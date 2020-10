»В бурные времена строят ветряные мельницы, а не защиту от ветра»*

Вскоре после значительного процесса согласования и совещания Центрального комитета МЛПГ редакция »Rote Fahne» беседовала с председательницей партии, Габи Фэхтнер.

«Rote Fahne»: Несколько лет МЛПГ ведь находится в фокусе усилённой государственной антикоммунистической репрессии. Нужно ли было теперь навлекать на себя ярость собранных антикоммунистов воздвижением статуи Ленина перед своим партийным центром?

Если известна проблема, надо «брать быка за рога», а не пытаться избежать её. Также когда критика капитализма заметно возрастает, антикоммунизм сегодня – самое большое препятствие для борьбы за освобождённое социалистическое общество. В широкой общественности всё ещё царит искажённая картина социализма. Нельзя ловко обойти этот антикоммунизм или преодолеть его осторожным возбуждением мыслей. Люди должны ясно просматривать содержание, мотивы и методы антикоммунизма в его самых разнообразных разновидностях. Они должны справиться с мелкобуржуазно-антикоммунистическим способом мышления. В то же время сам антикоммунизм в глубоком кризисе, что совпадает с глубочайшим кризисом мировой империалистической системы в послевоенной истории. С именем Ленина связан революционный путь освобождения человечества от империалистических войн, эксплуатации, угнетения, голода, разрушения окружающей среды и социалистическое строительство как альтернатива к кризисному хаосу капитализма. Это совсем не нужно властям в такой ситуации. Со статуей Ленина мы открыто вызвали антикоммунизм. От открытых фашистов плоть до СДПГ вся гамма буржуазных партий, СМИ и историков чувствует себя вынужденным, выступать против этого. Факт, что антикоммунизм так открыто пришёл в центр внимания, сделал нам возможным, разобрать его по косточкам. С февраля у всех на глазах мы проводили обмен ударами с антикоммунистами всех мастей. При этом мы определяли тему и во каждом моменте держали дебаты под контролем, в то время как верхушка администрации Гельзенкирхена былавынуждена, как следует, реагировать. Десятки тысяч людей вдруг стояли перед вызовом, принять позицию к этому. Мы не позволяли дискуссиям переёти в стихийное русло. Было проведено тысячи принципиальных дискуссий, организованы просмотры фильмов, проданы брошюры и литература Ленина и о нём, а также Ленин был сделан пиковой темой в социальных сетях. В ходе этих массовых дискуссий нам удалось, изменить способ мышления определённой массы людей относительно этого принципиального вопроса и достичь изменения общественного мнения. Это было заметным прежде всего прямо в Гельзенкирхене, где действительно каждый дискутировал на эту тему. Мы провели борьбу не провокационно-сектантским образом, а чтобы убедить людей. С ежедневно новыми аргументами никакая позиция противника, никакая ложь или травля и тем более никакой вопрос не оставлялись без ответа. Мы наступательно полемизировали против антикоммунистических клевет. Как раз перед фоном ощутимых кризисов в мире наше требование демократической дискуссии о научном социализме было подхвачено. Многие впервые точнее занимались Лениным и социалистическим Советским Союзом. Они начинали сомневаться в ранее считанных ими бесспорными оценках и ставить под вопрос предвзятости.

МЛПГ, с момента её создания в 1982 году уже провела мнол очень хороших мероприятий, например к столетию Октябрьской революции. Но в большинстве случаев посещаемость СМИ при этих мероприятиях была почти нулевой. Теперь это получилось всё по другому: Из более 350 сообщений в СМИ десятки миллионов людей в более 50 странах услышали об установке художественной статуи Ленина. Широкий резонанс не объясняется только самим мероприятием. Эти события свидетельствуют о прорыве продолжительной относительной изоляции МЛПГ по всей стране. Но это не было бы возможным, если бы МЛПГ до этого уже не завоевала новую роль по отношению к всему обществу. Кроме того, с движением «Не дайте шанса антикоммунизму!» мы попадём в больное место времени. Ввиду событий кризисов последнего времени всё больше людей ищет альтернативу капитализму. Эта дискуссия и волнующий торжественный праздник подкрепляли наступательный дух многих критических, боевых и революционных людей. В частности эта наступательная и боевая тактика очень воздействовала на молодёжь. Молодые люди тысячами дискутировали в интернете об установке статуи и многие пришли в выходные, когда было открытие. Необходимо, чтобы вся партия обобщила и творчески усвоила этот опыт. Не по тому, что мы теперь хотим везде поставить статуи – но этот способ подхода, эта новая самоуверенность против антикоммунизма должны распространяться. Открытие статуи Ленина никак не было кульминационным пунктом движения «Не дайте шанса антикоммунизму!», а только пламенным началом. Почва подготовлена, чтобы справиться с антикоммунизмом в массовом масштабе! Время настало за движение «Не дайте шанса антикоммунизму!»

«Rote Fahne»: В чём цель этого движения

Речь идёт о всей принципиальной позиции отношении к ситуации, в которой классовые противоречия значительно обостряются. В такой ситуации нельзя закрываться и пойти в позицию обороны. А надо «строить ветряные мельницы», т. е. найти удобные средства и методы, чтобы превратить шквальные ветры в положительную энергию. Кстати, относительно роли, относящейся к всему обществу, не требуется, что все соглашаются. Речь идёт о том, чтобы растущая часть масс справлялась с антикоммунизмом и что наши противники также должны были ссылаться на нас. Все попытки, воспрепятствовать или дискредитировать статую посредством травли, контрдемонстраций или фашистских угроз кончались как разрыв снаряда в канале ствола!







«Rote Fahne»: Вы расширили лозунг «Не дайте шанса антикоммунизму!» на дальнейший лозунг «Не дайте шанса антикоммунизму, фашизму, расизму и антисемитизму!» Что это означает?

Лозунг разъясняет, что последовательно вести борьбу против фашизма, расизма и антисемитизма возможно только на основе борьбы против антикоммунизма. Антикоммунизм всегда ведёт себя, будто он бесспорная правда. Однако в сути он вынужден постоянно изменяться на основе своего кризиса и мнимо приспосабливаться к духу времени. С конца 1980 годов прежде всего возник современный антикоммунизм, который на вид очень демократический и прогрессивный. Между тем эта форма антикоммунизма в качестве преграды против влияния научного социализма проникла во все формы мелкобуржуазно-рабочего, мелкобуржуазно-народного и мелкобуржуазно-молодёжного движений. Новейший вариант современного антикоммунизма – это утверждение «левого» антисемитизма, при помощи которого хотят осуждать оправданную критику империалистической политики Израиля по отношению к Палестине. Со сползанием вправо правительства и буржуазных партий также открыто реакционный антикоммунизм устраивался в обществе через укрепление АдГ. Буржуазный антифашизм и антирасизм, а также буржуазный и мелкобуржуазный экологизм и буржуазный и мелкобуржуазный феминизм – все они сделали современный антикоммунизм своей основой. Тем самым они стали тупыми мечами в борьбе против фашизма и расизма, за освобождение женщины или для борьбы за защиту естественной окружающей среды.

Антикоммунизм – это ядро буржуазной идеологии, в своей истории он имеет драматические преступления на своей совести: немецкий гитлеровский фашизм, погромы с миллионами убитых коммунистов в Индонезии, преследования в Турции или в Иране, чистка эры Маккарти в США или запрет КПГ в Германии. Все эти преступления были открыто антикоммунистически обоснованы и тянут за собой кровавый след через многие десятилетия капиталистического господства. Не каждому надо быть коммунистом. Но все прогрессивные и демократически настроенные силы должны распознавать реакционный характер антикоммунизма и освободиться от этих оков. Опирающийся на широту надпартийный призыв Интернационалистского союза является хорошим началом; теперь он должен быть распространен десятками тысяч подписей из всех общественных слоёв.







«Rote Fahne»: По-прежнему весь мир затаит дыхание по причине Ковид 19. По официальным данным имеется уже более 600 тыс. мёртвых. Что это скажет о состоянии общества?

Пандемия коронавируса за кратчайшее время распространилась по всему миру. Официально у более 18,5 млн. чел., подвергнутых тесту , был положительный диагноз и более 700 тыс. умерло от вируса (данные на 5 августа 2020 года). Империалистические страны мира не справились со своим кризисным менеджментом. Это начиналось с того, что предостережения ВОЗ от такой пандемии в 2012 году были отвержены. Запастись масками и подготовиться к массовым тестам не подходило к ориентации систем здравоохранения на получение максимальной прибыли. Затем большинство стран не было подготовлено к этому, что также относится к закрытию опасных для здоровья мест производства, комплексной информационной и воспитательной работы о разумных требований расстояния и гигиенических мерах. Все еще неконтролируемое разворачивание пандемии по всему миру как через лупу показывает упадок мировой империалистической системы

Пока не видно, как империалисты хотят справиться с кризисом коронавируса. На самом деле это было бы действительно на долгое время возможным только с вакциной, разработка, эффективность и доступность которой для масс, однако, совсем не известны. Всё снова и снова появляются тревожные сообщения: что вирус не только вызывает заболевание лёгких, но поражает все органы, что он мутирует и тем самым становится более заразным и более трудно излечимым, что после заболевания не обеспечен иммунитет, что вирус влечёт за собой продолжительные невропатологические следствия. Чтобы выяснить все эти вопросы и чтобы быть в состоянии целенаправленно бороться против этого вируса нового вида, надо было бы впервые разработать научный анализ и квалифицировать его характер. Вместо этого царит регулярная путаница между преуменьшением и паникой в соперничестве различных школ вирусологов и их итогов исследования, которые опять-таки представляют различные группы интересов.

Те, кто хочет организовать обширное открытие школ и детских садов без каких либо условий и ограничений, чтобы родители снова без ограничения стояли в распоряжении для эксплуатации на предприятиях, тот именно распространяет мнение, что для детей-де нет риска инфекции. Вирусологи, которые возражают против этого, отругиваются. Крупные демонстрации против масок, корона-тестов и всякой профилактики, организованные прежде всего реакционными, фашистскими партиями и организациями в союзе с эзотериками и противниками вакцины, служат капиталистической пропаганде. Факт, что на этих демонстрациях можно найти и отдельные правильные требования, такие как борьба против ограничения демократических прав и свобод, не является основанием, чтобы им приписывать прогрессивный характер или участвовать в них. Мы видим в частности в США, Бразилии или также в Великой Британии, что преуменьшение пандемии привело к взрывному росту. Часто не так просто – узнать оправданную борьбу за демократические права и свободы и в то же время признать оправдание требования обширной защиты здоровья, как это делала МЛПГ с самого начала. Необходимая задача тут терпеливая убедительная работа среди масс и противостоять всякой презирающей людей реакционной недооценке пандемии.

Отчасти целенаправленно произведённая путаница является выражением кризиса буржуазной науки. В то же время среди масс развивались в качестве полной противоположности этому огромная солидарность, дисциплина и самоотверженность, такие как помощь соседям, сплоченность в рабочих коллективах и т. д., которые, однако, также должны быть укреплены против этой путаницы и недооценки болезни.







«Rote Fahne»: Если даже коронавирус не под контролем, когда тогда придёт многократно призванный подъём экономики?

Империалистические правительства с самого начала неправильно оценили экономический кризис, заявив, что кризис является следствием кризиса коронавируса. С тех пор федерального министра Альтмайер постоянно возобновлялись и корректировались. Ещё в феврале Альтмайер заявил, что благодаря кризисному менеджменту правительства никто не будет безработным и что придёт с апреля новое движение вверх, когда кризис коронавируса будет локализирован. Тем временем производство экономики в Германии упала – во втором квартале 2020 года валовой социальный продукт упал на исторический показатель, на 11,7%. И быстрое восстановление не видно. Федеральное правительство хочет заменить научное понятие капиталистического кризиса капитализма целенаправленной пропагандой, чтобы успокоить массы. Однако это не функционирует. На самом деле мировой экономический и финансовый кризис начался уже в середине 2018 года. С этого момента рост промышленного производства и валового внутреннего продукта снижался в большинстве империалистических стран. В 2018 году начался также абсолютный спад промышленного производства во всех европейских империалистических центрах и в Японии, с 2019 года и в других империалистических странах. Но сначала перманентный кризисный менеджмент господствующих кругов, происшедший ещё из преодоления последнего мирового экономического и финансового кризиса, смог предотвратить резкий спад. С последнего мирового и финансового кризиса 2008 года он со своей политикой «дешёвых денег» заботился о том, чтобы потоки денег искусственно сохранялись в ходу. Но когда-то противоречия, лежащие на основе кризиса, должны были открыто и бесконтрольно разразиться: Конкретным фактором стал кризис коронавируса. С этого момента мировой экономический и финансовый кризис бесконтрольно развертывался по всему миру. В апреле промышленное производство США упало на 16,3% по сравнению с предыдущим годом, в Японии на 15,3%, в Великобритании на 23,6% и в Италии минус состоялся в 43,3%. В Германии спад особенно глубокий, на 30,2%. Экспорты из Германии упали даже на 33,6% в апреле по сравнению с предыдущим годом.

При последнем мировом экономическом и финансовом кризисе 2008 — 2014 годов сверхмонополии прибежали к новоимпериалистическим странам, которые относительно быстро окрепли. Но на этот раз новоимпериалистические страны так же тронуты: В Бразилии промышленное производство упало на 25,6% в апреле, в Индии в марте на 22,7%, в Китае, на основе более раннего начала кризиса коронавируса уже в январе и феврале на 13,5% по сравнению с предыдущим годом. Действительная причина этого мирового экономического кризиса – хроническая сверхаккумуляция капитала. Она осложняет приносящее максимальную прибыль вложение в то же время растущего капитала и она обречена разрядиться в форме кризиса. Эта проблема стала хронической с реорганизацией международного производства.

В 2007 году балансовый капитал 500 крупнейших интернациональных монополий составлял ещё 105 трлн. долларов США. До 2018 года он надувался до 134 квад. Это четырёхкратное их оборота. Кроме того разные структурные кризисы воздействуют обостряющим образом. Возникли мировой финансовый и международный биржевой кризисы. За всеми этими числами таятся веские воздействия на рабочий класс и широкие массы. Всемирная безработица драматически увеличивается. По всему миру в течение второго квартала 2020 года было сокращено более 400 млн. полных рабочих мест. В Германии в июне были уже 637 тыс. чел. больше безработными, чем год назад, в совокупности 2,9 млн. чел.

Прямо-таки катастрофичным является положение масс в странах с открыто реакционными и протофашистскими правительствами, такими как США, Бразилия, Турция или Израиль. С их фашистским представлением человека они до сегодняшнего дня преуменьшают катастрофичные следствия пандемии и целенаправленно расстраивают необходимые меры в службе безжалостному выполнению интересов монополий. Там кризисные бремена перекладываются на массы с особой жестокостью. В США, вне конкуренции сильнейшим образом тронутой коронавирусом стране, а также в Бразилии, Великобритании и Израиле системы здравоохранения потерпят коллапс во многих регионах. Благодаря гневу населения на это поведение большинство этих правительств – и с ними разные протофашистские партии – попали в кризис, что выражается в растущем количестве забастовок и демонстраций.







«Rote Fahne»: Не можно ли назвать кризисный менеджмент правительства Меркель/Шольца/Зеехофера до некоторой степени солидным – по сравнению с ситуацией в США?

Правительства, такие как в Германии, которые ещё придерживаются системы мелкобуржуазного способа мышления в качестве главного метода правления, не осмелились применять открыто презирающий человека образ действий, такой как президент Трамп. Это также дань возросшему критическому сознанию населения. Как и в других странах, и у нас выделили миллиарды, чтобы смягчить последствия кризиса. Несмотря на всё притворство, правительство в Германии в конечном счёте прежде всего выполнило свою функцию как поставщик услуги единолично господствующему международному финансовому капиталу. С самого начала целью было не в первой очереди здоровье и социальные вопросы рабочих и широких масс, а «возвращение к курсу роста» требовало «ограничение инфекций коронавирусом», как достойно признания открыто выразил это Institut für Weltwirtschaft (Институт всемирной экономики) в Киле. Свою национальную кризисную программу объёмом в 1,3 биллиона евро федеральное правительство составило прежде всего с учётом требований международных сверхмонополий из Германии. Между тем открывается пропасть, которую собственно продвигают государственными мерами. Например Wirecard. В этом последующем после Volkswagen случае государственно-монополистической преступности глубоко втянуты федеральное правительство, разные спецслужбы, бухгалтеры-ревизоры баланса и государственные контрольные органы. Обнаруженная «деловая практика» Wirecard проявляет упадочно-монополистический способ мышления, быть готовым ко всему, чтобы входить в состав единолично господствующего международного финансового капитала. Годами прикрывали и рекламировали этот концерн Меркель, Шольц, Альтмайер и т. д. Между тем с Wirecard впервые концерн Немецкого индекса курсов акций DAX-30 был принуждён объявить неплатёжеспособность. И другие концерны как Lufthansa, Kaufhof, TUI или ThyssenKrupp находятся в опасных для существования кризисах и могут спасаться только обширной государственной помощью и новыми структурными приспособлениями к ситуации за счёт занятых. Кстати, немножко ведёт в заблуждение, если партия Левые клеймит, что Lufthansa, несмотря на государственные субсидии проводит увольнения. Наоборот, у государственных субсидий и у массовых увольнений одна общая цель: укрепить эту немецкую сверхмонополию против империалистической конкуренции, например, из арабских стран. В то же время в кризисном менеджменте Меркель ситуацию использовали, чтобы твёрдо убедить людей в мерах сокращения демократических прав и свобод. Правительство для кризисного менеджмента себе дало далеко идущие права для принятия решений и без парламента; сейчас может принимать важные решения постановлением вместо закона. В то время как Меркель ещё до апреля называла абсолютно разумные маски «швырянием вирусов» (BILD. 1 апреля 2020 года), она 22 марта 2020 года уже объявила запрет встреч даже только больше двух человек в открытых местах! Запретом демонстраций и многолюдных мероприятий она грубо посягала прежде всего на демократические права и свободы рабочего движения. Значит, и федеральное правительство проводит реакционный кризисный менеджмент, который в растущей мере двигается вправо.







«Rote Fahne»: Во время последнего мирового экономического и финансового кризиса с 2008 по 2014 года при помощи международно координированного кризисного менеджмента господствующим кругам поразительно хорошо удалось, действовать вместе. Что по-другому теперь?

Одно — в актуальном кризисе буржуазный кризисный менеджмент натолкнулся на уже до того необычайно обостренные междуимпериалистические противоречия.

Провал кризисного менеджмента проистекает прежде всего из того, что при капитализме меры, смягчающие мировой экономический и финансовый кризис и пандемии коронавируса друг друга срывают: Что может оживить экономику, даёт вспыхивать инфекциям коронавирусом. Что действенно ограничивает инфекции коронавирусом, сдерживает капиталистическую прибыльную экономику. А проблема эта касается всех стран, независимо от того, какую форму правления они выбрали в теперешнее время. Соответствующие союзы монополий усиливали эту конкуренцию, кто первым впускает в ход своё народное хозяйство и тем самым занимает выгодную позицию в межимпериалистической конкуренции. Везде, где были преждевременные ослабления без достаточной защиты здоровья, сейчас числа инфекций снова зашкаливают. «Вторая волна» в разных странах уже набежала и ни в коем случае не исключена и в Германии. Многие страны, такие как Франция, США, Израиль, а также разные регионы Германии, тем временем должны были вернутся к более строгим мерам защиты от коронавируса. В Германии правительство тоже в неосторожной опрометчивости полностью осуществило требования ослабления или упразднения важных мер защиты здоровья, которые союз монополий BDI ультимативно предъявил к концу мая. Таким образом за последние недели пандемия и тут снова развивается в тенденции бесконтрольно. Сначала в «горячих пунктах» в приютах для беженцев, в мясной промышленности, на предприятиях с помещениями для размещения массы занятых, в домах престарелых и инвалидов. А между тем, вероятно вследствие туризма и повсеместно, что намного опаснее, потому что в этом случае намного труднее проследить ход инфекции.

Ранние ослабления дали массам также губительный сигнал, что не надо принимать настолько всерьёз защиту здоровья. Конечно надо критиковать, если люди ведут себя неразумно, но за это и правительство несёт свою долю ответственности.

В кризисном менеджменте ещё одна загвоздка: Перед нами мировой экономический и финансовый кризис и международный кризис здравоохранения. Но кризисный менеджмент всюду в значительной мере направлен на национальные интересы. Огромные суммы национального кризисного менеджмента, которые, сложены по всему миру, составляют 14 биллионов евро, расходуются, чтобы выйти из международной конкурентной борьбы победителем. ООН, ЕС, G7, G20, ВТО как и НАТО в высокой степени недееспособны на этом фоне. Такого рода национальному кризисному менеджменту невозможно разрешить интернациональный кризис! Для немецких монополий это развитие особенно разорительно из-за сильной зависимости от экспорта и от работающих международных торговых путей и систем поставки.

У кризисного менеджмента ещё одна существенная цель в подавлении борьбы против сваливания тягот кризиса. Сокращение демократических прав и свобод, проведённое многочисленными правительствами под предлогом «опасной ситуации в кризисе» доходит до устройства фашистских чрезвычайных режимов, таких как при Орбане в Венгрии или отчасти при Трампе в США. Таким образом в отличии от прошлого кризиса быстро возник крепкий кризис буржуазного кризисного менеджмента. В этом существенная причина, почему в ближайшее время может сложиться кризис всемирной империалистической системы, охватывающий всё общество.

«Rote Fahne»: Что ты понимаешь под кризисом, охватывающим всё общество? При кризисе, охватывающем всё общество всемирной империалистической системы, речь идёт об обширном кризисном событии. Он знаменует глубокие потрясения экономического базиса и политической надстройки. Разжигающее друг друга взаимодействие мирового экономического и финансового кризиса, и кризиса коронавируса уже сейчас порождает глубочайшие потрясения во всемирной империалистической системе со времён второй мировой войны. Глядя на весь мир, этот кризис ещё не созрел и мы всё ещё имеем дело с тенденцией. Но он ускоряется кризисом буржуазного кризисного менеджмента. Развёртываются кризисы всей общественной жизни. Всё больше людей ввергаются в бедноту, в том числе и в империалистических странах. Welthungerhilfe (немецкая организация помощи от голода) в связи с нынешнем мировым экономическим кризисом и кризисом коронавируса предсказывает миллиарды голодающих. Четверть из них находится под острой угрозой голодной смерти. В то же время в открытом аграрном кризисе уничтожается масса продовольствия, снижаются цены и разоряются крестьянские хозяйства. Например в Бельгии, в мае месяце таким образом, почти 750 000 тонн картофеля грозило либо быть уничтоженными, либо быть переработанным на корм скоту. Кризис буржуазного государственного и семейного строя обостряется перекладыванием всё больших общественных проблем и кризисных тягот на отдельные семьи. Вопреки успокаивающим преуменьшениям серьёзности глобального экологического кризиса о мнимой «передышке», ускоряется переход к глобальной экологической катастрофе. Также нельзя сводить кризис окружающей среды до вопроса о климате. Мы уже находимся в самом масштабном вымирании видов со времён исчезновения динозавров. Также ускорилась и потеря равновесия в мировых океанов. Обостряется мировой кризис беженцев. Мы станем очевидцами того, как десятки миллионов людей обращаются в бегство. « Rote Fahne » : Не знали ли мы об этих кризисах и прежде?

Кризис, охватывающий всё общество — это больше чем сумма этих разных очагов кризисов. Он означает качественный скачок в развитии общества. Кризис, охватывающий всё общество, возникает не только из таких объективных факторов, а прежде всего из-за взаимодействия с субъективными факторами. Явная неспособность господствующих управлять по-прежнему — это одна сторона. В кризисе, охватывающем всё общество, вместе с тем созревает сознание среди масс, не мириться с таким управлением. Чем глубже экономический базис потрясается экономическим кризисом, тем острее становятся и потрясения политической надстройки. Последние годы мы уже наблюдали, как открытые политические кризисы умножаются и и приобретают всё более глубокие масштабы .

Вся эта ситуация таит в себе значительно возросшую всеобщую опасность войны. Опасность столкновения империалистических держав и лагерей непосредственно обостряется в разных точках, таких как Южно-Китайское море, конфликт между Турцией и Грецией/ЕС, конфликт в Сирии и Украине. Главным поджигателем войны по прежнему являются США. Трамп обостряет свой курс почти на всех фронтах как, например, в отношении к Китаю. Этот конфликт также обостряется и потому, что Китай, благодаря своему более эффективному, по сравнению с США, кризисному менеджменту, приобрел подачу в своём стремлении оспорить ранг США, как единственной супер-державы.

« Rote Fahne » : В чём перспектива такого кризиса, охватывающего всё общество?

Ленин утверждает, «что никакие данные о кризисе, даже идеально точные, не могут по сути дела решить вопрос за или против близкого революционного подъема, ибо подъем этот зависит еще от тысячи факторов, учесть которые наперед невозможно» (В.И. Ленин. «Об оценке текущего момента». В.И. Ленин. ПСС. Т. 17. С. 282). Ясно, что такое развитие существенно зависит от степени сознательности и организованности рабочего класса и широких масс. Развитие на крупных промышленных предприятиях и образование сознания среди рабочего класса в этом является ведущим фактором. Только благодаря качественному скачку в классовом сознании рабочих и переходом к наступлению рабочих на широком фронте из охватывающего всё общество кризиса может возникнуть революционный мировой кризис.

В такой ситуации марксисты-ленинисты должны следить за пульсом всей общественной жизни, анализировать развитие способа мышления масс, разрабатывать полностью убедительные аргументы, развязывать и вести борьбу. Быть может, что неожиданно, по прежде казавшимся неполитическими вопросам, вспыхнет стихийная борьба, как в последние месяцы в США, а также во время молодёжных выступлений в Штуттгарте и Франкфурте против полицейских репрессий. В такой ситуации борьба за демократические права и свободы перемещается в центр политических требований и лозунгов. Кроме того речь тут идёт о процессе, выходящем за границы стран. МЛПГ должна и будет решительно расширять свою общественную роль, чтобы достичь ясности цели, образовывающей сознание и организующей роли, в соответствии с ситуацией.

«Rote Fahne»: Есть ли такой кризис уже в США?

Насколько быстро такое может развиться, мы на самом деле видим в США. В этой основной стране империализма мы уже испытываем начало такого кризиса, охватывающего всё общество. После расистского убийства Джорджа Флойда пробила себе дорогу волна отчасти подобная восстанию бунтующих масс. В течение месяца по всей стране массы организовали более 4 000 демонстраций, которые в нарастающей мере занимали критическую по отношению к обществу позицию: против структурного расизма и фашиствующего презрения человека президентом США Трампом. Поджигался этот конфликт значительно возросшей за считанные недели безработицей и обнищанием вследствие мирового экономического и финансового кризиса. Массы также не отступали и тогда, когда Трамп послал Национальную гвардию. В некоторых городах дела дошли отчасти до вооружённых массовых столкновений. Вследствие этого президент Трамп претерпевает глубочайший за время своего правления кризис и его переизбрание находится под серьёзной угрозой.

В данный момент империалистический Израиль взял курс на кризис, охватывающий всё общество. Уже несколько недель продолжаются массовые протесты против реакционного режима Нетаньяху. Еще в конце недели в одном только Тель-Авиве снова вышло на улицу 10 000 человек: против коррупции, безработицы, обнищания и провалившейся политики в области здравоохранения, которая привела к повторному распространению инфекций коронавируса. Тысячекратно в этих акциях критикуют и оккупационную политику в отношении палестинцев. Эдакая смесь представляет собой нечто новое для Израиля и уже привела к открытому кризису правительства.







«Rote Fahne»: Как развивался прогрессивный перелом в настроении? Удалось ли Меркель отменить кризис доверия в буржуазную политику?

В прошлом году мы испытали рекорд прогрессивного перелома в настроении: более чем пять миллионов людей участвовало в борьбе и забастовках в Германии, более чем 500 миллионов во всём мире. Это продолжалось в начале текущего года. В этой ситуации господствующие круги воспользовались началом пандемии коронавируса для масштабной манипуляции общественным мнением. Что касается кризиса коронавируса, буржуазные средства массовой информации с ежедневными чрезвычайными передачами, ток-шоу, дискуссиями экспертов и так далее были некоторое время относительно унифицированы. Сначала сознательно ( это было объявлено в одной бумаге из МВД) применялся метод шокировать население, чтобы привлечь его к «добровольному» соглашению с резкими сокращениями своих демократических прав и свобод и в общественной жизни. Сначала все партии бундестага по сути поддерживали кризисный менеджмент правительства в редком единодушии. Всеми другими вопросами, по которым массы находились в противоречии с правительством, они не занимались, как будто их больше нет. Таким образом господствующим кругам удалось временно напластовать кризис доверия в буржуазную политику. По словам информационной программы «Politbarometer» 31 марта в немецком втором канале ZDF, всё же 89 процентов опрошенных считали работу федерального правительства в кризисе коронавируса «хорошей». ХДС смог с трудом выбраться из низших результатов в опросах. Однако это не означает, что возникавшие в течение годов основные критики и недоверие в буржуазную политику были забыты, или что массы даже перешли в общем к поддержке правительственной политики. Так длилось не долго, пока снова пробили себе дорогу первые бои прогрессивного перелома в настроении. Ввиду открытой капитуляции правления ОНП (Объединение немецких профсоюзов) одной первой высшей точкой оказались самостоятельно организованные боевые первомайские митинги против правительства и монополий в 100 городах. МЛПГ заняла роль флагмана, чтобы доказывать снова буржуазно-демократические права и свободы.

Подъём прогрессивного перелома в настроении тревожил господствующие круги, которые пытались наставить борьбу на реакционный путь. Как уже в 2014-2015 годах во время движения «Пегида» (Европейцы-патриоты против исламизации Запада) такие телеканалы, как n-tv, более или менее открыто призвали к правым так называемым «демонстрациям гигиены». Уже вскоре в опросах более чем 80 процентов высказались против них, так как открыто реакционные и отчасти фашистские инициаторы этих демонстраций были демаскированы. Это также было выражением растущего антифашистского сознания масс. С так называемой политикой «поперечного фронта» фашистские закулисные руководители такими акциями целенаправленно пытаются мнимо замазать границы между левой и правой политикой. В этом причина, почему они всё ещё могут мобилизовать несколько тысяч людей к отдельным акциям, как 1 августа 2020 года в Берлине. Но «поперечный фронт» не является никаким средним между левым и правым. Он сам неофашистский.

Стала формироваться боевая оппозиция против кризисного менеджмента правительства и монополий. Началом этого развития были более маленькие забастовки на разных промышленных заводах, за которыми следовали протесты беженцев и молодёжи против буржуазной школьной политики, расизма, полицейского произвола.







«Rote Fahne»: Какую роль при этом играет рабочий класс?

По всему миру рабочий класс и промышленный пролетариат даже стоят во главе этой борьбы. Вокруг первого мая в Италии, например, 900 000 рабочих забастовало. Классовое сознание рабочих в Германии проявляет высокую бдительность по отношению к объявлениям о сокращениях рабочих мест, об отмене коллективных договоров и так далее. Уже сообщили о сокращении рабочих мест в шестизначном масштабе особенно в банковских и страховых компаниях, в автомобильной и машиностроительной отраслях. Опрос «Гезамтметалл» (всеобщее объединение союзов работодателей металлургической и электропромышленности в Германии) среди 1 400 предприятий металлургической и электропромышленности показал, что 40 процентов из них собираются сократить рабочие места. Тут мы должны занять ясную позицию против направления профсоюзного со-менеджмента. В прошлых неделях были заключены различные договоры со непрочными компромиссами по сокращению рабочего времени без компенсации заработных плат, по так называемому социально совместимому сокращению рабочих мест, и так далее. Правление «ИГ Металл» (профсоюз в металлургической и электропромышленности в Германии) предписало рабочим договор о тарифных ставках без повышения зарплат, и правление ОНП отказалось от первомайских митингов и демонстраций. Первые более маленькие самостоятельные забастовки и боевые акции, нередко в связи с профсоюзными инициативами, показывают, что рабочий класс в этой ситуации не даст продать себя! С наступающим учебным годом обрисовывается уничтожение мест обучения. Часть студентов будет вынуждена прекратить учёбу по финансовым причинам. Значит, что действительные последствия кризиса по-настоящему открыто покажутся только в будущем. Требует ещё некоторого времени, чтобы рабочие сделали свои выводы и понимали, что они могут защищать свои условия зарплаты и труда только путём решительной борьбы. Из этой борьбы тогда развёртывается рабочее наступление.







«Rote Fahne»: Как развивается интернациональная работа МЛПГ?

В то время как империалисты закрыли границы и поставили национальные интересы на первое место, мы придали большое значение международному обмену опытом и помощи. В общем и целом международное марксистско-ленинское, революционное и рабочее движение укрепляется и усиливается. В своих странах многие партии стоят во главе в том, чтобы организовать самоорганизацию, самопомощь и борьбу во время пандемии коронавируса против связанных с ней часто резких сокращений демократических прав и свобод и отчасти нечеловеческого сваливания кризисных тяжестей на население. Силы из ИКОР или международных объединений автомобильных рабочих, горняков или женских организаций часто занимали роль зачинателей важной борьбы. Мы поддерживали и инициативы за пакты солидарности, как например в пользу горняков в Конго, которые из-за кризиса лишились всех доходов для своих семей. Действительная международная кооперация и координация борьбы станет важнейшим вызовом, чтобы ИКОР справлялась с испытанием кризиса империалистической мировой системы, относящегося к всему обществу, и усиливалась в этом процессе. Движение «Не дай шанса антикоммунизму!» также имеет международное значение. Лишь несколько дней назад мы видели, как в Мюнхене десять турецких революционеров были присуждены к многолетнему лишению свободы на основе их марксистско-ленинского мировоззрения и членства в ТКП/мл. При этом суд сам установил, что недвусмысленно было опровергнуто участие подсудимых в конкретных преступлениях. Мы также атакуем тесное сотрудничество немецкого империализма с фашистским турецким режимом Эрдогана в этом судебном процессе. В дискуссиях с нашими международными друзьями мы всё снова узнаем, что антикоммунизм разных оттенков, или в виде современного антикоммунизма или в качестве открытого контрреволюционного подавления, играет большую роль во всех странах мира. Но иногда бывает неуверенность, как с ним обходиться. Движение «Не дай шанса антикоммунизму!» в Германии как одной из основных стран антикоммунизма должно быть также побуждением и ободрением всем этим организациям к наступлению на него.

Что касается интернационалистического движения в Германии, то важнейшим событием за прошлые месяцы было учреждение «Объединения друзей солидарности с беженцами» внутри надпартийной самоорганизации «Солидаритет интернационал». Тут соединяются опытные «лидеры» боевых беженцев с немецкими представителями международной солидарности. Это также имеет большое значение ввиду запланированных министром внутренних дел Зеехофером обострений права убежища , ввиду ожидаемых новых волн беженцев и так далее.







«Rote Fahne»: Как, собственно, развилось координированное спецслужбами ликвидаторство против МЛПГ, которое должно направлять различные движения на совместимые с системой цели?

Исходным пунктом ведь является значительный рост государственных репрессий против МЛПГ. К этому относилось и ликвидаторство, которым руководили спецслужбы. В 2019 году в общем удалось чётко поставить на место это ликвидаторство с помощью обширной разъяснительной работы о его характере. Но мы также достигли успехов с борьбой за наши демократические права и свободы, в т.ч. посредством жалоб на полицию, но также и на некоторых её сообщников в НГО, буржуазных партиях, их молодёжных организациях и среди «Анти-немцов». В более чем 60 случаях и в около 40 городах относительно одновременно и отчасти с жестоким применением насилия пытались воспрепятствовать публичному выступлению МЛПГ. Это точно соответствовало изданным до этого директивам спецслужб и монополий. Мы должны были единым образом cломать эти попытки фактической отмены нашего права объединения и криминализации МЛПГ. Тем временем МЛПГ снова может выступать в большинстве демонстраций, как само собой разумеется. В то же время это ликвидаторство не является временным делом, которое можно победить раз на всегда. Оно снова и снова появится.

В настоящее время АдГ сделала ряд запросов в различных ландтагах относительно якобы необходимого ограничения влияния МЛПГ. Земельное правительство Бадена-Вюртемберга ответило, что земельное ведомство по охране конституции «воспринимает попытки оказания влияния крайне левых группировок на общественные союзные структуры». Они затем утверждают, что это мнимое воздействие «… часто не венчается успехом. Это не в последнюю очередь результат успешной информационной и предупредительной работы со стороны земельного ведомства по охране конституции, которая способствует действующих активистов в союзах к содержательному размежеванию от экстремистских группировок, где бы это ни требовалось.» Подтасовка нечестного оказания влияния МЛПГ – это антикоммунистическое утверждение, так как она открыто и равноправно сотрудничает в таких союзах. Всем силам, которые дали себя в такой образ действий против МЛПГ (будто то с сознательным поручением, или из-за антикоммунистического подстрекательства) следовало бы как можно скорее изменить своё поведение, если они не хотят стать дешёвым приспешником спецслужб.







Rote Fahne: Учитывая все эти требования, не так уж просто самостоятельно сориентироваться!

Всегда иметь ясную оценку и ясный прогноз в одном из сложнейших кризисных сценариев последних десятилетий – это в первую очередь проверка на диалектику. Распространять неясное чувство, что в такой ситуации невозможно что-то как следует понять и тем более изменить, относится к репертуару мелкобуржуазного способа мышления. Чем яснее распознаётся капиталистическая классовая реальность, тем яснее рабочие видят, за какой рычаг следует тянуть для её изменения. Именно это правящие хотят любой ценой предотвратить. Марксисты-ленинцы и широкие массы больше всего интересуются правдой. На самом деле характер кризиса, охватывавшего всё общество, даёт много наглядного материала для более глубокого понимания диалектики.

Когда образуются новые явления, также необходимо дольше развивать научную работу. В этой ситуации оказалось осмысленным, работать с регулярно встречающимся штабом вместе с ответственными членами центрального комитета, врачами и юристами под руководством управления партии. Штаб регулярно оценивал ситуацию и дискутировал выводы. Кроме того, мы организовали коллективную мудрость партии и демократического общества в публичном дискуссионном форуме в интернете о пандемии коронавируса и её взаимодействиях. В этой ситуации была масштабная инициатива критики и самокритики, бдительность и много грамотных сообщений, чтобы дать правильные ответы. Всё это был большим совместным трудом нашей партии.

Но так же нужны анализ и мировоззренческое направление так называемых «больших линий». Важнейший и оправдывавшийся путеводитель для этого у нас есть система РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЬ (Revolutionärer Weg) как теоретический орган. Поэтому редакция РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПУТЬ и Центральный комитет интенсивно работают над изданием РЕВОЛЮЦИОННОГО ПУТИ №36 «Кризис буржуазной идеологии».

Учитывая многочисленные политические и экономические кризисы, можно было бы спросить: Зачем открывать ещё и эту тему? Но в конце концов вопрос мировоззрения определяет, какой путь преуспеет: пролетарская, коммунистическая идеология свободы с её ясной перспективой или упадническая, разъедающая, деморализующая буржуазная идеология, представляющая умирающую систему?

В Германии монопольному капиталу за последние десятилетия удавалось более или менее крепко удержать при капитализме рабочий класс при помощи основных фикций буржуазного мировоззрения. Это удавалось, потому что многие люди в той или иной степени оказались под влиянием этих взглядов, например, предполагаемой »социальной рыночной экономики», »социального государства», »равноправия мужчин и женщин», »мирной внешней политики» или что человеческое достоинство превыше всего.

На фоне нового качества империалистической кризисности это буржуазное мировоззрение со всеми его основными фикциями и системами обмана само попало в водоворот кризиса. Самое главное в этом, наверно, что современный антикоммунизм тоже находится в кризисе. Но кризис буржуазной идеологии ещё не автоматически приведёт к тому, что марксизм-ленинизм охватит массы. Правители раздувают настоящую путаницу разных взглядов и объяснений, и преимущественно мелкобуржуазных методов подхода к реальности. Прежде всего, они всё чаще прибегают к открыто реакционным формам буржуазной идеологии, таким как расизм, фашизм, шовинизм, фундаменталистские интерпретации религии и т.д. В такой атмосфере оживают даже самые заумные так называемые теории заговора. Для того чтобы справиться со всеми влияниями буржуазной идеологии, необходимы интенсивный процесс формирования сознания, глубокая идеолого-политическая дискуссия и сознательное обобщение практического опыта. Сегодня буржуазная идеология проявляется в основном в форме мелкобуржуазного способа мышления. Он как будто приспосабливается к пролетарскому способу мышления и выступает за некоторые прогрессивные точки зрения, но по сути не отделяется от буржуазной идеологии. Например, часто можно услышать мнение, даже среди рабочих, что следует объединить лучшее из социализма и капитализма. Рабочие должны понимать, что то, что кажется прогрессивным при капитализме, — это завоёванные достижения или выражение революционных производительных сил. Но сначала их необходимо освободить от закономерностей капитализма, чтобы развить их прогрессивные блага для общества. Чтобы по-настоящему бороться за социализм, необходимо освободиться и полностью разобраться с различными проявлениями и влиянием буржуазной идеологии и мелкобуржуазного способа мышления. Для того, чтобы взять на себя борьбу за революционное преодоление капитализма, необходима мировоззренческая предварительная борьба. Поэтому в этой ситуации мы придаём фундаментальное значение научной полемике. Не так-то просто отличить, что правильно, а что нет, что служит каким интересам. Полемика помогает прояснить фронты.







Rote Fahne: В чём предстоящие задачи МЛПГ?

Сейчас в центр смещается задача ориентации всей партийной работы — а также способа мышления, работы и жизни — на разворачивающийся кризис в обществе в целом. Это — ядро новой фазы кампании критики-самокритики на пути к партии масс. При этом мы должны значительно укрепить партию и молодёжный союз REBELL. Для этого нужно осуществлять в каждой задаче и в каждой сфере работы марксистско-ленинскую работу среди молодёжи как массовую тактику партийного строительства. Мы значительно укрепили инициативы в этом направлении, в том числе для того, чтобы добиться успешно начатой смены поколений на всех уровнях МЛПГ. Кроме того, мы будем расширять работу на главном фронте борьбы на крупных промышленных предприятиях. Движение "Не дайте шанса антикоммунизму !" проникнет каждую сферу деятельности. Мы значительно расширим нашу систему образования и подготовки кадров и нацелим её на новых членов партии. Мы должны придать огромное значение формирующей сознание работе партийного строительства и научиться совмещать каждую деятельность с организационной работой и формированием сознания. Поскольку политическая работа также должна быть усвоена и проверена, мы поощряем надпартийные, самоорганизованные движения и самоорганизации масс. Это также должно пробить себе дорогу против отчасти распространявшейся тенденции односторонне сосредоточиться на нашей партийной работе в более узком смысле.

Это относится, например, к надпартийным избирательным союзам, которые в настоящее время выступают на местных выборах в земле Северный Рейн-Вестфалия. В своем текущем докладе Ведомство по охране конституции земли Северный Рейн-Вестфалия вновь очерняет это поощрение как предполагаемую инфильтрацию со стороны МЛПГ. В настоящее время различные избирательные союзы, а также МЛПГ решили обратиться в суд против Управления по защите конституции и распространения этой неправды! В последнее время несколько таких инициатив против Ведомства по охране Конституции увенчались успехом, и здесь мы также нанесём поражение антикоммунизму. Необходимо также развивать новые формы организации рабочей солидарности , что особенно важно в период кризиса.

Предстоящий 1 сентября в Германии, день борьбы с войной, несомненно, станет хорошей возможностью для того, чтобы широко заявить об инициативе создания международного антиимпериалистического единого фронта против фашизма и войны и привлечь к нему новые силы. Мы с нетерпением ожидаем проведения предвыборных кампаний в земельный парламент Тюрингии и в бундестаг в 2021 году, которые станут важным полем формирования сознания в нынешних общественных условиях. Сбор подписей уже начался.

И последнее, но не менее важное: непоколебимый революционный оптимизм имеет фундаментальное значение в грядущие времена больших перемен. В ближайшие годы, несомненно, будут большие требования, проблемы и трудности, которые предстоит решить, резкие атаки, большие успехи, но и поражения. Каждый революционер, возможно, столкнется с такими требованиями, о которых он никогда не знал. Кто привязан к созданию спокойной жизни при капитализме, он начнёт жаловаться и плакать по этому поводу, как это сейчас видно на примере политиков Левой партии, Зелёных или некоторых председателей производственных советов. Революционеры, несомненно, должны усердно трудиться и превзойти самих себя. Они могут смотреть в будущее, основываясь на революционном оптимизме!

Большое спасибо!

Источники:

¹ ILO-Monitor: COVID-19 and the world of work. Fifth Edition. Updated estimates and analysis, 30 June 2020

² 13 марта 2020 года IfW Kiel

³ Bundesverband der Deutschen Industrie (Федеральный союз германской промышленности)

⁴ Рассчёты GSA

⁵ 30 марта 2020 года cashkurs.com, Folker Hellmeyer

⁶ www.daserste.de, Weltspiegel, 17 мая 2020 года