоординированного производства на основе цифровых технологий, факт, что по всему миру простаивают промышленные комплексы, является признанием банкротства капитализма. Только социалистическая плановая экономика может использовать прогресс революционных производительных сил в смысле человечества.







Но с политикой дешёвых денег ведь начали разовый кризисный менеджмент. Разве он не оказывает никакого действия?

Именно на воздействии этих мер видно, как сам кризисный менеджмент господствующих попал в кризис. Их меры подготавливают всё новые и ещё более глубокие кризисы. Обстоятельство, что эти меры носят прежде всего национальный характер, ещё больше обостряет международные проблемы. Политика дешёвых денег как раз не привела к тому, что инвестиции вдохновляли обещанный подъём экономики. Вместо этого они пошли в безмерно надувавшуюся спекуляцию, и в то же время усилили государственную задолженность и инфляцию в значительной мере. Уже проявляются новые перекосы в секторах финансов и недвижимости, и гигантские спекулятивные пузыри грозят лопнуть.

Официально Индекс инфляции в сентябре в 4,1 % по сравнению с тем же месяцем предыдущего года повысилась до самого высокого уровня за последние 28 лет. Расходы на энергию в целом поднялись на 14,3 %6. В августе цены на сельскохозяйственные продукты питания превысили уровень предыдущего года на 13,3 %. Жёстче всех это поражает домашние хозяйства с маленьким доходом. Поэтому борьба за более высокие зарплаты и оклады, за надбавку к заработной плате, а тоже за заметное повышение разных социальных пособий приобретает намного больше значения. Также вопросы квартирной платы и дополнительных расходов получают чрезвычайную актуальность.

Наверно система мелкобуржуазного способа мышления вопреки всем кризисам ещё не у конца. Господствующие сильно тряхнули мошной для мер против потери доверия во время мирового экономического и финансового кризиса, коронавирисного кризиса и ещё раз в заключительной фазе предвыборной кампании. Из федерального бюджета с начала 2020 года утекло 38 млрд. евро только в не один раз продленные пособия за неполное рабочее время. Они там действуют также как массивные субсидии монополиям7. 30 млрд. евро обещали жертвам наводнения. Но гигантское разрастание государственной задолженности – это только кажущееся решение, ведь оно в свою очередь ограничивает бюджетные возможности для смягчающих кризис мер господствующих. Счёт потом предъявляется массам. 40 % предприятий с больше 500 занятых планирует уничтожение рабочих мест ещё в этом году.

Нельзя переоценивать тактические перебранки и конкретные повышения и понижения в повседневной политике. Накопившиеся экономические, экологические, идеологические и социальные проблемы принципиально неразрешимы в рамках капитализма. Кризисный менеджмент является крушением не только относительно политики и экономики, а также мировоззрения. Много восхваляемое прагматическое ведение «по мере видимости» – это по существу является признанием капитуляции. Оно представляет реакцию для избежания худших коллапсов как единственное ещё доступное средство.







Какие новые стороны развиваются в классовом сознании рабочего класса и как МЛПГ влияет на это?

Ново было то, что в разгаре предвыборной кампании для бундестага боевые действия промышленных рабочих пробили себе дорогу. Они выражают подкрепившееся профсоюзноое сознание - вопреки общепринятому лозунгу, что в кризисе не можно бороться. Часто они были прямо направлены против духа отрицательно ориентированного классового сотрудничества. В своей забастовке GDL (профсоюз немецких машинистов) не дал себя впечатлять враждебной рабочим, отчасти антикоммунистической травлей. В Берлине занятые Charité (больница Шарите) и Vivantes забастовали впервые совместно в такой мере. Эта забастовка имела также политическое содержание, поскольку она была направлена и против резкой нехватки персонала в клиниках во время пандемии и против берлинского земельного правительства СДГП, Союза '90/Зелёные и левой партии.

17 сентября 12 тыс. коллег концерна Airbus в Аугсбурге, Бремене, Букстехуде, Гамбурге, Норденхаме, Штаде и Фареле участвовали в однодневной предупредительной забастовке по всему концерну. В рамках этой профсоюзной борьбы в растущей мере развивались самостоятельные элементы. МЛПГ и её заводские группы уже десятилетиями делали повседневную работу на важнейших монополистических предприятиях и в профсоюзах, в таких боях они часть главы и способствуют борьбе по всему концерну в духе рабочего наступления - даже перешагивая границы стран. Также в народном движении оживлялись протесты, прежде всего борьба против высоких квартирных плат и молодёжное экологическое движение с более чем 620 тыс. участвовавших в день действий FFF (пятницы за будущее) 24 сентября.

Непосредственно после выборов в бундестаг Opel/Stellantis заявил, что снова не запустит производство на заводе в Эйзенахе - якобы из-за «кризиса чипов». Для этого они ещё получат пособия на неполное рабочее время до конца года. В то же время начали счистить завод. Всё указывает на то, что предстоит закрытие завода и что перемещение производства в Сошо во Франции уже задолго было запланировано. К удивлению там очевидно достаточно чипов для производства. Как результат многолетних усилий для международного сотрудничества профсоюзники из «конкурирующего» завода Сошо сразу заявили в своей солидарности с коллегами Opel в Эйзенахе. Решающая предпосылка для перехода к наступлению в том, чтобы в трудовых коллективах продолжительно справились с мелкобуржуазно-реформистскими иллюзиями о так называемой трансформации и, особенно, с мелкобуржуазно-антикоммунистическим способом мышления. Настало время больше не акцептовать, что в стране, которая во всём мире разыгрывает из себя примерного ученика демократии, нет полного и всестороннего узаконенного права забастовки. За это право надо усиливать инициативы, вместо того чтобы следовать рекламе, полной радикальных слов, за социальные тарифные договоры некоторых реформистских профсоюзных лидеров. Цель социальных тарифных договорах по сути в том, чтобы предотвратить борьбу. Эту капитуляцию оправдывают тем, что надо как можно больше получить при ликвидации заводов и рабочих мест.







МЛПГ, значит, не следует ориентации на списание рабочего класса?

Силы, ориентированные на постмодернизм, продвигают мелкобуржуазно-негативистский способ мышления именно против необходимого классового сознания и самоуверенности рабочего класса. По постмодернизму «время больших забастовок истекло» или «рабочие всё-равно ничего не могут изменить в планах». Такая точка зрения приводит к капитуляции и примирению с реформистским образом действий.

Это не наше дело! Действительно истекло время подкупных монополистических капиталистов, которые дают миру утонуть в кризисах. МЛПГ ещё значительно расширит свою работу среди рабочего класса. Для этого наше тактическое наступление дало важные сигналы. В не мене 69 митингах и 415 дополнительных предвыборных мероприятиях или митингах перед крупными предприятиями намного чаще среднего коллеги взяло наши предвыборные материалы, состоялись глубокие разговоры и сотни новых связей. В то же время АдГ получил непропорционально большую долю голосов среди рабочих и их семьей в выборах.

Это показывает, что в образовании сознания нам надо ещё лучше помогать рабочим справиться с влиянием völkisch* демагогии, такой как от АдГ в качестве нового реакционного варианта политики классового сотрудничества.

В восточном регионе Нижней Саксонии c большими заводами Фольксвагена мы смогли дальше усилить МЛПГ, основавшись на нашу прежнюю повседневную работу. На наше растущее укоренение на крупных предприятиях господствующие реагировали особенно аллергически. Состоялось больше 30 действий полиции против наших предвыборных акцийи - прежде всего перед проходными заводов. Срочное заявление МЛПГ против запрета предвыборного мероприятия перед воротами VW в Ганновере привело к резко реакционному решению суда, подтверждённому вышестоящими судами: В нём защита частной собственности средств производства открыто ставится выше права собрания, мнения и печати. Реакционный Закон о заводском уставе с запретом политической деятельности на предприятиях должен прямо распространяться и на территорию перед предприятиями. Соответственно представители VW в разных митингах дали полиции указания, как ей обращаться с МЛПГ. Это является диктатурой монополий и классовым правосудием в действии.







МЛПГ добилась некоторых важных успехов в борьбе против антикоммунистических репрессий. Как это можно оценивать?

Апогеем стало то, что снято с повестки дня дело Штефана Энгеля, нашего многолетнего председателя, а ныне руководителя теоретическим органом к угрожающим лицам. Сначала потребовалась упорная борьба, чтобы добиться допуска этого юридического дела. Но этим обращение с ним как с угрожающим лицом не закончилось. Всё новые скандалы всплывают. Некоторое время Штефана Энгеля и Монику Гертнер-Энгель разыскивали по всей Европе, потому что они якобы представляли серьёзную угрозу «внутренней и внешней безопасности» Германии. Обоим денонсировали счёта. МЛПГ, особенно её ведущих представителей и её интернационалистскую деятельность, нагло, сознательно неправдиво и демагогическим образом представляют как близких к поддержке международного терроризма.

В целом, речь идёт о самых масштабных до сих пор атаках на наши партийные права в рамках конкретного изменения тактики господствующих кругов в обращении с МЛПГ. Тут мы ещё прольём немало света в тьму деятельности спецслужб и дадим наступательный отпор атакам. Конечно, всё это является неотъемлемой составной частью движения «Не дайте шанса антикоммунизму!». Ведь антикоммунизм направлен и против каждого прогрессивного и демократически настроенного человека, который принципиально критикует господствующие отношения и всерьёз берётся за борьбу против них. В то же время, это касается каждого демократа, если в Германии коммунистов снова преследуют по причине их мировоззрения.

В ходе нашего тактического наступления нам удалось значительно увеличить количество подписей за движение «Не дайте шанса антикоммунизму!» на более чем 7 300 до почти 19 000 в середине октября. В настоящее время люди по праву очень чувствительны против расистской и фашистской дискриминации и угнетения различных меньшинств. Но то, что против нас пускают в ход подобные погромам настроения на демонстрациях на основе нашей партийной символики, уничтожают флаги и эмблемы, избивают людей и проводят полицейские операции против наших предвыборных мероприятий — это не стоит буржуазным СМИ ни одной строчки. Вследствие государственной религии антикоммунизма, 4-я статья Основного закона, которая гласит, что «свобода ... мировоззренческого исповедания» является «неприкосновенной», очевидно, не относится к коммунистам. Это следует атаковать!

Различные меры совсем явно целены на ограничение нашей систематической повседневной работы. Например, решение суда в пользу Volkswagen против нашей работы перед воротами заводов, которую мы практиковали уже 50 лет, или новый закон о порядке проведения собраний в Северном Рейне-Вестфалии. Он также нацелен на то, чтобы в будущем любой лидер демонстрации смог вытеснить нас из борьбы и демонстраций. Оказалось решающим (моментом) полностью ставить карту на убедительное наступление на антикоммунизм. При этом мы одержали важные победы и доказали нелегитимность этих мер. Классовому сознанию нельзя отставать от этого нового качества нападок на МЛПГ, и оно должно справиться с мелкобуржуазно-антикоммунистическим способом мышления. Это содержит также сознание о характере буржуазного государства как диктатуры монополий.







В последние недели заметным было обширное сообщение о партийных съездах буржуазных партий, которые часто были протащены в очень сжатые сроки. Как прошёл XI партийный съезд МЛПГ?

Можно без преувеличения сказать, что XI съезд МЛПГ стал яркой контрпрограммой против недостойного и антидемократического торгашества о постах, которую нам сегодня подаёт буржуазная политика, особенно во фазе формирования правительства. Представьте себе, что два человека решают между собой, кто будет сначала кандидатом на пост канцлера, а теперь и на пост вице-канцлера, как это сделали лидеры Союза90/Зелёных. В ХДС/ХСС сейчас точат зубы на Армина Лашета, чтобы дать ему отставку на следующем партийном съезде, или даже до этого.

Наш партийный съезд с такими методами не имел ничего общего. Для нас съезды партии — это яркие моменты развития внутрипартийной демократии во взаимодействии с единым принятием решений по очередным задачам и целям. Все наши члены получили проект отчётного доклада ЦК. Партийны группы имели полгода для тщательной подготовки, совещания и подачи предложений. Около 1 500 предложений на основе большого одобрения и без предложения об отклонении доклада были поданы окружными и местными съездами делегатов и местными собраниями членов. Кандидаты могли быть выдвинуты только на основе положительной оценки партийной группы и одобрения районного или местного съезда делегатов, а также серьёзного испытания и заявления. Это широкое развёртывание демократии, конечно, должно быть снова централизовано, то есть сконцентрировано и обобщено.

Партийный съезд — это наивысший орган нашей партии. Принятые ими решения являются обязательными, особенно для нового руководства партии. Таким образом демократия переходит к централизму, и наоборот. Демократический централизм, это не только организационный принцип, но и процесс теоретического познания, с помощью которого МЛПГ приходит в соответствие со своими задачами и работает «на высоте своей эпохи».







Что ты можешь сообщить о результатах XI партийного съезда?

Наш XI партийный съезд, который и носит подходящее название Эрфуртский съезд, констатировал, что всемирная империалистическая система находится в состоянии величайшей со времён Второй мировой войны лабильности. Впервые за последние десятилетия возникновение революционного мирового кризиса вновь стало реальной возможностью. Мы переживём неиспытанные переломы, потрясения, обострения и поляризации. Следует подготовить себя и массы к продвижению этого развития, подготовиться к нему и выковать силы и средства для него. XI съезд сделал вывод, что одна из важнейших задач МЛПГ — вести в каждой задаче глубокую мировоззренческую борьбу против вытеснения именно её.

Это также соответствует учредительным документам и истории МЛПГ, которая была построена в мировоззренческой борьбе. Однако развивалась тенденция крадущегося вытеснения этого достижения. В то же время эта задача приобретает всё большее значение ввиду общественной путаницы и необходимости мировоззренческого предварительного боя за международную социалистическую революцию. Например, не будет никакой меняющей общество экологической борьбы, не разбирая по косточкам идеалистические тезисы об экологической трансформации. Необходимо разоблачить позитивистские методы чисто арифметических прогнозов и укрепить диалектически-материалистический метод. Мы будем очень убедительно полемизировать против лицемерных утверждений империалистического экологизма о совместимости капиталистической экономики и экологии. Итак, идеологическая борьба — это не абстрактная философская болтовня, а необходимое прояснение в мыслях, чувствах и действиях о дальнейшем пути. Это также требование ко всей партии и её окружению усилить инициативу в мировоззренческой борьбе. Мы обсуждали на партийном съезде усиление концентрации на рабочем классе в борьбе против постмодернистских влияний.

В то же время мы хотим и должны добиться прогресса в союзнической работе с мелкобуржуазными промежуточными прослойками. Стратегически важно привлечь их к революционному союзу с рабочим классом для борьбы за социализм. Это включает отрыв от буржуазных, мелкобуржуазных, а также фашиствующих и фашистских сил, таких как движение «мыслящих поперёк».

При обобщении партийного съезда нам пришлось самокритично констатировать, что, несмотря на всю активность, экологический вопрос на этом съезде обсуждался недостаточно. Экологическая борьба была и остаётся вторым по важности фронтом борьбы МЛПГ, который должен иметь высокий приоритет ввиду ускоряющегося поворота к глобальной экологической катастрофе.

Съезд установил успешную смену поколений в руководстве партии. 38 процентов членов ЦК — молодые рабочие и работницы, которые уже много лет активно работали на заводах. В нашем ЦК значительно больше промышленных работниц и рабочих, чем во всём бундестаге. Кроме того, в первый раз женщины составляют большинство Центрального комитета. И всё это без квот и необоснованных предпочтений. Ко всём кандидаткам и кандидатам были предъявлены самые высокие требования относительно самоизменения и теоретического и практического испытания в классовой борьбе.







Антикоммунизм имеет, прежде всего, цель, удержать людей от МЛПГ. Какой баланс вы смогли подвести относительно привлечения членов?

С приростом новых членов в 12,5% с последнего партийного съезда мы смогли подвести положительный баланс. Это замечательный итог ввиду мировоззренческой путаницы в обществе и агрессивного антикоммунизма со стороны господствующих кругов против МЛПГ! В то же время их было бы намного больше, если бы мы не теряли всё ещё слишком много новых членов. Прежде всего, потому что им не удаётся согласовывать партийную работу со сложными условиями труда и жизни в этом обществе. Надо уделить больше внимание на улучшение этого.

Нам следует больше вдумываться в то, что мы хотим привлечь массу трудящихся, матерей и отцов одиночек, сменных рабочих и молодых людей, которые стоят перед многими требованиями в своих буднях. Тут нельзя предъявлять к каждому такие же требования как к профессиональному революционеру. Каждому должно быть возможно хорошо врастать в подходящие задачи в партийной работе и включиться в неё в соответствии со своими способностями и возможностями. Также наша работа обучения и образования должна стать ещё более всесторонней, в особенности для новых членов.

Делегаты на съезде партии очень критично обсудили вопрос о том, что в продвижение надпартийных профсоюзов, экологических, молодёжных, женских организаций и организаций беженцев должен быть совершён «поворот». Они являются контр-полюсом по отношению к так называемым неправительственным организациям (НПО), которые в большинстве случаев как мнимая оппозиция строго антикоммунистически ориентированы и финансово зависят от правительства. Вся кризисность империализма нуждается в ответе действительно надпрартийных организационных форм, которые не дают впрячь себя в дело господствующих кругов. Поэтому для всей МЛПГ является делом чести, продвинуть организации, которые действительно надпартийны на антифашистской основе. Отчасти этим пренебрегали в последние годы.







Какие выводы были сделаны относительно молодёжной работы?

14-ый съезд союза молодёжи и летний лагерь в этом году показывают, что Союз Молодёжи РЕБЕЛЛ развивается со стабильным ядром в сложной общественной среде. В то же время, судя по стратегическому значению привлечения молодёжи, мы не можем быть согласными с этим, да и РЕБЕЛЛ всё ещё слишком маленький союз. Нас больше всего в молодёжной работе ограничила пандемия коронавируса. В то же время Эрфуртский съезд установил, что в последние годы пренебрегали критичным-самокритичным освоением нашей молодёжной политической линией, её творческим осуществлением, а также руководством и контролем в этой области. Партийный съезд обязался выполнить задачу разрешения этого противоречия и принял ясные решения для всей партии. Так каждый член будет делать молодёжную работу тем или иным образом, и 30 процентов товарищей от каждой группы будут концентрироваться на этом. В летнем лагере я сама тренировала и обучала членов РЕБЕЛЛ значению систематической повседневной работы среди масс в совместных действиях. Для этого МЛПГ должна разработать ещё лучшие обучения и курсы наших основ, и члены РЕБЕЛЛ должны быть всесторонне обучены. Кроме того, мы предложили РЕБЕЛЛ, придать культурной работе большее значение. Т.е. организовывать регулярные концерты молодёжи, которые подкрепят бунтарскую уверенность в себе и сплочённость и возведут ясный противоположный полюс к упадочной буржуазной массовой культуре. В работе Красных лис традиционные праздники дня Николая под полной ответственностью РЕБЕЛЛ пригласят много новых детей, что подкрепит и РЕБЕЛЛ и организацию Красных лис.

Мы также укрепим работу среди студентов. 3 млн студентов – это большая часть молодёжи, которая была особенно затронута воздействием пандемии коронавируса. Важно, чтобы они теснее сплотились и сознательно связывались с рабочим классом. В то же время остаётся существенным подкрепление пролетарского характера РЕБЕЛЛ, который должен, прежде всего, сплотить молодых рабочих. МЛПГ поставит перед РЕБЕЛЛ больше значительных задач. Воодушевлённое участие в бригадах в Конго или Кобане показывает: молодёжь хочет осуществить нечто большое, накапливать опыт борьбы и учиться при этом. Кроме того для стара и млада важны деятельность и предложения без высокого порога вхождения, в которые вовлечена вся семья: блошиные рынки, детские праздники, совместные празднества, занятие спортом и т.д. Не в последнюю очередь следующий номер 37 в серии РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЬ будет иметь особое значение для образовательной работы среди молодёжи.







Чего ожидать от следующего издания из серии книг REVOLUTIONÄRER WEG 36 – 39 «Кризис буржуазной идеологии и учение о способе мышления», о котором известил Штефан Энгель в последнем интервью?

Мы переживём массовые движения по всему миру, которые уже являются выражением кризисов, касающихся всего общества. Но они часто не ясны по мировоззренческой точки зрения, они ещё часто под влиянием разных вариантов буржуазной идеологии. Таким образом они не могут целеустремленно внести вклад в изменение общества. Если вы, как молодой человек, идёте на демонстрацию, такую как Пятницы ради будущего или в честь Ленина, Либкнехта, Люксембург, вы встречаете всевозможные буржуазные и мелкобуржуазные течения, антикоммунистов самых разных оттенков, ревизионистов, социал-демократов, троцкистов и анархистов. Чтобы во всём этом разобраться, нам необходимо прояснить эти мировоззренческие вопросы во всё большем размере среди масс.

Новый центральный комитет интенсивно работает под руководством Штефана Энгеля и редакции нашего теоретического органа над дальнейшими изданиями системы REVOLUTIONÄRER WEG, в первую очередь над № 37 « Кризис буржуазной идеологии и оппортунизма». Это издание занимается кризисом существенных вариантов буржуазной идеологии со времён реорганизации международного капиталистического производства в1990-ые годы. К ним относятся в т.ч. кризис неолиберализма, фашистских теорий заговоров и троцкизма. К ним принадлежат также ревизионистские и неоревизионистские теории, такие как теория социал-империалистического Китая или кризис реформизма. Мы также занимаемся движениями, оказывающими особое влияние на молодёжь, такие как линия капитуляции «Интервенционистских левых» или иллюзии о демократическом конфедерализме. Только если у нас самих идеологическая и политическая ясность, мы можем правильно применить диалектику в том, чтобы солидарно поддерживать правильные цели массовых движений, в то же время выдерживать и выстраивать ясный курс и тем самым внести перспективу и ударную силу.







Что значит «теперь обеспечить победу», к чему МЛПГ давала себе время в три месяца?

Нам необходимо взять время для того, что я тут наметила в общих чертах. Поэтому мы приняли решение о целой кампании критики и самокритики. В этом смысле работа должна быть проведена как сознательное самоизменение, в котором мы основательно оцениваем работу и систематически организуем прогресс познания, а также практические изменения. Нам необходимо время также для того, чтобы тесно связаться с новыми соратниками, связями и интересующимися, ознакомиться друг с другом, систематически прояснить вопросы и шаг за шагом учиться новой организованной жизни. Это будет сопровождаться с более глубоким занятием итогами XI. съезда партии и REVOLUTIONÄREN WEG (Революционным путём) № 36.

Всем, кто за последние недели купил эту книгу, мы предлагаем участвовать в группах чтения и совместно дискутировать о книге. На это наши товарищи должны расходовать значительно больше времени. Ведь книга не из лёгких; её изучение и обсуждение должны быть коллективными и основательными, чтобы книга могла действовать на практике. В то же время, мы, разумеется, тесно сопроводим процесс формирования правительства. На повестке дня также стоит борьба против взваливания бремени кризиса на рабочий класс и массы. Уже в преддверии ожидаемой борьбы важно усилить МЛПГ и в частности наши заводские группы. Большое значение должна иметь работа культуры и досуга. Факт, что она временами недооценивалась и не была воспринята действительно всерьёз как часть нашей партийной жизни, выражает определённое сектантство или отделение политики от частной жизни.

Мы со стороны ЦК будем обращать ещё больше внимания на то, чтобы не требовать от партии слишком многого, дабы оставалось время для учёбы и образования, досуга и культуры, экскурсий и не в последнюю очередь для личных дел. Именно тогда, когда классовая борьба становится острее и когда увеличивается сложность выясняемых мировоззренческих вопросов, растёт значение солидарности, связанности между собой , а также преисполненной культурой партийной жизни. Тем временем МЛПГ приняла решение, участвовать в выборах в ландтаг Северный Рейн-Вестфалии в мае 2022 года. Мы предлагаем нашим союзникам, снова совместно участвовать как Интернационалистский список/МЛПГ. При этом мы оперёмся на наш прогресс и достижения тактического наступления 2021 года и извлечём уроки из наших слабостей.

Для следующего года мы, кроме того, немало запланировали. Мы хотим по достоинству торжественно отметить сороковой день создания МЛПГ и использовать этот повод, чтобы упрочнить в памяти достижения нашего партийного строительства, которые многие молодые люди либо не очень сознательно испытали, либо себе их не так ясно преобразили. И мы проведём год Вилли Диккута по поводу 30-ого дня смерти этого выдающегося революционера и идейного первопроходца нашей партии, чтобы решительно дальше распространять его наследие.







Большое спасибо, что ты взяла для этого время!







Я ещё хочу настоятельно поблагодарить всех товарищей, друзей и соратников за большую и успешно проделанную работу в 2021 году.

Источники

1 https://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/2021/08/25/.ganz allein am strassen-rand die guten alten wahlplakate dlf 20210825 1743 5b139962.mp3

2 „Frankfurter Rundschau“. 25 сентября 2021 года

3 Von Clausewitz „Vom Kriege“. C. 904

4 Оказание помощи беженцам Объединённых Наций Global-Trends 2020; tagesschau.de. 13. сентября 2021г.

5 Evertiq.de 7.6.2021. heise.de 30 июля 2021 г.

6 Сообщение Destatis от 13 октября 2021 г.

7 Frankfurter Allgemeine Zeitung. 24 июля 2021 г.