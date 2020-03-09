Первый памятник Ленину в западных федеральных землях будет установлен (поставлен?) - Ленин придёт в Гельзенкирхен!

150 лет после рождения он получит постоянную квартиру в Гельзен­кирхене-Хорст — в форме художественно оформленной статуи высотой в больше двух метров перед «Horster Mitte» (Центр Хорста), федеральным центром МЛПГ.

«Это и будет прологом движения во всей федерации ‹Не дайте Антикоммунизму никого шанса›», сказала Габи Фехтнер, председательница МЛПГ. «В пору, когда всё время ещё сносят памят­ники большим коммунистическим идейным первопроход­цам и революционерам, когда всё больше правых прави­тельств, таких как в Венгрии, запре­щает коммунистические символы, мы сознательно поставим знак против антикомму­низма, являющегося госу­дарственной религией и в Германии. Скандал в Тюрингии, где избрали премьер-министра голосами АдГ, показал, куда ведёт антикоммунизм. Направить главный удар против коммунистов и марксистов-ленинцев, уравнивать левое и правое, предоставлять место антикоммунизму как мировоззренческому оправданию фашизма - всё это только сделало возможным движение правительств вправо. Поэтому мы радуемся, что поставим первый такой памятник в западной Германии и один из самых западных памятников в Европе в качестве сигнала против этого невыразимого антикоммунизма.»

МЛПГ удалось, получить оригинальную статую Ленину из 30-х годов, отлитую в Советском Союзе. Во всём мире из этой формы имелась и существует только горстка. «Этим Гельзенкирхен получит настоящую редкость, которая представ­ляет собой не только политический сигнал, а также имеет политическое и культурное значение», так председательница МЛПГ. Некоторые люди, можно, воспринимают это как провокацию, другие как смелый знак против движения вправо. Как очень многие события в нынешней политической дискуссии оно будет поляризовать. «Мы приветствуем широкую дискуссию и именно желаем этой дискуссии по вопро­сам, часто подлежащим табу в буржуазных средствах мас­совой информации: против антикоммунизма, а о заслугах Ленина , о социалистическом строительстве в Советском Союзе и также о выводах из измены социализму и преступлений, допущенных от его имени.»

В недели до этого мы проведём широкую работу в обществен­ности в Гельзенкирхене, чтобы население ещё больше узнало об этом революционере и почему важно, поставить ему памятник. Именно в пору, когда совсем правомерно капитализм приобре­тает дурную славу как общество эксплуатации и угнетения, кото­рое по основанным в системе причинам порож­дает войны и разрушение окружающей среды.

Торжественное открытие состоится 14 марта с 16:30 по 17:30 ч. у перекрёстка Schmalhorststraße/An der Rennbahn. Оно — часть празднования столетия Красной рурской армии, которое произойдет в эти выходные во многих городах рурской области. Мы ожидаем участия интернациональных гостей. Приглашаем печать из всей ФРГ.