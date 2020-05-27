Выступление Штефана Энгеля 8 мая 2020 года в Гельзенкирхен-Хорсте

Антикоммунизм занимается искажением истории. Он устраняет демократию. Он извратит понятие свободы. Он содействует дальнейшему существованию эксплуатации и угнетения человечества и оправдывает это. Он хочет, чтобы никакие альтернативы господствующей системе не казались возможными.

Если мы говорим, что 8 мая — день освобождения от фашизма и войны, то мы также говорим, что главной мировоззренческой основой и главной причиной фашизма является антикоммунизм, а не антисемитизм, как это утверждает сегодняшняя буржуазная историография. Гитлер не придумал антисемитизм. Его придумала католическая церковь более 1 800 лет тому назад. Мартин Лютер был страстным антисемитом. Первое собрание евангельских «германских христиан» в 1933 году заявило: «Государство Адольфа Гитлера зовёт церковь, и церковь должна слушать призыв.»

Нет, антисемитизм не был ядром фашизма. Антисемитизм был важной составной частью фашизма, его яростного расизма, с помощью которого он построил свою основу среди масс. Уже раньше ненависть к евреям была сильно укреплена в населении, она была широко распространена вследствие веков клеветы и дискриминации еврейского народа.

Антикоммунизм был направлен против социалистического Советского Союза, а также против людей, боровшихся с фашизмом в нашей стране. Тогда, к концу войны, не только Вилли Диккут, а также многие шахтёры прятали своих товарищей дома в подвале, под картофелями, чтобы фашисты их не нашли. Они их спасли. Шахтёры тут в Гельзенкирхене, рабочие тогдашнего предприятия Гельзенберга, защищали многих красноармейцев и других русских рабочих в принудительном труде, чтобы к концу войны фашисты их не ликвидировали, как обычно. Старые шахтёры нам рассказали, что в работу они приносили с собой больше бутербродов, чтобы кормить рабочих в принудительной труде. Это было строго запрещено. Тем, кого поймали, угрожала смертная казнь. Всё-таки они делали это, и они гордились этим. Сегодня никого из них не чтят, если не правильно определяют день борьбы за освобождение и освободителей. Мы держим традицию рабочего движения и чтим также и этих шахтёров, рабочих и множество семей, которые тогда при фашизме, не щадя жизни, заботились о том, чтобы эта освободительная борьба Красной армии и антифашистской борьбы стала успехом.

Это также ложь, что фашисты сперва бросили евреев в концлагеря. Первыми были коммунисты, среди них и много коммунистических евреев, — социал-демократы и уголовники. Только позже, с погромами так называемой Хрустальной ночи, положение изменилось. После этого в первую очередь были арестованы евреи. Сначала их вызывали выкупить себя. Гитлеру, прежде всего, нужны были деньги. В 1938 году фашизм находился в глубоком финансовом кризисе. Он обанкротился, потому что международные банки деньги больше не давали. Вполне задолжавший гитлеровский фашизм санировал свои финансы жестокой экспроприацией богатых евреев и тем, что некоторые из них выкупили себя, чтобы они и свои семьи смогли эмигрировать в США.

Многих лиц, преследованных при нацизме, преследовали и после 1945 года. После запрета КПГ более 100 000 коммунистов лишили пенсий как лиц, преследованных нацистским режимом. У людей не остались никакие пенсии. Этим хочу подчеркнуть, что антикоммунизм не прекратился после 1945 года. Но победа над гитлеровским фашизмом была великолепной победой над антикоммунизмом.

Антикоммунизм присущий системе капитализма и империализма. Он принадлежит к мировоззренческим основам капиталистической системы. Поэтому антикоммунизм исчезнет только, когда исчезнет капитализм. Борьба с антикоммунизмом будет играть важную роль даже при социализме! Об этом надо иметь ясное представление. Борьба с антикоммунизмом, поэтому, с самого начала существенная составная часть нашей работы.

Мы должны понимать, что антикоммунизм глубоко проникал в население. Мы же знаем предвзятости: «надо быть осторожным у коммунистов и 'сталинистов'», как нас всегда зовут, хотя это вздор. «Подробности не знаем, но надо быть внимательным», «от них лучше немного держаться в стороне».

Не думайте, чтобы десятилетиями было возможно приводить МЛПГ в относительную изоляцию без антикоммунизма. Никого из нас ещё не арестовали по причине политической деятельности. Этого сегодня ещё не делают. Они пытаются изолировать нас в политическом отношении, исключая нас из СМИ, из профсоюзов, из женских организаций, из организаций молодёжи и т.д. Они пытаются изолировать нас и также пытаются предотвратить митинги как сегодня с такими нахальными обоснованиями, как были высказаны «левым» премьер-министром Бодо Рамелов и его друзьями в Тюрингене по поводу запрета торжеств в память на ареале бывшего концлагеря Бухенвальда. Они совсем не любят, чтобы мы возобновляли уважение к социализму и Советскому Союзу при Сталине.

Борьба с антикоммунизмом остаётся великой задачей. Если мы её не ведём, мы и не одержим победу. Если население не преодолеет антикоммунизм в мышлении, чувствах и действии, мы не сможем подготавливать и провести новую социалистическую революцию.

Поэтому так важно, отмечать такие дни борьбы, такие как сегодня, и бороться, чтобы внести наш вклад в выяснение истории. Мы не следуем этому всеобщему главному направлению, что о коммунизме вообще не дискутируют, что вообще нельзя выступать в публичной дискуссии. Каждый день у нас в телевидении три или четыре дискуссионных ток-шоу. Не думайте ведь, что когда-нибудь в них марксист-ленинец может выступать, как здесь на митинге. Этого не бывает. Антикоммунизм стал государственной религией в Германии. Этот факт не обсуждается, это так, просто-запросто. Мы здесь действуем из позиции меньшинства. Чтобы дальше освободиться от позиции меньшинства, мы должны придать борьбе с антикоммунизмом более высокое значение.

«Не дайте шанса антикоммунизму!» — это наш актуальный лозунг. Некоторые люди боятся этой дискуссии и советуют нам: «Не возбудите этот вопрос сами!» Когда мы атакуем антикоммунизм, некоторые люди немного вздрагивают. Нет, если мы не возбуждаем эту тему, то никто не возбуждает её. И антикоммунизм дальше оказывает воздействие. Если люди не сознательно преодолеют этот антикоммунизм, эти предвзятости, разжигаемые против коммунистов, мы не сможем их привлечь к новому подъёму борьбы за социализм и освобождённое общество.

Это важно, что правильно понимают антикоммунизм. Он утверждает, что коммунизм — система власти, основываясь на насилии. Но это полное отвлечение от системы диктатуры монополий, с которой мы тут имеем дела. Эти монополии распоряжаются всем государственным аппаратом власти, всеми СМИ, общественным мнением.

С этим всемирным экономическим и финансовым кризисом в связи с кризисом коронавируса мы находимся в ситуации, в которой мы направляемся к кризису империалистической мировой системы, касающемуся всего общества. Никогда с конца Второй мировой войны империалистическая мировая система находилась в таком глубоком кризисе. Мы направляемся к этому, несмотря на, или, может быть, и вследствие всех «мер смягчения» и всех дебатов, которые сейчас водятся. Не даром как раз подготавливается стратегия НАТО с целью подавления революционных восстаний и борьбы во всех странах мира. В этой будущей борьбе антикоммунизм играет важную роль. Сопротивляемся мы ли этому, можем ли мы в этом кризисе всего общества привлечь массы к новому обществу без эксплуатации и угнетения? Это лишь возможно, если они справляются с антикоммунизмом. Социализм — это не общество насилия. Социализм — это освобождённое общество. Общество, освобождено от эксплуатации и угнетения человека человеком на пути к бесклассовому обществу коммунизма. Освобождённое общество, в котором защищают окружающую среду, в которой не прибыль на переднем плане, а человек во взаимоотношении к сохранению природы. Он — перспектива молодёжи, за которую мы боремся здесь. Борьба за социализм — самая демократическая освободительная борьба, которую можно вести сегодня.

В этом смысле 75 годовщина освобождения от фашизма и Второй мировой войны должна быть для нас поводом сажать в наши сердца эту борьбу с антикоммунизмом под лозунгом «Не дайте шанса антикоммунизму!», и придавать ей более высокое значение в нашей работе.

В этом смысле — удачи!

Да здравствует борьба против фашизма!

Да здравствует борьба за социализм / коммунизм, за освобождённое общество!