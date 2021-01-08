МЛПГ осуждает фашистскую попытку путча в США — нельзя недооценивать ситуацию!

Она призывает к международной солидарности с антифашистскими протестами, борьбой рабочих и социалистическими силами в США. Даже если непосредственный захват здания парламента капитоля сегодня ночью пока была закончена, фашистская опасность в империалистической супер-державе США отнюдь не отвращена. Этому предшествовало начало кризиса, относящегося ко всему обществу, в США — «примерной стране демократии». Миллионы рабочих, молодых людей, активистов движения «Black-Lives-Matter», женщин в последние месяцы вышли на улицы против правительства Трампа, институционального расизма и антикоммунизма, а также в растущей мере с принципиальной критикой капитализма. Сейчас кризис, относящийся ко всему обществу, дальше развёртывается.

Уже 19 декабря 2020 года года, во время заседания конгресса США для утверждения выборов нового президента США Байдена, попытка фашистского путча взяла старт. До сегодняшнего дня бывший президент Трамп отказывается в признании итогов выборов. Вооружённые фашистские банды с фашистскими символами, известные во всей стране фашистские вожди, такие как Ник Фуентес, неофашистские отряды как NSC 131 или связанные с фашистскими силами в Шарлотсвилл лица с лозунгами как «Sieg Heil» или «Гитлер всё-же был прав» организованно и вооружённо штурмовали капитоль. Надо было прервать заседание. Было четыре погибших, десятки отчасти тяжело раненных. По данным радиостанции Deutschlandfunk и в десяти других федеральных штатах случились фашистские попытки захвата правительственных зданий и подобные провокации.

Уже на Новый год Трамп по Twitter сообщил: «Огромный протест в 6 января. Участвуйте, дела станут яростно!» Точно 6 января маршировали фашистские боевые группы. В Вашингтоне Трамп своей речью провокационно поджигал и с порога дал фашистским боевым группам антикоммунистическую направленность для штурма капитоля против якобы радикально левых демократов: «Затем мы пойдём туда и мы с вами будем там. (…) Это то, что пройдёт в коммунистической стране. Сегодня не конец. Это только начало.»

В случае антифашистских протестов, таких как например движение «Black-Lives-Matter», оградили капиталь воинственным отрядом полиции, привели в позицию и в действие Национальную гвардию. Разве силы безопасности не были в состоянии успешно противится путчистам – несмотря на сообщение о «диком дне»? Уже носятся видео, в которых полицейские открывают ограждения и позируют вместе с путчистами для фото.

Это недвусмысленно доказывает, что тут никак не дело в стихийном и неожиданном собранием «сброда», как сегодня отчасти говорится в печати ФРГ. Это было организованной фашистской попыткой путча после призыва не выбранного на новый срок фашистского президента и с поддержкой части государственного аппарата насилия.

6 января прямо был тестом для дня принятия на себя правительства Байденом 20 января 2021 года. Трамп всего-навсего под публичным давлением около 22:00 часов лицемерно призвал «идти домой» из оккупированного Капитоля, в то время как он публично хвалил фашистских виновников как что-то «совсем специальное», которым он гордится.

Факт, что Трамп больше не может мобилизовать сотни тысяч, что лишь несколько тысяч собиралось к его поддержке и что перебаллотировка к сенату в республиканских оплотах принесли добавочные места в парламенте для демократов – это показывает, что массовая основа для фашистского развития раскрошится. Всё-таки — нельзя недооценивать ситуацию! Организованное строительство фашистских штурмовых групп продолжается, также как и фашистская мобилизация. Те, которые теперь выходят на улицу, являются открытой фашистской штурмовой группой приверженцев Трампа, которая готова на всё. Нам не недооценивать Трампа с его жестокостью, жаждой к власти, его нарциссической потере реальности и организованными связями ко всему диапазону фашистских сил в США. В ситуации, когда пандемия коронавируса неподконтрольно развёртывается, когда мировой экономический и финансовой кризис дальше обостряется со спадом США в междуимпериалистической конкурентной борьбе с Китаем, систематическое строительство и расширение фашистских ударных групп относится ни в коем случае только к итогу выборов, а является подготовкой к переходу к открыто фашистским методам правления в более ожесточённых классовых боях.

Фашистский путч также изменил бы всю ситуацию мира. Это развитие является призывом, принять всерьёз опасное движение вправо империалистических правительств и буржуазных партий во многих странах мира и бороться против него. «Борьба началам!» – это станет совместной задачей всех прогрессивных сил мира.

Ещё 7 ноября 2020 года, когда выделялось поражение Трампа в выборах, МЛПГ предупредила об «опасности путча со стороны фашиста Трампа». Иногда это считалось преувеличенным прогнозом. Но события 6-го января требуют высочайшей бдительности. Ещё в декабре 2020 года бывший генерал США Флинн развил план объявления чрезвычайного положения и повторения выборов под надзором армии США.

Фашистская попытка путча в настоящий момент имеет мало шансов на успех. К её неудаче также внёс вклад тот факт, что всё больше реакционных республиканцев отодвигаются от Трампа и фашистских методов. И республиканский лидер в Сенате, Митч Макконнелл, и вице-президент Майк Пенс осудили образ действия. Союз промышленности США потребовал даже смещения Трампа с должности. В Капитоле депутаты ещё ночью продолжали процедуру признания выбора Байдена. В настоящее время определяющие силы финансового капитала США решились за Байдена и тем самым за возвращение к основному методу правления системой мелкобуржуазного способа мышления. Это, однако, является только модификацией реакционной империалистической политики США. С событиями 6-го января в США начал открытый политический кризис, открытый кризис Республиканской партии и открытый конституционный кризис буржуазной демократии.

Забаллотирование Трампа было завоеванным успехом прогрессивного поворота настроения в США. В СМИ в Федеральной Германии, однако, в значительной мере затемнеют прогрессивный поворот настроения Но антифашистские протесты немедленно развивались, в т. ч. в Лос Анджелесе, где несколько тысяч демонстрантов были атакованы приверженцами Трампа. Дальнейшие демонстрации против Трамка произошли в т.ч. в Портленде и Нью Йорке, а также в Чикаго.

Рабочему и народному движению нельзя предаваться иллюзиям, что Байден ныне выступает за их интересы. МЛПГ призывает к борьбе против империалистической сверхдержавы США и к бдительности против фашистских попыток путча в США. Социалистическая организация „Freedom Road“ (Дорога свободы) (FRSO) из США заявила: «Обязательно необходимо, чтобы все из нас, кто стремится к лучшему будущему, были активными. Мы должны оставаться на улицах и бороться за повестку, которая представляет интересы народа. Путь перед нами будет сложным, а будущее светло!»

В Германии МЛПГ организует международную солидарность с антифашистским и демократическим движением, с борьбой рабочих и социалистическими силами в США. Профсоюзы объявляют общую забастовку в случае путча. МЛПГ вместе с революционной мировой организацией ИКОР поддерживает строительство сильных, закреплённых среди масс революционных и марксистско-ленинских парий в США. Революционная мировая организация ИКОР объявила, что она организует солидарность по всему миру в случае путча! Трамп стал самим известным и самим ненавистным антикоммунистом мира. Факт, что во всем мире миллионы выступают против него, выражает также способность, всё больше справляться с разлагающем воздействием антикоммунизма. Будущее за настоящим социализмом!

МЛПГ и союз молодёжи РЕБЕЛЛ призывают, сделать это темой на предстоящих понедельничных демонстрациях и участвовать в большом числе, соблюдая здравоохранительные условия. МЛПГ связывает это с борьбой против политики федерального правительства и его движения вправо. Характерно же, что канцлер Ангела Меркель, которая обычно любит принять прогрессивный вид, по tagesschau.de считала Трампа как раз «соучастником» попытки путча.

Не давайте шанса антикоммунизму, фашизму, расизму и антисемитизму!

Да здравствует интернациональная солидарность! За свободу, демократию и настоящий социализм!